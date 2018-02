Entre Tiempos: Sexo... ¿en la radio? (18/02/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos una serie de tuits de Elia Fernández compañera de Contigo Dentro ha inspirado nuestro programa de hoy en uno de ellos decía que después de mucho tiempo tratando información sexual tenía la impresión de que tanto los compañeros de profesión como su entorno personal consideraban que se trataba de una información menor que despertaba sorna Hay muchas veces hasta cierta vergüenza entre tiempos entonces hemos echado la vista atrás para ver qué programas sobre sexo sean emitido en Radio a lo largo de los años lo cierto es que son muy pocos los que hemos encontrado además como cada domingo

Voz 1473 00:36 también me acompañará a María Romero para poner buena

Voz 1 00:50 Nos consejo

Voz 3 01:26 como decía

Voz 0142 01:26 ya son pocos los programas sobre sexo que se han emitido os emiten la radio en la SER tenemos los domingos Contigo Dentro que empezó a emitirse en dos mil catorce así que lo primero que vamos a hacer es charlar un poco con Celia Blanco que dirige y presenta este espacio

Voz 4 01:45 bueno bienvenida a Celia entre tiempos muchísimas gracias y nos hace mucha ilusión que visite nuestro programa porque hay que recordar que nuestro inicio está muy ligado a contigodentro porque en nuestro primer programa a nuestro primer programa le precedió una promo escandalizó a amigos conocidos que esperaban ansiosos escucharnos y les saltó aquello de a un amigo de tu padre que recordarme te te caldea vamos inmediatamente a Contigo Dentro que dejó esto de la técnica del pomelo justo antes del programa tan serio de tu hijo pues como que no es que no Ana daremos ligadas ya que anime a mí teniendo en cuenta el pedazo de programa que tienes pelota pero con lo que me gusta me la historia con lo que me gusta a mí recuperar

Voz 5 02:36 sigo radiofónico y volver a escuchar esas voces

Voz 4 02:39 me apetece fenomenal bueno pues ya que escándalo

Voz 0142 02:42 estamos a un amigo de mi padre

Voz 4 02:45 es que el el sexo es un tema que ha sido durante

Voz 0142 02:47 mucho tiempo tabú que todavía como decimos escandaliza muchos eh cómo llegó contigodentro las

Voz 6 02:54 Contigo Dentro llega láser porque yo tuve la suerte de que me facilitase el correo pertinente de la persona a la que yo podía hacerle llegar el guión de

Voz 0401 03:07 el programa que me había inventado en mi casa porque a mí me escupió la televisión no me renovaron porque haya cumplido cuarenta y un años entonces después de llevar muchísimos años escuchando que yo tenía una voz maravillosa hay que que boina que chula Brad que Mis bolos han ido siempre un poco por ahí a lado de la voz y pues un amigo mío me dijo Celia inventa tu programa de radio de sexo porque te estoy convencido de que saldría adelante yo necesitaba que alguien dé en ese momento pues pues no sé si si que me que me más un poquito vale que entonces esta persona lo que es verdad es que para un respeto profesional abrumador me dijo hazlo hazlo hazlo y cogí imán de haber Familia afuera los mandé a Cádiz cuatro día me cerré mi casa me puse a hacerla y le mandé un mail a un desconocido llamado Antonio Hernández Rodicio más al que jamás había visto en toda mi vida y Antonio no a Kenia banda de esto sí soy yo dice pues miénteme despacho que quiero conocerte comenzó entonces me fui sí si fueren encantadores me escucharon viene y me dijeron algo que me pareció maravilloso oí que yo siempre recordaré porque Anthony me dijo

Voz 6 04:29 te atreves a hacerme un piloto G que

Voz 4 04:35 yo que fueron muy valientes en la Cadena SER recuerdas tu primera vez en la SER es decir sabes qué fecha estrena este Contigo Dentro te acuerdas mira recuerdo queda el segundo fin de semana

Voz 0401 04:46 Julio lo sé por dos motivos uno porque mi cumpleaños es el doce de julio segundo porque día luz un quince de julio porque el segundo semana en fin de semana de julio son las fiestas de Las Navas del Marqués entonces en mi familia si ven con un ímpetu tal que mientras

