Boyero sobre ‘La Forma del Agua’: “Me ha parecido una película preciosa”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar qué qué fin al temen que dice lo que piensa para bien me parece bien pero uno de los mejores actores el mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la verdad Carlos Boyero

Voz 0313 00:47 Carlos Boyero buenas tardes amigo claro es que te metal te veo te veo te vea inquieto te veo una cara hoy exprimió vea lo que ocurre

Voz 0324 00:54 que sea San Valentín que no lo sabía me extrañaba a mí que te pasa maliciosos no no no no no es por tu caras puerto aspecto ya ya es algo que va a ocurrir a las nueve menos cuarto por el que pasa el caligrafía

Voz 0313 01:08 estará que voy siempre no pero si hoy menos que ayer la Gran Vía franceses han venido como cuatro mil sí sí sí sí

Voz 0324 01:15 pero bueno el oído en la tele que los los ultras del París Saint Germain que son como los los más salvajes de Europa así como setecientos camuflados digo lo camuflados lo que me faltaba los suelos

Voz 0313 01:30 otros tienen que ser que quiero decir que son ultras siempre no esconderse no pueden encontrarse mucho pero no

Voz 0324 01:35 no pero que digo espero que no que no haya movida

Voz 0313 01:40 porque estas hemos dado un vaya si tiene que estar ilusionada como entusiasmado lo esperanzado y otras cosas que acaban llenado en fin de sí sí

Voz 0324 01:50 pues bueno es evidente no lo cómo cómo está el Madrid hasta ahora pero yo siempre he creído en los en los milagros no esto lo lo hace falta la dignidad

Voz 0313 02:01 a Santi Cañizares decía en una entrevista en El País que el peor error del mundo subestimar al Madrid

Voz 0324 02:07 si no creo que nadie se atreva a desestimar Loi y menos en la Champions ordenó con creo que tenemos doce no el Barcelona cuántas hace unas cuantas unas cuantas menos cómodo en cotas digamos hay que estamos hay poquito a poquito a poco pero bueno espero que espero que sea un espectáculo y tal pero es

Voz 0313 02:29 son dos partidos una eliminatoria está compuesta por dos partidos hoy ya veremos a ver cómo sale el Madrid a ver el Paris Saint Germaine sino se le viene encima al estadio como le ocurrió el año pasado el campo el Barça por ejemplo

Voz 0324 02:41 aquello fue tremendo escénico quiere decir ya veremos si

Voz 0313 02:44 ya veremos pero sé que deseas lo me sorprendió ya lo sabes además sirve para mí ni para tantos amigos que son el Madrid eso sabes que lo deseo de corazón otra cosa es lo que ocurre

Voz 0324 02:55 ya

Voz 0313 02:58 bueno hoy a Carlos Boyero lo hemos hecho un regalo bueno no sólo desearle muchísima suerte con su Madrid que soy Ava de va de oficio va de suyo sino del que siempre y con razón lamenta que que dejó que el cine que la cantera aquel relevo generacional que la gente joven que no lo tiene fácil que con las salas que cada vez hay menos que con las entradas que son muy caras que no hay esa a veces esa esa cultura de inocular el amor por el cine la pasión por la gran pantalla hay por esta magia y esta liturgia demuestra que confirma la regla hemos tenido un chaval de quince años estudia cuarto de la ESO en Madrid que es muy aficionada al cine que eso ya es noticia en sí mismo pero jamás nos han dicho que es fan tuyo es fan de Carlos Boyero Héctor buenas tardes buenas tardes no me dejes por mentiroso eres yo siempre me leo sur

Voz 1 03:47 en sus críticas cuando siempre en país pero yo sabes

Voz 0313 03:50 desde desde cuándo quién quién fue una promesa un trabajo de conejo que obligó a eso la primera vez que las leía ya tu madre cuando está entre la primera vez que tuvo una primera vez

Voz 1 04:01 a ver a mi me gusta ver las opiniones que tiene todo el mundo y contrasta con

Voz 0324 04:06 com

Voz 1 04:06 contrastarla con otras personas para ver si esa película puede ser buena o no aunque por ejemplo por ejemplo en Star Wars que ellos acabo dieron no le gusta porque les gusta

