El análisis de la victoria del Madrid ante el PSG

Voz 0509 00:00 eh está por ahí además de Romero que sigue en la cabina de transmisiones

Voz 1 00:03 incorpora gallego o la Gaye qué tal hola buenas noches

Voz 0509 00:06 pues está por ahí también Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches Mario Torrejón está por aquí ahí estoy yo está Santi Cañizares Cañete ola de noche tal Santi ya a gusta al Madrid

Voz 3 00:15 a mí me pregunta si sí que me ha gustado me han gustado los dos equipos francamente así un partido al primer nivel yo creo que el partido ha estado más igualado que el resultado dice yo creo que la euforia que ahora mismo tiene el madridismo es importante porque en momentos se ha visto muy dura la cosa no es eso quiere decir que el país no ha jugado tan mal como para perder tres uno creo que es un partido intenso oí de gran calidad por parte de muchos de los jugadores es verdad que las ha sido mejor los cambios a Zidane que a Emery pero tampoco como para pensar que medía de hecho una cosa loca lo que pasa es que claro cuando yo estoy en buen momento

Voz 1 00:51 en la segunda parte que estaba ganando la partida de tules

Voz 3 00:54 es un cambio defensivo ante equipo de tu equipo pierde un amigo BT poniendo las esposas ya porque está preso y al final es un poco lo de siempre campeón contra aspirante pues normalmente para tumbar al campeón se Noval con los puntos que de lo que derrotar por KO

Voz 1 01:09 de metió a metió a lateral derecho para ponerlo hoy de lateral derecho y Alves por delante y ahí es verdad que al Madrid se le ha atragantado a esa banda derecha hay luego hasta que no acabo metiendo a Lucas y Asensio que ahí así que el Madrid con el arreón por bandas sí que ha sido decisivo que los dos sobre todo Asensio que el poquito Rato que está en el campo o el Taser yo creo que lo mejor del Madrid

Voz 1501 01:28 bueno es curioso que ha quitado a Cavani que que yo creo que está fijando a no centrales de que que eso impedía que alguno de los dos que Ramos que Varane saliera un poco a banda para ayudar con Neymar fundamentalmente porque yo creo que

Voz 1 01:38 esto lo claro lo que al final

Voz 1501 01:41 el refuerza una banda derecha por la que han venido los dos goles porque más Marco Asensio ha salido como un tiro común

Voz 1 01:46 a cada carrera que ya ha tirado la haga

Voz 1501 01:49 a nado por esa banda de goles con la dos asistencias es curioso que el cambio en serio tan rematadamente mal menos

Voz 0509 04:09 cosa que retrata un eh bueno yo quiero decir que

Voz 0239 04:12 yo yo creo de cerca Cristiano Ronaldo de París Anne Germaine para mí se equivocan el cambio Neymar aunque el os a Neymar Unai aunque el fútbol tiene mucho de casual porque como bien ha dicho Manu lo diez primeros minutos después de meter a Moner a meterle en la de lateral derecho y tal vez por delante esos diez minutos en la segunda parte para mí han sido lo mejores del Paris san Germain Dicho esto el Cristiano Ronaldo del Paris san Germain no es Cavani que a mí me encanta sino Neymar y no no cambia Cristiano Ronaldo no Ronaldo

Voz 0509 04:40 porque el goleador del Cristiano

Voz 0239 04:43 el Ronaldo del Paris Saint Germain Neymar Neymar

Voz 0509 04:45 la banda a sesenta metros de la portería a mí me parece

Voz 0239 04:48 que a mi me parece que Mbappé hoy ha hecho un partido muy muy muy mejorable es verdad que cada vez que arranca como en la jugada que arrancó con una picadillo adicta en la banda derecha y que termina luego en el gol de rabia después de un maravilloso desmarque de Cavani y una acción muy buena de de Neymar creo que embate no ha hecho nada nada es nada antes hacerle una rabona Sergio Ramos parecía aún senior contra un juvenil no es un futbolista que tiene muy buena pinta al que creo que hemos encumbrado demasiado pronto por la pasta que el París san Germain ha pagado por él y quiero decir que el Real Madrid con todos sus problemas yo aquí vengo escuchando en las últimas semanas que el París Saint Germain Leiva meter un meneo e independientemente de lo que pase en esta eliminatoria que yo creo que el Real Madrid la tienes sentenciada el París Saint Germain defendiendo así es imposible repito imposible que pueda ganar la Liga de Campeones

Voz 4 05:41 bueno yo dije ayer que el Madrid lo estaba deseando

Voz 0509 05:44 a ver si te vas a escuchar pero no

Voz 4 05:47 bueno por cierto Romero porque no no no que no sabía qué sabías cómo iban a resultado los partidos antes de disputarse

Voz 0509 05:55 sabía que si sabía Pulido generado la cadena no sí sabía aún vidente como tú no sabes Pulido no le caliente Se habla por favor lo que sí sabía primero por cierto enhorabuena Cañete que desde el primer día de este partido dijiste que Unai Emery en partido gordo Safe cosas raras