Voz 4 05:05 toda mi familia estaba en Las Navas del Marqués celebrando las fiestas de Las Navas con un aparatito de radio estaban todos escuchando me en el porche de mi casa

Voz 0401 05:18 arrancó la cabecera de Glory Box de de Contigo Dentro me senté por primera vez delante de de estos micros amarillo está apetece escuchar un poquito

Voz 4 05:28 de aquel

Voz 0142 05:29 catorce de julio de dos mil catorce

Voz 4 05:32 si llora

Voz 3 05:35 y sabemos ya dan tema

Voz 5 05:37 no que los dispositivos móviles de todos y cada uno de nosotros implosión harán en cualquier momento a más de uno Nos va a apetecer acostarnos con desconocidos siguiendo las reglas básicas del sexo dos punto cero Esta es la primera noche tenemos todo el verano por delante Queremos sexo íbamos a tenerlo

Voz 2 05:55 Contigo Dentro

Voz 0401 06:02 sabes lo que pasa una que yo soy feliz yo soy terrible es verdad me emociono porque porque porque tengo cuarenta y cinco años porque llevó veinti casi veinticinco años en esta profesión es terriblemente feliz con este programa este programa lo único que me ha dado es es es es aprender esa pero yo estoy aprendiendo después de veintitrés años en la televisión cuando ya era capaz de hacerme cualquier directo como si fuese para en fin de ya lo tenía todo Trilla que es aprender siempre en todos sitios pero aquí era un medio nuevo gente nueva gente que se ha volcado desde el principio y algo tan tan emocionante como como meterme en en las casas de personas ajenas mira el otro día escuché a Severino Donate contar lo que significa la radio que la radio es esa radio y una mujer gorda que parece maravilloso es maravilloso

Voz 4 06:58 esas reportaje tienen ese reportaje por

Voz 0401 07:00 a ver que lo escuche todo el mundo y me di cuenta cuando lo estaba escuchando de que realmente la persona que a mí me importa es también esa señora gorda

Voz 7 07:08 o flaca o alta o pequeña o

Voz 0401 07:11 quién sea que que me escuche que tienen que que sí que que está haciendo otras cosas pero que me deja que yo entre en su vida yo soy muy feliz Mi vida sexual mi vida sexual personalmente ha mejorado muchísimo desde que yo manejo tanto información sexual porque yo aprendo de cada uno de mis oyentes cuando me pregunta algo me está preguntando que yo tampoco sé yo tengo la obligación de responderle bueno yo estoy disfrutando como nunca antes

Voz 4 07:41 pues había brutal en todos los planos entonces sí pero fuera del estudio pero además

Voz 0401 07:46 hasta límites insospechados de verdad solamente puedo agradecerle a todos y cada uno de los implicados que me hayan permitido que Contigo Dentro este dónde estás

Voz 0142 07:55 bueno íbamos a terminar te contamos que tenemos una sección en la que los oyentes nos piden que les gustaría escuchar de la Filmoteca de la Ser la llamamos la evoca Teka te vamos a conceder un deseo a ver si hay suerte y eso lo hemos guardado el otro día lo hicimos con Ponseti nos pidió la primera Superbowl en la SER a ti que te gustaría Celia que te gustaría escuchar de nuestro archivo sonoro

Voz 0401 08:17 huy pero yo te voy a pedir una cosa que realmente qué te va a extrañar pero es una cuestión absolutamente personal e intransferible a mí hay dos cosas que yo sigo recordando de mi archivo sonoro de la Cadena SER uno es la muerte de Tierno Galván a esta isla retraso y otro es

Voz 6 08:39 el día del golpe de Estado

Voz 0401 08:42 porque ese golpe de Estado esas dos cosas se escucharon en mi casa en directo con Tierno Galván lloramos lloramos con el entierro porque nosotros vivíamos en Getafe y entonces no pudimos ir a Sáenz podríamos haber ido seguramente pero no se planteo la familia venir aquí

