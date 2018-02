Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 0545 01:48 abrimos la trifulca de cine con Elio Castro Pepa Blanes qué tal compañeros cómo estáis hola qué tal la bueno hoy Pepa querido parecer especialmente joven porque para celebrar en la Semana de la Radio todos los programas han tenido muchísimos visitantes no celebramos no nosotros tenemos no visitante visitante Diago tiene doce años pero no es para el día de la radio que tiene más mérito bueno es porque tiene un taller de radio en el instituto bienvenido Diego in por qué todavía la radio tiene futuro saque es importante Diego Noa nombre no seas periodista de radio que no se gana un duro pero está bien que escuches usa eso nos parece vamos a hablar de súper héroes aparte de Diego porque ya están repartidos durante todo todo el año esta vez es Black Panzers decíamos antes es una película de Marvel muy esperada porque se trata del primer superhéroe negro desde Blade es un personaje de los del año sesenta y seis es incluso más más joven que no producen ya Jackass

Voz 2 02:52 todo el mundo es intolerable desde entonces

Voz 0545 02:55 es bueno pues nadie se había atrevido a llevarlo a la pantalla ahora en plena época atrás y con los negros en ponderados Disney ha encargado esta cinta al Brian Cook leer también director negro se dio a conocer en Sundance con Bale Station y después eh relanzó la franquicia de rock y con CRIT ahora se rodea de un reparto casi al completo al completo de actores afroamericanos entre ellos Michael Jordan Lupita Ndong o resulta que ya Angela base la película cuenta la historia de un país imaginario de África rico tecnológicamente que se ve amenazado por un villano bueno un villano que tiene buenas intenciones

Voz 5 03:46 he visto hombres construyendo armas

Voz 6 03:48 no podía ni imaginar

Voz 5 03:50 ah he visto extraterrestre descendiendo del cielo

Voz 7 04:07 bueno qué os ha parecido este este héroe este Black Pad

Voz 8 04:12 a mí me extrañó que se venda como una reivindicación de la negritud lo más digamos reivindicativo de de la gente de color de los negros de la población negra porque es que me parecen fundamentalmente bastante conservadora en el fondo no deja de ser un producto Disney no es verdad que el villano digamos que es es tiene las intenciones de revolucionar a todos los negros y todos los oprimidos del mundo pero allí hay otro negro que dice hasta aquí hemos llegado E Entonces yo quiero un futuro de amor paz y concordia con todo el mundo y bueno pues ya veremos lo que pasa es a mí ese mensaje final me parece profundamente conservador extraña eso

Voz 9 04:53 haber oído comentarios diciendo que es una película muy reivindicativa hay muy tarde y yo la verdad es que no lo encuentro les dado papeles por lo menos si no es entretenida

Voz 0545 05:04 eso es ayudar como es el que lo que dice la bióloga parece que les dando un bueno les han dicho a la podéis trabajar

Voz 1463 05:10 si puedes trabajar pero siempre domesticados en el discurso del establishment sea quiero decir es un poco un Lampedusa cambiamos unas cositas que haya más papeles para todos que siempre es Chuck creo que es una película de la que es fácil extraer cosas beneficiosas no es verdad que los estudios pues pues de Wonder Woman también tienen hacer cosas para que vean que aquellas consideradas au mal llamadas minorías también tienen un espacio dentro de del Blockbuster entonces aquí hay muchas mujeres luego vemos que los personajes femeninos al final están sometidos al amor sin más y vemos personajes negros si vemos una África sin colonialismo sabemos Un país en total mente desarrollado tecnológicamente pero capaz de salvaguardar su folclore su cultura y entonces sí que es verdad que la cinta tiene cosas positivas de un relato que les ha sido arrebatado a los africanos pero luego está totalmente pues esto que hace Hollywood no que de repente te lo mezcla de repente pues el malo que es el que de repente el malo dice hoy hemos tenido estas armas escondidas no las vamos a repartir para utilizarlas y que nuestra población por todo

Voz 10 06:15 mundo deje virus a la Revolución Thatcher claro es no mejor que nadie nos vean no sea que nos quiten nuestros privilegios al final es es es puro es puro capitalismo o sea no hay más pero bueno sí que tiene cosas interés

Voz 8 06:27 quitado este dice lectura política

Voz 0544 06:30 Irak película si no más que yo

Voz 1463 06:32 esperaba más humo que que lo que le pides a Marvel más que esa profundidad no que a lo mejor si se lo pide esa súper mano Abad Nano que que le pides pues el humor

Voz 9 06:43 dos cosas por donde va sobre guardianes de la galaxia que aquella aventura hay humor aquí hay poquito aventura realmente no es muy convencional la historia que cuenta muy poquito humor muy poco es muy no

Voz 1463 06:55 m2 pues eso ver a los trajes

Voz 11 06:58 eh eh amigos

Voz 0545 07:00 estamos gano la parte africana es bonita porque él es medio tecnológica pero también es muy de tradicional para mí me parece una película muy convencional y no se Torme parece más divertida o la guardia no es claro

Voz 8 07:13 hacer ya no me he perdido guardianes de la galaxia me

Voz 0545 07:16 que siempre siempre siempre Ironman

Voz 7 07:19 tiene en fin que yo también creo que que ahí precisamente con todo el folclore urbano

Voz 0545 07:25 afroamericano podrían haber sido un poquito más modernos a mí me parece sobre todo poquito

Voz 7 07:29 a la amiga me parece muy bien que me tiene el alma muy muy blanca

Voz 8 07:35 mucho más flojito días con mención así que sí me parece que ahí que hay una reivindicación del papel de la

Voz 1463 07:41 aunque ya incluso frases en los momentos determinados os ahí sí que es un personaje diferente a lo que veníamos viendo los Blockbuster aquí bueno pues al final quiero decir sino fuera un actor negro no se estaría hablando de la revolución de esta película

Voz 0545 07:57 hombre también es interesante que no esté Denzel Washington que es lo consiguieron prácticamente revolucionario no está Forés

