El Larguero: Los protagonistas y el análisis del Real Madrid 3 - PSG 1, la Copa del Rey de baloncesto y Yankilandia (14/02/2018)

Voz 1 00:00 jo

Voz 2 00:08 Temas

Voz 1351 00:45 muy buenas noches bienvenidos al larguero Real Madrid tres París

Voz 1375 00:49 Jermaine uno parece que todavía van a tener que vender bastantes barriles de petróleo lo los qataríes y los jeques e invertir unos cuantos cientos de millones más no todos en la delantera porque éste pese Yi todavía parece parece que está lejos de ser un equipo aspirante al título ante un Real Madrid que sigue sin estar para tirar cohetes pero que hoy ha hecho un partido serio Se pero con un tres uno bajo el brazo y eso que empezaron mandando en el marcador con un cero uno pero al gol de rabia al borde del descanso empataba a Cristiano Ronaldo de penalti hará el preguntaremos todo a Iturralde González y luego en la segunda parte otro de Cristiano Ronaldo su gol ciento uno con la camiseta del Real Madrid en la Liga de Campeones el décimo que marca en su séptimo partido esta temporada y además Marcelo que firmaba el tercero le dan un buen resultado a los de Zidane para la vuelta esta ciudad en sala de prensa Antón Meana hola pues sí muchas gracias

Voz 1994 01:42 no se sabe lo que lo que se puede pasar lo que pasó pasó tres un oí estamos contentos con el resultado ahora sabemos que la vuelta vamos a tener que pelear también de la misma

Voz 3 01:54 venga

Voz 1375 01:56 está muy sonriente Manuel detallado completamente porcina ante unos cuántos días la verdad que está contento

Voz 0758 02:02 más preguntas para Zidane se prevé una nosotros

Voz 1375 02:06 esta preparado porque la decisión de Isco titular y Bale en el banquillo momentos sacando a Benzema

Voz 4 02:12 y después los los dos extremos Lucas y Asensio te ves un poquito mejor entrenador que que ayer poco más más completo más redondo más hecho

Voz 1994 02:23 me ve igual me oigo eh de la misma mañana es que no no va a cambiar nada

Voz 5 02:32 hola buenas noches David Medina me querían preguntarle por porque no ha sido muy escuetos y más criticados en nuestro con nosotros importancia tiene este a este nivel tanto defendiendo como son Beto

Voz 1994 02:42 la cadena sí es verdad es verdad que hemos visto además como tú decía muy bien defendía Taylor luego hasta atacar mucho más que bueno que que lo previsto porque se ha quedado en poco bueno era la idea nuestro de de de quedarnos la bueno con Nacho a la derecha Hay imaginero un poco más arriba pero bueno más que ha hecho más que he visto y al final bueno contento con su con su parte y con el partido sobre todo de de todos te preguntas aquí a su izquierda tal Antón Meana directo en la grada la Cadena SER muchos dudaban dábamos del Madrid se demuestra que es un error de el dos veces campeón de Europa ver aquí porque tiene doce Champions para los que dudamos de que el Madrid pudiera hacer esto hoy contra un PSG que parecía de moda es un error dudar de este equipo en Europa no lo sé nosotros muy contento con lo que hicimos hoy porque hicimos de de verdad noventa minutos impresionante con intensidad concentración con bueno pensando que además bueno con un un adversario muy bueno si nosotros de lo que no se interesa esto sabemos que la Champions es una competición también importante para el club muy bueno lo que queremos hacer es disfrutar de esta noche de oro que hicimos si yo ahora después a partido mañana piensan en el próximo partido y pensar sobre todo en la Vuelta que que va a hacer otro partido está

Voz 1375 04:19 ha terminando la rueda de prensa de Zidane y está hablando el portero del Madrid Keylor Navas Javi

Voz 1054 04:22 si escuchamos su primera reflexión

Voz 1265 04:25 hoy no recuerda cosas muy buenas que hemos logrado en ese entonces el equipo sale muy motivado sale consciente de que tenemos un gran rival y bueno ver satisfechos con el trabajo de hoy

Voz 0239 04:38 el Artemio perdona de te veo mucho más

Voz 1054 04:41 aquí lo que hace unos días en el campo del Levante preguntábamos por lo de siempre los futuribles portero del Real Madrid Courtois dejé a Kepa ya estaba un poco cansado os debe muy tranquilo muy sereno como diciendo aquí estoy yo dos Copas de Europa

Voz 1265 04:54 sí

Voz 1054 04:54 te ha molestado mucho que la gente dude de TIC como portero del Real Madrid

Voz 1265 04:57 no no yo siempre como como digo hay momentos

Voz 0735 05:00 dónde

Voz 1265 05:01 es obviamente no se pasa bien pero eso es normal en este trabajo que tenemos y yo siempre le pido a Dios muchísima confianza tranquilidad y que me esa paz interior de que me ayuda a disfrutarlo que tengo yo creo que ha sido muy bueno conmigo me siento un privilegiado en ese club de poder tener los compañeros que tengo el yo creo que mi familia también entonces este no puedo poner mi mirada en el punto negro porque hay unos en blanco muy grande ha sido el bebedor que que lo que realmente vale la pena ir bueno me siento con calma con tranquilidad y con muchísimas ganas de seguir trabajando

Voz 1054 05:37 a Keylor es el portero del Real Madrid pero es el portero de Zidane Zidane ha dicho alguna vez era mi portero pase lo que pase bueno yo creo que con él yo creo que

Voz 1265 05:45 es sumamente agradecido para mí este él es un líder tanto dentro como fuera de la cancha es una persona muy abierta me ha dado su confianza ahí yo trato de cada día poder devolverle esa confianza en en en el campo de juego intentando ser excede lo mejor posible mi actuación yo creo que con él es palabra te agradece di mi agradecimiento y voy a tener que trabajar siempre a dar el

