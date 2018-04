Edi Clavo: "Camino Soria pudo ser Camino Cuenca, pero Soria tenía mejores rimas"

No hay resultados

Voz 1646 00:00 en el pop español todos los caminos llevan a Soria Tom resulta relativamente sencillo título saber hacer canciones con topónimos hay esta New York New York Sweet home Alabama abonó Hotel California Hawai Bombay esta lanzamiento unos cuanto pero sólo tengo unas cuantas London Colin sin duda pero sólo Gabinete Caligari se atrevido a hacerlo con Soria las razones de esta decisión la gestación de un disco que algunos consideran como lo mejor de la historia de la música en nuestro país están en libro Camino Soria editado por contra escrito por Eric clavo batería y miembro fundador de una banda mítica que contribuyó decisivamente a que el Poble Espanyol se hiciera adulto Edith de clavo muy buenos días es un placer tenerte aquí preparando la entrevista estado escuchando he vuelto a escuchar unas cuantas veces Camino Soria lo primero que pensé qué bien se conserva qué bien se ha pasado el tiempo por esta canción ya en general por el disco pero esta canción es un es un ejemplo perfecto

Voz 0752 01:06 sí porque tiene una producción muy estándar como si dijéramos de los años ochenta con con gran con gran aparato armónico si efectivamente se conserva bien yo también la está oyendo muchísimas veces para imaginar todos los todos los arreglos todas las todas las funciones que allí aparecen

Voz 0772 01:25 si tienes toda la razón ha envejecido bien Soria de hecho yo tengo la sensación de que aunque este disco

Voz 1646 01:30 co vendió muchísimas copias en su época fue

Voz 0772 01:32 es un gran pelotazo tan lo cierto es que ha sido una carrera de fondo no sea el disco

Voz 1646 01:39 ha ido creciendo o por lo menos ha mantenido el crecimiento hasta hasta el día de hoy el ejemplo es que además de este libro muy pronto vamos a tener una reedición de caminos hoy así que algo bien habréis hecho con ese disco

Voz 0752 01:50 bueno también nosotros ya hace diecinueve años que no separamos no hemos no hemos estado ahí como incordiar durante todos estos años no entonces bueno ahora es oportuno porque se cumplen treinta años de la publicación original del disco y la compañía Warner también va a reeditar remasterizado que es lo importante para que coja un poquito más de brillo

Voz 1 02:12 eh la grabación original e el disco original

Voz 0752 02:15 al igual que también coincidió con la publicación de de mi libro caminos

Voz 1646 02:18 por si has dicho treinta años realmente Camino Soria se publicó en el ochenta y siete así que hay algo un poquito ya de esa chulería castiza que caracterizaba Gabinete Caligari el hecho decirlo no sacando tiene XXXI cuando cumple treinta y un años soy bueno era un poco treinta treinta años

Voz 0752 02:32 si no tampoco pasa nada ya ese momento a partir de los

Voz 1646 02:35 treinta que ya todo alumbrado un poquito igual no

Voz 0772 02:37 la estética de a mí me encanta los inmigrantes no poner muy elegante que quién era él el impulsor de la moda el estilo en ese sentido todos juntos a alguien en particular la banda bueno

Voz 0752 02:48 siempre había alguien que se ocupaba más del aspecto estético

Voz 0772 02:51 caso que bueno

Voz 2 02:53 éramos tres y cada uno cómo aportaba vamos un poco pues poco su vigor

Voz 0752 02:58 John del mundo no cuando estás en un grupo pues no es todo al cien por cien de unos Herrera se reparten un poco los papeles pero la cuestión de imagen me me la como si fuéramos Mela

Voz 1646 03:09 adjudicó un poco yo esa responsabilidad sea que responsabilidades a Eddie clavo el libro es increíblemente detallado desde la verdad enhorabuena porque hay un trabajo de análisis brutal y es muy interesante ese esa revisión qué haces de la época de las bandas de la época años de esos últimos años o los años del ocaso de la movida en los medios de comunicación todo alrededor de esa gestación de Camino Soria podríamos vender el libro como todos lo que siempre quiso saber e incluso lo que no supo que quiso saber sobre caminos

Voz 0752 03:39 sí sí sí yo creo que es una es una definición acertada de esa época camino sería es