Voz 4 09:01 también lo multitudinario y todo porque yo

Voz 0401 09:03 muy pequeña mi madre era bueno pues tenía trabajo ya trabajaba y no se no planteo eso para mi fue muy muy emocionante ver a mi madre llorar de aquella manera por por una persona que yo conocía libremente pero en todo lo que supuso yo recordaba en mi madre me explicó la fotografía con Susana Estrada con el pecho de Susana Estrada todo lo que había hecho este hombre por esta ciudad aquel maravilloso alcalde que tuvimos y en el golpe de Estado es que lo oímos en directo iban a mi padre era militar hay pasamos

Voz 7 09:36 miedo escuchando todo aquello pero no sentimos

Voz 0401 09:42 eternamente agradecidos informados por todo lo que estaba haciendo la Cadena Ser

Voz 0142 09:45 aquel 23F vamos lo más solicitado por por muchos oyentes y por todo el mundo y además es la génesis de del Departamento de documentación así que ambas cosas las tenemos al final del programa las al una de ellas la pondremos ahora otra de cara el 23F nada agradece arte la visita Celia pues es que aquí estamos para cuando quieras Berna

Voz 0401 10:09 pues yo te voy a dar a ti también las gracias a es porque porque no hay cosa más más poderosa que mantener el recuerdo y la memoria de todo lo que nos haya ocurrido así que Ana muchísimas gracias por hacer lo que hacéis grande nada

Voz 0142 10:23 gracias bueno gracias para mí pero gracias para todo el equipo que está detrás porque detrás de mí hay hay también gente trabajando mucho

Voz 0142 10:43 hay una cierta tendencia a pensar que hablar de sexualidad incita a los jóvenes al sexo para romper con este tabú y responder a las dudas de los adolescentes nació en mil novecientos noventa y ocho el programa en tu casa o en la mía presentado por Lorena Berdún se emitía por las noches en cuarenta Principales y fue un espacio pionero que estuvo en antena hasta dos mil dos Lorena consiguió conectar con los jóvenes el programa que además de consultas ofrecía música noticias y tertulia fue todo un fenómeno

a ver quién no sabe usar o quién sabe por ejemplo colocar viene el preservativo todos sabéis no me lo creo no si no yo creo que no me lo mejor que podemos hacer es pues que sea Lorena misma la que nos muestre cómo se coloca correctamente un preservativo como se pone correctamente un preservativo no venga lo enseño bien pero como la hacemos entonces vamos quieras que me

Voz 1473 11:56 me sirve de modelo a ver en tu casa o en la mía fue Premio Ondas en dos mil de la radio

Voz 0142 12:02 el salto a la pantalla hace pocas semanas pasó por la sección de tele de La Ventana Lorena Berdún que dieciséis años después ha vuelto a Tele Madrid con el espacio sexo y etcétera Francino en Le preguntó por qué nos cuesta tanto hablar de sexo

Voz 10 12:17 sí nos cuesta en general pues eh bueno es porque es un

Voz 11 12:19 un tema que ha estado muy escondido durante siglos sí que llevamos relativamente poco tiempo haciéndolo un blanqueado lo no yo empecé aquí en cuarenta Principales en el año noventa

Voz 10 12:32 de hecho que ha pasado mucho tiempo pero que en realidad es tanto tampoco es tanto no bueno pero entonces sí que las muy P

Voz 4 12:38 con eran eh en esto sí

Voz 10 12:40 en total y absolutamente inconveniente la tele ni te cuento sí sí porque bueno primero estuvo la doctora Ochoa pero era otro estilo también adecuado a los tiempos claro ganan los años ochenta y luego pues yo fíjate tampoco tampoco lo digo ahora en el dos mil diez

Voz 4 12:56 yo no lo he dicho quiero decir en la tele a programa

Voz 10 12:58 nunca no no no me sale la Talavante pero pero en en el programa nunca lo he sido yo nunca siempre que estás haciendo divulgación pues intentar que el lenguaje sea por supuesto todos sabemos que la palabra follar existe vale pero no se intentar poner es la palabra vamos a ser Frank las palabras que tienen que ver con la sexualidad algunas un poco feo

