Fernando González Molina: "En España aún tenemos estigmas con cosas como la transexualidad"

Voz 1 00:00 imaginen vivir todos los días de su vida fingiendo ser una persona que no son porque la persona que son realmente solamente produce rechazo imaginen vivir una vida repleta de mentiras de negaciones y de miedo de de pánico a veces a ser descubierto muchos sufren esta realidad cada día la novedad es que ahora han podido denunciarlo a través de un documental titulado The Best day of my life un testimonio en primera persona sobre la homosexualidad en ruso

Voz 2 00:26 el Footsie exhibe Estados ni cubrir tiene un personaje público gracias al patinaje artístico cuando en dos mil diez gane los Juegos gays pagué un precio muy

Voz 1965 00:34 ya ven Rusia tengo problemas para de esa

Voz 2 00:36 no hallar mi profesión tengo problemas con mi familia pero por otro lado tengo la oportunidad de ser quién soy de verdad

Voz 3 00:45 en Uganda y cuando me muera algún día me enterrará al al lado de las personas que ambos o hay muy lejos de ellos solamente para seguir mostrando me lo diferente y lo inadmisible que soy eso no es necesario ir tan lejos también aquí en España

Voz 4 01:01 cuando lo que los basada en este Majid era cuando había un cambio de Glaser esto que sale Veneto la clase los treinta andando ver aquí du aquí que todo mira aquí dicen algo y no sabes qué en cualquier clase sentía pánico

Voz 1 01:14 todas esas voces han hablado y lo más importante a todos ellos ha escuchado el director de cine Fernando González Molina el resultado es The best of my life el mejor día de mi vida iba a poder verse en cines el próximo día dieciséis de marzo

Voz 1965 01:27 ando muy muy buenos días buenos días qué tal enhorabuena por el trabajo lo comentábamos en la redacción ayer mientras esperábamos el guión es verdadera verdaderamente emocionante repleto de de silencios de miedo de frases muy valientes de pasos al frente que seguramente no son sencillos de dar por cuantos estados de ánimo pasas de tú haciendo este documental

Voz 5 01:46 pues por muchos acabe pasar también por uno de repente lo escucho y cuando te sales del trabajo que hace si lo lo lo lo escuchas desde fuera lo ves desde fuera te vuelve a provocar la misma emoción que cuando lo que cuando lo escuchas es la primera vez me ahora mismo mientras lo escucha ha sido un curioso por muchos estados de ánimo y bueno calidad el documental aunque estos cortes forman parte de él y el documental tiene partes muy duras y muy emocionante también es una celebración es una celebración de la vida de la identidad de de defender quién eres por encima de todo lo demás ya que que pase por estado de ánimo digamos intensos casi todos los sentido en casi todos los sentidos pero también en momentos muy divertidos y muy muy emocionantes no porque porque llevamos el documental son ellos lo dicho es personajes que sólo unos valientes yo te formulaba esta pregunta porque el espectador también

Voz 1 02:31 las aportados au transita por todos esos estados de ánimo por los que seguramente tú también pasaste como creador y como director para que conozca mejor a Fernando él había dirigido hasta ahora películas de ficción algunas de ellas muy exitosa así que probablemente han visto cómo tres metros bajo tierra Palmeras en la

Voz 1965 02:45 nieve sobre esta es una serie muy buenas la recomiendo Tres metros sobre el cielo Palmeras en la nieve o El guardián invisible pero esta es la primera vez que asumía el rodaje de Un proyecto de no ficción sí es la primera vez

Voz 5 02:59 y salió surgió por casualidad en realidad no no había no había imaginado nunca es un documental pero bueno me llamaron y me llamaron de de