Voz 1463 08:06 la Davis es como veo de siempre un héroe

Voz 0545 08:08 feo pues venga que vengas por el muy y luego Forrest Whitaker

Voz 1463 08:12 siempre ha estado detrás de este cineasta de Ryan que es el director que es un tipo con una visión muy muy concreta y también igual que el que el SUP Protos al villano que es Michael Jordan no que son factores que han trabajado con Cutler desde los inicios

Voz 7 08:27 bueno a mí me parece interesante lo que hace Cutler que tiene esta película tan interesante que es la de fruta como decía Pepa descubierto en Sundance es que a mí me parece legítimo intentar estar presente dentro del sistema ya la quinta cerquita columnista me parece interesante eso lo decía mucho Bertolucci que él creía que era muy importante meterse dentro de Hollywood para plantarse así en ese sentido

Voz 0545 08:52 yo también claro él no van meterse dentro de Disney para dinamitar Disney entonces bueno no estaría mal no estaría mal bueno pero ha estado en Londres ha entrevistado al intentando dinamitar

Voz 1463 09:04 sí pero no hemos podido pero ocupa así

Voz 0545 09:07 no me parece que casi me ella claro dio una cosa es que que se descubriera descubramos nuestras armas ya sé que no nos oyen en Disney pero pero no pasa nada que aquí todo está bajo control Pepa estuvo no pasó nada no pasó nada porque sigue vivo siguen todavía vistiendo de Prada por ahí estos actos saben sí

Voz 1463 09:28 pues nada estaba todo el poderío de de este reparto hay tendente tamos entrevistado a los que podíamos donde estas macro sesiones de entrevistas de cuatro minutos cada una hija bueno pues una de las grandes preguntas que yo creo que tampoco es muy original teniendo en cuenta que es el primer superhéroe desde Blade la verdad sea dicha pues ese porque ha tardado tanto un gran estudio en este caso Marvel con Disney para tener un súper héroe negro esto no respondía Michael Jordan el villano

Voz 13 09:57 ya

Voz 0544 09:59 no lo sé dímelo tú creo que hay varias razones para ver esta película si se hubiera intentado hacer esta película hace veinte años pues no se hubiera logrado pero ahora es el momento perfecto para esta película por muchos motivos la gente necesita verla han ido apareciendo los actores Chadwick Lupita es el momento ideal porque nos hemos ido juntando para hacer esta película a Hollande

Voz 7 10:23 bueno claro es el el desear que decirte esto pues la cosa va cambiando

Voz 1463 10:30 la verdad es que es un actor me sorprende no que tenía un yo creo que será protagonista a mí me hubiera gustado es mucho no es ya no ya no es un parece muy pronto como le preguntábamos a sí sí totalmente Jordan sí sí es una película que le va a gustar a Donald Trump decía hub ya no eran ni siquiera quería hablar de nada relacionado con con Donald Trump pero sin enfadarse no que es lo que suele pasar con actores que no están por la labor de hecho el Pro esta pues eran muy parco en palabras cuando le preguntábamos lo mismo no porque un gran estudio ha tardado tantísimo en tener un súper héroe negro cuando hay mucho público pendiente de ver esta película contestaba así

Voz 8 11:10 y va a que Uruguay no puedo responder a eso debería ser los estudios los que tienen que decir porque no hay más superhéroes negro

Voz 1463 11:20 pero eso lo decía todo rodeado de los estudios Marvel y Disney bueno está muy

Voz 8 11:26 por ejemplo luego en los setenta y los ochenta hubo el bloque explote y ese género que protagonizado por las noches negras de Harlem todas estas películas muchas más no que yo creo que muchísimo más interesantes y políticamente quizá más avanzadas e incluso que que ésta de Black

Voz 1463 11:41 claro también es cierto que les estamos pidiendo a Blockbuster de Disney que tenga una osa un movimiento revolucionario cuando se emite no a Spike Lily ofrece es esta película

Voz 0545 11:52 si te manda a la y la película tiene cosas mucho

Voz 1463 11:55 no sólo que bueno tampoco nos vengamos arriba con decir que esto es la reunir la negra no no lo es no no pero bueno pero es interesante también es muy interesante los personajes femeninos son guerreras hay muchas

Voz 10 12:08 el ejercito está Herreras que más me gusta es que las las

Voz 0545 12:12 espadas va bueno van rapadas que eso me gusta mucho ir luego es que no son guapas que eso también me gusta todavía más la pelota la generales bueno

Voz 1463 12:20 son impresionantes bueno sí es un poquito más dicen

Voz 0545 12:22 es como en la negra con un grupo de mujeres como Chris Jones pero no son no no eso

Voz 1463 12:31 no mal luciendo más Nigeria osea

Voz 0545 12:34 Díaz que tienen cara quedar un poco de miedo a mí me parecen feas

Voz 7 12:37 según el estándar normal y me

Voz 0545 12:39 está el poderío que tienen si estaba

Voz 1463 12:42 Lupita en John Woo o de que no se debe nunca ganadora del Oscar por doce años de esclavitud de Wall que intentan ira y bueno pues Lupita decía las entre estas las hacían juntas Lupita decía que pues que ya los estudios no van a poder obviar que hay muchas mujeres que quieren protagonistas en Blockbuster mujeres y muchos negros que quieren protagonistas negros en estos Blockbuster

Voz 13 13:05 ya no es inocente

Voz 0545 13:08 verdad es que todo es el mito de que

Voz 1463 13:10 las películas de negros y mujeres no funcionan ya se ha acabado porque Iker pero que hay que seguir luchando día a día contra eso son mitos Lucía porque vivimos en un mundo en el que de repente escuchamos a la gente en redes sociales que hay quién presta apoyo a productos que no estaban bajo la tiranía del mercado Ike pues de repente la gente cuando hablas comprando entradas para Woman decía o comprando entradas para este es Blockbuster y entonces el mercado no les queda otra que proveer esas

Voz 0545 13:35 bueno pues bueno pues ha hecho un buen análisis económico y otra pregunta muy importante es simpática Lupita no no eran simpatía

