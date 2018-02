Vidorreta, en El Larguero: "La Copa del Rey es la joya de la corona"

Voz 1375 00:00 bueno dejamos el fútbol dejamos la Champions dejamos la Europa League tiempo para el basket podíamos estar hablando a esto ahora de que hay una huelga en la Copa del Rey en el baloncesto español pero afortunadamente se de se enredó todo a tiempo como bien hemos ido contando en la SER estos días sin el larguero y afortunadamente mañana balón al aire hay Copa del Rey empieza el espectáculo en Gran Canaria y tenemos por delante cuatro partidos de cuartos de final apasionantes el Valencia Basket Iberostar Real Madrid y Unicaja para el jueves para mañana y para el viernes Herbalife Gran Canaria contra el Fuenlabrada Barcelona Lassa contra Baskonia estaño por ahí los hombres del Basque de La Ser hola Pacojó muy buenas hola hola buenas noches lo que queda de Tizi está también Xavi Saisó o lo que queda de Xavi hola Xavi intentó laboral noches mano bueno comienza el espectáculo probablemente con permiso

Voz 0430 00:49 luego de la final de la Liga ACB eh

Voz 1375 00:52 vamos yo creo es la competición más bonita de nuestro baloncesto eh yo creo

Voz 0430 00:55 sí yo creo que es la competición más bonita del basket además los números lo refrendan seis mil aficionado vienen de fuera diez mil espectadores en el Gran Canaria Arena veinte millones de euros de impacto ciento cuarenta países van a transmitir la Copa is cuatrocientos periodistas acreditados yo creo con esos números está claro que lo que es la copa que es la competición más bonita más trascendente y más importante de del baloncesto español

Voz 1375 01:17 esto es para narrar algo o no yo no yo antes desde ayer

Voz 0430 01:19 daba en la cama con treinta y ocho de fiebre bueno pero afortunadamente está

Voz 1375 01:23 es que suben un multiusos exactamente yo estoy de productor

Voz 0430 01:27 que mañana abre el fuego el el vigente campeón de Liga Xavi el Valencia Basket contraer está Tenerife efectivamente un partido realmente muy muy interesante porque el Valencia efectivamente defiende el campeonato de de ahí viene a por todas a pesar de una temporada bueno

Voz 1 01:42 eh realmente con muchas lesiones sí muchos problemas en este sentido vamos a ver qué pasa con el Iberostar Tenerife pero es un partido que a priori mi opinión el Valencia pues tiene pues ligero favorito

Voz 0430 01:54 déjame que te diga con lo que queda de voz que Txus Vidorreta metido en Copa todos los equipos que ha entrenado Bilbao Basket Lucentum Alicante estudiantes Tenerife ya lo vale

Voz 1375 02:01 se puede decir que es un hombre de copas hola Txus Vidorreta muy buenas qué tal buenas noches te va la Copa no te va a la Copa del Rey

Voz 0930 02:09 bueno ese de Bilbao no ahora es el Barcelona el Rey de Copas pero antes lo fue el la exactamente si durante dos años y también por ahí yo creo que me viene que me viene el ramalazo copero y lo cierto es que bueno pues he tenido la suerte de que con los cinco equipos he disputado la Copa del Rey pero bueno ahora el reto está no sólo en disputarla sino en pelear por ganar la que yo creo que con el Valencia Basket es la segunda vez que tengo una oportunidad real de de tratar de conseguirlo porque con el Bilbao Basket aquel año jugamos semifinales estuvimos a una canasta de meternos en la final ahora pues con el Valencia Basket a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo creo que llegamos en un buen momento a esta Copa del Rey vamos a tener un partido muy complicado pero con mucha ilusión de meternos en semifinales

Voz 1375 02:51 eh te has llegado a preocupar en algún momento que no hubiera Copa bueno Un poblado esto tranquilo más o menos

Voz 0930 02:58 bueno yo creo que el lógicamente estábamos todos muy pendientes de cómo se resolvía la reunión del martes yo creo que el el punto de mayor intranquilidad fue cuando todavía no se había convocado esa reunión no durante el lunes yo creo que sí que estábamos un poco intranquilos en todos los clubes porque todos sabemos de la importancia el impacto que tiene la Copa del Rey para nuestra Liga para nuestro baloncesto para nuestra competición y que es un torneo fundamental que desde luego de ninguna manera podíamos empañar bueno mañana espectáculo