Voz 1054 06:12 máximo al ciento cincuenta por ciento para para poder estar aquí irán difundía así la BBC está bien juega es indiscutible Joy ven no tenía problemas físicos pero se queda en el banquillo a vosotros os sorprende

Voz 1265 06:23 bueno cuando vamos a la charla nosotros siempre vamos mentalizados en que mi ser tome una decisión que vamos a ir a muerte con él es lógico que que todos vamos con la con la ilusión de estar en el once titular muchas veces es entrenador toma decisiones pero cuando nos ha tocado pesar de fuera tenemos que apoyar a los que están dentro y Alves entonces ahí es donde los grupos se hacen grandes donde los grupos hacen fuerte Si nosotros estamos al cien por cien con el mister

Voz 1054 06:51 lo una una cuestión no sé si esta victoria que la llevabais reclamando mucho tiempo pues puede servir de punto de inflexión que también la buscaba is durante mucho tiempo no sé si vosotros os volvéis a creer no sé si invencibles pero ya no sois tan vulnerables como hace unas fechas

Voz 1265 07:08 bueno somos conscientes de que un hemos mejorado bastante que te hemos tenido ese especialmente en Liga una una temporada con muchos altibajos pero el partido de hoy nos da confianza jugamos contra un gran equipo hicimos las cosas muy bien ahí en los Vega lona entonces ese eso nos da esa tranquilidad de saber que estamos esté haciendo un buen trabajo con el míster y todo el mundo está esforzándose para esos partidos

Voz 1375 07:33 bueno son palabras de Keylor Navas en directo en esa zona mixta si empezamos El Larguero con los protagonistas en directo acabando la rueda de prensa de Zinedine Zidane y ahora en seguidas podemos también lo más destacado en la rueda de prensa de Unai Emery que si aquejado del arbitraje ahora voy a preguntar Iturralde por las jugadas polémicas pero ha dicho Unai Emery que los pequeños detalles es donde el árbitro no les ha ayudado que no han perdido por el árbitro pero que sí les ha perjudicado en algunas decisiones por ejemplo en la mano de Ramos que ha dicho Emery era penalti clarísimo enseguida lo escuchamos está por ahí Antonio Romero que ha narrado el partido en el Carrusel con Dani Garrido y con todo el llevó hola a Romero que tal presente que a todos pues muy buen resultado el Madrid tres uno vamos y tal como se ponía anoche hay que ir tranquilos a a la vuelta dentro de tres semanas eh

Voz 0239 08:19 bueno yo no sé si tranquilos es la palabra es un buen resultado para el Real Madrid

Voz 1375 08:23 vuelve a demostrar el Real Madrid que en esta competición es el mejor

Voz 0239 08:26 tipo del mundo que un Real Madrid Kenny de lejos está en su mejor nivel sobre todo de centro del campo para atrás ha sido capaz en arreones de meterle tres al París Saint Germain que el París Saint Germaine creo que en noventa minutos eh ha hecho un resumen perfecto de lo que veníamos contando algunos no todos en el Larguero durante las últimas semanas que del centro del campo para delante juega muy bien pero que de centro del campo para atrás son todavía peor defendiendo que el Real Madrid y creo que ante el escenario que suponía después del gol de rabiosa los madridistas no porque repito la eliminatoria no está sentenciada pero sí está caminas

Voz 1375 08:59 enseguida con Antonio Romero con Jesús Gallego con Mario Torrejón con Julio Pulido con Santi Cañizares uno que vienen todos ella creo que si alguno estaba a punto de yendo bien pero todos van a venir y creo que es tapar lo Pinto estaba apuntándose al Sanedrín enseguida con Cañete con Mijatovic y con Iturralde todo el sanedrín pero estábamos pendientes de los micrófonos de Antón Meana de Javi Herráez para seguir escuchando más protagonistas en el Bernabéu que hoy ha visto ese Real Madrid tres pese a que uno en el día en el que además el no Liverpool otro equipo de la Premier que golea a domicilio al Oporto Oporto cero Liverpool cinco actriz de Mané gol de Salah iré firmó sino con Casillas suplente aunque Hoyos esa a cantar todo bien pero Iker sigue en el banquillo un coche vámonos directos al Bernabéu

Voz 1618 09:44 a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al teles

Voz 1944 09:49 ella al menos cinco grados para qué

Voz 0758 09:51 por unos segundos bajando tú solo son

Voz 1618 09:54 de nieve polvo es que hay que hacer para saber qué las has hecho tan

Voz 1375 09:58 Don Juan para que con el mejor equipo

Voz 1618 10:01 miento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 3 10:05 claro claro

Voz 1375 10:11 ha dicho al que la bici también que al cien por cien al cien por cien Neymar se va a quedar en el París Saint Germain al hilo de todos los rumores y las noticias que salen cada día sobre el futuro de la lo escuchó también lo dicho en inglés al terminar el partido en bienes por P pero eh tenemos que decir que no había incidentes causados al Hall Bernabéu está la zona despejada hay que afortunadamente no hay que lamentar incidentes a esta hora la noche Ike el madridista y el madridismo está feliz tres uno tal como pintaba la noche así han salido los madridistas les decían esto a Héctor Gonzalo

Voz 7 10:43 es pues bueno el espíritu madridista no hasta el final vamos reales es lo que lo que ha sido el partido ha sido lo que ha sido el partido no pues el paro

Voz 3 10:52 el Madrid llevaba yo voy voy

Voz 1375 10:54 a tal y Simon partió en todo esto

Voz 3 10:57 increíble hemos nos echa

Voz 1501 11:00 Eloy tanto de que cree que estamos acabó

Voz 8 11:03 mira tres la Champions es otra historia mi madre es lo mejor tesis porque la clave está en quitar a Casimiro Casimiro frena todo el Madrid actitud altitud y cambios decidan hoy hoy si Zidane hoy setenta y cinco hoy perfecto quince minutos perfecto