Voz 3 06:10 no ha cosa rara no has diferente él ante la duda

Voz 0509 06:13 da una cosa diferente ha dicho estoy seguro que

Voz 1 06:17 lo hubiera palabra Pulido habla Luka Modric

Voz 6 06:19 entrar a cualquier equipo seguramente el mejor partido de la temporada no lo sé no lo sé pero es seguro que es

Voz 7 06:29 puede ser hasta ahora va

Voz 6 06:33 más grande partido más grandes de temporada hay ahí significa mucho para nosotros puede ser pero hemos jugado otros partidos también

Voz 7 06:46 muy buenas pero

Voz 6 06:49 no sé qué otras distancias mejor o no por poner un pero que es lo que hay que mejorar aquí tiene que mejorar el equipo de del partidazo que habéis hecho de cara a la vuelta para para pasar de ronda mejorar cero es el yo creo que en todos los aspectos de partido estuvimos en altura uno además permitiendo a ellas que crear muchas oportunidades han tenido algunas es normal cuando tienen tanto talento tanto calidad del eh entre ellos pero esto es camino yo creo co cómo vamos vemos jugado esta noche entonces camino y hay que seguir así ir la última lugar llegar al mar de vuelta con ese tres a uno a favor el Real Madrid es favorito antes para mí era creados después este resultado e se puede decir que somos favoritos pero todavía queda mucho hoy nada hay que prepararse ahora para partidos que siguen en la Liga ahí

Voz 8 07:57 cuenta y uno cuarenta y nueve quería Luka Modric somos favoritos pero poco después de este tres uno Pulido

Voz 4 08:02 sí bueno que que yo creo que que ayer hablábamos de esa transformación que necesitaba imperiosamente el Madrid y esa transformación pues se ha producido todos los síntomas negativos que ha tenido el Madrid no

Voz 1 08:12 ha resultado no puedo terminar

Voz 0509 08:15 exacto

Voz 1 08:18 no no

Voz 0509 08:19 vamos a ver es que eso sí toman negativos que ha tenido el Madrid primero a Sergio

Voz 9 08:24 a ver qué va por ahí Ramos mucho en bueno pues aquí está friend también Sergio Ramos acabando ya con las teles con su abrigo gris chaleco gris un brazo corbata granate el sobrero también a juego a vista Sergio hola qué tal Sergio muy buenas noches buenas noches bueno cómo valoraría su este partido te pregunto prima por el arbitraje porque es aquejado Unai Emery del árbitro dice que el la primera parte el penalti que le pitan Across no es

Voz 10 08:49 que el balón te Dati en la mano

Voz 1896 08:52 bueno yo no lo he visto repetido lo veré ahora cuando cuando llegue a casa pero a hablar ahora de de decisiones arbitrales no va a cambiar nada yo creo que

Voz 9 09:02 independientemente de lo que hayan podido interpretaron

Voz 1896 09:05 no el Real Madrid ha hecho un grandísimo partido un partido muy muy completo no sólo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo también requería muchísima concentración con tres puñales arriba Hay yo creo que que han hecho las cosas muy bien no hayan resultado acompaña mucho mejor para para encarar el partido de vuelta

Voz 9 09:22 partió de vuelta dentro de tres semanas coge aire importantísimo la afición estado con vosotros el Real Madrid se transforma la Copa de Europa

Voz 1896 09:29 bueno el Real Madrid pues no tiene dos Copa de Europa por casualidad no es una competición que es siempre lo dice todo el mundo no que nos pongan sino que que nos gusta mucho porque ser campeón de de de Europa pues es una de las mayores no satisfacciones que uno puede vivir como como jugador y irá da la circunstancias que tenemos en enero la temporada donde la Copa del Rey no está ahí en la Liga está muy difícil la Champion es una de las últimas balas que tenemos hay que saber aprovechar la ahí salir de esta manera no motivados

Voz 9 10:00 cuánto por Zidane tu entrenador ha pasado de ser

Voz 10 10:03 pero hace medio año hace poquito algunos le le tildaban de al iniciador hoy eh con la alineación metiendo ahí

Voz 9 10:10 disco quitando a Bale y luego los cambios aún poco aunque un poco tarde m setenta y ocho a Lucas y Asensio vuelve a reafirmarse cuál es tu opinión como capitán del Real Madrid de Zidane

Voz 1896 10:21 bueno en lo lo dije cuando nos estábamos jugando en el barco oí seguíamos no apoyando así su hemos ganado prácticamente todo con Eli el va a morir con sus ideas nadie nadie ni nada lo va a cambiar ningunas circunstancia ni ninguna opinión por lo tanto él es el que decide qué once juegue que jueguen qué jugadores es que jugadores tienen que jugar allí ya para a partir de ahí pues nosotros nos sentimos no identificados con él creemos en él y yo creo que eso es lo más importante en un equipo

Voz 9 10:50 bueno se puede decir más alto pero no más claro en el Larguero sí señor Sergio Ramos

