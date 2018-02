Ikerme: "Mi hija conoció a un neozelandés en el metro. Hicieron juntos surf en Mundaka. Luego se enteró de que era el último viaje para él"

Voz 2

00:18

en el metro de Madrid mi hija ha trabajado en Madrid hizo bueno pues un día que iban en el metro al trabajo se encontró pues con un chico que me pregunto dónde se podía hacer sur este país igual hablando así diseñado donde vivo yo de donde soy yo ahí sus ya se comentando el chico me digo que no tenía donde dormir mira al como es así un poco altruista si hay o no se me dijo esto bueno pues darles en mi casa no pasa nada y se lo llevó a su casa a dormir era un chico de Nueva Zelanda como el fin de semana ella subía para Bizkaia me dijo si quieres te llevo yo en el coche de dejó en un camping donde se puede llamado Iguana pues el chico encantado me trajo aquí me dejó en Mundaka igual se dieron se intercambiaron los correos electrónicos hasta ahí Sigmar siguieron escribiendo a mi hija siguió con su trabajo con su vida al de un tiempo pues él dejó describirme pero bueno cosas queda un año recibió una perla hermana de este chico se llamaba Kaspar me decía que que había muerto que el viaje que había hecho ha pasado año a hacer sus era su último viaje porque tenía un tumor cerebral no había solución había querido pasar su último año haciendo surf igual pues esta es un poco la historia triste alegre no pero pero si con un poco de fondo de que muchas veces pues lo poquito que puede sacar por una persona igual es mucho para para esa persona esta es la historia que quería contar