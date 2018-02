Antonio Cobo: “Espero que haya que contratar más personal en la fábrica de Figueruelas”

Voz 1727 00:00 la planta de Opel en Figueruelas fabricará no sólo el Corsa desde el año que viene sino que desde el dos mil veinte se queda con la fabricación del Corsa cien por cien eléctrico que será el primer vehículo totalmente eléctrico del grupo francés PSA propietario de Opel es fácil entender el alivio porque de Figueruelas dependen cinco mil seiscientos puestos de trabajo directos ya está veinte mil en empresas auxiliares el anuncio es importante para Aragón desde luego pero lo es también para todo el sector en España Antonio como es el máximo responsable de Opel en nuestro país director de la planta zaragozana muy buenos días

Voz 1 00:35 buenos días buenos días y buenas noticias no

Voz 2 00:39 buenos días y buenas noticias sí sí que es verdad

Voz 1727 00:42 la noticia venía acompañada de un dato que se va a utilizar gran parte de la capacidad de fabricación de la planta hasta cuatrocientos ochenta mil vehículos al año e incluso se habla de la posibilidad de ampliarla hasta seiscientos mil habrá que contratar más personal para hacer frente a esta producción

Voz 2 00:59 bueno lo primero cuáles son las grandes la las noticias que bueno son ya conocidas las publicamos ayer el ha sido ayer se anunció que la nueva generación del Corsa se se producirá en exclusiva en Zaragoza es cierto que en los últimos meses pues han sido meses muy difíciles y las noticias y bueno que teníamos no eran las que a nosotros nos gustaban teníamos que desarrollar un plan industrial en una base competitiva y ahora son noticia pues son bueno pues nos han aliviado nos abre las puertas al futuro al futuro para la planta evidentemente cuando cuando se anuncian inversiones cuando se anuncian nuevos modelos e cuando como en este caso se anuncia que Corsa se producirá en exclusiva en Zaragoza pero que además será la primera planta que fabricará un vehículo totalmente eléctrico de Opel en Europa dentro de del grupo PSA pues son son muy buenas noticias que sin duda ha pues al final de todo ayudan al mantenimiento y a la creación de nuevo empleo claro

Voz 1727 02:05 habrá que contratar más personal eh

Voz 2 02:07 pues espero que sí siempre sólo decir que el que el mercado es quien al final al final decide nuestras necesidades pero las lanzas una planta que en cinco días a la semana podemos fabricar pues prácticamente medio millón de vehículos es la capacidad que tiene instalada en el caso de que necesita hacemos e incrementar el tiempo de trabajo ha sido parte del acuerdo y parte del convenio que hemos firmado por eso teníamos esta necesidad de aumentar nuestro nivel de flexibilidad podríamos trabajar turnos adicionales en fin de semana podríamos llegar hasta hasta practicamente los seiscientos mil vehículos esto tiene unas implicaciones importantes en cuanto al empleo potencial que que necesitaríamos en los próximos años

Voz 1727 02:56 el plan que anunciaron ayer fabricada aquí el coche cien por cien eléctrico supone también un avance tecnológico no no sólo se van a ensamblar las piezas en la planta la tecnología punta viene al sur señor Cobo

Voz 2 03:10 ah pues sí que es una de las grandes de los grandes debates de la industria de la automoción en español no como nos movemos de nuestras fábricas muy competitiva así fábricas que que hasta ahora ha estado montando pues productos tradicionales como nos vamos adaptando adaptando paso a paso pues a esa nueva móvil de movilidad del futuro no ya esas nuevas tecnologías el primer paso en ello pues la electrificación del automóvil que hay una necesidad de de de ir preparándonos no de adoptando nuevas tecnologías para para la vez adaptarnos al futuro de la manera que lo vamos a hacer en la planta de de Zaragoza pues va a ser teniendo sistema de fabricación que van a ser totalmente flexible que nos van a permitir pues adaptarnos o a los vehículos y con motores tradicionales o a las nuevas tecnologías con motores de vehículos eléctricos y esto lo podremos hacer como digo en en forma fe flexible y eso es para mí creo para la planta pues una gran ventaja competitiva

Voz 1727 04:15 pero es una apuesta importante para toda España y de alguna manera desplaza el centro de producción automovilística del futuro el coche eléctrico desde Alemania hacia el sur o esto es mucho decir

Voz 2 04:26 bueno yo creo que que la apuesta es una apuesta generalizada de toda la industria del automóvil es una apuesta generalizada lo que tenía lo que teníamos que hacer nosotros en Opel en particular y en la industria del automóvil en España en general pues es sumarnos a esa puesta de estas nuevas tecnologías

Voz 1727 04:45 hay ayudas para la compra de coches de bajos en emisiones a través del Plan Move ya es suficiente usé se debería estimular señor como de de otra manera la sustitución del parque móvil contaminante por otro limpio planes como en su día el preverlo Renove