Voz 1 10:54 ahí estaba respondiendo a las preguntas de Javier canutas a la radio pero escuchando atentamente a las preguntas que le hacía Javier eh Ramos que rehenes si no lo visteis ayer autor actor de Hollywood total bueno a la espera que salga un protagonista más doce y cuarto los micrófonos de raíz y de Meana estaba hablando político estaba intentando explicar a la trasformación del Real Madrid

Voz 4 11:12 sí sí una trasformación que insisto hemos visto todos no a lo largo de la temporada no y todo eso ha desaparecido hoy por arte de magia noventa minutos eso es una realidad y creo que esa formación están al alcance de muy pocos IU uno de ellos es el Real Madrid sea yo creo que habría tenido intensidad tenían juega tiene actitud lo jugadores que no estaban a su nivel ha mejorado en su nivel el equipo no ha caído en la segunda mitad como sucedía hasta ahora aparecido el entrenador acertado el entrenador y hacer todos los cambio de Asensio y de Luca baje que han sido claves aunque para mí creo que han sido tarde pero bueno yo creo que el Madrid empezó muy bien que terminó

Voz 3 11:48 eso mejor que que empezó pero

Voz 4 11:50 le dio pasaron muchas cosas y pudo pasar de todo e Iggy me quedo también con esa parte intermedia del partido donde insisto pudo pasar de todo ahí tuvo suerte el Madrid aguantó esos minutos se llegó al final ya estuvo mejor que que el yo creo que el Madrid sale reforzado creo que Zidane también sale reforzado hay que decirlo y creo que es termina muy tocado porque yo creo que es un equipo que tiene grandes jugadores pero creo que le falta ese cuajo de equipo grande que se ven estas grandes ocasiones como es un partido en el en el Bernabéu

Voz 1 12:22 la convenció Romero

Voz 0509 12:24 no creo que es otra persona diferente no no creo que lo que lo que llegó a la conclusión es que que pulido al que yo me tengo un referente y le quiero mucho había

Voz 0239 12:34 esto muy poco partido del Paris san Germain eso sí hebras te diría

Voz 0509 12:36 pero lo cierto es que tú puedes ir a perdonar también es ver muchos partidos ante el Real Madrid mira junto contigo es visto suena rabioso suena no para mí de lo mejorcito si hoy

Voz 1 12:50 hoy y rabioso de lo mejorcito de del país

Voz 0239 12:52 San Jermaine bueno pues creo que ha hecho el resumen perfecto de lo que ha pasado durante noventa minutos en el Santiago Bernabéu en declaraciones a nuestros compañeros franceses textualmente estamos acostumbrados a meterle ocho goles al billón pero luego hay que venir aquí y marcar diferentes rabioso en zona mixta hace cinco minutos

Voz 0919 13:14 bueno yo sí me gustaría decir que estoy escuchando a mucha gente decir el mejor partido de la temporada a mí no me ha parecido ni mucho el el mejor partido de la temporada del Real Madrid pero ni ni de lejos creo que la primera parte en el minuto cuarenta y tres de penalti iba con cero uno

Voz 5 13:29 no

Voz 0919 13:30 el penalti que para mí penalti que tira Cross cambia radicalmente el panorama hubiera sido otro panorama muy distinto creo que el país en Yemen estaba llegando con peligro en la primera parte y creo que en el minuto treinta la

Voz 0509 13:43 la segunda mitad el partido pintaba más para Luna

Voz 0919 13:45 dos

Voz 0509 13:46 que para el dos tres gallego pero

Voz 3 13:49 por eso yo digo que uno mejor

Voz 0509 13:51 parte de la temporada y esto se ha dado vamos evidentemente José Antonio en la temporada es el mejor que ha crecido no puede decir que ha aparecido otro Madrid y a mí no me ha parecido nosotros Marina pero es la victoria

Voz 3 14:02 ya más meritoria de eso es importante

Voz 0509 14:05 porque es un club grande y luego yo

Voz 3 14:07 yo yo al menos he visto un partido muy igualado cómo lo estás narrando tuvo un partido muy igualado

Voz 0509 14:12 hola que puede ganar cualquiera y que cualquiera puede

Voz 3 14:15 pues ponerse por delante momentos del partido para para para para para los dos ahora bien hay siempre y esto es una evidencia en el deporte el campeón el aspirante el aspirante sin no puede ganar los puntos tiene ganar por KO por los puntos te gana siempre el campeón no eso es esto es un poco pues como toda la vida hemos dicho no es que esto al final pues juega Alemania juega Italia juega Brasil India ante la duda ganan bueno pues esto lo mismo ante la duda cada vez que los porque ahí está esa experiencia que no tiene ninguna otra camiseta y esa es una realidad no es lo mismo haber ganado muchas Champion que no haber ganado ningún altercado verbal y el Manchester City el París Saint Germain que son equipos espectaculares con un poderío económico que flipa más vale al final no han ganar una Champions y cuando Karen una Champions inca

Voz 0509 15:02 el hay dinero pero alguien pero no pero hay que hay que reflejar que que reflejarlo en la segunda mitad el partido en empate a uno

Voz 0919 15:08 ha tenido una Mbappé que has sacado por cierto

Voz 0509 15:11 paradón de Keylor Navas abajo durísimo por cierto paradón de Keylor Navas

