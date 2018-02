La victoria de la medalla de bronce de Regino Hernández ha tenido otro sonido

Voz 1681

02:15

no no la la gente me decía que lo eras desde casa ya digo no si yo me yo me los pisos son avisando pero los veo los vio han digerido porque yo tengo que trabajar entonces sí me estoy desde las doce de la mañana hasta las cinco que es cuando viene un poco el suyo habiéndolo pues luego por la mañana estoy dicha más zorros entonces no no puedo pero pero bueno voy a grabar no voy viendo voy buscando veo también por por las redes sociales y voy bueno buscando con Jaime la vida para ver hombre los resultados sí porque esos fácil te metes en la página web del de los Juegos Olímpicos y tienes los resultados pero pues bueno una cosa es verlo así otra cosa es sentir la emoción de la narración y yo creo que eso a todos los que estamos pegados en algún momento a un micrófono sabemos lo que es no