Manu Carreño: "El Bernabéu no es el campo del Montpellier o del Bastia"

Voz 1375

00:00

hoy Zidane ha acertado con todo con la alineación y con los cambios y la verdad que para mí sigue atenta o con la alineación y con los cambios cristiana Balón de Oro y todo es maravilloso con este tres uno para el Real Madrid ha acertado Zidane poniendo a Bale en el banquillo y Isco como titular es verdad que me ha sorprendido porque eh no has sido fiel a su máxima desde que es entrenador blanco de si están bien los tres los tres van a jugar bueno pues hoy supuestamente los tres estaban bien pero Zidane ha entendido que era mejor arropar algo más el centro del campo con un cuatro cuatro dos ante el equipo francés pero el ha demostrado que el Bernabéu no es ni el campo el Montpellier ni el campo del Bastia ni el campo del sexo en la Copa a los que han ido goleando una semana tras otra y que este equipo sigue estando un poco verde por mucho que arriba tengan la pasta de millones que se han gastado en los tres jugadores que por cierto tampoco han hecho nada de otro mundo excepto que sigue demostrando que es un jugador de primerísimo nivel pero Mbappé muy mucho más tímido de lo que yo pensaba ir y muy poco participativo y además con un rebote importante porque lo ha quitado en el sesenta hay algo no me acuerdo exactamente qué minuto era lo quitó Unai Emery del terreno de juego tampoco se fue con muy buena cara y qué decir de Di María que hasta cuarenta y cinco minutos calentando en la banda y al final no ha jugado ni un solo minuto así que vamos a ver cómo se hacen estas tres semanas de largas a Unai Emery que repito Antón Meana a raja del árbitro eh si también lo ha hecho su jefe el señor al Khelaifi que ha dicho que el árbitro ayudó del Real Madrid me cuenta nuestro compañero de deportes cuatro Diego Miguel Fernández que ha dicho que es imposible al dos mil por cien al dos mil por cien que animar fiche por el Madrid