Voz 3 15:15 por cierto que si esta no se una más que está en lo jugado denunció

Voz 0509 15:18 pero que cuando haces algo bueno no ha parado luego ha sacado una Sergio Ramos en un remate a bocajarro

Voz 0919 15:24 en en el área pequeña que iba para saber

Voz 0509 15:26 con Keylor Hugo batida estaba la de radio que golpea en la en la mano de Sergio Ramos

Voz 1 15:31 ya no lo hizo un cero cero en el marcador

Voz 0509 15:36 el Madrid tiene las dos más claras del partido que una tiene un paradón Areola lo Cristiano Ronaldo jefe otro paradón haré

Voz 3 15:44 por eso sin estar de acuerdo con el cambio de Mary que para mí ha sido en cambio horroroso sacar a Cavani en ahí eso horroroso más lengua que en pocas quitar a Cavani es horroroso eso es eso es energía para el Real Madrid quitar a Cavani que eso

Voz 1 15:55 sí pero si te sacaban y metes a Di María

Voz 3 16:00 yo no me he quitado nunca haber quitado el papel vale pero el que el cambio a mí no me ha gustado a Anadir pero esto es lo que va a centrar de alguna forma la crítica al París Saint Germain y la realidad es muy distinta es captado en el partido siempre ha podido pasar otra cosa pero ha pasado lo que siempre pasa en el Bernabéu yo que he jugado gracias a Dios muchas el pasado eso pero Santi

Voz 0509 16:21 a no ser que te vas con el rival de vasco

Voz 3 16:24 la sensación de que no eres peor que el Real Madrid que tienes tu sostiene en el partido pero el Real Madrid

Voz 1501 16:29 Patxi tú no a mi a mi me al margen de la prensa que me parece fundamental pero fundamental básica en estos partidos porque esto es llegar allí Santiago Bernabéu con toda esa gente con los que tienes enfrente el campo muy largo y a mí me parece fundamental salir con la como decía el otro con la zapatilla de estar por casa estos partidos yo a mí el Real Madrid me parece que ha tenido la voluntad de presionar arriba intentar robar sin lo más arriba posible a que son que son buenos conceptos creo que acertado Zidane sin ninguna duda sacando a Isco

Voz 1 16:53 duda por lo menos con con jugadores tan buenos como no hay mal que mete

Voz 1501 16:56 miedo solamente de acercase al balón es que mete miedo aunque está sesenta metros da igual mete miedo acercándose al balón porque da la sensación de que hace lo que quiere tener un poquito más el balón con eso yo creo que acertado aceptado también quitando Isco y abriendo el el entonces decidimos las bandas de Nepal me parece que que el Real Madrid ha completado un muy buen partido creo que no será el mejor una temporada pues probablemente no ganamos

Voz 1 17:16 es una una gran temporada una temporada regular tirando a muy mala d'Aro cuál es el mejor partido en Madrid este año si es que no habido ningún partido milenio igual que no ha llegado todavía

Voz 1501 17:26 meritorio como decías tú Santi y además me parece que que hasta cierto punto tiene tiene una alegría para el madridista

Voz 1 17:31 a menos que ver jugar ese hombre que vale más que además del

Voz 1501 17:35 la victoria en sí que es que es espectacular para para la afición del Real Madrid dio que que tiene algún síntoma de que estos tíos enchufados eh tiene tienen todavía ese fútbol que Arras

Voz 1 17:43 el año pasado zonal no podemos negar total

Voz 4 17:46 el Madrid ha tenido cosas que no ha tenido a lo largo de esta temporada

Voz 1 17:49 ruta arriba irán a presionar arriba he visto Benzema trabajar más

Voz 0509 17:55 los equipos el equipo nos ha caído en la segunda parte que era una de las continuas quejas que la hacíamos al contrario a terminó bien en los cambios bueno seamos arcilla Jorquera inmóvil unido que es eso no lo podemos negar que los dos equipos han estado bien

Voz 3 18:08 ha sido un buen partido de ambos lo que pasa es que bueno pues ha estado mejor a la hora de definir el Real Madrid que el Paris san Germain yo pienso que es tú ahora mismo coge a los mismos jugadores le dices vamos a ver muchachos ahora cuando entre al al al al túnel vosotros los del Real Madrid metros el vestuario del Paris Saint Germain a vosotros en el del Real Madrid y salir cada uno con las camisetas cambiadas y te digo yo que gana otra vez el Real Madrid pero como jugador del Betis

Voz 0509 18:32 creo que el Madrid han a tengo esa es la es es es

Voz 5 18:35 es la historia que escribe muchas desde el fútbol una cosa mucho mucho mejor y más importante en este caso que es por lo que ha ganado mucho más seguro

Voz 0919 18:44 que el París Saint Germain en el señor me ha tenido unos error

Voz 5 18:46 es sacando la pelota unos despistes

Voz 4 18:49 que que que que parecía una defensa de mano

Voz 0509 18:51 te quilla en alguno para mí todo a me han que tienen arriba peor la han tenido de mantequilla tres bastante en el centro del campo hasta está muy sobrevalorado el centro el campo con tres son tres y ninguno es la bomba totalmente mira

