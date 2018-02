Emery, en El Larguero: "No me ha gustado el arbitraje, ha estado del lado del Real Madrid"

Voz 1 00:00 hola sólo hay Emery hombre hay con el cuello subido meditando un poco lo que ha sido el partido sonríe porque evidentemente la procesión va por dentro porque el fútbol es así te escucha el técnico del París Saint Germain que se quejaba en sala de prensa del arbitraje te escucha ya un sí

Voz 1375 00:13 la feria que tengamos a Unai Emery en el en El Larguero en la cadena Ser hola buenas noches un ahí si ese oye me pillaba repasando con con Iturralde González jugadas polémicas

Voz 1944 00:22 bueno vale que que ha sido un grandísimo árbitro lo que diga Él desde luego lo aceptaré

Voz 1375 00:29 pues mira estaba repasando Bonet y me quedan dos por pasarle me estaba diciendo que el penalti de Lo Celso a Toni Kroos para títulos penalti no

Voz 2 00:35 el penalti de pone la mano encima pero no con la suficiente fuerza como para derribar es decir estamos hablando que el fútbol es de contacto para es penalti

Voz 1375 00:42 para Ci Unai estoy en la misma

Voz 1944 00:45 no en la misma idea de lo que yo he visto dejó y además en el contexto del de de pitar penalti es un lateral del campo donde tiene peligro donde no tiene que ser suficiente sí porque la intensidad de la acción también requiere de de que de que de que sea clara una acción en donde las decisiones tiene mucho riesgo en cuanto al perjuicio que puede suponer para nosotros este caso entonces tiene que ser más claro y además yo yo lo que sí busco S libre no hay manera que yo no he podido ver porque eso es más difícil una mano de Sergio Ramos dirigido por eso porque sale

Voz 1375 01:19 pregunto ahí tú Iturralde es la jugada más conflictiva hay una mano de Sergio Ramos dentro del área minuto cincuenta y tres a un tiro a puerta de Rabat para tío tú

Voz 2 01:26 correcto el balón le pegó en la mano pero para mí es penalti en el sentido de que tienen la mano de forma natural la tiene abajo no está ocupando un espacio y el balón le viene tan rápido tan rápido que no es posible no tiene posibilidad de apartarla el balón en la mano está claro pero para mí no es punible

Voz 1944 01:40 sabes que esto es una regla cierto acepto entonces no son ninguno de los dos perfecto entonces primer tiempo voy a decir cero uno exacto exacto lo que dice todavía te vale porque si te he visto te he visto muy crítico con el árbitro sí porque yo a mí no me gustaba el árbitro me hubiese gustado es hubiese más equilibrado en todo incluso en las tarjetas amarillas e incluso en las faltas captado enseguida el primer tiempo a mi me gusta que estuviesen más equilibrado y creo que no ha estado creo que que ha estado más cerca el Madrid es la sensación es que yo tengo ya digo me

Voz 1375 02:11 ese tres uno es en parte por el árbitro entonces

Voz 1944 02:14 lógicamente no lo vas a ver el hábito toma de decisiones en la que acierto una cierta que todos tenemos que estar de acuerdo con ellas pero por eso digo que yo creo que hoy no ha estado acertado y que en en algún caso pues nos ha perjudicado que es el detonante de resultado final tampoco pero sí es verdad que que eso decisiones han influido en lo que ha pasado en el partido porque es que sino Peters íbamos T uno el descanso su tiempo es que no puedo nunca puedes saber cómo puede cambiar la tendencia de un partido pero alejándonos un poquito ya de de los dirigentes arbitrales y creo que el equipo ha jugado con personalidad creo que el equipo ah y por momentos sensación de que de que de que podía superar al Real Madrid también hay que aceptar pues que el Real Madrid en sus acciones de contragolpe también de de una calidad y una y una fortaleza tremenda pues es capaz de hacer lo que ha hecho no es marcar dos goles minuto ochenta y tres donde todo cuando se veían las cosas más más bonitas para nosotros

Voz 1375 03:07 de seis a diez minutos con uno uno que era un resultado magnífico para para la vuelta y luego al final esos dos goles en la recta final cuando has preparado el partido Unai durante todos estos días previos al partido del Bernabéu pensaba So imaginad un Real Madrid con la BBC te has sorprendido luego la entrada de Isco y que Bale fuera el banquillo

Voz 1944 03:25 bueno al final hay que estar para conocer mejor los decisiones del equipo contrario al contrario hay que estar muy en en en en todos lo toda la información que pueda tener él eh yo contemplaba a las dos las entonces nosotros hemos hecho hemos trabajado de nuestro once en función de las diferentes opciones que hemos trabajado durante un mes ejecutado pensando más en nosotros que en ellos pero lógicamente ha tenido también lo que pueden hacer ellos por ejemplo hoy la salida de Lucas y de Asensio Juliá Asensio para ellos habían sido importante y bueno esa situación es también las tenemos planificadas pero lógicamente luego en de la calidad de jugadores

Voz 1375 04:01 en la última Unai te dejamos tres uno para la vuelta qué opciones tiene el Paris Saint Germain