Voz 6 03:07 los productores de el del documental eh

Voz 5 03:10 David y hoy y el Ayuntamiento de Madrid me dijeron queremos hace dar testimonio de lo que sucede sucederá aquí en el en Madrid y entonces yo les dije vale pero yo no sé hacer un documental como un reportaje algo así hay otro de contar historias de gente entonces juntos llegamos a la conclusión de que lo mejor era contar historias de personas de diferentes lugares del mundo que confluyen en Madrid durante ese tiempo a partir esa idea pues encontramos a estas personas para contar su historia justo eso cómo seleccionan a las personas bueno pues básicamente con la ayuda de dos personas que son súper trabajadora sí que son han sido de equipo aquí que se llaman Laura Copa iban esas que son periodistas documentalistas que se han recorrido las redes sociales el mundo de las asociaciones de gays de todo el mundo y han bucear durante meses no para buscarlos para buscarlos a ellos porque era complicado encontrar estos personajes no que por un lado tenían que tenéis las duras potentes poderosas pero también era muy importante subida es decir tenían que estar significados en sus países no podíamos es exponer aún a un chico de Uganda ocultó a su familia por ejemplo que encontramos maravilloso al no podíamos exponerlo a a que cogiera riesgos reales entonces los personajes por un lado tiene vistas dramáticas por otro lado son valientes y se significan

Voz 1 04:20 eh tú que domina se o dominaban el lenguaje de la ficción entiendo que ahora también algo sabes de documental esta historia jamás habría podido contar escribiendo un guión no escribiendo un guión de ficción que no es feliz

Voz 5 04:30 yo creo que no pero la calidad es la frase hecha más dicha del mundo pero tras superar la ficción y realidad al final yo también soy director de de cine y de televisión entonces afición y contado y las historias a la manera en la que yo sin contar las que tiene que ver con la ficción pero pero realmente te encuentras con la salida hay te da una patada en la boca y un abrazó también muy fuerte porque muy intensa

Voz 1965 04:51 bueno vamos vamos a escuchar un trocito de esa realidad porque

Voz 1 04:53 a cuenta por ejemplo en la relación sentimental de Maxi Nick que son dos jóvenes rusos que deciden dar un paso al frente y convertirse en activistas del colectivo gay en su país esta es la reflexión de uno de uno de ellos de

Voz 1965 05:04 Max después de recordar cómo fueron atacados durante una reunión de activistas vamos

Voz 7 05:10 la gente no es capaz de aceptar que hay personas que son diferentes por eso organizamos la reuniones para que la gente pueda tener un sitio seguro y entienda que no hay de qué avergonzarse la ironía de todo esto es que aun así elegimos un lugar de reunión alejado para que nadie nos viera y a pesar de ello nos encontraron tu

Voz 1965 05:28 viajase a Rusia para rodar esta sensación de persecución de de de de agobio que transmite este testimonio se percibía también trabajando allí

Voz 8 05:37 absolutamente eh muchísimos a Siberia

Voz 5 05:42 cerrado no yo creo que que el la relación de Rusia con con la homofobia es muy cultural viene viene de décadas y es y es compleja entonces no es que no es que lo nótese explícitamente pero implícitamente ahí como existe el miedo todo el tiempo y luego ya lo vivimos explícitamente porque

Voz 1965 05:57 ahí eso contar digo no te implícito notan implícito implícita

Voz 3 06:02 explícito fuisteis detenidos en Rusia tenía

Voz 5 06:05 ya sea en realidad con la excusa de que visto visado no no era correspondiente para rodar pero bueno en realidad una excusa porque primero no era cierto y después el era claro que lo que quería era boicotear el rodaje bueno estuvimos todo no se ocho diez horas detenidos en comisaría a perdiese momento tuvimos que rodar todo el gesto del documental en Moscú de manera clandestina fue una auténtica aventura como ven quién te iba a decir etiquetas a acabar siendo reportero reportero aguerrido e después de ser pelis románticas esa bueno lo más fuerte que eso es que como imaginé ver mi cara en un periódico en Rusia pero porque me habían detenido allí cielo fue un éxito bastante heavy y repente al día siguiente salía publicada mi foto del pasaporte que había hecho a la policía había hecho una fotografía la había filtrado a los medios rusos menos mal que tus padres no comprar empresas rusas

Voz 8 06:50 pues desde luego decidir dar este paso

Voz 1 06:55 reconocer abiertamente su homosexualidad en beige como Rusia es muy duro pero hacerlo en Uganda seguramente no debe ser mucho más fácil vamos a escuchar el caso de Ruth que es una de las protagonistas de ese documental que cuenta así porqué decidió convertirse en activista el colectivo B