Voz 1 19:09 ahora mira os digo una cosa dato hoy no estaba Thiago Motta que es la clave en este centro campo a la hora de darle un poco

Voz 0509 19:15 su hay mucho del Paris san Germain dice mucho han puesto los ojos de la Liga española porque ya no podía exactamente

Voz 1 19:22 eso a eso voy Romero falta Thiago Motta que es la clave en este equipo para para Unai Emery ante la ausencia de de Thiago Motta ha dicho que pongo a Lass Diarra que es casi jubilado y lo pongo el titular en el Bernabéu no voy a poner a Celso pero lo Celso nunca juegan ese pues nada y además os pregunto quién de estos tíos quitando los tres de arriba ningún sería titular en el Real Madrid en el babero ni ni ningún exceso

Voz 0509 19:45 era es claro exactamente no sea falta Thiago Motta que sería suplen lo tenemos no pasa que los tres de arriba en los mismos que ayer los tres de arriba sí sí

Voz 1 19:53 exactamente lo pasa que lo lo pasa que los tres de arriba tienen mundial

Voz 0509 19:55 pirado itera a cualquiera pero en el patria de arriba perdón perdón perdón los tres de arriba no esta versión que he visto yo Mbappé Charo sí he dicho que los tres de arriba en un día inspirado hoy en va muy rápido pero bueno ya está pensando a la BBC que estás

Voz 0239 20:08 tengo una mala versión de te quiero decir si tú tienes los tres de arriba del Real Madrid que no jugó los tres de arriba me tiene Bale Benzema tienes a a Cristiano Ronaldo en la versión por ejemplo de hace temporada y media

Voz 1 20:19 sí claro sería mucho mejor lejos de lo que sabe la Liga os vais al así lejos lejos de lo que salven la vida

Voz 1501 20:25 en la liga francesa que a mí me da la sensación de que de que es más más poderío coral hoy yo me quedo con la sensación de que Neymar es el noventa y cinco por ciento y luego ya un poquito para que ni un poquito va pero que Neymar es es todo

Voz 1 20:37 no están fuego Chupa Chups a dicho hoy quiero hacer lo que quiere quiero yo Elvira una vez en papel la mire a través ha dicho hoy que él quería ser protagonista sin ninguna duda saberlo sí

Voz 4 20:47 le podemos censurar hoy es que ha desaparecido cuando su equipo malo necesitaba correcto las que ha sido al final del partido ahí es cuando más necesitaba su equipo animar a la población

Voz 1 20:56 exacciones sale pánico Julio queda cuando coge el balón

Voz 1501 20:58 anda ya encara un poco de fácil me parece claro

Voz 0509 21:01 eso no viene para alumbrar lo maneras de Lehman alumbrar los focos porque evidentemente no hay focos para todos para todo pero eso es un escape sufriendo porque has sufrido porque tú tienes delante a Neymar en un uno contra uno y no te ayudan ibas a su

Voz 0239 21:17 ir

Voz 0509 21:17 pero lo que ha hecho Nacho prácticamente durante todo el partido yéndose de una manera Valiente hacia hacia Neymar a porel no reculando

Voz 0239 21:25 intentando anticiparse siempre en un puesto en el que Nacho cumple pero no es supuesto yo creo que repito no va a tener los focos que merece la actuación que tenía de hoy Nacho Bellver

Voz 1501 21:34 a esa ayuda de Lage de las que cabría esperar por la alineación pero es que al final evidentemente nos quejamos de que Benzema y que Bale nominada hacia atrás pero tampoco es que sea Isco trabaja mucho pero no no puede pedirle tampoco que esa Casemiro Isco Xisco que no hay que no tienen tanto despliega no

Voz 4 21:49 además de no es el mismo yo quería incidir en las decisiones de Zidane creo que acertó a poniendo a Isco de titular creo que acertó quitando a Benzema creo que acertar colocadas en su Lucas Vázquez y la pregunta que yo hago es si esto ha venido para quedarse o es una decisión puntual de este partido porque este partido deja muy tocado a Benzema ir deja muy tocado a Bale estas decisiones de Zidane que ha traicionado lo que hasta ahora había decidido han venido para quedarse o es flor

Voz 1501 22:16 fíjate Julio tú tú no crees que con tres uno en el Parque de los Príncipes con los espacios que tiene que está obligado el país Danger Mena no es un partido para Bale

Voz 1 22:24 sí a mi me parece que si no para mí ningún partido creo yo creo que no

Voz 0509 22:28 no

Voz 1 22:28 por yo no digan bueno me refiero fútbol yo creo yo reconozco que hoy cuando Javi Herráez cuando Javi Herráez ha contado en la que

Voz 8 22:34 cadena SER que jugaba de titular Isco y que Bale se quedaba en el banquillo

Voz 1 22:40 yo lo primero que he dicho eso ostra me sorprende porque ya estos días que hemos venido hablando de la BBC y yo siempre he dicho yo creo va a poner porque Zidane ha dicho que estando bien los tres juegan los tres