Voz 1463 13:43 con ninguno tenía miedo pues no lo sé supongo que el formato de entrevistas de cuatro minutos seguido no rodeados de árboles se madrugar ando después de haber tenido la noche anterior a la Premier en Londres no que es una de las grandes Premier junto con pues con la de Los Angeles supongo que eso no ayuda y luego pues contestando a todo tipo de preguntas luego temiendo un discurso sobre

Voz 0545 14:09 el racismo sobre esto sobre lo otro Weinstein

Voz 1463 14:11 claro ahora la película hay una cosa que antes

Voz 8 14:14 que pasemos a otra no quiero que se olvide que es que la elección del líder no de de este país es muy interesante podría ponerse en práctica en España porque podría desatascar quizá alguna situación política no entre Puigdemont rajó y tal no sé pues quisieran esa no va

Voz 2 14:28 vamos a desvelar vamos a ver spoiler pero pero

Voz 8 14:30 sí me dio que no sé por qué no podría ser en momentos así críticos ese esa esa forma de de ni un nuevo líder no van casi

Voz 0545 14:39 es más fácil a cara o cruz pero bueno pues vamos con otro estreno que es la ganadora del pasado Festival de Venecia es una de las favoritas para los Oscar es la película con más nominaciones se titula La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro protagonizada por la inglesa son el Sally Hawkins esta actriz F hucha y británica es verdad no me parece que estoy obsesionada con una fea pero bueno mi me parece bien que que afean el mundo yo me siento identificada ya ella la protagonista en un papel de limpiadora muda que trabaja en un laboratorio se enamora de un monstruo acuático fruto de los experimentos radioactivos la hacía en la época de la Guerra Fría y con ella están Richard Jenkins que es este actor maduro y Calvo it all Octavia Spencer negra Gorda in Michael Shannon que es alto rubio pero es el palo también veo pero muy atractivo feo atractivo bueno es una película de fantasía de monstruos que es una crítica abierta al racismo ya la homofobia de los años sesenta

Voz 14 15:46 sí

Voz 6 15:47 todo lo que ocurrió tenéis la obligación

Voz 14 15:50 no que quedar parte

Voz 16 15:55 qué está diciendo

Voz 17 16:02 Nuestra única preocupación es el sujeto los soviéticos lo quiere cifra muy alarmante es que son como que las la película

Voz 7 16:13 la más vista de dos mil diecisiete en el mundo fue La Bella y la Bestia de Disney la que consiga más nominaciones es tan bella era bestial que ha conseguido hasta el momento cuarenta y nueve millones de dólares en Estados Unidos

Voz 17 16:27 esas son esas son la esos son los hechos

Voz 7 16:30 el pero esta es la que ha conseguido la las trece candidaturas y ahora qué os ha parecido a mí me ha gustado mucho

Voz 8 16:39 me parece una película muy emocionante muy bonita eh un cuento musical porque la película no deja de ser un musical el año pasado La La Land la nazi y a lo mejor este año también se repite la historia con la forma del agua no a mí es una película que me parece que desde la historia

Voz 0544 16:54 ya te mete es un homenaje al cine con sus referencias a la mujer y el monstruo del lago en fin bueno bonito películas de los años cincuenta musicales de la que vienen los protagonistas en la televisión hay algunos también se secuencias así musicales no entonces a mí me parece una película entrañable y es verdad que es el mundo de Guillermo del Toro quizá más sofisticado eh o más en soñador más maduro no sé cómo definirlo pero quizá una de las películas que más me gustan de Guillermo del Toro mucho más que El laberinto del fauno mucho más que el espinazo del diablo

Voz 7 17:29 en la última la de la cumbre

Voz 2 17:32 si esa además

Voz 0544 17:34 he leído que la película tampoco fue muy bien que el reprimió que pasaba una crisis que al final iba a hacer otra vez Pacific Rim pero haberles surgió esta idea la hizo

Voz 8 17:45 como él dijo al recoger el Globo de Oro una vez más los monstruos le han salvado la vida no que cree que cree

Voz 7 17:51 en los monstruos Pepa a mí me ha gustado mucho

Voz 1463 17:53 a mí me gusta mucho mucho Laberinto del fauno y creo que esta es un poco más sutil quizá más para un público no norteamericanos sí entonces creo que todo toda la crítica política que siempre tienen sus películas incluso Pacific Rim que era una cosa bastante dura de ver para los que no nos gusta ese tipo de de es cintas de acción siempre tiene una dimensión política y en esta yo creo que está muy bien medida en esa historia de amor que es además una historia de amor muy política porque no es nada convencional con con esos protagonistas elegidos como decía María es una actriz fue hucha que pocos directores hubieron debido a ponerla de princesa de cuento no ir y luego éste es todo un alegato

Voz 7 18:34 borde de todos aquellos colectivos que siempre han sido

Voz 1463 18:37 y marginados las protagonistas sordomuda es limpiadoras clase obrera hay una negra como decías eh hay un monstruo que no tienen solos sin visado mutación hay un museo su al entonces es verdad que que tiene tanta tanta potencia todo lo que está contando que aunque sea una historia de amor sin más todo el despliegue alrededor además de que es preciosa la puesta en escena pues la verdad es que para misma de las películas

Voz 7 19:03 a mí yo cuando la vi me pareció que en principio era un poquito Amelie me empecé un poco torcida pensando ojo esto es un poquito cursi y luego me

Voz 1463 19:12 sí pero Amélie nunca haría eso con los huevos no no haría

Voz 0545 19:15 ya no es que que ya lo contaba ya sabemos escuchar al director no que vamos a contar muchas cosas supuesto pero que a mí me parece

Voz 7 19:22 que tenía un principio un poco Abbas in luego moderándose la película Le van saliendo espinas y la verdad es que ellos me parece maravillosa sí que la recomiendo incluso para la gente fea y antipática como yo saque quiero decir que me parece una pero a mí me me pareció al principio demasiado

Voz 8 19:40 con dulce bueno es que te yo creo que empieza eso como una fábula y entonces te va metiendo en ese en ese mundo de una manera delicada y luego si es verdad que adquiere toda su gran potencia en dimensión

Voz 0544 19:54 más eso la de la decepción profunda de muchos personajes con eso con la vida que lleva serán cuenta de la realidad en la que vive en todo su entorno social

