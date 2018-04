Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González

Voz 2 00:05 esta Cadena SER Si el Silicon Valley español fuera una casa de pisos digamos Alejandro Romero nuestro siguiente invitado fundador de alto Analytics tendría el ático todo el mundo le votaría para ser el presidente de la comunidad

Voz 2 00:20 alto Analytics es una de las empresas españolas más punteras en el análisis de Big Data digo digo por empezar bien la entrevista correcto pues esta empresa es una de las más grandes que demos en nuestro país una de las más eficaces en análisis de esto de Big Data ellos crean claridad a partir del ruido digital o eso dicen y nosotros vamos a intentar entender qué quieren decir exactamente Alejandro Romero muy muy buenos días

Voz 4 00:45 dos días permíteme que empiece por la parte más

Voz 2 00:47 SICA por el piso más bajo de ese edificio del que hablábamos al principio y además imagino que estarás acostumbrado explicar esto en sobremesas que es el big data y sobre todo porque yo ya tendría que saber a estas alturas que es

Voz 4 00:59 bueno el el big data es la capacidad de analizar grandes volúmenes de información no vimos una en una época en la que se han producido otras revoluciones muy importantes hay un volumen de datos pues es tremendo y que Smith que era el presidente ex CEO de Google sí dijo recientemente que entre el inicio de la humanidad hacia el año dos mil tres se crean se creó tanta información como la que se cree actualmente cada dos días que hay unos grandes volúmenes de información y el conjunto de tecnologías que permiten tratar y analizar gestionar y almacenar esos grandes volúmenes de información se conocen como bicicletas

Voz 2 01:40 llegamos Tous vosotros filtra y es el polvo de la paja hice para es como decíamos al principio el ruido de lo que es puramente información en función imagino de una demanda concreta queremos conocer información sobre esto vosotros las seleccionada es la preparáis de manera que sea inteligible Illa ofrece y a vuestros clientes nosotros fundamentalmente hacemos tres cosas

Voz 4 01:56 si somos capaces de capturar grandes volúmenes de información en ciento veinticinco países en cincuenta y tres idiomas diferentes somos capaces de filtrar y almacenar esa información y la tercera pata es somos capaces de procesarla analizarla de forma que podamos responder de forma óptima a las preguntas que nos pueden plantear

Voz 2 02:14 sí a través del big data se pueden obtener grandes respuestas o respuestas muy importantes pero claro hay que saber cómo formular la pregunta once cuál es la pregunta adecuada formular imagino que eso también es lo que es vuestro el servicio que vosotros os merecéis cuál es la última verdad cuál es la última gran información que vosotros habéis obtenido gracias al análisis de esto conjunto de este volumen de datos para nosotros

Voz 4 02:36 no sé a lo mejor como cien cien proyectos en paralelo

Voz 2 02:38 no pero pero fíjate hemos publicado la semana pasa

Voz 4 02:41 ahora en nuestro blog un análisis reciente que hemos realizado en en Estados Unidos para preguntar a entender a los ciudadanos a los consumidores que que perciben lo que entienden por sostenibilidad no han salido han sabido temas que yo creo que todo el mundo pues anticipaba no hay una gran preocupación sobre el cambio climático casi la mitad de la conversación digital gira en torno a cambio climático y a otros temas como por ejemplo el reciclado o el cuidado de los mares y de los ríos pero hay dos cosas que hemos aprendido que a mí me parecen especialmente me pareció fascinante no la primera es ya claramente los ciudadanos y los consumidores han detectado como el Gobierno de EEUU desde la salida de del Acuerdo de París en contra el cambio climático está dando de lado un poco estos temas están girando se hacia las empresas y especialmente hacia las empresas que están liderando en temas de sostenibilidad es un cambio importante como la política por así decirlo empuja la ciudadanía hacia hacia las compañías que que que que tienen grandes capacidades y recursos de de cambiar la realidad ese es el primer cambio no hay prohíben la primera cosa que hemos aprendido y luego a la segunda es que no todas las compañías son iguales que realmente está modelando la percepción sobre la sostenibilidad es sobre un mundo sostenible son las compañías tecnológicas y Tesla Amazon Google están invirtiendo cantidades ingentes sobretodo en energías renovables para poder alimentar sus grande centros de datos y también el cuidado del medio ambiente y esto de alguna forma está condicionando la percepción sobre las capacidades que las grandes compañías tienen frente a los gobiernos por parte de los ciudadanos

