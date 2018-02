Las 7 claves para satisfacer a las mujeres en la cama

Voz 1 00:00 sabes esto estos momentos televisivos en los que se utilizan así un nuevo delito de ultratumba hay pone en anteriores epistolar pues siempre he querido hacer esto sí sí

Voz 0401 00:23 venga ya has conseguido ya ya tienes la excusa suficiente para pone

Voz 1 00:27 el vozarrón que siempre has tenido entró F pues hace unos meses contigodentro

Voz 2 00:34 que me está escuchando ellos no

Voz 3 00:36 venga excusa yo tampoco eh pues no

Voz 4 00:39 puedes enero yo te invita a que hagamos el tema en verso

Voz 1907 00:45 venga vamos a dejarlas carnosa bueno eso eso nos hace eso

Voz 5 00:52 es una de señores que nuestro escucha

Voz 4 00:57 venga entre mis piernas a pasárselo bien y a dejarme satisfecho

Voz 1474 01:03 pues eso yo que para lo que quiero tengo muy buena memoria y estoy aquí

Voz 5 01:08 la servir que para darte Place

Voz 1907 01:10 ya ya lo puedes se porque tú me dejas a mí hace meses estupideces es amor

Voz 0401 01:17 qué

Voz 1474 01:17 por eso nos queremos tanto gente pues yo qué movido cielo y tierra para que en enero está estas horas intempestivas en SER Gijón

Voz 0401 01:25 el pobre Damià de que que que es que la décima pillara Nayar Manero con la agenda que tienen aprieta ni Obama es un mejor destino no le besar

Voz 3 01:34 así que buenas noches allí era muy buenas noches qué tal

Voz 6 01:37 es que este de que sea sexóloga yo al frente de ese experimentando punto

Voz 7 01:41 com nos da ya la capacidad para que podamos no

Voz 0401 01:45 recurrir a en cuanto lo necesitó

Voz 1474 01:48 hemos eh sí sí hablé sobre todo porque en su día cuando hablamos de eso de las formas de es dejar satisfecho a un hombre como siempre sucede en estas cosas levantamos ampolla sube de mi hijo porque satisface hemos Olano hombre diez que siempre tal efectivamente calma ya dijimos que íbamos a hacer el tema a la inmersa ya que están buena sobre todo porque fue un poco a eso nones lo hicimos así

Voz 0401 02:13 que estamos por hombres o por mujeres y entonces pusimos dos papelitos chicos ya está es que es así no hay no hay más misterio nueva misterio pero

Voz 1474 02:21 tenemos exactamente el mismo interés en saber cómo hacer felices a las mujeres pues Cuéntame vamos a poder hacer felices a las mujeres nada

Voz 3 02:33 hombre por supuesto faltaría más Sines

Voz 1474 02:35 a ese ni siquiera un nombre

Voz 3 02:37 por supuesto no hace falta ser un nombre para hacer felices a las mujeres mal menos mal mujeres homosexuales y sexo

Voz 0401 02:45 vale es del mundo Unións también para reclamar vuestro espacio para satisfacer a las mujeres Cuéntame porque la iniciativa es importante

Voz 3 02:55 hombre la iniciativa es súper importante sobretodo en el caso de los chicos si es verdad vale porque nosotras estamos acostumbradas nos han enseñado nos han dicho que yo siempre llevan la iniciativa qué pasa cuando un hombre no lleva la iniciativa con una mujer

Voz 4 03:11 adónde se va ya a la caja de los amigos vale

Voz 3 03:17 entonces hombre esto evidentemente es un consejo que también lanza a ambos para las chicas no pero los chicos especialmente porque las mujeres interpretamos desinterés en los hombres cuando ellos no llevan la iniciativa así que tenemos que empezar por aquí hay que lanzarse chicos vergonzosos ya saben

Voz 6 03:34 que además es que diciendo las cosas tranquilamente pausadamente simplemente osea que no hace falta que me cuentes tu película con que venga realmente con la intención de que yo me sienta bien va a ser más que suficiente que es que a veces

Voz 0401 03:47 es verdad que yo ahora recibo muchas veces dicen sí claro pero como estáis todas las feministas en contra de los piropos de etcétera etcétera etcétera Siempre digo señores les juro que sé distinguir cuando alguien es amable de cuando es un ordinario

Voz 1474 04:00 sí pero pero es raro que dice Naiara que que muchas veces ya no sólo por el riesgo de que caigan en la zona de amigos sino porque muchas veces las mujeres con las inseguridades no sabemos si interpretar simpatía atracción sexual o intención de otra cosa eh

Voz 3 04:17 bueno son los puede pasar a todos no por eso lo más importante ser muy claro ir tratar de comunicarse bien

Voz 0401 04:25 la confianza es importante la confianza en tus posibilidades Caballero