Voz 8 20:03 en fin yo creo que tiene también bueno tiene una carga sexual también la pelicula muy

Voz 7 20:07 hay ahí hay porque Guillermo del Toro ganó en Venecia luego estuvo en el festival de Sitges el fue hicieron un homenaje el a Biel dijo que le hayan que Sitges era un enamorado de todo de toda la vida ir e insistía en la en su en su idea del amor por las fábulas por la ciencia ficción ir por por contar historias pero sin hacer moral has no hay entonces decía que sí que esta es una historia de amor pero con sexo lo que

Voz 18 20:35 qué quería yo que la bestial la bella no fuera una princesa de Disney sino que era huevos hervido Cézanne masturbarse en la mañana irse fuera a trabajar lo que hace uno la única práctica sexual dando todo el mundo te experiencia eso es entonces me parecía fundamental que la bestia no se convirtieron en príncipe la princesa no fuera una princesa idealizada de la puedes encontrar en el autobús pero al mismo tiempo es extraordinaria

Voz 7 21:08 esto es lo que decía en esta rueda de prensa en la que todo el mundo claro se reía que allá pues rendido ante el encanto de Guillermo del Toro que como decía Pepa es una película muy política Él lo ha estado comentando desde que la presentó el racismo está muy presente el clasismo de una sociedad que desde los años sesenta hasta ahora

Voz 1564 21:28 la película es muy política en cierta forma el racismo el sexismo clasismo que están vivos sesenta y dos siguen vivos ahora en la idea era esa eh

Voz 18 21:41 vivimos un tiempo

Voz 1564 21:43 éticos todo lo que nos hace diferentes lo que nos separa lo que nos une y a mí me interesaba muchísimo en señal el poder del amor que no tiene forma rompe todos igual que la agua se mete por dónde puede ir toma la forma en lo que toma

Voz 7 22:01 maravilloso este alegato anti cínico yo no sé si pensáis que en los Oscar tiene más posibilidades o va a haber una también una bifurcación como en los últimos años

Voz 19 22:12 no solamente haya como director director utilidades

Voz 0544 22:18 a ver si bueno otras también técnicas de estas de fotografía diseño producción

Voz 8 22:24 yo creo que sí bueno pues vamos a terminar con The Party

Voz 7 22:26 la fiesta es la última película de la directora británica Sally Potter es una comedia en blanco y negro ridiculiza a los progres sin tele

Voz 0545 22:34 cuál es que rondan los

Voz 7 22:37 sesenta años ya que está muy relacionada con la serie de la que vamos a hablar luego es un casi rodada muy teatral en un mismo espacio tiempo real hipótesis reúne a un grupo de amigos de entre cincuenta sesenta para celebrar el nombramiento de una de ellas como ministra y acaba siendo pues lógicamente pues una fiesta un poco movimiento vamos Kristin Scott Thomas es la protagonista está Emily Mortimer la de la librería Patricia Clarkson Timothy Paul siguen Mursi Bruno Cannes están en esta comedia que dispara a todo ya todo

Voz 20 23:13 no todos los días uno se convierte ministro del corrupto inútil partidos de la oposición

Voz 2 23:31 bueno pues es sorpresas

Voz 8 23:33 hay puñalada trapera se por todas partes la vida misma eso es una comedia negra Negrín Sima eh corta muy cortita si la verdad es que quizá por eso se saborean verdad que además ochenta noventa minutos sino porque me sienta muy muy ajustada no en tiempo y entonces pues eso te deja un buen sabor de boca era casi tiempo a alargarse demasiado yo creo que pone a los personajes muy bien definidos no el digamos el el argumento o lo que se dice en la película sirve un poco de misterio no pues se durar lo que dure se sabe bien al final no es un golpe de efecto y termina con eso y entonces bueno lo me parece que sí que trata todos estos temas de esa generación de S

Voz 6 24:18 encantada cínica que oculta cosas que va a que quiere que la sociedad

Voz 1084 24:24 se den todas las cosas abiertamente pero luego

Voz 8 24:26 Ellos en su vida privada ocultan un montón no

Voz 0544 24:29 es muy yo creo que es una radiografía bastante certera de lo que estamos viviendo

Voz 7 24:35 si no a mi me parece que es muy diversos

Voz 1463 24:37 Dida muy entretenida Ike que es verdad que los personajes son muy estereotipados no pero eso es muy divertido ver cómo cómo confluyen todos y cómo cómo se pelean este grupo de amigos que como decía Elio pues al final no deja de ser una crítica a un estrato social nuestros progres intelectual es muy listos pero que luego jamás haría nada por el por ni siquiera por su amigo no que está sentado en el sofá aquellos no entonces es verdad que es un humor muy ácido pero pero me parece que que es muy inteligente yo creo que es una buena reflexión sobre lo que le pasa a la izquierda la vieja izquierda europea

Voz 7 25:11 precisamente estuvo la directora en la Seminci en Valladolid ir Pepa te contaba que te contaba

Voz 13 25:20 vamos a echarnos de la acción de Tubinga Mel

Voz 1463 25:25 decía que comenzó a escribir esta comedia durante las elecciones generales entre Cameron y Miliband donde los dos partidos decían que eran de centro evidentemente ninguno decía la verdad nadie les creía será el contexto político pero quería hacer una película en la que ese contexto se viera en las vidas de unos individuos concretos de manera que hubiera una relación entre una cosa y otra aunque fuera de manera indirecta incluso aunque la protagonista es una política pero las crisis a las que se enfrenta son las infidelidades la pérdida la salud los niños son cuestiones universal

Voz 13 25:55 es un país ellos

Voz 12 25:58 es la verdad es que todo estaba diciendo antes que si la política como te imaginabas

Voz 7 26:04 los podían resolver los problemas políticos

Voz 12 26:06 y en esta película la sensación es de desolación es decir no me fastidies que son así

Voz 8 26:12 no sé cómo se van a resolver los problemas de una sociedad así entre un grupo de amigos y familia no se pueden resolver los problemas no está

Voz 0545 26:19 la desolada luego a mí también lo que me molesta un poquito son estas es que me parece acaban siendo muy pijas