Voz 9 11:21 habré te ha gustado todo en bloque ha sido fenomenal han dejado

Voz 1375 11:24 todos muy bien del Madrid los

Voz 1351 11:26 cojones que vemos en la segunda parte

Voz 3 11:29 hombre el equipo entero Palau

Voz 1351 11:36 y estar ahora mismo lo madridistas que el otro día querían echar a Zidane que no les gustaba

Voz 1375 11:41 como entrenador dudaban de todo el mundo hoy Zidane ha acertado con todo con alineación y los cambios y la verdad que para mí sí que acertó con la alineación y con los cambios cristiana Balón de Oro y todo es maravilloso con este tres uno para el Real Madrid para mí acertado Zidane poniendo a Bale en el banquillo y Isco como titula es verdad que me ha sorprendido porque eh no has sido fiel a su máxima desde que es entrenador blanco eh si están bien los tres los tres van a jugar bueno pues hoy supuestamente los tres estaban bien pero Zidane ha entendido que era mejor arropar algo más el centro del campo con un cuatro cuatro ante el equipo francés pero el ha demostrado que el Bernabéu no es ni el campo del Montpellier ni el campo del Bastia ni el campo del sexo en la Copa a los que han ido goleando una semana tras otra y que este equipo sigue estando un poco verde por mucho que arriba tengan la pasta de millones que se han gastado en los tres jugadores que por cierto tampoco han hecho nada del otro mundo hoy excepto que sigue demostrando que es un jugador de primerísimo nivel pero en papel muy mucho más tímido de lo que yo pensaba Cavani muy poco participativo y además con un rebote importante porque lo ha quitado en el sesenta hay algo no me acuerdo exactamente qué minuto era lo quitó Unai Emery del terreno de juego tampoco se fue con muy buena cara y qué decir de Di María que ha estado cuarenta y cinco minutos calentando en la banda y al final no jugó ni un solo minuto así que vamos a ver cómo selección estas tres semanas de largas a un allí Mary que repito Antón Meana ha rajado del árbitro si también lo ha hecho su jefe el señor al que la IFPI que ha dicho que el árbitro ayudó del Real Madrid me cuenta nuestro compañero de deportes cuatro Diego Miguel Fernández que ha dicho que es imposible al dos mil por cien al dos mil por cien que animar fiche por el Madrid pero el tema arbitral ha sido el protagonista en la rueda de prensa de Emery también con Ben quejándose del árbitro Unai Emery

Voz 1944 13:22 el uno uno es haber forzado la evacuación de dudosa el árbitro y creo que los pequeños detalles de los árbitros hoy tampoco nos han ayudado y cuando estaba el partido pues nosotros con la idea además y con la ambición de marcar su segundo gol abrió traer una acción esos momentos y los tiene tienes sabíamos también que teníamos y controlarlos pero el es una decisión arbitral dudosa en cuanto a una posible falta pues saber toda posibilidad y el Madrid es un momento de euforia seguido ha sabido marcar el tercero a la misma vez las leyes arbitrales también una posible mano de de Sergio Ramos en esa

Voz 1501 13:58 bueno precisamente la viste muy clara

Voz 1944 14:00 yo no había pero le han indicado la gente de la que es muy difícil verla resueltos y pitas el penalti es capaz de ver una acción dudosa pitar el penalti pues yo considero que la la segunda también que no sé si es llega hasta no haberla pero es el ego es tu trabajo si es tiene que evitar los creo que podemos remontar ahí siguiendo esta línea pero también es arbitrales eh

Voz 0509 14:21 caigan desde el lado contrario porque también ahí

Voz 1944 14:23 si perdemos fuerza el partido lo hemos llevado a dominar de manera que si estuviese en otros usos acertado y quizá también pues el árbitro eso a una os hubiese sido un juez más sequía

Voz 0509 14:36 jurado para dos equipos yo creo que este partido o eh

Voz 1944 14:39 eh mínimamente la teníamos para llevarlo como resultado lo de empate

Voz 1375 14:43 a un minuto y medio largo hablando de otras imparable seguido muy tocado se han marchado muy triste Unai Emery aquí en la zona mixta lo primero que escuchamos críticas de la prensa francesa los inalámbricos Si compañeros de televisiones y radios muy muy duros con el planteamiento de una Yemen bueno enseguida repite en el tiempo de sanedrín para opinar hoy también vuestras opiniones en el seis cuatro ocho ya sabéis cuarenta y siete treinta y siete sesenta el Whatsapp del Larguero enseguida ponemos vuestras opiniones seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta qué es lo que más te ha gustado del Real Madrid parecía el partido de Neymar seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida las opiniones en el Whatsapp del Larguero repito me ha decepcionado al París Anne Germaine a mí me decepcionó el Madrid sin hacer un gran partido me ha gustado yo creo que ha estado serio y que aunque no estamos viendo la mejor versión de varios de los jugadores ha demostrado que esta competición es que le pone le pone cachondo al Real Madrid a Cristiano Ronaldo a la afición es otro equipo le cambia la cara está por ahí Pedja Mijatovic la muy buenas