Voz 0313 04:16 en las últimas sí porque son entretenimiento

Voz 1 04:18 pero no es no perdona no tengo nada

Voz 0324 04:21 contra el entretenimiento lo que más que sí

Voz 1 04:23 es todo el resto pasármelo pasármelo bien

Voz 0324 04:26 el problema es cuando me aburro y me me lo pasó mal y luego te lo puedes pasar bien por múltiples razones pero te quiero decir que que que en una una película aspiro a que me saque

Voz 0313 04:42 del mundo durante dos horas

Voz 0324 04:45 la me meta en otro universo un universo en el que ocurren cosas apasionantes para mí entonces claro que me entretengo pero lo que más brusco en el en el cine de quiere decir eh

Voz 0313 04:59 porque tuvo al cine tuvo al cine Héctor cuando te engancha a partir de qué momento te engancha hasta el cine

Voz 1 05:04 a partir de hace dos años salvo así por ejemplo este último año me vi una película me pareció maravillosa que fue Blade Runner que la primera primer y ganarme la pues me es una película que no me parece muy buena porque te hace plantearte cosas que luego al final de la película incluso dos semanas después sigues pensando en ella no es una película que te decía tu vida

Voz 0324 05:29 esa es esa es la prueba de que de que asestado dentro de una película Te quiero decir cita deja poso Si sigues recordando sensaciones personajes diálogos es que esa película que te ha tocado esa película va a permanecer en tu memoria durante

Voz 0313 05:47 a más de dos horas incluso años después pero me imagino que ha sido

Voz 0324 05:51 al cine que a otros padres desde pequeñito no aseo

Voz 1 05:54 sí bueno en un principio las películas que villanos que fuera muy buenas pero bueno luego

Voz 0313 05:59 si alguno se tiran Pixar estaba muy muy

Voz 1 06:03 si te gustaban las de pisar sí pero

Voz 0324 06:05 las décadas bueno no donó todas pero

Voz 1 06:08 no pero sí pero luego cuando ya me fui haciendo más mayor por ejemplo una película de no me Jaber Mi madre era lo facha y ello está ahí estaría buenísima no sé qué y luego la vi estaba tremendamente decepcionado yo joven qué es esto

Voz 0313 06:22 pero madre mía cómo te tienes que fiar del criterio de tu madre

Voz 1 06:27 esta es tu separar una burrada años y luego me dijo

Voz 0313 06:30 es una vez te fijas les hace gracia porque dice que espera una burrada cuando me hice más mayor sabe llevar a Matuzalem pero ella

Voz 0324 06:37 ahora vas por tu cuenta no no con tus padres son

Voz 1 06:40 bueno de vez en cuando por ejemplo quiero empezar ya sólo porque me hace pensar mucho más porque así no toman ahí al lado porque por ejemplo cuando voy con mis amigos algunas voces son muy pesados y me dicen algo yo qué sé yo si no extrae ponen voluntarios sigo teniendo la me ponen muy yo soy entonces prefiere sólo a partir de ahora porque yo estoy más tranquilo puedo pensar en cosas que te va a hacer después de verla o en P pensar si me va a gustar o no

Voz 0313 07:08 en la peli siempre que es lo último que has visto lo último pues o de lo último que hayas

Voz 1 07:14 he visto que traerá que te que haya dejado recuerdo ahí pues no sé a lo mejor es que el último fin esa a Indiana Jones en busca del arca perdida bueno lo pasé muy bien la verdad me pareció muy verdad queda claro vigorosos

Voz 0313 07:27 entretenimiento

Voz 1 07:30 pero muy bien hecho pero además las de nada que está en el desiertos los coches estaban parece está muy divertida y Harrison Ford estaba muy bien así que bueno

Voz 0324 07:40 el cine no te va a traicionar nunca yo creo que si de verdad de es algo que te va a acompañar toda la vida en los momentos buenos será fantástico si si ves las películas enamorado con compañía teniendo las mismas sensaciones eso ya es el paraíso pero sí si te va mal si estas tristes Si Si buscas un refugio durante un tiempo se pues las épocas estas de la vida que nunca el Fine el cine será una ayuda hay un vamos seguro seguro que te toda tu vida te te va seguir gustando

Voz 0313 08:22 no curiosidad Héctor pero sólo curiosidad de tu grupo de colegas de amigos de compañeros del instituto de lo que sea y cuántos hay que les gusta el cine como matí

Voz 1 08:33 pues no sé porque la mayoría de las películas creo yo con ellos suele ser muy mal así yo siempre llego tarde porque no las quiero ver pero bueno pero es que yo yo quiero ver a otras películas no esa no que es muy aburrida o no sé qué muy lenta porque es muy lenta o a voz no importa una película sea lenta mientras que la historia sea buena

