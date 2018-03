"Entre las sábanas o en un libro...hay que hablar de sexo"

Voz 1 00:00 la buena antes de nada quiero decir

a ir que a aquellos oyentes que nos escuchan por internet Hinojosa advirtieron que había algunos programas que no se podían escuchar en la aplicación de podcast que ya hemos resuelto las incidencias y ya se puede escuchar

Voz 2 00:37 tú qué vas a hacer exactamente conmigo y que yo contesté así a las de las redes social

Voz 0401 00:43 es que yo les voy a explicar resulta que es que las dos tenemos acceso redes

Voz 3 00:45 al dando para disgusto dio tiempo por favor no les respondan cuando hable ella en nombre Contigo Dentro en Facebook gracias sí porque a mí me preguntan cosas Guillerme te digo si lo tienes aquí cógelo

Voz 4 00:59 el Daily vuelve a mandar erróneo intentando

Voz 3 01:01 la pobre tiene que borrar lo tiene que empezar o bien que hay una persona con graves problemas mentales otro lado caídos no se espera que también es verdad cualquiera de las dos eso está bien gracias cuando yo digo todos los domingos por la noche cuando presento en directo entre llamado digo yo muchas gracias Elia Fernández por toda la cordura que este programa la gente cree que soy exagerada

Voz 0152 01:25 no lo más gracioso es en mi familia cuando ven que GM elogia por la cordura es algo que nadie jamás imaginó están tan

Voz 3 01:32 agradezco mucho también tú ya sabes a través de las zonas que estoy muerto por conocer tanto a todo vuela como a tu mano matrimonial de matrimoniales que hemos tenido a lo que te venga ya te dejo te digo esto

Voz 0542 01:48 porque el tema de los podcast es importante que estemos siempre ahí porque además cuando fallamos Nos lo advierten por tierra Mariaire es que hay mucha gente que nos lleva con ellos en el móvil que no llevan sus dispositivos porque por ejemplo sabes cuántas descargas lleva Podium podcast

Voz 2 02:05 no hay no tengo ni idea yo yo estoy ahí a buena yo estoy liado escuchándolos pero dieciocho

Voz 0542 02:11 a más de dieciocho millones de reproducciones ya dieciocho millones pero eso es una barbaridad es muchísimo y estos consumidores de pocas están de enhorabuena porque ahora hay un nuevo programa que puede que engancha muchos de nuestros oyentes pero mejor que lo comprueben por sí mismos

Voz 5 02:27 y que me tenéis casado

Voz 6 02:29 veintisiete años cincuenta y cuatro

Voz 3 02:32 Gemma Sendra

Voz 7 02:34 llega al pódium la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de Valeriano Valeria no escriben Nerea decirme que Miret

Voz 3 02:44 espero que es otro amigas risas lágrimas hombres así nos contó cómo se había enamorado de Borja

Voz 7 02:58 hasta de Valeria con la dirección de Juan Echanove un exclusiva de Podium podcast

Voz 3 03:03 y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que son

Voz 0401 03:09 me parece a mí Men canta fan fan de esta actitud de estas mujeres de poder meterme en la cama escucharla saber por dónde van saber por dónde bien yo soy una entregada a todo esto veinticinco mil descargas en apenas veinticuatro horas todo un fenómeno fan Elizabeth Benavent buenas noches pues no se asimila

Voz 0152 03:37 yo sigo pensando que lo está pasando otra persona sólo repetir bastante pero es la sensación que tengo es como como no puede ser

Voz 0401 03:44 tal y como se escuchado el podcast las es la versión sonora de tu novela los zapatos de vale

Voz 8 03:49 Iberia tu primera novela auto publicó en Amazon que en poco tiempo

Voz 0152 03:54 conquistó no me puedo quejar la verdad tuvimos hay un golpe de suerte la verdad es que la editorial he currado mucho para que Valeria eh este estén todas las librerías en todas las plataformas

Voz 0401 04:06 pero preséntanos que seguramente hay un montón de gente que no tenía ni idea de quién es esta mujer que me tiene fascinado

Voz 0152 04:12 Valeria es una chica que acaba dejar su trabajo porque ha publicado un libro le salió muy bien avenido muy arriba dejó el trabajo ya ha decidido que para su segunda novela le va a dedicar todo el tiempo del mundo está metiendo un poco la pata y haber está casada se caso con veintidós años muy romántica ella tienen una relación bastante mala con su marido una relación de inercia total sea abandonado a la suerte sí pero bueno tiene sus amigas que están ahí un poco al quite para para espabilar las una de las cosas que entender que no ha seducido mucho el podcast es que se habla de sexo de forma bastante explicito