Voz 10 15:40 hola buenas noches no empezaba bien la noche pero

Voz 1375 15:42 ha sabido rehacerse muy bien el Madrid eh

Voz 10 15:45 bueno si me ha gustado me ha gustado el partido desde el momento desde el minuto uno hasta hasta el último minuto pues no he perdido la ilusión de hacer un buen resultado siempre teniendo en cuenta de que hay otro partido también donde algo Eros se puede corregir no han estado muy bien en estado concentradas ya sabían lo que querían desde el minuto uno hay además una vez más demás ciudad devastada que está competición donde se encuentra muy cómodo donde hace lo que prácticamente quiere donde el otro equipo independientemente de la caída puede tener pues si al estén eh bueno estas sensaciones que tenía tenido yo el PSC es un buen equipo tiene buenos futbolistas pero hoy por ejemplo pues han sido un poco como asustados no aunque hay que reconocer que hasta el minuto ochenta han tenido un resultado muy favor pero el Madrid veinticinco minutos te pueden marcar dos o tres goles prácticamente encaminar bien la la eliminatoria

Voz 1375 16:41 qué te ha convencido la la decisión de Zidane fíjate que anoche hablábamos estos guías hablábamos también con vosotros el lunes tú decías Sophos yo creo que la BBC pero bueno vamos a ver al cine al Bale al banquillo e Isco en el campo te has sorprendido te ha gustado la la decisión decía

Voz 10 16:58 y y por eso es el entrenador del Real Madrid no tiene que tomar estas decisiones

Voz 11 17:04 aquí

Voz 10 17:07 pero no me ha sorprendido sino me ha gustado muchísimo me gustaba muchísimo las decisiones que ha tomado los cambios han sido perfectos no se hayan entrado muy bien con ganas y me alegro mucho primero por por el equipo porque he oído mucho el equipo y no condenan me alegro mucho por él porque necesitaba un partido así unos minutos así no porque año pasado ha sido uno uno de los jugadores claves y ahora pues se encontraba un poquito más apartada pero estos diez quince minutos que que que he jugado

Voz 1375 17:37 ah sí sí fenomenalmente bien para para él y para para para el haya acertado en Zidane ahí acertado Zidane con los cambios es verdad cuando mete a Lucas sí Asensio en los últimos doce quince minutos había acertado con ellos

Voz 10 17:50 además se tenía que ya tenían la sensación de que sabía perfectamente bien que cambio Can que cambios va me iba a hacer no por qué Casimiro que ha hecho un trabajo muy defensivo muy bueno durante casi todo el partido pues ya se encontraba muy muy cansado nadie luego tenías que que que marcar algún gol tenías que salir a a marcar goles porque marcar goles tres aseguraba más sondeos un partido de vuelta más tranquilo no la H perfectos

Voz 1375 18:19 este segundo ya está hablando Cristiano Ronaldo en gol para alterar los la el balón

Voz 1054 18:25 que ha pasado segundo tiempo yo pensé que esperamos un poquito pero jugamos mejor tengamos más oportunidades de marcamos dos goles muy importante cuando se marca goles pues ya gana al equipo es es siempre especial hoy me salió marqué dos goles al equipo a ganar pero sabemos que la eliminatoria no está todavía cerrada tenemos que ganar ahí también a marcar goles para poder estar tranquilos de pasar a la fase sin este Saura ha estado impresionante ayudado mucho sentemos

Voz 1351 18:54 los calor de de de ellos apoyando al equipo

Voz 1054 18:57 tiene que ser así aumentar los partidos de la Champions que al Madrid le encanta jugar la Champions y nosotros borradores pues sentemos de eso dentro de diez goles Marcelo también fue fue muy importan demasiado hecho un partidazo

Voz 1351 19:10 un gran partido y lo merece él las palabras de

Voz 1375 19:13 Sistiaga o Ronaldo en la entrevista que echarlos bañeros De Gaulle hablando del Bernabéu del golazo de Marcelo que se come trece de su partido es que tiene una magia especial menos mal que está haciendo buen año eh Cristiano Ronaldo Pedja lleva diez goles en siete partidos en en Champions yo ya conseguido con estos dos los goles cien ciento uno en esta competición con la camiseta blanca

Voz 10 19:34 tremendo tremendo además hoy hoy he leído unas estadísticas suyas un periódico o una tremendo pues cuatro veces mejor jugador del mundo tres Champions y aquí goles cuatrocientos y no sé cuantos goles en la Liga bueno máximo goleador en Champions bueno son cosas que de verdad son para todos todos respecto no yo creo que en la quién puede kilos esas cosas

Voz 1375 20:00 con récord incluido con récord incluido porque con los dos goles de hoy nadie en la historia de la Champions había marcado en siete partidos seguidos siete jornadas consecutivas marcando en Liga de Campeones del PS Yepes ya que que te ha gustado y que te ha decepcionado

Voz 10 20:14 bueno como decíais antes es un equipo muy fuerte ofensivamente hablando porque tiene tres o cuatro jugadores con con mucho talento y mucha calidad defensivamente es un equipo que tiene que hemos ganado muchísima tienen dificultades sobretodo encontrándose con con equipos con equipos que que también tienen un poder ofensivo tremenda Neymar me ha gustado esta noche aunque no ha sido ahora lo hace de maravilla pero sí es un jugador diferente un jugador que a mí personalmente me encantaría verle entrar eso lo he dicho es que tienen una potencia tremenda un chaval que tiene mucha presión y mucho futuro hoy no ha tenido Suquía Cavani pues tampoco le hemos visto mucho a mí me encantaba mucho verle esta noche a Dios porque es un jugador que siempre me ha gustado esta jugando muy bien y eso es Surdos tiene magia tienen algo diferente lo cuando un zurdo de está cuando el centro del campo pues con esta calidad futbolística pues siempre tiene algo diferente en varias veces la habilidad jugar veía Redondo ir poco más nada pues el resultado muy en favor de la la pero pero tienen que meter allí

Voz 1375 21:32 los franceses y que no marque el Madrid eso es

Voz 10 21:36 tendría que hacerlo muy mal ahí en clave PSC rozando la perfección para para para poder pasarla habrá que fantástica a la

