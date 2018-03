Todo lo que debes saber sobre la nueva App de Carrusel

Voz 1623

00:22

of dos mil gramos igual podríamos elevarlo a cinco mil euros para los oyentes con el Goya insuperable pero nos hemos venido arriba hemos dicho no mejor veinte veinte m veinte mil pavos y alguno ha parecido foco hoy hemos dicho si pegamos una treinta y ocho yo cincuenta mejor setenta y cinco mil y al final atención el premio quedamos en Carrusel deportivo es hay cien mil euros así como suena muy bien muy bien mil euros es el premio de Carrusel deportivo es la porra de la aplicación de Carrusel deportivo atención lo primero es absolutamente gratis punto uno tienes que descargar la aplicación de Carrusel deportivo vengas Iphone Android su igual vio no tardas nada bajar la aplicación de Carrusel deportivo entras en la porra muy visible lo vas a ver muy clarito y tienes que rellenar los resultados clavados de los diez partidos de la jornada de Primera División de las previsiones aquí ahí verás Girona Leganés en Unión Deportiva Las Palmas Sevilla Atlético Madrid Athletic Betis Real Madrid Éibar Barcelona mientras tiene que poner el resultado clavado es decir si quieres que va a quedar por ejemplo Las Palmas dos Sevilla dos lo pones por ejemplo si quieres que va a ganar el Barça en Ipurúa cero dos lo pones que cree que va a ganar el Madrid en el Villamarín cero uno lo pones completan los Luthiers resultados es gratis si acierta a los diez si sorteos si aciertas los diez te llevas cien mil euros un mil euros en la porra de Carrusel Deportivo desde allá pues el previo pago esa baja de LAB es muy sencillo no tarda nada rellena los resultados y te llevas el dinerito cien mil euros en Carrusel deportivo no hay sorteos para la persona que acierte yo me apunto a la persona que acierte desde allá la aplicación de Carrusel