Voz 2 04:17 estas son las compañías que están ganándose la atención no o la buena opinión de la ciudadanía que está dando la espalda al a un gobierno que como dices Se se acaba de acaba de salir no ha salido de los acuerdos de París ir aparentemente no tiene entre sus prioridades la la protección del medio ambiente donde yo creo que es muy

Voz 5 04:34 interesante innecesario en vuestro trabajo porque en ese sentido uno de los problemas hoy en día es que el exceso de información estén hay demasiado información realmente no jugamos en una tormenta de información sin entrar en la técnica muy específico

Voz 2 04:50 que en la el proceso de es

Voz 5 04:52 el accionar como dónde están los matices ahí no porque vais con una organización concreta o hay datos que lo has en cuestionar

Voz 2 05:05 sé cómo funcionamos no paso seguir seis proceso

Voz 4 05:08 bueno la verdad es que cuando cuando hablamos de Big Data ya es casi como hablar de de Internet don José Pablo es como hablar de vacaciones en la playa que que que es un término muy genérico y que hay hay que concretar no dentro de de ese campo tan amplio que es a nosotros trabajamos fundamentalmente en el análisis de grandes volúmenes de información pública es decir tratamos información pública que ha pasado todos los filtros necesarios de las plataformas que capturan esa información como por ejemplo pueden ser blogs y comunidades de redes sociales en bases de datos públicas de gobierno se etcétera como te comentaba el el la gran revolución que que ha que ha sucedido fundamentalmente es esa el acceso a esa información es la primera grandes volúmenes de formación que antes no teníamos acceso la capacidad de almacenar los la capacidad de procesar los en paralelo no hay básicamente nosotros lo que hacemos nuestro Software lo que permite es es es hacer eso y aumentar la capacidad de análisis de un de un analista tradicional pregón agacho hagáis una idea en en el equipo de alto alto data Analytics que convivimos catorce nacionalidades diferentes de creo que son en total como nueve o diez perfiles diferentes tenemos matemáticos ingenieros de Software ingeniero de Telecomunicaciones pero tenemos periodistas tenemos sociólogos tenemos economistas capacidad de muy diferentes en las que el Software que hemos desarrollado permite entender mejor la realidad Si hace recomendaciones au entender mejor incluso anticipar qué es lo que va a ocurrir

Voz 2 06:41 ese día preguntar porque el análisis de la información que ya existe pues permite a vosotros hacer predicciones a futuro tenéis ese digamos poder en el análisis de tendencias saber más o menos que es lo que va a ocurrir en un futuro conexión pública me imagino que también con un proceso electoral quizás sí

Voz 4 06:55 ah bueno crecientemente a los volúmenes de información que que que se encuentran en la esfera pública son son tales que que prácticamente más vean la la realidad permiten idea además identificar tendencias cómo emergen esas tendencias como cómo desaparecen cuando tú entiendes cuáles son las tendencias que están emergiendo pues plantear escenarios asignarle probabilidades y de alguna forma anticipar qué es lo que puede ocurrir de forma bastante bastante exacta no

Voz 2 07:24 puedes contar de qué íbamos a hablar mañana íbamos ya preparando los guiones o la semana que viene incluso si hay excepción

Voz 4 07:29 ah no yo creo que con con con los políticos que que hay que tenemos en España es realmente

Voz 6 07:34 es si le dice que instantes estado visible es que es lo que va a ocurrir mira

Voz 2 07:39 vamos a hacer vuestro trabajo o digamos a bueno nunca mejor dicho a pie de calle porque si no me equivoco vosotros alto Analytics ya supo antes que nadie que la gran polémica lo que iba a sacar a la gente a la calle en aquel pasada en aquella pasada fiebre con sobre el virus del ébola lo que máxima o iba a movilizar a la población alto ya sabía que era la el sacrificio de Excalibur el perro de aquella enfermera contagiar recordaréis seguramente las protestas en la calle

Voz 7 08:05 con lo que el huraño que ejecutaron a nuestros perros no sigo engaño fácil para nosotros en era para atreví para mí como dijo que nunca aquí