Voz 3 07:09 el momento en que me salta la chispa para convertirme en activista fue cuando presentaron la leían que homosexual en el Parlamento en dos mil nueve El ministro estaba hablando sobre la homosexualidad y mi hermano hizo el siguiente comentario si permitimos que los gays existan de verdad aquí lo próximo que escucharemos es a la gente pidiendo en matrimonio a sus perros

Voz 1965 07:28 que si permitimos que existen de verdad como no lo reconocemos sino como si no existieran si reconocemos que los extraterrestres existen

Voz 5 07:37 no

Voz 1965 07:38 es increíble cómo fue rodar y eso lo dijo

Voz 5 07:40 lo dice su familia claro claro claro que nosotros

Voz 1965 07:43 pero su familia rodante

Voz 5 07:45 es que no

Voz 8 07:48 vais y mucho menos evoluciona

Voz 5 07:51 o sea con lo cual la

Voz 8 07:53 no menos sofisticada paradoja

Voz 5 07:56 sí fue mucho más fácil rodar en Uganda porque el país es un caos y su casa a todos los niveles también es un caos que te permite rodar con una cámara ruedas tal y luego es verdad que teníamos el amparo de casa es la la la la mujer para la que trabajas Good subsecretaria casas una activista histórica del movimiento movimiento gay que ha sido candidata al Nobel de la Paz varias veces con lo cual teníamos cierto paraguas para para trabajar allí podemos

Voz 1965 08:18 sólo la divulgando casi cualquier país africano

Voz 5 08:21 sí muy extendido en lo bueno casi todo el continente africano han diferentes niveles en cuenta que en Uganda hace hace menos de una década estaba penado cojo la pena de muerte extremo sexual bueno no exactamente es homosexual sino hacer publicidad de ello

Voz 1965 08:35 dentro de las todo es muy siempre a los homosexuales ya verás que no existen la verdad es que no hace falta irse África para para encontrar testimonios similares el documental lo escuchábamos al principio también habla mucho de casos de aquí de protagonistas españoles

Voz 9 08:49 qué me pasa aquí claro que nuestros sabemos que se puede caer por su propio

Voz 1965 08:53 eso pero yo cuando dice tendemos a pensar que aquí nuestro país este tipo de realidades ya están perfectamente normalizadas pero quizá todavía no es así estamos lejos de que sea

Voz 5 09:02 bueno yo creo que somos afortunados en el país en el que vivimos si las circunstancias las que vivimos tenemos mucho que agradecer a los que a los que hace hace tiempo bueno el documental también un homenaje a esa gente a cierta clase política que hace unos años se permitió el matrimonio homosexual y liberalizó la situación muchísimo pero por eso en España me parecía muy interesante contar historias que tuvieran que ver con la transexualidad que creo que el que en ese en ese sentido todavía hay cierto cierto estigma no con eso eso elegimos dos dos dos

Voz 3 09:32 es lo sexual sale entre los primeros en el ránking antes de que se debe tú tú tienes cuatro veces cultural voy yo creo que a cambio que cambió mucho tiene muchísimo los últimos

Voz 5 09:44 quince años osea yo yo no he estado en quince años cambiar la sociedad en ese punto bastante claro evidentemente te hablo desde una burbuja en la que yo vivo que es una capital de provincias con la familia con una familia respetuosa que me quiere me respeta y me acepta en una profesión con la nuestra que es liberal kit de no sé creo que también cambia mucho la situación por es una ciudad pequeña o a un sitio pequeño que todavía hay cosas que avanzar pero pero creo que se que se debe muchísimo a a a todo cambió muchísimo a raíz de la de la ley de matrimonios

Voz 1965 10:12 suele cambiar muchas cosas los seis protagonistas de este documental confluyen en un lugar en Madrid es Madrid del personaje más liberador el personaje más optimista la mejor imagen el mejor estado anímico por el que pasas en todo el documental

Voz 5 10:33 yo creo que sí sin duda creo que Madrid y Madrid en esos días es es el clímax novela de la película es como un poco la Ítaca el lugar al que viajan los protagonistas para para vivir aunque sea unos días de de de felicidad no iría lo pasaron ellos también como esperaban pasarlo a ver lo pasaron muy bien a cenar mucho la verles la cara la verdad es que se bajar en el metro es realmente una experiencia porque porque flipa van pero también por es trabajar mucho lo es