Voz 1646 03:44 es un disco del año ochenta y siete como decimos marca sin duda no antes y un después en la trayectoria de gabinete primero del pop español después pero a veces el momento profesional de un grupo y creo que este es el caso no coincide con el mejor momento personal de sus miembros a esas alturas en el ochenta siete vosotros ya llevaba es un camino andado habíais aprendido muchas cosas que acababa de fichar por una multitud por una multinacional por Amy lo cual era sin duda una buena noticia pero al mismo tiempo la novia de Jaime Urrutia acababa de dejarle acababa también de morir Ulises Montero al que dedicáis esta canción

Voz 0772 04:18 en ese momento vuestro saxofonista a veces le

Voz 1646 04:23 las mejores obras las obras más inspiradas nacen de los momentos más difíciles es algo que hemos escuchado decir a muchos artistas tus estás de acuerdo que Camino Soria nace un poco de esa tristeza

Voz 0752 04:33 si nace de una serie de de bueno y cada cada obra nace del entorno en el que vive no llegar ese momento pues nosotros vivíamos la muerte reciente de nuestro saxofonista gran amigo Ulises Montero Jaime Urrutia vivía un desamor reciente de una novia que le había dejado y bueno pues yo me acababa de comprar una triunfo Neville del año realmente eres el mejor parado de los tres es entonces estaba feliz no pero bueno siempre digamos que el concepto del disco se desprende un halo de melancolía otoñal bueno pero incluso

Voz 1646 05:04 de las canciones más tristes como esta o las acciones que surgen de momentos más tristes en Gabinete Caligari pueden llegar a sonar alegres Ésta es una canción que se titula La sangre de tu tristeza

Voz 0772 05:19 casi incluso cuando el contenido

Voz 1646 05:22 era tenía a peso era triste salían canciones canciones que sonaban que sonaban alegres y que y que además demuestran un poco lo que va a ser Gabinete Caligari en los años en los años siguientes si te parece vamos a hacer una pequeña pausa escuchamos un poco esta canción hacemos una pausa de la vuelta de publicidad continuamos charlando de camiones Soria

Voz 0772 06:42 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1646 06:45 son las once y cuarto las las diez y cuarto en Canarias y estamos charlando con Edith clavo que acaba de publicar un interesantísimo libro que es algo así como el making off de uno de los discos más importantes del rock y del pop de este país todos los discos tienen al menos una canción emblemática Edith Bosch los dentro de de esa sofisticación internacional de la movida que buscaba sus referentes geográficos fuera de España en París por ejemplo

Voz 0772 07:10 todavía más lejos en Groenlandia la entre París y residencia vosotros elegisteis Soria por qué no sobrevino Soria siempre nos gustó desmarcar

Voz 0752 07:30 tampoco de el del flujo general entonces bueno pues pues encontramos una veta muy interesante en lo carpetazo vetó Nico español entonces hay sacar de ahí sacamos muchas influencias los bares los toros el fútbol sin duda Soria en vez de irnos a New York New York pues nos fuimos a son sobre a Soria

Voz 1646 07:47 es muy coherente con la identidad de Gabinete Caligari creéis que la música de los ochenta nuestro país miró demasiado hacia fuera estaba más pendiente de lo que ocurría fuera de que de que de lo que estábamos haciendo nuestro hombre siempre hemos mirado todo

Voz 0752 07:58 los afuera porque esto es un invento anglosajón claro entonces siempre hemos mirado nosotros también hemos mirado muchos no era no bueno sí claro lógicamente

Voz 1646 08:07 vuestra habilidad fue encontrar que dentro todavía también había cosas interesantes a mirar hacia las que miran y que tuvo que ver la mili en todo eso dedico

Voz 0752 08:14 nuestro paso por la mente pues la mili que solo algo así como un poco arcaico es un concepto arcaico pues sí efectivamente nos transformó porque nosotros veníamos de El Mundo un poco universitario Underground elitista de gente que informaba de lo último que estaba pasando en Londres Nueva York en Los Ángeles y de repente trasladarse a un cuartel de Colmenar Viejo allí con con una serie de personajes que algunos no sabían ni leer yo enseñé a leer alguno allí estuvo en el cuartel pues será un bofetón de realidad entonces en en esos cuarteles no sonaba teatro del odio ni Killing yo me los Class sonaban por Los Chunguitos Miguel Ríos Leño Los Chichos eso eso eso también