Voz 2 08:14 el perro de Teresa Romero que fue sacrificado argumentando que también podría estar contagiado por el virus supisteis vosotros que ese perro iba indignar a la gente que os lo callaste uno dijiste ya nadie o no hicieron el caso bueno yo yo creo que no

Voz 4 08:28 no hicieron no hicieron mucho mucho caso no fíjate en este caso concreto y hay hay como si fuéramos dos planos no hay un plano que que es muy obvio mucha hay cuarenta y siete millones de españoles hay veinte millones de de mascotas registradas unos cinco millones de esa de San mascotas son perros no es decir no necesitaban mucho big data para darte cuenta que que sí le haces algo a un perro y va a seguir muchas muchas sensibilidades no

Voz 2 08:57 Vic sentido común no no sería exacto

Voz 4 08:59 sentido común lo que yo creo que fue muy interesante en este fenómeno es un fenómeno que que que venimos observando en muchos movimientos sociales ideado y me refiero a movimientos físico de gente en la calle que se organizan es como las redes sociales es un gran catalizador he que permite agrupar a gente que antes se encontraba dispersa y que se encuentran unidad Fórum por un sentimiento común uno y ahí es donde fuimos capaces de desviar de forma muy temprana que la potencialidad que temía en base a los datos básicos este tema pues se iba a materializar y se va a materializar de forma muy rápida en una crisis de Gobierno

Voz 2 09:33 y hablando de un tema que movilice a la sociedad no sé si te has enterado que hay un asunto en Cataluña hay una gente que está en que quiere la separación de Mad más o menos estas sabes que esto existe no está la gente tan cansada de este asunto como parece de esta habéis estudiado eso sí sí sí

Voz 4 09:48 no hemos hemos analizado fenómenos como como Brexit o Cataluña

Voz 2 09:54 no no son fenómenos que en el en el mundo en el que vivimos

Voz 4 09:57 desde el punto de vista desde nuestro punto de vista no de de los datos son son son fascinantes no nosotros en el tema de Catalunya hemos hemos aprendido cuatro o cinco cosas interesantes desde antes del uno de octubre uno de octubre hay elecciones y ya está hasta prácticamente las últimas semanas en este punto que tú señalas es un es algo realmente interesante sea el el los niveles de cansancio que nosotros detectamos en la opinión pública en relación a este tema son son tremendos actualmente los los volúmenes de actividad y en medios digitales entorno entorno al tema de Cataluña están muy por debajo del diez por ciento de los picos máximos que alcanzó a inicios de octubre ni siquiera las elecciones de diciembre han supuesto una activación real de de de del debate no ya hemos hablado mucho sobre sobre Cataluña hemos hemos visto como por ejemplo la fractura de la sociedad y pues se reflejaba también en medios sociales como los debates racionales son muy minoritarios que gira en torno a a lo épico a lo sentimental de cómo como por así decirlo ha quedado también demostrada la la distribución falsa de esa disolución de noticias de noticias falsas a través de medios muchas veces no no españoles o la involucración de personajes internacionales que que que inocula dan muchas veces noticias que eran eran eran discutibles fines hemos visto como como el debate sólo ha podido equilibrar cuando ha surgido en temas como el concepto de Tabarnia en fin hay un conjunto aprendizaje muy interesantes en relación a al tema Cataluña

Voz 2 11:29 Alejandro vamos a hacer una pausa íbamos a a te voy a pedir que analice todo lo que puedas desde aquí qué repercusión provoca nuestra siguiente conexión telefónica porque han pasado veinticinco años y trescientos sesenta días sin que hubiera nadie

Voz 8 11:41 K la gran final olímpica ahí está Regino Hernández el corazón en un puño Sabra el Portillo vamos a ver cómo sale Regino ahí está Regino ahora mismo en puesto de medalla de plata ahí está

Voz 9 11:55 aquí veo luchando hasta el cuidado ahí ha estado el tiro que pudo acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos

Voz 1 12:12 pues no sé qué emoción habrá capturó tú pero yo

Voz 6 12:14 la madre mía madre mi corazón bueno esta mañana Regino Hernández ha ganado una medalla de bronce en la calle