Voz 0509 22:49 por cierto que

Voz 1 22:50 o sea cuando sea que cuando he dicho a lo mejor a Zidane le ha podido influir que hubo una personalidad que les está por encima de de casi todo pero igual Zidane ha dicho como pongan la BBC el PS MD se espera que es tan impopular ahora mismo la decisión de poner titular a la BBC que ha hecho pongo Isco a robo más al centro campo no digo que lo estoy convencido por supuesto está convencido pero me ha sorprendido porque es la primera vez la primera que dice que estando los tres bien juegan diferentes pero

Voz 3 23:20 demuestra claramente que ponen lo que considera lo que de cabeza le dicta no en ese sentido

Voz 0509 23:24 no no no era matar a los tres ha hecho otra cosa

Voz 3 23:30 él muy interesante también que lo comentamos también el otro día dijimos que sospecha de la baja forma de Benzema pero también de Casemiro hoy se ha cargado a Casemiro en un momento del partivo o comprar luego diréis que Casemiro entero

Voz 1 23:42 ha dado lo que lo que últimamente lo que yo creo

Voz 1501 23:46 los físicamente no está bien Casemiro ahora mismo no

Voz 3 23:48 la para jugar en el Real Madrid en mi opinión yo hubiera prescindido de inicio del lo que pasa que como es al final el único que tienen las condiciones a lo mejor más defensivas y de equilibrio sin Casemiro pero luego resulta que cuando no está Casemiro es cuando mejor jugaba Real Madrid porque no está en un buen momento cuando está en un buen momento es que aporta muchísimo por sus condiciones sobre todo pero yo lo contaba el otro día me parece que sospecha mucho de Casemiro y hoy ha hecho lo que no ha hecho nunca porque Casimiro solamente lo que iba a tres o cuatro zonas el Bernabéu la Liga he dicho bueno que descansan muchacho pero con compartido así serio de tú a tú

Voz 1 24:20 cosa que es la primera vez que prescinde del inocuas

Voz 3 24:23 salido nada mal no se nota cuando no le va a las piernas no es obviamente porque su jugador más físico que tengan

Voz 1 24:28 lo que apuntaba amarillo y cuando se levantó la pierna no lo había hecho Clemente para que pierda tres dos tres balones en un partido es que lo los pero tonto no estaba cerca de la jugada es que yo creo que tácticamente no digo que haya reventado pero es verdad que lleva mucha tralla Casemiro durante los últimos años y es posible que no haya lleva todo el mundo también también te lleva todo pero esta vez ante el lleva cubriendo huecos de los que está bien todos los partido barriendo claro que muchos goles no mete que tiene que hacer eso tiene que hace su trabajo a mí no me vale que lleve tralla todo el mundo lleva tralla

Voz 0509 25:01 a todo el mundo sabe para que se contrata a todo el mundo cobra para lo que es el contrata y estamos en el mes de febrero uno más que otros bueno evidentemente pero Santi estamos en el mes de febrero o sea que

Voz 3 25:10 en no está bien no está bien porque no

Voz 0509 25:12 le ha venido bien este año una preparación yo diría años estado brillante

Voz 0919 25:16 pero también le ha quitado cuando el pase solamente mensualmente tenía dos arriba

Voz 1 25:20 claro no tenía aún así poner pero se tenía que ayudarme a solos para ayudar a Dios todo eso

Voz 3 25:27 en ese momento la quitado porque no veía que no estaba de ser mucho sean porque hay que es la primera vez que acceso cuando Casemiro ha hecho su función correctamente jamás lo han quitado de ahí en un partido de ahí

Voz 1 25:38 sí sí departió como nunca pero no es verdad que resta es el mejor momento

Voz 0509 25:42 a mí tampoco me parece que haya estado bien por último

Voz 3 25:44 es decir una cosa muy rápido pero espera de mira que cierran a

Voz 1 25:47 agradecía Meana usted si si es que ya hemos hecho en qué

Voz 9 25:49 eh vamos pues despedidos simplemente lo hemos contado en Carrusel el caso de Marco Asensio el esperaba jugar después de su partido frente a la Real evidentemente había solamente un puesto para el asunto de Gareth Bale era elegido porque quería decidan volver a sus orígenes el caso de Cannes

Voz 3 26:05 Live hacer un rombo con Isco en la parte más Ofer

Voz 9 26:08 si va de ese rombo Casemiro lo va más defensiva en los costados Modric Kroos arriba con Benzema y Cristiano pero Asensio cree de que debe de jugar más eh Zidane hará a partir de este momento veremos lo que decide pero ya no va a ser un meritorio así que el tiempo lo dirá es un tío muy educado jamás diré nada más que eso pero que él cree que tiene que jugar más Jan desde que nos cierran te cuento que seguido Neymar

Voz 1 26:33 con una cara mano pero terrible

Voz 9 26:36 qué he hecho yo para merecer esto lo bien que estaba yo en una Liga seria es menor