Voz 0324 08:55 por supuesto claro es que hay pelo

Voz 1 08:57 las que les cuesta mucho empezar a empezar con la Historia y entonces a mí eso me aburre un poco más pero por ejemplo es que el cine comercial hecho es horroroso es malísimo es que no es inaguantable es comercial y mal dicho

Voz 0324 09:10 pero tendría también que el INE intelectual así tanto a los críticos eh mal hecho puede ser tan insoportable o más desfile o más más porque hay hay pretensiones además no a mí por lo menos me pone me ponen nerviosísimo Josa que fíjate solo lo de de de Boyero pidió ayer pero no pero otras no te creas que quieta el mundo vamos la élite te diga que una películas genial si te parece un coñazo pasa de ella hay sal corriendo

Voz 0313 09:47 porque a ti te gustaría dedicarte al cine os Boyero ser un crítico sólo lo ves como aficionado

Voz 1 09:54 muy aficionado este verano en cuanto cumpla los dieciséis me quiero hacer un canal de Youtube para hacer mis críticas y luego también estoy trabajando con unas pero ha sido un poco a ver tampoco de mucha gravedad porque no puedo tener tanta calidad con una película de Hollywood pero intentándolo hacer Law

Voz 0324 10:11 es una buena película estoy escribiendo un poco

Voz 1 10:14 de una iberos que bueno bueno estamos dando

Voz 0313 10:17 bueno pues Héctor hoy te invitamos a que te que te quedes a compartir la critica las recomendaciones de esta semana con Carlos Boyero en tres minutos

Voz 8 10:53 pues aquí seguimos en la Ventana del cine este próximo viernes estrena la forma del agua de gitano Guillermo del Toro que ha acumulado creo que son trece candidaturas a los Oscar res la la peli que tiene que tiene más nominaciones cuenta la historia una historia ambientada durante la década de los sesenta en Estados Unidos sobre la Guerra Fría además donde una chica joven muda por más señas trabaja como limpiadora en un laboratorio y allí descubre un buen día a un hombre anfibio

Voz 8 11:49 versión doblada tengo muchas ganas de verla Carlos bueno el toro me interesa siempre mucho pero ésta en concreto tengo muchas ganas de Aparecida triste ese director

Voz 0313 14:05 a los malos malísimos no

Voz 0324 14:08 pues como en la vida que también existen no hay está la gente acorralada hay solidaria no eh pues esta mujer y sus amigos Nani el monstruo que que están tan patético y tan tan desamparado quitó con otras claves es una película de entrada eh no hago spoiler pero es que es es muy sorprendente esta señora muda y frágil como un pajarito que se levanta en la noche para ir alineará y coger un autobús sus en el que se respira una soledad inmensa pues estas señoras que lo primero que hace al ducharse es es masturbarse me explico

Voz 0313 14:56 eso no se rompe los los

Voz 0324 14:59 se más no no es no estamos en el terreno de lo convencional que iban yo me me parece conmovedora estas Sally Hawkins esta actriz inglesa esta esta maravillosa lo los efectos especiales la composición del del monstruo los los colores de la película que sólo él lo cuida Guillermo del Toro viene códigos El laberinto del fauno prosigue qué cosas tiene cosas de todo su mundo es que sus fines sean personal le pueden salir mejor o peor a mí por ejemplo me encantó la última que hizo la cumbre Escarlata que fue un fracaso total y hay otras que me que me gustan menos pero es un director identificable a los a los cinco minutos sí que habla de las de lo que está enamorado de toda su vida no hay y a partir de de ese mundo tan eh tan particular el él él ha creado otro con sus claves Si soy repito a mí me me parece me parece muy bonita yo yo diría que es yo diré no es España no pues a mi me me ha tocado ir llegar a gente que me dirá pero como te puede gustar si es que no me creo nada si pues yo sí me lo creo en mí

Voz 0313 16:21 doctor cuando le una crítica de Carlos pudieron El País sobre escuchas por la radio he te pone más cuando una película Le gusta como es el caso o cuando da hostias como panes

Voz 1 16:31 bueno a mí si no la gusta o no bueno el Megane haber tengo en cuenta su opinión pero pero todo esto