Voz 1463 26:24 Sáenz de verdad

Voz 0545 26:27 las elites mirándose a sí misma siempre pero ellos

Voz 1463 26:29 creo que precisamente pretende ser una crítica esto o sea que de repente es fíjate lo que explicaba del contexto que es un contexto donde la es la izquierda de toda la vida de repente dice que este centro entonces que es un poco lo es y no yo soy ministra de Sanidad estoy por la sanidad pública pero hay donde llevó a mí mi padre no me por ejemplo quiero decir que que sí que me parece que es una mirada dura

Voz 0545 26:50 a a una a una élite dice

Voz 1463 26:53 qué hordas que se ha enquistado en el poder bueno pues todas las

Voz 0545 26:55 el líder la izquierdas a ver de paro no no no es el fin no población

Voz 8 27:01 las elites en general que venir

Voz 0545 27:04 que aprendan a pelearse como en Black Panzers

Voz 8 27:06 sí que bueno hacen que sean románticos como en el la forma del agua poquitos que bailen un poquito también que baile y que limpien algo

Voz 0545 27:14 en el peligro es que aprendan de Michael Shannon no ir porque hay un corte maravilloso que mal que se escuchará el programa desde por la mañana ya es qué pasa con los cuartos de baño de los tíos sea que pasa porque ahora se tienen que enfrentar a horrores

Voz 2 27:28 por qué no lo sé no es otro tema que no nos desborda a las sí bueno vamos a hablar de chicos hasta luego adiós luego hasta luego pesado

Voz 22 27:59 pues sí

Voz 16 28:10 ah sí

Voz 0545 28:15 abrimos la sección de televisión esta semana con José Manuel Romero y Daniel Garrán qué tal compañeros qué tal María bueno bueno el cómo es porque una serie les gusta mucho cuando Dani Garrán no quema sus camisas hila ve planchar

Voz 8 28:29 exactamente esta semana no he visto serían es cierto porque teníamos un gran estreno

Voz 2 28:35 creí que comedia de concentrarme lo visto

Voz 8 28:38 esta en la tele mira te digo en pantalla grande profesional es muy pasional

Voz 0545 28:44 es la persona que hace que Dani Garrán vea una una obra como Dios

Voz 0457 28:49 es la única persona que me puede sentar delante de la tele durante cincuenta minutos Alan Ball ha vuelto después de ganar un Oscar por el guión de American Beauty de consolidar porque si lo podemos decirlo consolidó la tercera edad de oro la Tercera Edad Dorada de la televisión con A dos metros bajo tierra de sorprender con vampiros sureños en True Blatt ha estrenado nueva serían HBOS llama Here and now hemos visto ya el primer capítulo venimos dispuestos a reconciliar una teoría que lanzado

Voz 8 29:17 nos hace meses en La Script no sé si os acordaréis que dijimos

Voz 2 29:21 la familia tradicional había muerto pues volvemos a decirlo bien claro la familia tradicional ha muerto al menos en la tele en la tele es Cristo Resucitado lo vamos a hacer primero para aquellos que no saben quiénes le vamos a dedicar está escrita especiales

Voz 7 29:40 oye antes que digan estos este par de cursis

Voz 1084 29:43 eso es lo vamos a hacer primero un recorrido por su vida y obra su mundo interior para comprender y analizar esta nueva serie Alan Ball es uno de los creadores como decía Dani más importantes de la televisión reciente abiertamente como homosexual budista impregnado pues también todas sus creaciones con su ideología su consagración llegó a al escribir el guión de American Beauty en el noventa y nueve por el que ganó un Oscar la gran sátiras sobre la satisfacción personal pues las relaciones personales la familia y la importancia de aparentar en las sociedades occidentales seguro

Voz 6 30:15 antes nuestra necesidad de hacer algunos recortes

Voz 23 30:19 sí son tiempos difíciles debéis ser solventes que hay que gastar dinero para ganar dinero verdad exacto como la vez que el señor fluir no hay pagó esa azulgrana con la Mastercard de empresa ya usó el número de tarjeta para alojarse en él se en Regis cuanto tres a esos rumores eso es un sueldo anual eso es que van a despedir a alguien porque aquí tiene que pagar para poder bueno Movistar Series Se puede haber

Voz 1084 30:45 también un capítulo de creadores prodigiosos que está dedicado a su figura

Voz 7 30:50 en el reflexiona sobre su concepción de la

Voz 1084 30:52 de ahí la muerte y críticos y profesores universitarios analizan su obra y aprecian de él sobre todo su compromiso y sensibilidad

Voz 6 31:00 siempre valorado en Alan Ball es su incineración por mostrar la gran emoción del gran momento sin tenerle miedo mucho miedo en televisión a mostrar grandes y a él eso nunca para él lo importante es tener libertad para crear historias honestas y tener algo que decir es algo que decir sobre la sexualidad sobre el advierten en América sobre el consumismo el arte consiste en tener algo que decir y eso es lo que siempre quiso Alan Ball Le costó llegar ahí pero afortunadamente lo hizo

Voz 0457 31:36 después después de esta película llegaría su serie más célebre aquella que está considerada como una de las mejores de la historia es A dos metros bajo tierra la melancólica historia de una familia disfuncional que regenta una funeraria está siempre en los puestos más altos de todos los rankings no es para menos en mi opinión tiene ya los protagonistas tratan de encontrar respuesta a temas como la muerte la existencia el dolor o la búsqueda de su lugar

Voz 12 32:00 en el mundo invitad a Nicolas nunca me gustaría que estuviese históricos Nikolai el de las flores si él y yo mantenemos una relación sexual en estos momentos no estoy segura de que sea algo que vaya tu pero somos todos adultos y animales sexuales deben ser conscientes de name me gustaría que invitar a esa prenda Claire me gustaría que invitara y más ir David si tienes un amigo especial me gustaría que también viniera porque mi amigo es especial perdón si practicas el sexo con alguien me gustaría conocerle sí está mejor pues