Voz 1646 08:56 cambia un poco la cabeza el concepto no Claris una manera esa combinación esa combinación que vosotros podíais combinar los Chichos con la Motown en la misma canción forma parte de la identidad que ha caracterizado admite Caligari que le caracteriza

Voz 0752 09:08 ando a día de hoy no si toca la ULE es una canción que que bebé del ritmo Motown pero que la letra bebe directamente de los pasodobles toreros ver cuál es cuál

Voz 1646 09:18 qué dice la canción Camino Soria que es difícil encontrar en la vida un lugar de hecho una de las cosas interesantes que cuesta es en qué cuentas en el libro es que Soria no fue el primer destino se barajaron otros destinos diferentes en ese camino puedes contarnos cuál concretamente

Voz 0752 09:32 bueno la la creación de un de un concepto surge a lo mejor a las cuatro de la mañana tomando copas en un bar os eh a nosotros no nos juntamos horario de oficina harina a lo mejor la oficina era a las cinco de la mañana después de tres o cuatro Cuba libre no entonces los hizo gracia camino Cuenca porque teníamos una una actuación en Cuenca entonces donde vamos mañana camino Cuenca camino Cuenca entonces bueno que buen título sería camino Cuenca pero Cuenca Dream Ava con muy poco ya con flamenca hay poco

Voz 0772 09:59 a cambio Soria pues tenía una

Voz 0752 10:01 la cantidad de rimas consonantes Jackson antes y todo una mitología literaria

Voz 0772 10:06 claro pues cambiamos a según Baker me fascina también este proceso de describir sobre todo esto no que esto hace escribir un libro y retratar estos ya esos ahí

Voz 1646 10:17 piensa cómo han sido estos que no sé si usted el que escribe un libro eso me pasa me cuesta porque no más

Voz 0752 10:22 pues nada bueno yo es que aparte de músicos hoy Historiador del Arte soy licenciado en Historia del Arte entonces es manejado los instrumentos las herramientas del historiador la sea aplicado a mis conocimientos de tu vida a Carol las la sea aplicado osea es un trabajo desde fuera como historiador pero desde dentro como músico entonces bueno las dos las dos ámbitos los he manejado para para realizar este libro

Voz 1646 10:46 decíamos que Camino Soria peor verse llamado Camino Cuenca pero antes los músicos muchas veces Tom trabajan con proyectos de canciones a las que no les ponen el título hasta el final esta canción antes llamó ponte la casulla antes de tener letra ponte la casulla tenía una letra escrita en el verdadero cuaje universal de la música que ser guacho Wei si algo hecho pues seco he conseguido un fragmento de la maqueta en la que Jaime cantaba en Waits Way Camino Soria

Voz 0772 11:14 desde ahí ahí

Voz 1646 11:19 bueno quizá no es la maqueta a lo mejor es de un documental que se hizo posteriormente pero me da gusto porque efectivamente es Jaime cantando incluso tengo la sensación de que si puede ser la maqueta porque es el propio productor de vuestro disco quién quién la ponen un documental que hizo La dos hace no demasiado tiempo tú cómo recuerdas esta esta grabación esas sesiones de estudio de Camino Soria

Voz 0752 11:38 muy bien les recuerdo con con gran cariño porque fue un trabajo de un par de meses eh aquí en Madrid en un pequeño estudio con productor que era el que no entendía perfectamente a la percepción que era Jesús Gómez

Voz 2 11:50 a todo fluyó de principio a fin con rapidez y con con enseñó

Voz 0752 11:56 de ya empezaron a sonar las canciones yo estaba en otra grabación grabaciones grabado ocho discos ha habido veces que te atrás que te atasca casquete a trancas que que no suena que buscas otras opciones en este caso todo fluyó desde el primero hasta el último día del del estudio como la seda menos mal que has dicho lo mismo que dice Jesús Gómez

Voz 1646 12:16 en este fragmento

Voz 3 12:17 bueno pues allí no hay nada que restara sea en ese disco desde no hubo nada que aportara el signo menos todo era positivo y todo al final se unió los astros los dioses la madre que nos parió se unió para que aquello pues se a eso

