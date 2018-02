los perdona de terminó mucho más tranquilo que hace unos días en el campo del Levante preguntábamos por lo de siempre los futuribles portero del Real Madrid Courtois dejé a Kepa ya estaba un poco cansado os debe muy tranquilo muy sereno como diciendo aquí estoy yo dos Copas de Europa te ha molestado mucho que la gente dude de TIC como parte del Real Madrid no no yo siempre como como digo hay momento Don

Voz 1265

00:38

es obviamente no se pasa bien pero eso es normal en este trabajo que tenemos y yo siempre le pido a Dios muchísima confianza tranquilidad y que me pase interior de que me ayuda a disfrutar lo que tengo yo creo que Dios ha sido muy bueno conmigo me siento un privilegiado estar en ese club de poder tener los compañeros que tengo es yo creo que mi familia también entonces este no puedo poner mi mirada en el punto negro porque hay una hoja en blanco muy grande ha sido el bebedor que que es lo que realmente vale la pena ir bueno me siento con calma con tranquilidad y con muchísimas ganas de seguir trabajando