Voz 1375 21:46 cómo queda la eliminatoria para el Real Madrid después del tres uno de hoy así que con este Madrid que está tan lejos del liderato en la Liga y eliminado de la Copa se agarran a esta Champions y de momento un paso de gigante para seguir en vivos en la competición aunque dentro de tres semanas jugará la vuelta yen en París pues nada Pedja un abrazo gracias por estar en en la sede y en El Larguero una noche más y antes en Carrusel Deportivo

Voz 10 22:09 muchas gracias a vosotros un lujo como siempre

Voz 1375 22:11 Pedja Mijatovic comentando lo que ha sido esta victoria del Madrid enseguida más protagonistas tardarán en salir algo bueno hasta que se ponga Ramos el traje el dedo de quiere de ser los Hawks alguno la Mario hablaba muy buena esta sala hoy hasta que sea eficaz dejamos Eliot Ness matando contra la ley seca claro enseguida los intocables Delio es el el micrófono Antón Meana y el tiempo de sanedrín que empieza ya después de la pausa con Romero Gallego Pulido Torrejón Santi Cañizares estamos analizando y saboreando la remontada del Madrid en Europa la victoria en Champions tres uno ante el París Saint Germaine del jeque

Voz 1804 22:53 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo lo mantenimiento

Voz 12 23:01 o y dos de presentemos el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día frente a un hay renting consulta condiciones en punto es A

Voz 13 23:17 tienes un minuto claro Nau para para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubre ya Family Now

Voz 14 23:33 Caixabank

Voz 16 23:41 ésta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 1804 23:54 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la refuercen concesionarios

Voz 17 24:05 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 0171 24:09 de arrendamiento el tranquila eh

Voz 17 24:12 servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquiliza con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 18 24:37 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no está en mala idea si total

Voz 1375 24:41 si encima y es como una mesa no

Voz 0514 24:43 pero Amor se demuestra en Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero

Voz 1375 24:52 date prisa visita tu concesionario Opel llena moral

Voz 0514 24:54 sí

Voz 1375 24:56 la Comunidad de Madrid

Voz 19 24:59 soy soy líder eres lo cupiera

Voz 20 25:05 descubre el nuevo spot un pro seis registra ten Sport y aciertas seis marcadores de fútbol gana hasta cincuenta mil euros participa ya en la web y en tiendas seleccionadas de la Comunidad de Madrid es gratis juega con responsabilidad Esportiu patrocinador oficial de la Liga

Voz 21 25:20 con el móvil civil de su coche exija su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas Angel móvil estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación para además lleva móvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes Paul Beat desoír hacer kilómetros ya móvil cumpla su coche al más alto precio com cuéntelo ya móvil

Voz 1375 25:47 que ahora con el frío te digamos que el Skoda Fabia incluye climatizador manual te dará igual porque

Voz 22 25:52 será Paco pero en agosto cuanto antes en el coche a cuarenta grados y que me hasta el volante multifunción por cierto lo agradece eras y además incluye radio táctil conectividad afronta sin seguro y mucho más desde ocho mil novecientos euros oferta para unidades financiadas con Volkswagen financia el treinta y uno de marzo consultas cada punto es

Voz 23 26:09 el Larguero con Manu Carreño

Voz 24 26:20 dos

Voz 1375 26:21 P menos cuatro minutos de la noche una menos en Canarias estamos en el pos partido del Real Madrid tres París Anne Germaine uno he Iturralde González buenas noches hola muy buenas noches ha habido trabajo en el en el partido y ha habido decisiones polémicas que repasamos contigo ya las ha sido recordando durante el carrusel y luego al final también con Dani pero para quién se incorpora al larguero en el minuto uno ahí mete el pie Yuri I parece que duda un segundo Rocky el árbitro pitara un penalti cuando cae Cross

Voz 0514 26:51 sí porque él no después de que no lo tiene claro y a tener el quinto árbitro si apoyan al quinto árbitro que es el que decide cuando tienes que árbitro lo que hace es en el área dividir las jugadas de posible peligro cada uno tiene una una zona del área

Voz 1375 27:04 pero está claro que tienen una mínima duda Rocky pero se tira Cross no es penalti en él esto cuarenta y tres sí que hay penalti a favor de el Real Madrid de lo Celso sobre Toni Kroos

Voz 0514 27:15 sí es como digo yo muchas veces no que tú lo que no tienes que hacer es comprar papeletas dejarle a un árbitro que pueda decidir equivocarse equivocarse dedica cierto que no advierte para mí no es suficiente poner la mano encima va cómo se tira Kroos si te fijas le pone la mano encima se tira p'alante sí ha tirado atrás es verdad

Voz 1375 27:33 para mí lo que ocurre para mí es que está entrando en el área Cross Illes sujeta a un poco poniendo la mano sujeta lo pasa es que Cross en cuanto nota que el están sujetas no se echa hacia adelante lo exagera pero para mí fíjate para mí si me parecía penalti

Voz 0514 27:44 bueno bueno ahí entramos ya dentro del mundo que es opinable es decir en el campo de fútbol te puede parecer más bien en cámara lenta te puede parecer menos para mí no es suficiente

Voz 1501 27:53 en ponerle mano a en lo haría

Voz 0514 27:55 a poner la mano en en el hombro para esto pero ya te digo son dentro dentro entra dentro de lo opinable

Voz 1375 28:00 ese gol no sabe nadie más que nadie con ese gol empataba de penalti que nadie sabe con qué fuerza Legarra yo digo una cosa no es amonestación eh

Voz 0514 28:10 mucha gente saliendo la segunda Paulo Celso porque ya tenía una

Voz 1375 28:13 no es falta y ya está

Voz 0514 28:15 pero prometedor porque está toda la defensa fue un saque del córner no se sabe si sigo Aragón Iturralde sí