Voz 24 32:40 no

Voz 2 32:41 la verdad es maravilloso buenísimos

Voz 0457 32:44 diálogos la familia es uno de los temas que que recorre su obra el núcleo de la sociedad americana a través de ella mira a su país pero también en este caso mira muy de cerca a la muerte la hermana de Alan Ball falleció en un accidente de tráfico cuando lo llevaba clases de piano y su padre habían muerto años atrás de cáncer así ve la muerte

Voz 1 33:05 el yo había visto varios funerales en Mi Familia muy parecidos al funeral de Rania cuando una muestra de emociones excesiva se llevan a una persona a una sala privada porque

Voz 6 33:17 subtexto es es demasiado privado es demasiado personal no es

Voz 0457 33:22 el claro

Voz 6 33:24 eso es muy jodido porque cuando been que además muere

Voz 8 33:29 es como si te arrancaran una parte

Voz 1 33:32 sólo lo superas afrontando el once Vivaldi todos morimos y hasta que no aceptas tu propia mortalidad no puedes empezar a Billy

Voz 2 33:42 la verdad es que si te maravilloso cortes maravilloso esto para tomar nota hemos además

Voz 7 33:48 de Kevin Spacey ahí arriba y el de American Beauty que es que es una película que ya dice

Voz 2 33:53 esta marcó marcó época marcó época bueno

Voz 1084 33:55 diálogos como el anterior también sobre la sexualidad en dos mil uno cuando se estrenó la serie presentaban los cimientos de lo que sería la televisión moderna hay de todo lo que ha venido de después no más tarde precisamente pues vendrá otro éxito en HBO Black una serie sobre vampiros hombres lobo y demás criaturas fantásticas así asentados en un conservador Pueblo de Luisiana y bajo esta capa de de elementos sobrenaturales pues Alan Ball reivindicaba las minorías jugaba crear singles políticos y criticaba la región son la decadencia en general de la sociedad

Voz 25 34:24 estoy que te apetecía hija Albanta silla este para esta lleno de gente patética que busca

Voz 0545 34:31 a tiros para acostarse con ellos

Voz 25 34:33 ya no se habla te mi cuanto cinco o diez minutos todo el tiempo que necesite mejor dicho el tiempo que me necesite a mí podía haberme lo pidiera personalmente tú eres mía no necesita pedir permiso eligen no puede pedirme prestada como un libro por desgracia su Quique es un cargo de mucho poder entre los nuestros es mejor no hacerle enfadar si sus peticiones son razonables hay que acceder a sus deseos

Voz 1084 35:02 bueno hay actores de la serie de True blood recuerdan de Alan Ball la especialmente por su compromiso no el uso de sus obras para reflexionar sobre temas morales a través de metáforas cultural

Voz 26 35:13 funky o que explora la condición humana a ese es el Cd entré en la condición humana en los derechos humanos en los derechos civiles en los derechos de los gays los temas orales son los que hacen las si dieta increíble

Voz 6 35:31 cuál fue uno de los aspectos divertidos del género del horror es que resulta muy efectivo como metáfora cultural cuando hablamos de Alan Ball no podemos pensar en su obra sin ver la importancia artística y poética de la homosexualidad

Voz 27 35:45 el sexual

Voz 6 35:48 de él es homosexual y eso significa que va a poblar sus historias con personajes tanto homosexuales como heterosexuales aquí esas narrativas son muy importantes

Voz 7 36:01 bueno la verdad es que os veo viendo la serie con con él

Voz 2 36:04 para echando fuego entonces hombre con es que las series vaya tomando nota espíritu crítico

Voz 0457 36:09 Don para tomar nota absolutamente de todo lo que pasa hay que recordar también por último que Alan Ball es productora ejecutiva de la SER llevan sí que no la escriben y la dirige pero bueno es una serie bastante loca de dobles identidades criminales y mafiosos de esta parte dice el creador que le interesa cuando se sienta ante la tele el lado retorcido de esa condición humana

Voz 28 36:31 ay pero estoy a mí personalmente ese estrato social me parece más interesante de ver en televisión que la gente que paga sus facturas va a misa el domingo y Lava el coche una vez a la semana para vivir prefiero ser como ellos pero para entretener me prefiero el lado oscuro y retorcido de las cosas

Voz 2 36:49 bueno pues este es es señoras señores

Voz 7 36:52 esa Alan Ball es lesión de América a lo largo de los años es una especie de cirujano social que bueno escuchando estos cortes que que habéis sacado ya ahora hablemos de Here Now que es la nueva serie visto el piloto le ha metido en una coctelera todos estos temas preocupaciones ir a donde va

Voz 0457 37:12 pues saber dónde baja después del piloto no saber muy bien cómo de decirlo pero bueno Alan Ball vuelve casi veinte años después al drama familiar pero no es un drama convencional obviamente al menos eso es lo que evitaba el propio Ball que en todas las entrevistas promocionales ha intentado alejar de de de esa serie de otra familia blanca no vamos a ir presentando los personajes porque dan para mucho el patriarca es un filósofo interpretado por Tim Robbins que llega a su fiesta de sesenta cumpleaños que ojo son los mismos años que tiene Alan Ball con una profunda crisis existencial

Voz 29 37:49 es un filósofo

Voz 13 37:51 lo que sea que significó

Voz 29 37:56 me he pasado mi vida intentando averiguar en qué consiste la vida y aquí estoy con sesenta años sesenta y no tengo ni puta idea

Voz 0457 38:12 así de claro es que en este discurso el profesor que ha dedicado toda su carrera a la empatía hace toda una declaración de intenciones acerca de su vida y sus miedos el propio Ball aseguraba en entrevistas que Donald Trump ganó las elecciones sólo unos días después de montar el equipo de guionistas de la serie algo que les conmocionó tanto que los primeros guiones pues sí

Voz 1084 38:35 si van acompañados de un montón de lágrimas de bote

Voz 0457 38:37 has de ron cuando eres joven

Voz 29 38:40 creía que el propósito de la vida era alcanzar la iluminación utilizar nuestra mente para imaginar un futuro mejor aportar luz a la oscuridad rechazar el miedo y la desesperación y el cinismo rendir homenaje a la inteligencia y la razón