Voz 0142 13:21 sí en la línea de En tu casa o en la mía en dos mil trece llegó a cuarenta Principales No te cortes presentado por Uri Sabat y dirigido también a los jóvenes no era un programa de sexo estaba más en la línea de un consultorio en general pero los chavales además de pregunta dar sobre amistad di relaciones en general hacían muchas preguntas sobre sexo no te cortes emitió hasta julio de dos mil dieciséis

Voz 3 13:48 de mayo a ver a quién no ha tenido un poco de flirteó con las redes sociales con alguna chica Hay se les ha ido poco de las manos de Bangalore Jancker

Voz 0142 14:00 en los veintisiete años de hablarporhablar también ha habido muchas llamadas relacionadas con el tema de hoy

Voz 12 14:06 tengo cincuenta y tres años que de verdad hace diez años la cena ahora el duque unos diez lo conté iban conoció un chaval resulte que la primera cita que me quería dar toda la gama si lo que oye y me pude soltar de él pero vamos mal corriendo por Gijón Costa puso la mano cursando semáforos en rojo ya obra horas me da la risa pero lo pasé parta desde la madrugada hasta las tres de la mañana ya me contarán lo mal que lo pasaría en dos mil ocho

Voz 0142 14:35 C no teníamos en la SER un programa de sexo pero sí una sección en Hoy por hoy zona wifi luego tuvo otros nombres con Silvia

Voz 3 14:42 has oído

Voz 4 14:45 no

Voz 3 14:47 a Quincy con Silvia Debejar

Voz 13 14:50 o lo que es

Voz 4 14:53 pero con Silvia Debejar estaba entonces Elia Fernández hola muy buenas noches bienvenida entre tiempos te hace ilusión recordar esta etapa además no me lo esperaba porque hace que no escucha no seré caños esto esto es de dos mil once es fíjate el doce de octubre de dos mil once pues en además yo empecé a trabajar con

Voz 0542 15:14 Silvia recién llegada a la SER como becaria que era una nana hay y aprendí muchísimo con ella hay claro además imagínate después del verano yo creo que empecé con ella trabajar en septiembre primera vez que bajó a la calle oye a hacer preguntas hay

Voz 4 15:36 te tienes que hacer un tren de voces de sexo iba a gente a la calle Fuencarral

Voz 0542 15:40 IM

Voz 4 15:41 dice a preguntar pues en ese momento de acuerdo que fue sexo anal bueno si superas te eso ya cualquier cosa que decía yo me caries después esmerarme decía si supera un tren de Voces para la sección de Silvia Debejar estás curtido para lo bueno les decía al inicio a los oyentes que nuestro programa de hoy está inspirado en un y lo tuyo de Twitter en el te hemos trabas espantada por la violación de un niño en un colegio ya a partir de ahí reflexionaba primero sobre lo infravalorada que está la información sexual decías que mucha gente

Voz 0142 16:12 tanto de la profesión como de tu entorno pues lo consideraba una una información menor

Voz 0542 16:17 sí siempre siempre he tenido esa sensación de hecho para mí cuando me asignaron la producción de esa sección también fue un mi decisión no no fue decepción pero sí que era primero muchísima vergüenza cómo lo cuento en casa a ver porque estaba claro yo había dicho quiero no quiero estar de becaria en Hoy por Hoy por mi afán informativo tal y de pronto te asignadas esa sección y dices bueno primero como a bordo este luego en casa que era como de a hablar de esas guardadas sabes porque es lo que al final se despertaba siempre precisamente el hecho de que fuera Silvia que es una persona que trata la información sexual desde un punto de vista

Voz 4 17:01 súper riguroso súper explícito muy respetuoso me cambió la perspectiva totalmente y me acuerdo de hecho de una conversación con otros becarios que estaban conmigo

Voz 0542 17:11 ese verano que estaban Sigma estaba uno en la sección de Nacional y otro estaba por la noche en al hacerle Hoy por hoy y me hice estuvieron riendo de mí años porque les contaba anécdotas y les decía al final esto todo es naturalidad hasta que no es no vas a tener un punto de vista saludable sobre este tema porque si te ríes de todo lo que se cuenta el estás dando una dimensión que no tiene ellos cada vez que se escuchaban una burrada de cien pues como diría Elia natural es que seguís con la mirada tus pero pero sí la sensación era ésa era es cierta vergüenza por parte de de mi familia a la hora de decir que me dedica eso que ya ves tú por mi parte con respecto a los compañeros periodistas también

