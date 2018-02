Los testículos y el perineo masculino, esos grandes desconocidos...

Voz 1 00:00 en estos mismos

Voz 2 00:08 eh

Voz 0401 00:11 Nos hemos dado cuenta de que el aparato genital reproductivo y sexual de los hombres pasa mucho más desapercibido de lo que debería lo cual es curioso porque si tenemos en cuenta lo mucho que los señores evidencian sus genitales y sobre todo sus expectativas en sus conversaciones en sus gestos en todo ellos todo pasa por el mismo sitio de sé que ante la posibilidad de estar perdiendo me algo he decidido que tenía que invitar a un experto en el tema así que Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad al que entrevistamos para definir el perfil sexual también está aquí esta noche y esta noche qué suerte tenemos que está con nosotros en el estudio de Madrid buenas noches seguidas

Voz 4 00:59 muy buenas noches muchas ver

Voz 0401 01:01 le parece doctor que empecemos este recorrido anatómico despacito

Voz 4 01:06 me parece muy venga vamos allá empezamos

Voz 0401 01:09 por los testículos llevo toda la vida escuchando una frase me tienes hasta los huevos y claro toda la vida convencida de que

Voz 3 01:18 era algo despectivo algo más

Voz 0401 01:21 lo algo de que alguien la representación viva del hartazgo himno sí porque parece que cuando estoy en la cama con alguien empieza a acariciar Le maravillosamente sus testículos parece que les gusta

Voz 4 01:34 sí bueno seguramente es una cuestión de preferencia personal reflejan el estado de ánimo porque hay un músculo que cree máster que lo son

Voz 5 01:41 jeta en función del estado de ánimo y de otras muchas

Voz 4 01:43 os puede contra su relajarse

Voz 6 01:46 el hecho de que el hombre

Voz 3 01:48 estén está diciendo que el hecho de que esté relajado puede favorecer que mis caricias las disfrute más

Voz 4 01:54 yo creo que seguro que el hecho estar relajados en la cama se asombró mujer seguro que ayudo

Voz 0401 01:59 hasta qué punto participan los testículos en los asuntos de cama

Voz 4 02:04 ignoro si existe algún ningún estudio pero probablemente eso es una cuestión de preferencia pues seguramente porcentaje de hombres les gusta o disfrutan de eso

Voz 0401 02:13 aquí esto de los masajes parece que siempre nos creemos que podemos masaje cualquier cosa desde las contracturas de la espalda hasta también testículos es cierto

Voz 4 02:23 yo diría que de otra vez depende de una cuestión personal probablemente igual que los masajes cuando lo haces más masaje a tu pareja o al revés depende del estado de ánimo de que sepas que le gusta de que sepas hacerlo de una manera razonable con la intensidad adecuada etcétera

Voz 3 02:40 hay suficientes nervios Si

Voz 4 02:43 receptividad en los testículos no en realidad eso es eso es una es una fan la falsa creencia de que los hombres tener nuestra en los genitales están súper bien y eso es completamente falso de hecho tiene la sensibilidad como cualquier otra parte del cuerpo excepto una parte muy específica de Wilander el resto de los genitales tiene una sensibilidad como el brazo

Voz 5 03:03 la pierna es decir que cuando más

Voz 3 03:05 Age Amos besáramos la memos

Voz 0401 03:08 en cuanto hacemos cualquier cosa cualquier otra parte del cuerpo en los genitales

Voz 4 03:12 hombre no es decir no no digo eso digo que la la sensibilidad a la capacidad que tiene la piel del escroto o la piel de la pierna es la misma para distinguir estímulos no digo obviamente que es lo que no digo es que si te en la pierna o en el brazo sea lo mismo si te están acariciando los testículos

Voz 3 03:31 me sede del placer es beneficioso más

Voz 4 03:33 los testículos no especialmente

Voz 3 03:36 no especialmente no así que cuando me dicen que están hasta los huevos es que seguramente probablemente realmente hasta los huevos

Voz 5 03:43 sí yo creo que son una expresión pero hasta donde yo sé no es beneficioso para nada

Voz 3 03:47 el Pirineo vamos a seguir nuestro recorrido

Voz 0401 03:49 todo por la anatomía masculina así seguimos el recorrí

Voz 3 03:52 anatómico lo siguiente que me encuentro es es el Pirineo puede situarnos lo exactamente entra en la Bolsa no es justo ese trocito que no suele ser de gran tamaño ni nada es ahí

Voz 5 04:06 muy curiosamente la distancia entre el ano y el escroto está relacionado con la cantidad de testosterona que recibe Sintra útero de materia en serio explíqueme es tanto en hombres con mujeres cuanta más testosterona recibe Sinatra útero más distancia existe más lo que se llama Andrología iniciación tienes es decir habitualmente son hombres más que las mujeres perciben como más masculinos voces más graves genitales más grandes más sexuales

Voz 3 04:31 y eso también coincide en el caso de las mujeres

Voz 5 04:33 sí

Voz 3 04:34 aquí está la prueba de este pedazo de voz que dicen aún que se gastan algunas se había tenía que empezar a es muy curioso pero hay estudios hay estudios donde se analiza longitudes los dedos y la longitud

Voz 5 04:48 ah no ano genital como marcador dentro organización yo está relacionó con muchos cosas