Voz 1375 28:20 a mí me Javier Herráez hola Pablo I Emery hombre ahí

Voz 1054 28:24 con el cuello subido meditando un poco lo que ha sido el partido sonríe porque evidentemente la procesión va por dentro porque el fútbol es así te escucha el técnico de París Anne Germaine que se quejaban a sala de prensa del arbitraje escucha

Voz 1375 28:35 hacer es que tengamos a Unai Emery en el en El Larguero en la cadena Ser hola buenas noches Unai sí oye me pillaba repasando con con Iturralde González jugadas polémicas

Voz 1944 28:44 bueno vale que que ha sido un grandísimo árbitro lo que diga Él desde luego lo aceptaré

Voz 1375 28:51 pues mira estaba repasando vale me quedan dos por pasarle me estaba diciendo que el penalti de lo Celso a Toni Kroos para títulos penalti no

Voz 0514 28:57 el penalti de pone la mano encima pero no con la suficiente fuerza como para derribar es decir estamos hablando que el fútbol de contacto para es penalti

Voz 1375 29:04 Dati Unai estoy ahora mismo

Voz 1351 29:07 no

Voz 1944 29:08 en la misma idea de lo que yo he visto en el terreno de juego y además en el contexto del de que desde ese penalti es un lateral del campo donde tiene peligro donde no tiene que ser suficiente porque la intensidad de la acción también requiere de de que de que de que se aclaran una acción en donde las decisiones tiene mucho

Voz 1375 29:26 el riesgo en cuanto al perjuicio que puede supo

Voz 1944 29:29 para nosotros este caso entonces tiene que ser más claro y además yo yo lo que sí buscó desequilibrio no hay manera que yo no he podido ver porque eso es más difícil de Sergio Ramos me comenta que ha sido

Voz 1375 29:40 por eso le pregunto ahí tú Iturralde es la jugada más conflictiva hay una mano de Sergio Ramos dentro del área minuto cincuenta y tres a un tío la puerta de para ti y

Voz 0514 29:49 balón Le Pen a mano pero para mí no es penalti en el sentido de que tienen la mano de forma natural la tiene abajo no está ocupando un espacio y el balón le viene tan rápido tan rápido que no es posible no tiene posibilidad de apartarla el balón si Lepper en la mano está claro pero para mí no es punible

Voz 1375 30:02 es que esto es una regla esto acertó entonces no son ninguna

Voz 1944 30:05 los dos perfecto entonces primer tiempo voy a decir cero uno

Voz 1375 30:08 exacto es el segundo tiempo hacer David Valero te vale pues fíjate si te he visto te he visto muy crítico con él

Voz 1944 30:14 árbitro sí porque yo a mí no me ha gustado el árbitro y me hubiese gustado el piso más equilibrado en todo incluso de las tarjetas amarillas e incluso en las faltas que ha pitado en seguida el primer tiempo

Voz 0301 30:26 a mí me gustó que estoy más equilibrado y creo que no

Voz 1944 30:28 está claro que que ha estado más cerca del Real Madrid de esas sensaciones que yo tengo de trigo

Voz 1375 30:32 eh ese tres uno es en parte por el

Voz 1054 30:35 entonces claro

Voz 1944 30:37 lógicamente no hábito toma de decisiones en la que acierto no acierta que todos tenemos que estar de acuerdo con ellas pero por eso digo que yo creo que hoy no ha estado acertado y que en algún caso pues nos ha perjudicado que es el detonante de resultado final tampoco pero sí es verdad que eso ediciones han influido en lo que ha pasado en el partido tampoco sabía porque es que sino Peters íbamos de uno el descanso comisario de eso de su tiempo

Voz 1501 31:00 yo es que no no puedo nunca puedes saber cómo puede cambiar la hacen

Voz 1944 31:02 dentro de un partido pero alejándonos un poquito ya de de los divinidades astrales y creo que el equipo ha jugado

Voz 1375 31:08 pues Soledad que el que el equipo A

Voz 1944 31:11 por momentos sensación de que de que de que podía superar del Madrid también hay que aceptar pues que el Real Madrid en sus acciones de contragolpe también de de una calidad y una y una fortaleza tremenda pues es capaz de hacer lo que ha hecho no marcar dos goles en el minuto ochenta y tres donde todo cuando se veían las cosas más más bonitas para nosotros pues

Voz 1375 31:29 la oscuridad seis a diez minutos con uno a uno que era un resultado magnífico para para la vuelta y luego al final esos dos goles en la recta final cuando has preparado el partido un ahí durante todos estos días previos al partido del Bernabéu pensaba So imaginad un Real Madrid con la BBC te has sorprendido luego la entrada de Isco y que Bale fuera el banquillo

Voz 1944 31:47 bueno al final hay que estar para conocer mejor los decisiones los del equipo contrario al contrario hay que estar muy bien en todo lo todo la información que pueda tener

Voz 0301 31:57 a él

Voz 1944 31:57 y ello contemplada las dos las entonces nosotros hemos hecho hemos trabajado nuestro once en función de las diferentes opciones que hemos trabajado durante un mes

Voz 0301 32:08 fue ejecutado el pensando más en nosotros

Voz 1944 32:10 de ellos pero lógicamente ha tenido también lo que ellos por ejemplo hoy la salida de Lucas y de

Voz 1375 32:15 Asensio Asensio

Voz 1944 32:17 pero bueno esa es también las tenemos planificadas pero lógicamente luego otra de la calidad de jugadores

Voz 1375 32:23 en la última Unai te dejamos tres uno para la vuelta qué opciones tiene el Paris Saint Germain