Voz 30 39:03 elegir el amor

Voz 31 39:08 que la muerte

Voz 29 39:12 incluso me avergüenza verbalizar porque miro el mundo no hay amor aquí y ahora lo que veo es ignorancia hemos perdido amigos

Voz 2 39:32 bueno como propia discurso Berlanga al recoger un premio contra Trump tienes total

Voz 1084 39:40 sí bueno es

Voz 2 39:43 el sesenta años es maravilloso

Voz 1084 39:45 la matriarca de la familia está interpretada por Holly Hunter es una psicóloga hippy que no puede evitar seguir diagnosticado a su familia continuamente

Voz 24 39:53 nada más diversa Ali creerte que fume María porque sino sería bipolar y te juro que no estoy de coña cariño tu cerebro aún no se ha terminado de formar tú fumaba es María también consumía LSD algo que puede provocar psicosis en casos raros esto significa que tú te vas a hacerlo ya sabes lo mucho que me arrepiento la fumado estoy segura de que por eso tengo ciertos problemas de atención mamá Tú no tienes PP déjame los diagnósticos de acuerdo hoy la profesional intentas hacer más de lo que es humanamente posible así que es normal que esté sobrepasada pero no es un trastorno es un trastorno maravilloso si es que es nuestro

Voz 2 40:40 tengo claro tal cual

Voz 1084 40:42 estos diálogos cargados de humor negro no que tiene con la pequeña de la familia son los momentos más divertidos de de la serie Aquí se puede ver también la evolución de esa familia de los primeros dos mil que eran los Fisher en A dos metros bajo tierra con con una madre que realmente preferían no preguntar ni saber nada mucho de de sus hijos a la relación de colegio que esta comparte con con la benjamina de la familia

Voz 2 41:03 ya con el manos libres

Voz 32 41:05 no sé si es este teléfono me voten tengo que no sabes conectar el bluetooth por eso los millennials están empatados uno de tsunami tenían aún no le han puesto nombre a tu generación aunque yo tengo Algora suele estúpidas Torres

Voz 2 41:24 son las pos millennials

Voz 0457 41:26 claro que no tiene nada que no lo son

Voz 2 41:28 a los del dos mil no no si todo reduccionista todas

Voz 1084 41:32 etiquetas sí hombre ahora después de que se impuesto

Voz 0545 41:35 ahora os diciendo que eran maravillosos los millennials ahora no tienen a los que vienen detrás es que esto es increíble saber esta joya que la he dicho las cosas a su madre es la

Voz 1084 41:44 Pekín es la pequeña pero hay más hay más

Voz 0457 41:46 porque antes a tener a esta hija que es la única biológica el matrimonio decidió adoptar a tres niños más de tres nacionalidades diferentes Liberia Vietnam y Colombia beber

Voz 0545 41:57 claro

Voz 33 41:58 hermanos de sitios exóticos no si no hubiésemos sido tan conscientes de si el anuncios de lo progresista si modernos que eran nuestros padres lo Maduro ante la ley

Voz 13 42:13 en serio así que bien

Voz 0545 42:20 Libia libere que Colombia sitios

Voz 6 42:24 es que EEUU también temas son hermanas

Voz 0545 42:26 quería que su hija había lógica es dolorosamente Blanco buenas tardes

Voz 7 42:31 a hacer ninguna gracia Angelina Jolie

Voz 2 42:35 una cosa tremenda

Voz 0457 42:36 bueno en primer lugar vamos a presentar al al vietnamita que se dedica a lo que él llama la arquitectura sentimental

Voz 0545 42:43 será tarde para Tenerife

Voz 34 42:46 bueno sé que podría adoptar pero estar de espiritualmente para dejar a cal aunque supiera qué es lo que quiero hacer porque es demasiado tarde para que puedan conocer a un hombre con el que sea compatible

Voz 24 43:03 es así como quieres vivir

Voz 12 43:06 tanto Vidas imaginarias que nunca tendrás

Voz 24 43:12 pues cambiar el pasado y existe el pasado aquí y ahora exacto no la hora

Voz 12 43:30 esto es lo que existe el ahora es lo único que siempre existe intensidad

Voz 0457 43:36 a este personaje además ha optado por el celibato en su vida algo que su hermana que es una mujer casada en un matrimonio aparentemente idílico pero aburrido critica muy fuertemente

Voz 0545 43:47 hay problemas con Marco no

Voz 25 43:50 no no tiene nada que ver cómo tiene que ver no lo si necesita vacaciones a veces son respira eso ha estado de verdad no es no tener una gran relaciona Slim note la carga porque eso incluye practicar el sexo rampas escuchase Parker actor necesitas estar con al que respeta su decisión aunque no esté de acuerdo con ella y necesito que tú hagas lo mismo conmigo

Voz 1084 44:24 si esa yo creo que va a ser una de las tramas de de ese personaje en la serie no la dejan ver bueno el siguientes Henry el de origen colombiano el preferido de la de la Familia desde el piloto pues sufre un tipo de alucinaciones que introduce en el en el recurso sobrenatural a la y el propio gol reconoció que tuvo experiencias mágicas en su vida no sabemos cuáles cree que en algo que que nos conecta todos a un nivel muy profundo

Voz 6 44:46 los individuos que estar en continuo contacto con el número once once suelen tener una misión positiva que a cumplir una misión que será un misterio hasta que se activen determinadas secuencias programadas genéticamente en Swat espera eres es el siguiente paso en la evolución humana porque me gustaría saberlo

Voz 1084 45:04 bueno tampoco sabemos muy bien qué significa ese once once hay muchas teorías también puede ser el gran Trauma americano que es el el 11S nueve once sí bueno claro en una familia tan analítica como esta los padres y tratarán de buscar todo tipo de respuesta racionales antes de recurrir a lo sobrenatural

Voz 6 45:22 las alucinaciones pueden ser un síntoma de muchísimas enfermedades además desde luego eso ya lo sé fui terapeuta durante casi veinte años antes de encontrar la iniciativa empate no fue una alucinación dilas once once en el reloj un amigo puede corroborarlo estaba ahí un amigo al que conoces desde hace unos días serio sería posible Ramón que hubo ir ese número sembrará la idea intruso consciente eso es lo que decía yo no esos números significan cariño se queda ni ese que quién es encontrarle sentido a lo que te ha ocurrido pero intenta no ser tan esquizofrénico se lo que estás pensando crisis que yo soy como el tío ahí