Voz 1646 12:34 severidad eso que quiere demostró a gabinete de por ejemplo que se podían escribir canciones que durarán más de seis minutos en nuestro en nuestro pop y que no pasaba nada y que de hecho podrían ser grandes himnos como es Camino Soria que recuerda que recuerda Xavier aprendido en este proceso que luego aplicar a Gabinete Caligari en sus siguientes trabajos

Voz 0752 12:49 bueno cada disco es eh cada disco es un mundo aparte porque como hemos hablado antes

Voz 4 12:54 vive vive y bebe de del del del del

Voz 0752 12:57 entorno de la época de lo que te está pasando de lo que pasa en el mundo también en el mundo del del rock incluso no entonces este disco es así el siguiente quisimos que fuera de otra manera hay el siguiente quisimos irnos a Londres a grabarlo con otro productor cada disco es es es es es diferente

Voz 1646 13:14 este disco es diferente no sólo a lo que hacía la únete Caligari sino diferente a todo lo que se hacía en el Poble Espanyol de ese momento se considera que Camino Soria es una canción muy muy muy castiza pero gracias a tu libro Edith sabemos por ejemplo que está inspirada en una canción de los Beatles

Voz 0772 13:32 esto es responsabilidad tuya el ritmo de Viena caligrafía

Voz 0752 13:35 batería lo que es la cadencia de la batería si está inspirada en buena

Voz 0772 13:39 a Loles Sleepy

Voz 1646 13:42 que esto también supone un cambio en las influencias de de Gabinete Caligari porque de los Stones son los luz Rui lo los que miraba is en el pasado de repente pasáis a los Beatles supongo que dando buscando dar más protagonismo

Voz 0752 13:55 lo día sí incide en esta época pues eso es lo que te decía ahora mismo en esta época obviamos insistentemente en casa los Beatles y hemos pasado de oír a mí RI el Rolling Stone que es un poco más sucio más más callejero gana cambió los Beatles son como ahí le aluma claro la exquisita la exquisitez del pop no y entonces no ha influido mucho ese tipo de esta tipo de canciones no las de Magic al míster y tú las del doble Blanco también

Voz 1646 14:19 en la introducción la introducción de Camino Soria esa mítica introducción de órgano está extraída de de otro referente completamente distinto que es una de las canciones más conocidas de Sinatra

Voz 5 14:30 va MI

Voz 1646 14:33 de hecho vamos a escuchar un momentito del arranque de camino a Soria recordad como arrancar to the Moon

Voz 6 14:39 con el lunes

Voz 0772 14:43 la inspiración Edie

Voz 1646 14:45 a veces está donde uno menos buenas lo espera no

Voz 0752 14:48 en los colores es como un pintor los colores están en la paleta lo importante es cómo los mezclas no entonces unas influencias nuestras musical estaban ahí Beatles Rolling Stones Frank Sinatra y entonces nosotros mezclamos con todos esos colores pues nuestro nuestro camino Sorín

Voz 1646 15:01 claro y mientras deis vuestro vuestro porque cuadro hay una anécdota fantástica en el libro de qué habla cuando viajáis a Soria para sacaros las fotos que aparecen en el libreto de de Camino Soria justo al lado del Duero esa noche en un local le dais al Dj una copia del disco que aún no me gustaría preguntarte qué ocurre cuando los sorianos escuchan en una discoteca una canción que habla directamente de ellos

Voz 0752 15:26 bueno pues ya se agolparon allí en la cabina y empezaron a preguntar que qué era qué qué era aquello no hay bueno no reconocieron algunos muy bueno que se quedaron verdaderamente sorprendido no nos no a creían que era una broma

Voz 0772 15:38 claro con vosotros viajaba por entonces el Roma es sencillez que estaban tomando el pelo

Voz 0752 15:44 qué habíamos hecho una canción o una maqueta sólo de una canción habla pero no ibais allí pues todo pero el disco ya estaba hecho entero ha valorado y todo no y eso es lo que no se creían que fuera todo un concepto global del camino

Voz 1646 15:56 no viajaba como otros el pintor El Hortelano y así contaba el esta están escucha

Voz 7 16:01 le digo oye por favor me puedes poner esto que es de unos amigos sí sí me lo pone y empieza a sonar la canción de Camino Soria entonces todos los sorianos