Voz 1 26:41 esa tú lo has dicho suelo yo estaba la Liga

Voz 0509 26:44 a sí si esto creo que yo que entiende

Voz 3 26:47 presión Meana tampoco lo Cañizares que la cara

Voz 0509 26:49 Mar la visto aquí me la cuenta aquí en El Larguero y ha sido una cara de que Pinto

Voz 8 26:54 lo dice Cristina dice Cristina García compañera de

Voz 1 26:58 deportes cuatro mañana lo veremos en todas las que han llega al aeropuerto con un careto en el mismo auto sentado uno en el autobús del sesenta uno al lado del otro sin dirigirse la palabra

Voz 8 27:08 qué Life in Unai Emery que las caras eran de

Voz 11 27:12 Cuatro bodas y un funeral y ante de que nos cierren esto es importante para la vuelta como ha salido Di María del campo no del césped sino de la zona mixta como ha salido Di María como lo que trabaja en el que la IFPI de de Emery es un equipo que tiene semanas para recuperarse dice la portada de L'Equipe esto no está acabado la portada de mañana de L'Equipe pero hoy tienen una estocada importante enseguida la última reflexión de Cañete cerramos el sanedrín que tengo que tirar la Eusko Álvaro Benito oye tú qué

Voz 2 31:45 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 31:50 cerramos enseguida el Sanedrín antes una tanta de mensajes de Whatsapp que han llegado Tropez cientos

Voz 1501 31:54 mil sobre qué es lo que más son os ha gustado de Madrid

Voz 1 31:56 eh que apareció en Aimar bueno opiniones de los oyentes de larguero

Voz 28 32:01 hola Rubén Jaime saludo desde México pues el partido me ha parecido bien aunque sinceramente pienso que el penalti fue una invención del Levante

Voz 1 32:10 Bush el partido de hoy es de cinco pierde cuatro en Madrid contra Apple

Voz 29 32:14 deje hoy a mano muy equipo aquí Mariano Buenos Aires un fanático txuri urdin en principio quiero decirles que estoy de acuerdo bonito respecto del penal de la Celso

Voz 1 32:26 vamos buenas noches Manu oyentes

Voz 30 32:29 la compañía que decían que el país año armenio elimina al Madrid toma hay

Voz 31 32:34 vamos a ya la Madrid ni antes

Voz 3 32:37 se ha mostrado muy malos ahora

Voz 31 32:39 bueno pero yo me alegro que año ganamos al Madrid

Voz 1 32:43 hola buenas noches soy Julio desde Barcelona a mí lo que más me ha gustado y de el Real Madrid ha sido el camino

Voz 32 32:51 Benzema buenas noches la delantera de PSG con la de Madrid que compara al hombre son tres contra dos lo de Paris tiene entre y Madrid dos Benzema ya no futbolistas macho bueno

Voz 1 33:02 de un montón de oyentes y gracias a todos los que habéis

Voz 8 33:04 además también que están ahí vuestros mensajes nos queda

Voz 1 33:07 sólo por escuchar a Neymar antes de cerrar con vosotros Un minuto de Neymar

Voz 1618 33:12 ha sido el hombro tenido creo para dos equipos creo que al final Madrid fue mejor por eso ha ganado el partido que nosotros al final el partido no lo dejamos salí las cosas eh porque está bien bueno y y aún no han terminado tenemos otro partido en casa con nuestra misión muy buenas carreras cosas y para que aquí podía va a ser un partido mejor

Voz 32 33:43 a dos goles en tres minutos

Voz 1618 33:47 es difícil no delante de decir eso pero pero es difícil muy muy complicado no queríamos que fuera así pero bueno y antes aún no han terminado tenemos un partido en casa

Voz 33 34:03 será un partido muy difícil muy duro como han sido aquí acá pero pero bueno creo que pueden hongos y esta línea que está marcada por los rumores que te sitúan en el Real Madrid este verano tú descarta fichar por el ramal

Voz 1618 34:15 no lo encontrar un París no estoy contento ahí con dos compañeros aquí y sólo pienso en en París sólo pienso en Ser Historia

Voz 1 34:27 le han preguntado al padre y luego he al padre de Neymar le ha preguntado estuvieron el Real Madrid ha mirado al que le han preguntado

Voz 2 34:34 y mirando sin decir nada

Voz 1 34:37 sí ni no ni bien todo lo normal veremos mañana imágenes creo que la llegada del autobús del aeropuerto ha sido ha habido de todo o Carlos sí poco caos empujones agarrones bueno la verdad que parecía propio de otro tiempo es son cámaras son periodistas intentando grabar a un equipo de fútbol nada más pero parecía otra cosa es bueno o queda estaba pidiendo la palabra Cañete para una última hora

Voz 3 35:03 yo aprovecho para revisar el saneamiento muy rápido no lo primero que fiabilidad tiene Keylor para que cuando lo hace bien se hable poco de del o nada

Voz 20 35:10 lo segundo conviene no subestimar a Mbappé Mbappé un magnífico futbolista que a lo mejor su precio es de esas futbolista que te puede hacer mucho daño conviene no subestimar