Voz 7 46:01 la verdad es que casi prefiero vivir en la familia de de la funeraria

Voz 2 46:06 son épocas la épica son generación bueno en esto que nos está diciendo sea esta esta es verdad que yo creo que repleto

Voz 7 46:14 está muy bien el esa izquierda que pero que que

Voz 2 46:17 eso no está diciendo la serie desde nuestro punto de vista

Voz 1084 46:19 bueno hay muchas críticas sobre todo de Estados Unidos los medios la han vapuleado un poco porque dicen que qué es superficial que es impostada hay que es pretenciosa algo que que no dudó que lo sea pero que tampoco tiene porqué ser malo muchos la acusan de querer ser como la gran serie anti Trump no de erigirse como con estos discursos la gran serie de contra el presidente sus políticas demostrarlo a través de de una familia el núcleo más profundo de la de la sociedad americana donde supuestamente emergen todos los valores que que que los republicanos defiende no entonces fue forma esta familia multirracial muy alejada pero a la vez recuerda bastante a los Fisher de dos metros bajo tierra pero también yo creo que que entre en todo ese discurso Antitrata que indudablemente porque él siempre ha sido ideológicamente muy contento estatutario muy comprometido también en el en el corte que habíamos escuchado de cómo los hijos se sienten un experimento social de los padres porque los padres contextualiza la serie se conocieron durante las manifestaciones de por el desarme armamentístico en los sesenta entonces a partir de ahí pues nació como su lucha política del

Voz 2 47:28 estas son los típicos hippies setentero eso es

Voz 1084 47:30 sí desde decidieron construir este tipo de familia adoptando así tal cual un vietnamita Un colombiano ya una de una chica de Liberia como forma de los países a los que había castigado Estados Unidos no creo que también después de toda la victoria han subyacen la serie una crítica profunda a la izquierda de Si existen en Estados Unidos que no es Izquierda del todo como aquí en España a la izquierda por lo ponen lo cínica que es no hay por lo hipócrita que es también yo creo que es una autocrítica a ellos mismos decir

Voz 35 48:00 está pasando todo esto también porque nosotros tenemos parte de la culpa y hemos sido no actuamos por cínicos no por otra cosa itera está en la Casa Blanca en parte porno

Voz 7 48:11 por el cinismo ir un poco el elitismo no porque también es el yo creo que el que sea el protagonista un profesor de filosofía y ella uno se ese análisis de El Mundo lo entiendo yo

Voz 0457 48:22 claro yo yo creo que precisamente es este gran discurso queda el protagonista en el primer capítulo es una forma como de entonar el mea culpa por parte de de Alan Ball idea de toda esa clase de la izquierda más progresista estadounidense hacia hacia todo lo que han hecho y son precisamente los hijos de la generación posterior en la que tiene en su mano el el poder cambiar no o bueno la verdad es que está representado de una manera todos son muy diferentes

Voz 1084 48:51 e hito dos además llevan una vida pues

Voz 8 48:54 pues pues más o menos organizada

Voz 0457 48:58 tratan de buscar su Suu su

Voz 8 49:00 tu lugar pero es verdad que el que el patriarca

Voz 0457 49:03 esta representado desde el principio como con una crisis gravísima precisamente creo que el el

Voz 7 49:09 sea que cada crees que es la América universitaria blanca de voz

Voz 0457 49:14 Tom vamos si el patriarcado sería

Voz 1084 49:16 la universitaria no o sea yo creo que el el patriarca

Voz 2 49:19 esa los padres si ansiedad

Voz 1084 49:22 yo creo que es la ansiedad de de del demócrata es la ansiedad demócrata del blanco culto formado progresista que yo creo que está viviendo una crisis porque cree que su país va totalmente hacia atrás no está entendiendo nada hay vive con preocupación este momento no puede salir de ese bucle en el que está yo creo que lo sí

Voz 0457 49:40 sí que es verdad que hacen una vida

Voz 1084 49:42 normal pero relativizan un poco políticamente lo que es la América de hoy más con sus acciones demuestran que no todo está perdido

Voz 2 49:50 que que América es muy amplia

Voz 1084 49:53 lo que están menos interesados en eso hay una normalidad absoluta por ejemplo el chico colombiano para ser un osea para ser un latino pues no sé

Voz 7 50:00 no es también gay entonces

Voz 1084 50:03 hay una diferencia muy grande con respecto a dos metros bajo tierra porque en A dos metros lo tuvieron que empujar casi a salir del armario no esto

Voz 0457 50:12 pero también es la evolución

Voz 1084 50:14 es decir oye que sí que estamos mal que hay preocupación pero que no está

Voz 2 50:19 no estábamos

Voz 0457 50:22 sí llama la atención porque cuando te pones a comparar las dos series sea tienen muchísimos puntos en común muchísimos osea es verdad que te uno de los hijos es es gay la hija a mí me recuerda muchísimo a la hija pequeña porque bueno hablaba de de de la hierba está todo el día fumando porros también tiene problemas para para relacionarse con los chicos entonces tiene muchísimos puntos en común pero claro tiene que adaptarla al al al a la realidad de hoy en día entonces todos me gusta mucho más normalizado

Voz 2 50:51 bueno pues hasta aquí el análisis que nos han hecho los compañeros de Here Now que sepa

Voz 0545 50:56 beber en HB EH voy a España

Voz 2 50:58 capítulos los lunes bueno pues para que vean que es que aquí no hay que de verdad es la verdad

Voz 0457 51:03 sin plancha quise estudia

Voz 2 51:05 vamos a cerrar con el pabellón bien alto

Voz 0545 51:09 y cerramos en La Script por hoy en las realizaciones dado Juan Aranaz y en las redes sociales todo lo demás que la verdad es imperdonable que no haya estado con nosotros hablando de esto porque francamente Pepa Pepa Blanes la gran Pepa Blanes hasta luego adiós