Voz 8 16:11 alucinados de pronto hoy a la Ribera del Duero sabes hitos

Voz 0772 16:17 hoy está hablando a nuestra ciudad que alucinante

Voz 8 16:19 ah no

Voz 0772 16:21 claro así tenéis al día siguiente esas caras que son las que porque creo que esa noche no pasa

Voz 0752 16:26 en casa no bueno no pasábamos por el si estuviéramos por ahí pues bares de Soria ahí nos llevaron de una discoteca otra ahí bueno pues si acabamos al día siguiente haciendo las fotos a la de madrugada aún no

Voz 0772 16:39 es increíble porque todavía incluso estuvo en Toledo en la ciudad de Enterría a medio día tomando la foto del todo de público cantando bares qué lugares así que esto esto tendencias el viendo este videoclip te acuerdas videoclip de toda la juventud en bares parece que hoy era antes del botellón no porque no sé si es la cultura

Voz 0752 17:00 el bar todavía no los no los bares españoles de de Monda como digo yo sé que ese sea hablabas cambiaban impresiones se hablaba de fútbol de toros de chicas de de de de las últimas aventuras era un era un lugar más más de más de conversación que debe ver estrictamente no

Voz 1646 17:20 en el libro está cuidado incluso a incluso la maquetación que reproduce el diseño que hizo en su momento Pablo dicen para la portada de Camino Soria que es seguramente una de las portadas más austeras de la historia de nuestro de nuestro rock era esta portada obviamente la del libro pero el pero la la del disco eran a un homenaje también

Voz 0752 17:36 los Beatles Álbum Branson claro claro ya te digo que en esa época oíamos insistentemente el el dobles blanco y quisimos hacer una especie de homenaje también a a esa pulcritud pero bueno también el el tema nos lo nos lo servía en bandeja porque era un poco el paisaje de la nada no Soria pues ahí es un es una especie de Estepa no ahí ahí ahí bueno hay zonas de de de bosque y La Laguna Negra pero quiero decir que el concepto de Soria como ciudad apartada daba muy bien para para ilustrarlo con esta nada blanca

Voz 1646 18:06 bueno recomiendo la lectura del libro porque excede en mucho el relato sobre cómo se grabó Camino Soria también habla de vuestra gira habla de los momentos previos Si del del proceso durante la de la grabación también hace un análisis bastante bastante pormenorizado del en los medios de comunicación de la época crees que el fondo también forman parte de la escena tanto casi como los artistas en ese en

Voz 0752 18:28 esos años ochenta sí porque éramos un poco un un todo no no los los artistas y los medios Éramos un todo que fuimos creciendo durante esos años ochenta

Voz 1646 18:37 bueno ayer me decías tú vamos a tener que que despedirá entrevista enseguida pero me decías que ayer escuchabas la entrevista que le hicimos a Christina Rosenvinge

Voz 0772 18:43 la que yo era el culpable en la que como sabes te dejaba

Voz 1646 18:46 te vamos a escucharlo editado esto es culpa tuya

Voz 0772 18:49 que lo sepa el parqué pues pues eso idea que yo empezara a cantar en una banda pues gracias muchas gracias por eso todos muchísimas gracias por Soria y el libro editado además es una especie de

Voz 0752 19:03 con buen libro sí una editorial que se ocupa muy bien de los detalles

Voz 1646 19:07 sólo te voy a hacer una última pregunta que además tiene que ver con la última frase de tu libro

Voz 0772 19:11 la culpa fue de cháchara yo en mi libro pongo punto suspensión la culpa fue de lo dejamos bueno pareció lo de Martes y Trece bueno obvio cuando un grupo llega a la cima pues tienes que pagar eso

Voz 0752 19:25 los peajes no populares seguramente una de las

Voz 1646 19:27 hombre demostraciones de que Caligari estaba en la cima Camino Soria editado por contra un auténtico making of de uno de los discos claves de la historia de nuestro pop y nuestro rock y un minucioso relato de la historia de la España de la segunda mitad de los ochenta Edith clavó mil las mil gracias por venir enhorabuena por este enorme Curro de documentación que hoy pues tenemos en la mano en forma de libro muchas gracias Pablo Idom encandilado que tenga su fantástico

Voz 9 19:58 de qué lo hará ciento sí contó