Voz 3 04:50 qué te voy a comer

Voz 5 04:54 sí

Voz 3 05:03 y así nos contó Carmen como se había enamorado de Borja Borja se había demorado tanto en hacer el amor con ella

Voz 0152 05:12 tu te imaginabas a ambientada sonoramente así tú no a ver no me lo imaginaba

Voz 8 05:21 tampoco porque porque bueno tú cuando

Voz 0152 05:23 las crías de tienes las imágenes de sonido la cabeza pero aislar el sonido de la historia hay contarlo todo ha subrayado casi al oído del de El Espectador bueno del oyente en este caso es más parte de lo que pensaba también es que soy de las que piensa que las mujeres tenemos muy desarrollado el sentido erótico del de lo oído yo creo que eso no seduce al oído entonces mensual quizá me suena más fuerte

Voz 0401 05:48 por eso puedes imaginar cuando yo me pregunto aquí a las dos de la mesa de cuanto les gusta que les digan guardadas en la cama y hay gente que no me quiere contestar así que no lo había

Voz 3 05:58 a mí me encanta llenarlo todo de vida privada

Voz 0401 06:04 porque es como que consideró que cuando tú coges y dícese hace hace acto de conducción Icex año no mí esto me pone muchísimo dices le lo pasa no quizá empezar a normalizar

Voz 0152 06:14 estoy muy a favor de esto y además yo creo que hay que empezar a quitarle ciertas connotaciones negativas el tema a mi me gusta mucho

Voz 3 06:21 claro a mí también me gusta muchísimo que me digan Cerda dásela no me gusta muchísimo pero es que por ejemplo hay una cosa

Voz 0401 06:29 yo hago cada vez yo cocino cuando tengo que cocinar en casa no has visto bueno pues sí pero no no he cocinar bastante afortunadamente vivo bien afortunadamente para hablar sobre todo para mí moco vivimos en una casa en la que los dos adultos podemos cocinar tanto mi chico como yo pero es verdad que yo exijo que cuando me paso dos horas en la cocina haciendo lo que sea no te quiero ni contar si ya me tiró más de dos horas en la cocina haciendo lo que me dé la gana soy capaz de hacer hasta un cocido abierto sin cerrar la olla aunque sean necesarias nueve horas para mi proceso necesito que me digan lo buenísimo que está claro si me gusta que me digan cuando lo ha hecho bien

Voz 10 07:13 a ver yo creo que en la en la entre las sábanas cada cada pareja

Voz 0152 07:17 tiene que comunicar sería comunicar y hablarlo me parece muy sano es como como cuando tratas el sexo en un libro hay que hablarlo un podcast

Voz 0401 07:27 te pones los cascos te metes en la cama y lo escuchas y eso es normalizar la sexualidad es tanto las propias como las ajenas necesitamos leer ver escuchar saber que todo esto pasa para darnos cuenta que no somos de otra galaxia

Voz 0152 07:42 yo creo que sí yo creo que sí porque aún hay y amigas mías incluido tengo treinta y tres años y tengo amigas que cuando comentamos salvo en el grupo dicen Ay Dios mío menos mal pensaba que yo era la rara yo creo que se tiene que comentar aún hay mucho mucho tabú con con el tema del sexo aún aún estamos pensando que estamos haciendo algo mal que es pecado no sé que va a caer un rayo del cielo unos va a castigar y hay que normalizar lo para que las generaciones que vengan no vayan con este peso encima

Voz 0401 08:10 me permites normaliza el tema de este por supuesto

Voz 5 08:15 tengo mucho calor

Voz 11 08:18 me siento desinhibido ligera un poco cachondo pues a mí me deben de haber dado lo mismo también estas cachondo no te atreves a decírmelo

Voz 5 08:37 es que a veces es verdad ellos no se atreven a no

Voz 0152 08:42 pues es que en algunas cosas vámonos es la avanzadilla eh tenemos tenemos ahí como el papel secundario oí de esto nada si no fuera por nosotros yo creo que muchas veces no arrancaría el coche el lío

Voz 0401 08:53 tú que eres Marie redes sociales a pesar de que yo me

Voz 3 08:56 tanto y continuamente contestando aquí allá tengo que llegar

Voz 0401 09:02 normalmente bajo tú apreciación quiénes se dirige más hacia nosotras hombres o mujeres es una pregunta que me hace moño

Voz 0152 09:10 pues fíjate para participar son más mujeres para criticar son más hombres me cuadra todo sí si me cuadra

Voz 0401 09:19 habrá que para participar seamos más nosotras y para criticar Hall lo que pasa es que ya veces yo a veces me pongo súper macarra