Voz 2 04:58 lo es un gran debate y no dentro de de la industria dentro Anfac y también dentro de la sociedad eh pues el tema del cambio a la movilidad del futuro puede ser un gran debate nosotros desde la industria lo que podemos hacer es tener disponible las nuevas tecnologías trabajar eh por ayudar a la reducción de la de la contaminación en las grandes ciudades no a la mejora del tráfico ahí bastar la industria del automóvil nosotros lo estamos comprometidos a ser parte que de la solución a los problemas que bueno que de alguna manera se han generado en este nuevo mundo con grandes vez el la la puesta la puesta de de la industria en ese sentido el crecimiento y a la velocidad que esas nuevas tecnologías se van plantar pues va a depender de muchos factores y no solamente de de la parte industrial o de la industria del automóvil tiene que haber un compromiso de los gobiernos tiene que haber un compromiso de toda la sociedad en en ese sentido es evidente que para dar esos primeros pasos para ayudar sin una ayuda sino una apuesta decidida por toda la sociedad y con las administraciones pues eso es más difícil ayer hablaba ayer precisamente anoche antes del partido hablaba

Voz 3 06:20 con con un

Voz 2 06:23 una una chica eh conocida que es gerente de una planta en Shanghai es aquí de Zaragoza y me contaba la evolución que ha ocurrido en los últimos y pocos años eh en la introducción del vehículo eléctrico hincha no una apuesta tremenda por parte del Gobierno no solamente en fomentar las tecnologías sino también las infraestructuras en todas las ciudades me hablaba de alrededor de su casa de no haber nada sólo en tres años pues podían encontrar cientos de puntos de recarga bien esta apuesta decidida es la que necesita estamos no sólo en España sino en toda Europa pues para dar el paso a estamos

Voz 1727 07:01 hoy todo el mundo y tenemos que terminar sé que lo tengo que liberar que tiene un compromiso enseguida pero una última pregunta hoy todo el mundo se felicita en Aragón por el anuncio que ha costado sacrificios a la plantilla en la firma del convenio cesiones también por parte de la dirección de la compañía Pedro durante la negociación la más difícil desde que se abrió la planta de Figueruelas en el año ochenta y dos tuvo que mediar incluso el Gobierno regional y ustedes agitaron el fantasma de llevarse la producción de cosa otro lugar se pide con frecuencia Antonio Cobo a las plantillas en fin flexibilidad lo acaba de decir usted se debería pedir también una nueva cultura empresarial que no amenace con la deslocalización en caso de conflicto

Voz 2 07:40 creo que planteándolo Aziz pues yo creo que mucha gente puede puede tener una una falsa impresión de lo que es la realidad la realidad es que toda la industria en España en nosotros en particular pero necesitamos ser competitivos y necesitamos ser competitivos en un mundo global no en España salimos a la calle pues vemos vehículos fabricados en Corea o en Sudamérica o en cualquier o de cualquier parte de Europa vehículos fabricados en otros sitios que se venden en nuestro mercado nosotros nuestras fábricas nosotros exportamos más del noventa por ciento de nuestra producción fuera de España para poder conseguir esto la única manera de poder subsistir de poder tener futuro siendo competitivos no hay ninguna manera realmente a las diferencias en el caso de nuestra negociación entre la parte social y nosotros as ha sido bueno poner sobre la mesa cual ERE eran esas desventajas competitivas que teníamos e intentar buscar soluciones para hacer lo hemos llegado al final a un acuerdo un acuerdo que ha sido muy difícil porque era un acuerdo que había que equilibrar esas dos partes por las que nosotros trabajamos uno tener una planta competitiva para poder mirar al futuro y otro lado pues bueno respetar y hacerlo lo mejor que puedo que podemos por las aspiraciones por supuesto de todos nuestros empleados en lo único que hemos hecho en nuestro caso ha sido eso identificar nuestras ventajas competitivas e intentar minimizar las el resto de las fuerzas un acuerdo muy positivo o muy positivo para todos los empleados un acuerdo y que mantiene niveles salariales por encima de la media de la industria por encima del convenio del metal y que además tienen progresión es anuales e tenemos mejores pluses y planes de de Rubén

Voz 1 09:31 lo hemos ido contando él lo hemos ido contando a lo largo de estos días en porque es importante decir que solamente comentario es importante todo

Voz 2 09:41 todos empleados organizaciones sindicales y bueno la parte la dirección de las empresas tenemos la responsabilidad de tener unidad de hacer una industria competitiva que es lo único que garantiza el futuro

Voz 1727 09:54 sí y que además se queda eh en Figueruelas y que además se queda Antonio como yo la agradezco que haya estado esta mañana en la SER buenos días y enhorabuena por el acuerdo