Voz 4 18:00 claro porque lo que has dicho la risitas seguro siempre seguro te persigan las risitas cierto es que del mismo modo que te persiguen las risitas de persigan las preguntas

Voz 14 18:10 porque esa gente que

Voz 4 18:13 cuando está en grupo se escandaliza es cerró

Voz 14 18:16 que ridiculiza

Voz 0542 18:19 tema en cuanto saben que les puedes dar una respuesta que todos necesitan al final porque todos tenemos dudas sobre sexo todos tenemos inseguridades en la cama y todos tenemos un montón de asuntos que no nos atrevemos ni a buscar a preguntar luego en la intimidad te lo dice esa renta

Voz 0142 18:37 y en casa que dijeron en casa

Voz 0542 18:38 pues en casa eso en casa por un lado y no tengo tías que dicen aclaró cómo habla de eso no dice exactamente

Voz 4 18:47 te digo exactamente a lo que me dedico porque no me habéis preguntado nunca perdí los escondite claro mi abuela

Voz 0542 18:53 de hecho por ejemplo les dijeron me dijo hace poco además porque yo empecé con Silveira ya llevó al final son muchos años habla sobre es Mencía bueno que me han dicho tus primos que en un programa de sexo he el choque eso no puede ser de ninguna manera

Voz 4 19:09 me vas a cambio de esas pasa nada y hablabas también en esa serie tuits del tema de cómo la educación sexual de los niños está digamos ya lo están advirtiendo sexólogo Se está depositando en el Port directamente desde muy pronto además eso no es lo lo vienen advirtiendo a los Sexología

Voz 0542 19:31 que qué bien eran contigodentro trabajan directamente con niños y adolescentes explican que al porno van acceder siempre sido si antes o después pero gana acceder no lo vamos a saber los padres entonces lo que dicen es que está habiendo problemas derivados de leche que cada vez hay más adolescentes cuya única referencia sexuales y porno y efectivamente las actitudes que se reflejan en el porno son actitudes sexualmente muy violentas que no es lo habitual que encontramos en la cama por otro lado el porno Fine el porno es igual que pretender saltar de una cornisa otra como en misión imposible entonces lo que para que una escena sea como ven tiene que tener XXXVII tomase repite además el caso es que eh todo eso genera un nivel de expectativas altísimo está viendo muchos problemas de de chicos que después de haberse educado en el porno digamos a la hora llevar a la práctica a la hora de practicar sexo tienen problemas de disfunción eréctil tienen problemas de no saber relacionarse porque esperan encontrarse lo que han visto en la ficción en esos muy grave y aparte perpetúa actitudes violentas actitudes muy denigrantes siempre de cara a la mujer porque hay que recordar que un porcentaje altísimo el porno que se sagrada está grabado por hombres está dirigido a los hombres y por eso la problemática es bastante general

Voz 0142 21:01 bueno pues eh a través de los programas que hemos repasado se ha intentado bueno evitar evitar un poco todo esto que hay una información útil para adolescentes para jóvenes bueno el papel también esta con contigodentro a ver que qué podéis hacer

Voz 0542 21:17 desde ahí Iker y que se va a hacer de aquí no

Voz 0142 21:19 delante te vamos a hacer la misma pregunta que a Celia que te gustaría recuperar de la fonética de la SER

Voz 0542 21:26 pues mira para para ir un poco en la línea tengo un recuerdo divertidísimo de esa sección de sexo con Silvia Debejar en la que recibíamos en directo llamadas de los oyentes llamó una señora que contaba que a ella le excita

Voz 4 21:44 la muchísimo en la zona de las latas de conservas del supermercado pero no si con todo a Carles Francino

Voz 0542 21:52 cuando pasaba por aquella zona

Voz 4 21:55 está con su marido lo podía remediar el entraba el calentón que te mueves recuerdo Frantino llorando de risa

Voz 0142 22:03 es ETA que encontréis de eso vamos a volvernos locas pero vamos