Voz 3 35:20 y lo último entiendo que Asensio quiera jugar más obviamente de titular obviamente no entendería lo contrario pero para un jugador como él en un partido de tanto desgaste les resulta mucho más fácil marcar diferencias en un tiempo reducido que hacerlo desde el principio

Voz 1 35:37 y eso no es bueno para él no firmarlo daba tomamos nota de todo lo que es que

Voz 1501 35:41 me parece que que creo que va a ser el presente y el futuro de de Real Madrid y de la selección española con un pelín de paciencia que yo entiendo que es muy bueno que ha hecho muy buenos partidos que él cree que puedo hacer más yo también lo creo creo que puede hacer más yo creo que con un pelín de paciencia yo yo va a hacer esta reflexión aquí donde estaba Zidane que ha sido la pera limonero en el fútbol cuando tenía el a Asensio estaban en en en Burdeos de suplente les quiero decir que que hay que tener un poco de paciencia porque este chico yo creo que la va a romper la está rompiendo pero que con con un poco de tranquilidad iba a decir solamente que creo que el Madrid iba a tener un par de momentos de sufrimiento en París me da esa sensación que va a tener un par de momento de apreturas yo creo que va a pasar aterrizando

Voz 1 36:21 lo dice como yo creo yo creo en el partido ante el momento de agobio seguro y que no marque el Madrid pero yo creo que mapas

Voz 1501 36:27 la claramente el Real Madrid creo que lo tienen muy muy muy bien encaminado iba a mí me ha decepcionado no solamente los cambios de Unai Emery sino que creo que al margen de bailar los equipos de Francia con el Real Madrid yo lo he visto poco fútbol a a en el centro de campo al al país Anne Germaine muy mal atrás y creo que tiene a tres genios arriba tres genios absolutos que con eso les sobra Ile basta para para ganar la Liga francesa claro esto gallego y soy yo

Voz 0919 36:51 primero quiero decir que menos sobre el futuro de Neymar al que Lacy acabo de verlo en bienes por a la pregunta Neymar el Real Madrid ha dicho cien por cien se queda en el París Saint Germain otra pregunta por favor

Voz 5 37:03 vamos ni lo ha dudado segundo creo que la eliminatoria no está cerrada no está cerrada creo que

Voz 0919 37:12 el París Saint Germain va a poner en aprietos al Madrid en en París y cuidar arbitraje de París porque depués del arbitraje de Barcelona el año pasado después del arbitraje de Rocky hoy en el Bernabéu alguna vez se van a equivocar hacia a favor del Saint Germain

Voz 0509 37:28 yo creo yo creo perdón Ron no lo dale dale Pulido no no lo siempre a la eliminatoria yo creo que la eliminatoria está sentenciada

Voz 0239 37:37 me parece que que el Real Madrid se vuelve a ganar el derecho a que la gente no piense que es sencillo venir aquí a profanar el Santiago Bernabéu en una competición como la Liga de Campeones creo que el Real Madrid la palabra meneo en Europa es muy complicado en juego el jugarlas en la misma frase sino es a favor del Real Madrid darle un meneo al Real Madrid en Europa es muy complicado me parece que el Real Madrid tiene que me orar mucho pensando ya en cuartos contra otro rival Si quiere llegar mucho más lejos en esta edición de la Liga de Campeones y lo que demuestra es lo que venimos diciendo algunos durante gran parte de la temporada que una versión muy normalita del Real Madrid ha sido para mí bastante superior a la que puede ser la mejor versión del Paris san Germain

Voz 4 38:21 yo creo que el Madrid ha quitado malas sensaciones que lleva arrastrando toda la temporada han sido buenos noventa minutos en en general pero esto es algo más que noventa minutos y no digo sólo el partido de vuelta sino mucho más que tiene que recuperar el Madrid de esta temporada yo también pienso que la eliminatoria no está cerrada aunque la tiene muy bien encarrilada el Real Madrid pero si el Madrid va a París pensando que lo tiene hecho creo que se equivoca espero también que las decisiones de Zidane hayan venido para quedarse como decía antes Ike Asensio Lucas Vázquez disco tengan muchos más oportunidades que las que han tenido hasta

Voz 0509 38:59 sí

Voz 1 39:00 yo antes de la eliminatoria en sala que me daba un miedo terrible que según dijo ha ido acercando el partido me iba imaginando el logro que viene que viene logra ir ya que el partido y me pregunto cómo es posible que me diera miedo este Boris porque ha sido tan poquita cosa hoy que ha sido Neymar lo que decía bueno poquito a poquito más esta seguramente no es la versión del Saint Germain normal por mucho que juegue sólo la Liga francesa y en la vuelta veremos otro París Saint Germain pero aún así yo creo que el Madrid ha hecho los deberes con ese tres uno Se va para cuartos pero vamos a ver dentro de tres semanas a ver qué ocurre y a ver qué ocurre con Emery que yo creo que queda muy tocado por lo del año pasado del Barça por lo de la ida del Real Madrid ha hablado arregla la vuelta o me parece a menos tocada bueno buena tocada

Voz 0509 39:38 tres semanas en escabeche física P