Voz 3 04:30 bueno pues la confianza yo diría que es lo más importante de hecho me atrevería afirmar que no hay nada más sexy que una persona atractiva no ya sea hombre o mujer así que es muy importante tratar de de sentirse seguro de uno mismo y también de demostrarlo hay una cosa importante matizar que esto se ha hablado mucho en bueno estos blogueros hoy youtubers que enseñan en Algar no ello no animo a los chicos a ser arrogantes ni mucho menos a menospreciar a los demás para sentirse ellos mejor vale seguro de uno mismo no quiere decir dejar mal a los demás entonces simplemente pues bueno intentar envalentonada un poco hoy derrochar tus mejores armas

Voz 0401 05:11 ahí él una obligación necesidad su intención en que ese hombre que viene dispuesto a satisface verme a mí

Voz 8 05:22 pues como mínimo

Voz 0401 05:26 se ha romántico y sensual

Voz 3 05:28 bueno a ver esto depende de gustos pero es que el problema es que a veces los chicos pecan de ir demasiado rápido mal eh o van muy al ganan oye eso puede provocar rechazo depende de la mujer porque a nosotros también nos puede apetecer muchísimo ir ir al grano directamente pero es lo que puede provocar pues eso que que nosotras nos haremos armas no no no dejamos pasar entonces es importante que vayan un poco más poquito a poco muchas veces eso labor darnos de frente o el decirnos quieres sexo directamente a las mujeres muchas veces les provoca rechazo todo se puede hacer de muchas maneras más sutiles más no verbales y eso suele ser más exitoso puede ser romántico incluso en una cita única en encuentro puntual bueno a ver es que a veces confundimos también romanticismo con sensualidad zoco sería no sean año en una primera cita como que no encaja mucho pero ser sensual sí por qué no

Voz 0401 06:31 oye yo lo de enterarnos no sé un para un hombre que quiere que quiere pues eso salí por la puerta grande de mi cama estaría bien no que supiese por donde tiene que ir conmigo

Voz 3 06:44 hombre eso es importantísimo como lo sabes

Voz 0401 06:47 pero claro hacer aquí aquí voy a tener que poner algo de mi parte no pues no

Voz 3 06:53 poner de tu parte hiel también que tenemos un problema los seres humanos es que no nacemos con la bola de cristal debajo del brazo y en esto del sexo no existen trucos que sirvan para todos que a veces nos pensamos que si así que os preguntamos o decimos escuchamos o esto no va a funcionar

Voz 4 07:11 ah claro vale los hombres exacto

Voz 3 07:14 la comunicación es lo más importante preguntar si decide proponer decir que sí que no o probar vale porque muchas veces me voy con estos cuatro trucos y le tienen que funcionar a todas y a la que no le funciona encima tienen problema ella me da que no

Voz 1474 07:29 pero precisamente por esa exigencia de súper virilidad hace que a veces se confunde con prepotencia yo creo que muchos hombres que tienen miedo a preguntar porque interpretan el hecho de dudar como una muestra de inseguridad que les decimos

Voz 3 07:43 bueno pues les decimos que a nosotras también Nos gustan los hombres inseguros si saben comunicarlo bien me explico los hombres están llenos de exigencias tienen muchas responsabilidades son mucha presión porque es de ellos la responsabilidad de nuestro placer vamos me parece esto es es lo que Nos lo que nos inculcan violentos ellos una una hacen aprendidos el machismo les viene de de rebote a ellos con una presión inmensa si no hay derecho a esto así que los hombres tienen que desprenderse de tantas exigencias aprender a comunicarse mejor eso sí darnos un poquito más pues eso dé cancha nosotras por otro lado antes hablábamos de la seguridad en uno mismo hay veces que esto no se puede crear tú no te puedes inventar seguro cuando no lo eres así que si estás nervioso te sientes inseguro vale más decirlo se te va a notar de todos modos las chicas generalmente cuando un chico no está del todo seguro himnos lo dice mal eh no se echa temblar tiembla pero nos lo dice oye pues miras que me gustas mucho me siento un poco nervioso me ponen nervioso no nosotros lo agradecemos su monto on generalmente es más es más un piropo que otra constituida de si verdad a mí una cosa que me molesta

Voz 0401 08:54 socialmente cuando cuando meto alguien en mi cama y es cuando se concentra exclusivamente en aquello que es evidente es mis tetas culo me vagina de las manos al si Debra

Voz 5 09:10 en caso es que tengo más cosas en el reto

Voz 1907 09:14 a la panadería que claro que vas a que a los a los hombres

Voz 0401 09:19 es a los hombres a las mujeres que a veces se mete en una cama con una mujer se olvidan de de de otras partes del cuerpo porque vamos siempre a al pan directamente

Voz 3 09:28 hay una cosa que decimos los sexólogo que tenemos generalmente a unos ocho metros de piel desaprovechados para hacemos un trozo de piel pegado los