Voz 1944 32:28 bueno los opciones somos pues con esa desventaja del resultado pero a la vez jugamos en casa íbamos a trabajar y bueno con con todo el empuje dramas encontró con nuestros aficionados y también con nuestra capacidad de juego en el en el campo

Voz 1054 32:41 suerte para la vuelta Nos vemos en París muchas gracias un abrazo un abrazo gracias hay bueno pero la verdad es que aquí se han parado un ahí en la zona mixta es LB calentito con el tema arbitral pero bueno también la entrada de Lucas Vázquez y de Marco Asensio ha sido dos aciertos un poco tarde minuto setenta y ocho para el Real Madrid pero al final ha sido valor balsámico para ese resultado final que se agrava

Voz 1375 33:03 dicho Iturralde ha dicho bueno venga te compro que no era mano pero el penalti de lo Celso a Toni Gross no era así que una por otra pues mira unos hubiéramos cero nos hubiéramos ido cero uno al descanso en cualquier caso luego hay una jugada más tú que te quiero preguntar Neymar que tenía ya una amarilla le tira un sombrero en el centro del campo a a Casemiro hice deja caer era segunda amarilla para ti para el brasileño

Voz 0514 33:22 a ver si la el el intentar engañar al árbitro y el tirarte que muchas veces creemos que solo dentro del área le puede estar perfectamente en el medio campo también es lo que intenta es engañar al árbitro para sacar de una amonestación a Casemiro y eso el reglamento lo tipifica como amonestación

Voz 1375 33:38 pues ha sido la segunda amarilla para animar para ti ha influido en el resultado del colegiado Rocky

Voz 0514 33:44 no porque ya te digo son todas interpretables no puedes decir que que dices joe es que se ha equivocado muy grave es decir no a ver el primero compra boletos tú le pones la mano y es interpretable aquí nadie sabe más que nadie es decir para él esa mano le sujeta ahí no les deja avanzar a Coruña entonces al día

Voz 25 33:59 exactamente lo yo

Voz 0514 34:02 si pone la mano pero muchas veces

Voz 1375 34:04 los en la pone y es lo que decías no compres boletos no te no pongas la mano

Voz 0514 34:09 yo no voy a veces escuche al entrenador ese famoso de vale

Voz 25 34:12 bueno Román era digo romano San Juan de Dios Román cuando decía que les decía a los

Voz 0514 34:17 Dolores no dejarle la posibilidad al árbitro de que se equivoque claro pues lo que hay es lo que ha hecho el jugador desde el Paris san Germain lo pone la mano encima hay que interpretar

Voz 1375 34:27 pues tanto Unai Emery como al que los dos presidente y entrenador del Paris Saint Germain han hablado de perjudicados por el arbitraje el árbitro el italiano el italiano Rocky por cierto está la prensa francesa dando un poquito de Estopa ya eh Équipe titulo ahora mismo full minados dice el equipo ha fulminado Il Le Parisien esta diciendo París sea agrietado seguro que ha habido decisiones como la de quitar a Cavani con el resultado empate a uno metiéndole un lateral derecho o como la de poner a los Celso o no meter a Di María que seguro que va Nadal traer mucho debate en Francia durante las próximas tres semanas aquí en Madrid todo lo contrario ha llovido lo que ha dicho la gente el micrófono de González los aficionados del Madrid fantástico Zidane con la alineación fantástico Zidane Con los cambios y fantástico las narices por no decir otra cosa que echado el equipo en esta noche eh todavía no sale más jugadores no Herráez no tome ahora

Voz 1054 35:22 no falta a Sergio Ramos que aquí ofrecerá una

Voz 1375 35:25 en el fondo ya se le ve con ganas que queríais ya lo llevan de en fin lo tiene redes delante pues nada enseguida escuchemos al Cameron al Gavilán Iturralde un abrazo y tú

Voz 0514 35:35 con un fuerte abrazo a otro maratón como siempre

Voz 1375 35:37 y está por ahí además de Romero que sigue en la cabina de transmisiones incorpora gallego hola qué tal

Voz 0919 35:42 hola buenas noches está por ahí también Julio Pulido

Voz 1375 35:45 Julio qué tal buenas noches Mario Torrejón está por aquí estoy yo está Santi Cañizares Cañete noche Santi te ha gustado sí

Voz 0735 35:52 a mí me pregunta si si que me ha gustado me gustan los dos equipos francamente así un partido al primer nivel yo creo que el partido ha estado más igualado que el resultado dice

Voz 0919 36:00 sí

Voz 0735 36:01 yo creo que la euforia que ahora mismo tiene el madridismo es importante porque en momentos que se ha visto muy dura a la cosa eso quiere decir que no ha jugado tan mal como para perder tres uno creo que es un partido intenso oí de gran calidad por parte de muchos de los jugadores es verdad ha salido mejor los cambios a Emery pero tampoco como para pensar que mediado de hecho una cosa loca

Voz 1501 36:25 lo que pasa es que claro cuando yo Javi un buen momento entramos en la segunda parte que claro está lo estaba ganando la partida jugada

Voz 0735 36:31 tú le haces un cambio defensivo ante equipo y tu equipo pierde un amigo vete poniendo las esposas ya porque está preso y al final es un poco lo de siempre campeón contra aspirante pues normalmente para tumbar al campeón serie Noval con los puntos que de lo tiene que derrotar por KO

Voz 1375 36:46 metió a metió a Beniel lateral derecho para ponerlo hoy de lateral derecho y Alves por delante ya ahí es verdad que al Madrid se le atraganta va esa banda derecha ahí luego hasta que no acabó metiendo a Lucas y Asensio que ahí así que el Madrid con el arreón por bandas sí que ha sido decisivo que traerán y los dos sobre todo Asensio que el poquito Rato que está en el campo o el Taser yo creo que lo mejor del Madrid bueno es curioso que ha quitado