Voz 2 12:20 ahora es no volcados en los Juegos Olímpicos de invierno que se están celebrando como sabéis en Corea del Sur es la primera medalla desde que en mil novecientos noventa y dos Blanca Fernández Ochoa consiguiera también un tercer puesto en las Olimpiadas de Albertville y tenemos la oportunidad de hablar con Regino Regino muy buenos días y felicidades

Voz 6 12:37 hola buenos días muchísima gracia no sé si eres consciente no se ha no había subido la narración no

Voz 10 12:43 no la verdad es que no me apuesto lo que creo tengo que decirlo

Voz 6 12:47 me te digo aquí también tú eres consciente de la que de la que has liado

Voz 10 12:52 bueno poco a poco de puedo estar hablando ahora con todos los medios voy todos pues me voy dando un poquito cuéntanos que ya sabía que la última allá pues eso fue hace feliz no uno a falta de seis años es algo increíble no sé sé que esto va ayudar muchísimo a los deportes de invierno

Voz 2 13:12 o cuando te has dado cuenta durante la competición de que de que hoy podía ser medalla

Voz 10 13:18 bueno la verdad es que llevo todo el día con un feeling bastante bueno no me sentía bastante cómodo no estaba tan nerviosos como normalmente pero claro esto perder creo que todo puede cambiar en un segundo a casi me quedo fuera en octavos de final entrado en foto finish por muy poco pero claro nada está está seguro hasta que no cruzar la meta

Voz 6 13:40 claro es que a mitad de la final de tus competidores estaban en el suelo fíjate si eso obviamente te te ha dado así como ánimo no dices bueno contáis men con tres menos

Voz 10 13:53 está claro más da más fuerzas para decir vale el bronce ya es seguro vamos a luchar ahora por por intentar conseguir la plata Regino desde cuando practicas tú es bueno la primera esto me puso la tabla tenía cuatro años hace veintidós años

Voz 6 14:09 lo que Tom ya vamos tarde no me parece para para ganarla otra medalla ya quién quién es dedicarle esta medalla Regina

Voz 4 14:17 no

Voz 10 14:18 bueno pues a toda mi gente no hace pues más así más cuerpo Israel Planas no que falleció en marzo ahora un año me así lo Ángel que ahora en febrero hacer veintidós hace tres años que falleció que era como birmano ballo in después es obviamente a toda mi gente no principalmente que están siempre ahí cuando las cosas van mal cuando hay caída de lesiones van tan y te apoyan y te animas no esa es la gente que que realmente me soporta día a día y en la que más se merecen pues los agradecimientos

Voz 2 14:53 bueno Regino días antes de la

Voz 6 14:55 competición decías que si ganaba una medalla antes de cortarte la barba te hacías leo literalmente un desaguisado testicular por eso esta pregunta cómo piensa celebrar la medalla

Voz 10 15:07 bueno el celebrarla principalmente la celebraré con la familia digo una cena o algo así y así lo de la principalmente lo dije por porque no aceptaba discutir a la mala hecho una puerta más va por encima todavía no haya él se tendría que tatuar mi cara ellos me tendría que trasladar la subida

Voz 2 15:31 vais a cumplir

Voz 10 15:33 hombre por supuesto nombre sin palabra no es un hombre

Voz 6 15:35 bueno pues ya hablaremos después el tatuaje Recino

Voz 10 15:39 son ya Regino Hernández ha sido medalla de

Voz 6 15:42 de bronce olímpica en snowboard en el juego

Voz 2 15:45 los Olímpicos de Invierno hacía veintiséis años que ningún español lograba esto esto no lo supo ver ni siquiera alto Analytics a que no Alejandro era difícil bueno sí

Voz 11 15:53 yo te voy a confesar una cosa que que Regino como yo he de Málaga entonces yo tenía claro que ese avión malagueño iba a quedar bien

Voz 6 16:00 seguro queréis es decir cosas que alguna cosa de paisanos alguno de esta cosa que sólo entendáis los malagueños

Voz 11 16:06 y no es ese el una palabra así que

Voz 6 16:08 hay que podamos utilizar que sólo entendamos nosotros pues si no lo saber de alto Analytics bueno Alejandro Romero Regino muchas felicidades felicidad disfrutar de esa media