Voz 4 09:37 genitales rodeando lo como una rosa sí

Voz 3 09:42 sí fíjate ellos generalmente sí que disfruta más de que de que se les estimula directamente en los genitales pero nosotras somos un poco más corporales por decirlo así vale evidentemente también nos gusta pero disfrutamos mucho más de de todos los sentidos de los cinco sentidos vale de todo el cuerpo entonces a veces no sentimos precisamente eso como un objeto un trozo de carne porque sólo tenemos eso tetas culo poco más vale entonces eh no olvidarnos del resto de de los ocho metros que os decía súper súper importante

Voz 1474 10:14 sin embargo si queremos ir a una apuesta segura eh no podemos olvidarnos del clítoris ahí

Voz 3 10:21 importa ante el eterno olvidados

Voz 4 10:24 hoy el tan necesitado HB

Voz 0401 10:27 la entidad la cantidad de aquí lo siento pero las mujeres que pasan por las camas de mujeres saben perfectamente lo que significa crisis lo tienen que comunicar pero que ha asumido sí sí la mayoría yo creo que sí pero hay un montón de hombres que eluden ese clic

Voz 3 10:46 con lo fácil que lo pone el clítoris con lo agradecido que está ahí el pobre es que

Voz 5 10:50 no es verdad que estoy deseando de es lo que que es a él

Voz 3 10:56 pero aquí voy a romper una lanza a favor de los hombres a ver si mi chico y chica da igual si mi pareja se olvida de mi clítoris es porque yo permito que Solbes

Voz 4 11:06 de de gracias eh

Voz 3 11:10 entonces tenemos que hacer algo nosotras las primeras ellos aseguró que veo muchas mujeres en consulta y la mayoría de que me dicen que tienen problemas para llegar al orgasmo son ellas las primeras que no saben cómo estimular se

Voz 0401 11:23 efectivamente entonces y nosotros no

Voz 3 11:26 vemos cómo van a saber ellos volvemos al tema de la bola de cristal ellos por supuesto tienen que aprender tienen que probar tienen que preguntar pero empieza por nosotras que el clítoris es nuestro

Voz 0401 11:37 oye mira era el domingo pasado confesó ya sabes que yo soy muy de confesara que contar mi vida que ya todo el mundo sabe todo de Mi vida el domingo pasado confesó que yo hacía trece años con mi pareja a él patillas es jazz buenas noches vuelva a hablar de ti aunque no te guste sabes lo que ella mira si encima sabes pasa que yo tengo que reconocer que claro después de trece años de esos cuales pues por lo menos dos once y mujer pues viviendo junto a su niño además es verdad que ya me paseo delante de él en un estado lamentable cuando estamos en casa me describo ya como ya tengo el pelo corto ya no voy con la cabeza yo a la cabeza en chándal y yo me tiraba igual a su yugular a darle besos y tal me recomienda a las semejante

Voz 1474 12:22 estampada estampado a ver eso está

Voz 3 12:24 para la vas a tener porque la tenemos todos y que hay que dice

Voz 0401 12:27 no no es que él

Voz 1907 12:30 ya no es que Elia él ya tiene a ver a ver es media que no termina de rodarla

Voz 0401 12:35 a estas señoras yo conocía una señora si tenéis una señorita le una maravillosa la señora de la familia cesa la mama la mama es la mujer que más elegantemente vestida he visto en su casa la he visto muchísimas veces en su casa siempre iba impecable yo me imagino a l así todos los no

Voz 4 12:52 en traje de chaqueta yo voy hecha un adefesio esto no no no

Voz 3 12:58 mira te te cuento Geli porque evidentemente eso es inevitable tenemos que disfrutarlo también pero tengo colgado en mi web un curso para quien lo quiera vale que se llama como recuperar la pasión en pareja y hablo de esto aún que tú vayas en pijama con el Toto sin todo lo que quieras dan ahí donde lo voy dato hay que cuidarlo mira por ejemplo comemos y cenamos juntos pues para comer me voy a quedar aunque sólo sea con la ropa del trabajo o una vez a la semana vamos a hacer un plan juntos aunque sólo sea salía a pasear o a tomar un café Nos vamos a poner guapos porque es muy importantes

Voz 0401 13:34 claro jugar a ser novios pero es que somos novio Sean

Voz 3 13:37 claro claro eso es muy importante

Voz 9 13:39 para González a me gusta que digas que es importante ser novios

Voz 0401 13:43 las orejas cuando llevan mucho tiempo cuando hay niños de por medio

Voz 9 13:45 sí muchas veces

Voz 0401 13:48 muchas veces nos olvidamos de que también

Voz 3 13:51 con esa parte de la seducción que debe de ser diaria día haría idioma es deberíamos tratar este tema en otra ocasión cuando queráis

Voz 0401 14:00 es la manera que ha sido un gustazo

Voz 5 14:04 igualmente aquí hablando de

Voz 0401 14:07 estas cuestiones que tanto tanto tanto no gustan un abrazo y nos vemos muy pronto porque es que nosotras en cuanto nos juntamos tengo muchas cosas de que hablar así que no te despistes muy

Voz 3 14:17 ah vale fantástico yo encantada