Voz 1501 37:06 abanico que yo creo estaba fijando bien sé que que eso impedía que alguno de los dos que Ramos que Varane saliera un poco a banda para ayudar con mi mal fundamentalmente porque yo creo que no es todo los claro que Clos al final refuerza una banda derecha por la que han venido los dos goles porque el consenso salió como un tiro como un tiro que ya ha tirado la ha ganado por esa banda venido los dos goles con las dos asistencias es curioso que el cambio en la serio tan rematadamente mal

Voz 1375 37:32 ahora mismo a todos que cambia esa en va a Pepe Asensio

Voz 1501 37:35 lo habíais no no no yo no los dos jugadores con más proyección del fútbol ahora piso mundial en papel y Asensio escribió visto uno hoy visto hoy a uno yo visto otro dibujo es que Asensio es que Asensio tiene algo más que que la potencia y la velocidad yo creo que tiene poco

Voz 1375 37:48 más que encantado la verdad

Voz 0919 37:51 a falta madurar pero a mí la primera parte me ha parecido que ha demostrado que su jugador acudiera es tremenda solamente quiero decir una cosa formas con muy poco baño me Emery ves cosas que el resolverlo déjame por favor pidió el resto José M M dirigido hago Emery sí sí entrenador del Real Madrid con un partido empate a uno quita a Cristiano Ronaldo Isaac ateo y pierde tres uno lo mismo pasó mañana no sé si lo gana no yo a es quiero decir siempre deja Antonio Romero

Voz 0735 38:24 de ahí a Harris

Voz 0919 38:27 el orden de un rato gallego y creo que ese cambio a Emery le ha retratado porque además ha puesto a venir aquí han venido los dos goles por su banda Cavani fijaba los dos centrales Illes impedía ayudar en la banda que han podido ayudar luego Iliana dado aire al Rey el Madrid a tu delantero centro al máximo goleador histórico en un partido vital quitarlo para sacar un lateral es un cambio que te define a la perfección

Voz 1501 38:55 lo más profundo sabor a menores Emery necesitaba

Voz 0919 38:58 jo un centrocampista más y lo dejé lo no quiero decir una cosa que es que no he visto a los jugadores del Real Madrid como hoy hasta Modric ha tirado en una falta que ha sacado al borde del área que Nilo ni lo rozan para pensar así

Voz 1375 39:11 piscina de de vamos el bueno lo lo

Voz 0919 39:13 por eso lo Celso también es un un una alineación que lea marcada Emery ha perdido balones lo cesó en la primera parte permitiendo al Madrid Open llegara al área que luego no no ha profundizado alguien pero errores uno tras otro

Voz 1375 39:27 hay una jugada que pierde un balón de tacón hay una frivolidad cerca del área que es la que provoca una falta a un metro de la frontal porque dejó de ayer

Voz 0919 39:35 termino Si si tú tienes al mejor jugador del Paris Saint Germain del último mes que lo hemos dicho todos que se llama Ángel Di María no juega un minuto aquí otra cosa que retrata un año quiero decir que yo yo creo que Cristiano Ronaldo de el Paris san Germaine para mí se equivocan el cambio Neymar aunque el a Neymar

Voz 0239 39:56 Unai aunque el fútbol tiene mucho de Gasol porque como bien ha dicho Manu

Voz 0171 40:00 los diez primeros minutos después de meter a Moner

Voz 0239 40:03 y meterle en la de lateral derecho y Alves por delante esos diez minutos en la segunda parte para mi ha sido lo mejores del Paris Saint Germain Dicho esto el Cristiano Ronaldo del Paris san Germain no es Cavani que a mí me encanta sino Neymar que Rosarno no cambia Cristiano Ronaldo

Voz 0919 40:16 los Ronaldo el goleador el Cristiano Ronaldo del Paris Saint Germain es Neimar Neymar amén de Amanda a sesenta metros de la portería a mí me para

Voz 0239 40:25 EFE que a mi me parece que en vez de hoy ha hecho un partido muy

Voz 0919 40:29 muy muy muy mejorable es verdad que cada vez que haces

Voz 0239 40:31 Aranca como en la jugada que arrancó con un API cadista en la banda derecha eh que termina luego en el gol de rabia después de un maravilloso desmarque de Cavani y una acción muy buena de de Neymar creo que embate no ha hecho nada nada nada ha intentado hacer una rabona Sergio Ramos parecía un senior contra un juvenil no es un futbolista que tiene muy buena pinta el que creo que hemos encumbrado demasiado pronto por la pasta que el Paris Saint Germain ha pagado por él y quiero decir que el Real Madrid con todos sus problemas yo aquí viven escuchando en las últimas semanas que el París Saint Germain Leiva meter un meneo e independientemente de lo que pase en esta eliminatoria que yo creo que el Real Madrid tiene sentenciada el París Saint Germain defendiendo así es imposible repito

Voz 0758 41:16 es imposible que pueda ganar la Liga de Campeones bueno yo dijo ayer que el Madrid no estoy deseando escuchar el te público te vas a escuchar enhorabuena por cierto Romero porque no son Cabré no no que no sabía que sabías cómo iban a resuelto los partidos antes de disputarse no lo que se sabía que había pulido para una cadena que sí sabía aún vidente como tú no sabes Pulido no le caliente se habla por lo que sí sabía primero por cierto que había todos la enhorabuena Cañete que desde el primer día de este partido dijiste que Unai Emery en partido gordo Safe cosas raras o cosa rara no

Voz 0509 41:48 es diferente Él ante la duda uno son cosas diferentes ha hecho extremo José pregunta

Voz 1375 41:54 la palabra Poulidor habla Luka Modric

Voz 1351 41:56 contra eh