Voz 1375 03:26 a las nueve y media ese Real Madrid Unicaja ya las siete abrió el fuego vosotros como decía antes frente a tu exequipo uno de tu equipo de tus ex equipos el Iberostar Tenerife en favorito el Valencia

Voz 0930 03:38 bueno yo creo que en en en situación normal en circunstancias normales si deberíamos asumir ese cartel de de de favoritos pero teniendo en cuenta pues que que llegamos a la Copa del Rey con con bases que no lo son como Alberto Abalde como Joan Sastre que son haciendo un grandísimo trabajo sobre todo a Alberto en el último mes de Sam Van Rossom en esa posición que no había jugado nunca hay que está respondiendo a un magnífico nivel pero con las ausencias que tenemos otros de Van Rossom de Vives de Antoine Diot más que Sergi García todavía está entrando en la dinámica del equipo pues creo que la eliminatoria se iguala Iberostar Tenerife además este año pues ha sido capaz de ganar a equipos fuertes ha ganado en el Palau ha ganado al Unicaja ha ganado al Baskonia por lo tanto creo que es una eliminatoria mucho más igualada de lo que podría parecer

Voz 1375 04:25 en caso de una hipotética victoria y con todo el respeto para Iberostar Tenerife has mirado ya de reojo a ese duelo Real Madrid Unicaja pensando en una hipotética semi

Voz 0930 04:34 no la verdad que no venimos evidentemente con intención de de disputar todos los partidos no sólo la semi también la final no el Valencia Basket ya se está acostumbrando a venir a los torneos no a ver qué pasa sino a competir por ellos y por lo tanto tenemos trabajo adelantado de todos los equipos de de que están en en en la Copa del Rey lógicamente pues pues pues más adelantado de algunos que consideramos más favoritos porque si no es muy difícil en veinticuatro horas responder a la exigencia que tiene la preparación de un partido pero también es verdad que todo ese trabajo de campo que tenemos hecho no sirve de nada sino ganamos mañana

Voz 1375 05:08 la noche de antes se hace larga Chus

Voz 0930 05:11 no no especialmente yo creo que es es un partido que que afrontamos en general con una buena dinámica todos los equipos y sabemos hemos tenido tres días para prepararlo estamos tranquilos con las ideas que tenemos intranquilos porque lógicamente es un torneo del KO si pierdes te vas a casa pero sabes que que yo creo que cuando ya llevas muchos años como jugador como entrenador puede ese tener de todo menos miedo porque si tienes miedo es el primer boleto para para que te vas a quedar de pagar que te vayas a para qué te vas para casa antes en ese sentido estoy bastante tranquilo tenemos las ideas claras de lo que queremos hacer y luego sí que estás mucho más intranquilo después no porque ahí sí que ya es todo contrarreloj no a partir de de que de que llegas a semifinales pues todo todo es mucho más nervios mucho más dificultades a la hora de perfilar cuáles son tus estrategias no para este partido estoy estoy tranquilo sabiendo que va a ser un partido muy difícil pero pero tranquilo con con las ideas que queremos llevar a la práctica

Voz 1375 06:08 hora de pregunta Pacojó y Xavi pero que qué bonito lo que estaba diciendo no y lo que se va a vivir en Gran Canaria a partir de mañana seis mil aficionados que han cogido billete de avión hotel que van a animar a los suyos que si cogen un bol hasta Gran Canaria en cuando se hacen bien las cosas y se monta un torneo con el atractivo como esta Copa del Rey sí que responde la afición y la gente está pendiente en los medios en la tele los aficionados en coger un billete avión ir a veros qué bonito cuando se hacen bien las cosas

Voz 0930 06:33 no si es un torneo que ya está bueno para todos es la joya de la corona no como tú bien has dicho con con la final de los play off probablemente y yo creo que también después del de los play off que se vivimos el año pasado creo que también ya en en semis hubo hubo magnífico ambiente no de baloncesto la temporada pasada pero la Copa es el fin de semana de febrero que que ocupamos yo creo que todas las portadas toda la atención y creo que tenemos que seguir mimando la yo creo que en ese sentido también se tiene que entender pues la alta capacidad de reacción que han tenido tanto clubes como jugadores para para forzar un acuerdo que era para mí inevitable no no podíamos no no podíamos