Voz 3 04:56 que bueno eso si quiere en el caso de las mujeres también yo yo conocía lo de el hecho de que cuando nos quedamos embarazadas una de las cosas que nos dicen es que masaje hemos la zona del Pirineo ante la posibilidad de que pueda se puedas tirar que se puedan es decir moldear para que en el momento del parto si estamos pues

Voz 5 05:17 Mariño mejor para evitar su instrumentalización les sobre todo en el último mes John los ingenio color pero dado lo que se ha del último mes hacerse masaje en la zona

Voz 3 05:27 eh peritoneal en insólito vagina la vulva mejora la elasticidad y hace que que el parto sea más sencillo del parto se se lo hagan ustedes qué suerte tienen que el pacto no van a pasar pero yo sí que puedo confirmar como mujer que a mi me gusta cuando me acaricia en el Pirineo al hombre le pasa exactamente lo mismo

Voz 5 05:46 probablemente sí pero probablemente a la mayoría de hombre eso algunos hombres tenga la percepción de que no es algo masculino y es algo que por ese motivo ha

Voz 0401 05:55 me gusta mucho lo que me está diciendo porque es verdad que nos encontramos a muchos hombres heterosexuales son

Voz 3 06:00 mire todo que remarcan que ellos lo único que hacen es meterla sacarla osaba es decir se ciñen únicamente a la generalidad más más primitiva

Voz 5 06:12 yo creo que no es la más primitiva a sino es la más la culturalmente aceptada a día de hoy pero otra las culturas aceptaban otras prácticas digamos que ahora no son mainstream eran muy habituales hace cien años homilía por lo tanto el otro día a un paciente que estaba muy preocupado porque a disfrutaba masaje peritoneal y Anatoly y eso le hacía pensar si le hacía plantearse si era homosexual y estaba muy preocupado por eso es algo que no tiene ninguna relación en absoluto el hecho de disfrutarlo no con el sexo anal no significa que sea homosexual ni lo contrario latina de que ver

Voz 3 06:47 la orientación sexual El placer sexual no no tiene nada que ver qué hay al otro lado del Pirineo es decir por dentro en la en la cara cambios enterarnos

Voz 5 06:57 sí está el diafragma duro genital y un poquito más arriba para próstata

Voz 3 07:00 a la próstata esta además menos a esa por ahí hice podría si yo por el Pirineo de alguna manera hay algún tipo de reflejo de placer de algo en la próstata que todos tenemos la próstata como el punto más maravilloso al que van del que hablaremos seguro a

Voz 5 07:16 hay una cosa que dicen por ejemplo los ciclistas es que cuando tienen problemas de próstata pues montarse en la bicicleta molesta les duele existe una gran una idea que no es cierta sobre si el ciclismo puede producir problemas de problemas de erección cosa que es completamente falso pero sí en nombre es que tienen problemas de próstata o infecciones de próstata Si te montas en una superficie dura como él siguiendo una bici eso puede molestar

Voz 3 07:41 en el caso de los testículos y el Pirineo hay algún tipo de dolencia sacuden a Quique pero de qué tipo de problema

Voz 5 07:49 súper frecuente yo tengo un bloc a donde bueno explicó cosas de Urología Andrología una de las consultas más comunes es porque me duelen los testículos

Voz 0401 07:57 sus a los hombres perdure los testículos súper frecuente que puede provocar un dolor de testículos

Voz 5 08:03 la gran mayoría veces afortunadamente no es nada igual que no puedo leer la cabeza la barriga nos pueden doler en otras partes del cuerpo otras veces puedes y en casos muy excepcionales infecciones urinarias infecciones de los testículos al cáncer de testículos muy infrecuente sobretodo en gente joven hasta los treinta cuarenta años pero la gran mayoría a veces no suele ser nada igual que la mayoría de dolores de cabeza no suelen ser nada la diferencia es que los hombre sobre todo los hombres entendemos muy bien que el dolor de cabeza pues bueno pues me duele la cabeza ya está pero con el cualquier cosa que pese a que esté relacionada con la urología sobre todo aparato genital para para la mayoría de hombres como un gran

Voz 3 08:43 no como una de mis peores pesadillas una infección de orina que me y además me pilló trabajando esta Mansur

Voz 7 08:52 decía yo termine

Voz 3 08:55 siendo trasladado de urgencia en un avión a a España hay pasé directamente al al hospital ingresada estuve dos tres dos días estuve fue para mí una pesadilla en un nombre es tan tan tan doloroso también la infección de orina se es tan frecuente en hombres como en mujeres

Voz 5 09:14 de las mujeres tienen habitualmente infecciones de orina más jóvenes los hombres a partir de los cincuenta sesenta cuarenta iba muy paralelos los problemas de próstata cuando la pronta aumenta aumenta los problemas las infecciones de orina pero infecciones en nombres son igual de malas igual de terribles que mujeres

Voz 3 09:33 pues muchísimas gracias Edward por cierto qué tal le la respuesta Altés Eduard García Cruz

Voz 5 09:40 pues muy bien vamos muy bien llevamos unas tres mil respuestas la idea es empezar a cortar los resultados estadísticos en breve llegó en hemos contado

Voz 7 09:46 sí sí sí ya sabe que vamos a tener así un poco como de de deuda luego de cabecera Eduardo

Voz 0401 09:52 arcilla Cruz muchísimas gracias por contarnos tanto de testículos