Voz 3 09:27 esta es lo que les atacan pero bueno bien esculpe el disculpe tengo que pedir que pedir perdón todas las semanas a alguien porque es que esta semana hay alguien que coge me dice a eso es la cuela

Voz 0401 09:38 yo digo perdón la la cuelan cada uno expone aquí su postura ahí yo no juzgo sexualidad es ajenas pero me dicen que nos la cuelan esos son normalmente ese tipo de comentarios es verdad son nombres los que más se quejan

Voz 0152 09:53 sí lo que pasa cuesta mucho que sean ellos los que nos cuentan sus experiencias sino sobre todo cuesta mucho que planteen sus miedos claro porque tienen que aceptar primero con los tienen

Voz 0401 10:05 cuánto miedo en la has dado tú a los hombres que están a tu alrededor después de todo esto llamado en los zapatos de vale

Voz 0152 10:10 sí yo creo que no no es mal pero creo que creo que no la verdad que tengo la suerte de tener un marido que este tema lo podido con mucha naturalidad y con mucha alegría además con con orgullo y lo hemos vivido de la codo con codo yo creo que no

Voz 12 10:23 dado ningún miedo ni a mi marido ni a mis amigos

Voz 0152 10:27 es más yo creo que que ellos siempre dan su opinión en cuando hablamos de estas cosas y muchas veces me dicen apunta apunta para que quede que también los libros se alimenten también de la opinión masculina sí que es verdad que en las firmas hay veces que no encuentras esto desde hace más de libros la los chicos que vienen acompañando las chicas no siempre tiene una actitud tan abierta consideran que muchas cosas que se dicen en los leves un ataque abierto a ellos para nada haga nada nunca nunca

Voz 5 10:55 pero bueno ir luego

Voz 0401 10:58 una de las amigas de Valeria Lola

Voz 5 11:03 cuéntalo todo

Voz 0152 11:06 es que ya pasó

Voz 9 11:11 después de tanto tiempo Odense

Voz 3 11:13 que diga ya te han regalado

Voz 11 11:15 no la Lola lo tuyo es fuerte

Voz 0401 11:20 crees que hay mujeres que usan el sexo como un como un arma de que lo sabe manejar que con su sexualidad saben que pueden manejar el cotarro

Voz 0152 11:29 hay mujeres que se sienten más más cómodas con con la sensualidad y la sensualidad que otras desde luego que lo usen como un arma pues no lo sé supongo que como también los hombres que la los habrá que que la usen no sé yo sí que sé que cada vez somos más conscientes de nuestra sexualidad también sobre todo para meterla con normalidad dentro de nuestra vida también en nuestros Diálogos de nuestra forma de hablar en nuestra forma de vivir

Voz 12 11:57 a mí el personaje Lola me ha me ha recordado a mí

Voz 0152 12:00 muchas amigas que tienen a su vez una amiga que es la que todo lo sabe en el sexo que es muchas veces la que genera un montón de inseguridades a las demás porque cuenta mucho dice que ha hecho muchas cosas las que parece como que intimida

Voz 0401 12:13 claro lo que pasa es que cuando dices que has hecho es verdad que intimida pero con el rollo este de manejar datos sexuales aquí te pasa lo mismo guapa que cada vez que abre la boca como ya es verdad como nosotras hacia acabo estamos investigando nosotras nosotras señores de formación profesional de verdad señores que antes de comenzar con Contigo Dentro no éramos tan listas en el sexo no están enseñando ustedes que es verdad esto es auténtico de verdad que nosotras estamos aprendiendo mucho más o al mismo tiempo que que que nuestros oyentes pero qué pasa con esas amigas que parece que lo saben todo y que lo han hecho

Voz 0152 12:47 yo no soy yo creo que no condicionan a redes yo creo que animan un poco a quitar pues eso el cortinas cura que tienen algunas cosas yo tengo mi Lola yo tengo mi Lola y me he reído muchísimo la vida gracias a mí Lola me lo ha hecho pasar también muy mal en algunas situaciones porque no tiene pelos en la lengua no tiene filtro alguna ver pues ha llegado a algún o una noche con la Guardia Civil nos dijo que hemos llevaba dormir a cuartelillo porque escogerán farola hizo en varias erótico ante una casa cuartel y demás José Luis es es ese total Nos costó arrancar la de La Farola

Voz 10 13:21 pero te saludo está pidiendo en Grecia pero se lo daré de tu parte

Voz 0152 13:29 eso es fantástico tener mapas más en la vida y sobre todo que que le quite tanta importancia al tema del sexo con hablé con naturalidad

Voz 0401 13:36 no te preocupes Elián no te van a dejar de invitar

Voz 5 13:40 tus amigas sus citas