Voz 1375 07:13 va a fastidiar la otra vez por decirlo la final a nadie lo que quería decirlo siete entendido Xabi Xavi yo alguna pregunta para Chus

Voz 0430 07:21 eh yo creo que arreglador lo de los jugadores si la ACB se pueda arreglar lo de la Euroliga en La Ventana así ya lo bordan

Voz 0930 07:28 ojalá no yo creo que todos los que amamos el baloncesto lo que queremos es acuerdos no me decían la semana pasada cuando se declaró la huelga que que a ver si si veía que que había posibilidad de acuerdo yo dije bueno pues yo creo que si hay posibilidad de acuerdo porque sólo había un punto en el que había divergencia no era un punto troncal pero era era un solo punto entonces bueno como había que corregir un punto sea corregido con la ayuda además del CSD y ha sido una y creo que por desgracia en el tema fibra Euroliga hay mucho más que un

Voz 1375 07:57 tiene escenarios hay varios

Voz 0930 07:59 juntos entonces eso me hace ser menos optimista pero espero que alguna vez se solucione siguiendo poco o Chus con

Voz 2 08:05 con lo que es Euroliga hay ACB se ha demostrado y además en en tu equipo este año con las lesiones que habéis tenido este calendario terrible que que hay

Voz 0930 08:14 jugar viernes a veces fuera de casa

Voz 2 08:17 domingo fuera de casa veces también ahora bien a la Copa lo otra vez bueno esto claro si tienes lesiones puede pasar factura no

Voz 0930 08:24 bueno el verano está pasando factura a todos los equipos españoles el el calendario porque creo que tenemos también que hacer análisis de que las plantillas tienen que ser pues no sé si más largas pero sí más físicas estoy lo creo que lo tengo claro y luego bueno en nuestro caso pues evidentemente con jugadores que se han perdido todos los partidos como directo la Davis Williams o más de veinte partidos como Joan Sastre o casi veinte partidos como Fernando San Emeterio pues jugar contra los mejores equipos de Europa es es muy complicado como tú dices además con jornadas dobles yo creo que esas jornadas dobles sí que son complejas y tenemos que plantearnos que que en el momento actual tener muchos partidos es algo bueno para el aficionado pero el aficionado quiere ver jugar a los mejores jugadores Icon tantos partidos hay muchos muy buenos jugadores que se pierden un montón de partidos

Voz 0430 09:13 una más y me dejas cuantos entrenadores de Valencia Basket Day en esta fase final de la Copa del Rey

Voz 3 09:19 eso es información confidencial queridos decías

Voz 0930 09:22 ello la broma antes pues mira estábamos haciendo hay un recuento somos siete somos siete entrenadores que hemos sido entrar siete Manu siete Gelb

Voz 4 09:31 no sólo no lo han sido

Voz 0930 09:33 Joan Plaza hay Néstor García y además pues el ayudante del Barcelona Ricard Casas fue entrenador jefe del Valencia Basket

Voz 0430 09:41 había en Valencia Basket

Voz 0930 09:43 quizá buenos entrenadores efectivamente voy a decir yo no descarto que Pacojó acabe entrenando al valenciano es no

Voz 0430 09:49 descarto que Chus acabé narrando la final no no porque lo mismo la juega pero el veredicto final ya veremos dada Txus Vidorreta entrenador de bien

Voz 1375 09:59 sí sí sí casi mejor así entrenador de Valencia Basket que mañana disputa ese partido inaugural contra su ex equipo uno de los ex de Chus el Iberostar Tenerife y que sirve para que arranque esta Copa de básquet en Gran Canaria sí que pendientes del baloncesto a partir de mañana Chus gracias por estar en El Larguero que te voy a decir que toda la suerte del mundo

Voz 0930 10:17 gracias Manu buenas noches buenas noches

Voz 1375 10:19 a Paco hoy Xavi mañana comienza el espectáculo mañana empieza el carrusel de partidos ya en en la SER también

Voz 0430 10:25 a las siete de la tarde Iberostar Tenerife nueve y media Real Madrid Unicaja antes la Mini Copa por la mañana un Real Madrid Tenerife alguna y un Joventut de Badalona Barça a las cinco de la tarde

Voz 1375 10:34 un abrazo chavales