Voz 0313 16:39 es decir si si era por la vez por supuesto aunque a él no le

Voz 0324 16:42 sí pero ya te digo no es de nadie fíjate

Voz 0313 16:49 bueno ya tenemos un título que es la forma del agua que se estrena este próximo viernes desde el viernes pasado ya se puede ver quince diecisiete tren a París

Voz 0324 17:08 esta es la última de de kleenex Gucht cuenta la historia está basada en hechos reales ya lo sabrán seguramente la historia de tres jóvenes norteamericanos que están de viaje por Europa y el veintiuno de agosto de dos mil quince se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino

Voz 0313 17:23 París que llevaba quinientos pasajeros a bordo

Voz 0324 17:57 da cualquier trabajo de hay que esperarlo con atención con con interés por lo particularmente con ganas vamos

Voz 15 18:06 si Bisbal lleva como

Voz 0324 18:10 cinco películas las cinco últimas exceptuando Gran Torino si no me parece magnífica no

Voz 15 18:17 que es como un declive

Voz 0324 18:20 imparable

Voz 0324 18:26 la vuelta ajena a que la firme un tipo como como el hombre que habla hoy yo creo con más profundidad y la de la cara amarga de que América independientemente de su ideología sabes qué es esta máxima Derek con el gorila ese que gobierna el mundo editorial no pero da igual en su cine te quiero decir su fin era tan tan potente y tan

Voz 0324 18:58 esta es es cutre es una película también por momentos me produce vergüenza ajena el último adjetivo si entre Barça como mal rodada y pretende ser tan verosímil que ha cogido a los personajes los personajes reales los los tres soldados evitaron eh la gente que va en el trenes también la gente que iba en ese tren no entonces te cuenta pues desde la la infancia de estos tres críos que no parecen predestinados a ser héroes hasta ese momento por supuesto heroico en el que detienen al yihadista que va sí que va a montar una matanza tremenda no te habla pues eh de las reacciones que no sabemos hasta qué ocurre un hasta que estamos en una circunstancia parecida como vamos a pero está todo como tan con tan tan mal contado de una forma es todo desde la fotografías como un recorrido por Europa porque la película parte de la infancia de estos tres líderes son amigos éstos estaban haciendo un viaje por toda Europa allí es como una visión turística de de Venecia de Ámsterdam de Roma de que primero no no no interesan nada los personajes estás pendiente sólo de lo que va a ocurrir en ese tren y eso se soluciona en como en ocho nueve minutos no pero con una falta de de nervio y una vamos seguir sirena estamos hablando de estamos hablando de kleenex que tiene

Voz 0313 20:35 ochenta y siete tacos ochenta y siete taxi

Voz 0324 20:37 por lo menos ha hecho como ocho nueve obras maestras esos hay incentivo o Coca acordando de Banderas de nuestros padres sino un ejemplo de decir tantas yo completa y tres películas suyas que son bar sin perdón que insistir River sí sí es Los puentes de Madison es que es que es es tenemos una deuda con is good hice estío retira aquellas ibas a seguir osea yo entiendo que en casa un pues igual se aburre mucho esto evita pero pero es que desde el son las las últimas desde desde la aquella la otro el pleno no Sully a mí no no no me aburrió Montón la cantidad pero sabe Javier no entonces va de la exaltación de los héroes individuales en América no estos que son como gente muy anodina pues funcionan o el sol no es el hombre el francotirador otra o el francotirador aquella que era él es un horror no no a mí no me no me gusta nada pero pero ir a verla

Voz 0313 21:41 los padece un poco de música a ver si te animas

Voz 0324 22:16 sí porque es un señor que se sin atraen no a palabras mayores él decía que no decía yo no vendo voz vendo estilo yo creo que mentía de voz vendes tiene sentimiento y es en esta canción dice que bueno que a veces eh llueve sobre su corazón hay lluvia en superar pues bendito sea usted señor Sinatra así Ikea la gente Le que de Berlín cuando se le caiga lluvia en en en el corazón hoy es eh Valentín si no si Santo dudoso eh si Santo dudoso porque la Iglesia la retiró como fiesta o algo debe haber ahí no no yo nunca nunca lo he ha conmemorado Ny en época es estar gloriosas en épocas gloriosas no pero pero bueno que sirve de acompañamiento a a los bienvenido enamorados

Voz 0313 23:18 qué curioso que va a llover sobre su corazón pues te vas esta tarde sin hablar de la película francesa