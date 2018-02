Play Segunda: en busca del milagro... ¿imposible? (15/02/2018)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos en el capítulo ciento cuarenta y uno de segunda y bienvenidos a la jornada veintisiete de la Liga Un dos tres una jornada que arranca con el cuarto técnico de la temporada en el banquillo del Córdoba José Ramón Sandoval sustituye a Jorge Romero que ha estado desde la jornada diecisiete al veintiséis es el décimo entrenador que que hay en esta Liga llevamos tres semanas consecutivas con cambio de técnico ya que en las dos anteriores jornadas ha llegado Nano Rivas por Rodri al Nàstic Joseba Etxeberria por Pep Martí al Tenerife entre la jornada diecisiete y la diecinueve también echaron a tres uno en el Córdoba Juan Merino además de Paco en el Sporting de Curro Torres en el Lorca la T bordada pasada por estas fechas ya habían caído doce técnicos el que más había cambiado era el Mirandés que llevaba tres entrenadores llegó a tener cuatro antes de irse a Segunda B como el Córdoba esta temporada cuatro tuvo también el Almería hace dos temporadas salvó en la última jornada lo que quiere decir que el cambio de técnico note asegura cumplir el objetivo fuera veces ayuda a cambiar una mala dinámica el Córdoba está en semanas de cambios y aún hay tiempo no es demasiado tarde aunque a distancia para salvarse si empieza a ser de mayor ahora se va a salvar el Córdoba no lo sé es muy difícil pero no imposible pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera

Voz 4 02:37 pues ciento cuarenta y una llamada del ascenso con Alberto Toril vamos a analizar los tres grandes partidos de la jornada veintisiete Real Valladolid Cádiz Numancia Huesca y Córdoba al Granada con el debut de Sandoval el banquillo cordobés ante el último equipo

Voz 0509 02:50 lo es que José Ramón Sandoval es experto en Milán los el nuevo entrenador del Córdoba se pasa hoy por Play Segunda para contarnos cómo piensa salvar a Córdoba debuta ante su exequipo el Granada al que salvó en los últimos cuatro partidos están a siete puntos de la permanente

Voz 4 03:02 aprovechando que hablamos del Córdoba vamos a con tal como está la zona baja donde hay nueve equipos intentando eludir el último puesto de descenso y analizamos qué posibilidades tienen besa el Barça Lorca y Sevilla Atlético dos equipos que a estas alturas parecen desahuciados

Voz 0509 03:16 el terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume navega que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 4 03:26 pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número veintisiete en la Liga un dos tres una jornada que arranca el viernes en Pucela Valladolid a las nueve de la noche ya para el sábado a las cuatro de la tarde Osasuna Reus a las seis dos partidos Real Oviedo Albacete ya Alcorcón Tenerife para las ocho de la tarde del sábado queda en Lorca Sporting y para las ocho y media en Nàstic Zaragoza ya el domingo por la mañana en la matinal Sevilla Atlético Almería el primer derbi andaluz la jornada porque el segundo se jugará las cuatro de la tarde y lo disputarán Córdoba Granada ya para las seis del domingo cultural Rayo y Numancia Cádiz cierra la jornada a las ocho de la tarde en el Anxo Carro Lugo Barça B

Voz 0509 04:02 una jornada veintisiete que arranca con el Huesca como líder con cincuenta y cinco puntos segundo es el Cádiz con cuarenta y siete en playoff Rayo Vallecano llovido con cuarenta y cuatro Granada con cuarenta y tres y Osasuna con cuarenta y dos por abajo colista el Lorca con dieciséis también el descenso Sevilla Atlético con dieciséis con diecinueve el Córdoba ICOM veintinueve la cultural leonés

Voz 1643 04:22 sí ha sido en la jornada veintisiete en la Liga hondos tú eres una jornada que analizamos desde ya en Play Segunda

Voz 1025 04:27 pudierais seguir Play Segunda en Twitter y en Facebook

Voz 3 04:40 bueno yo lo que saca novedad la cabecera de la llamada

Voz 1643 04:44 la segunda ha cambiado de partido hasta final de temporada pero Rodríguez ya es el que manda la producción el programa a estas alturas de la Liga pasada en antes tenía un punto más de ventaja que lo que tiene ahora la Sociedad Deportiva Huesca sobre el segundo nueve por los ocho puntos de los de Rubi seis más sobre el tercero el Levante distanciaba en diecisiete puntos al tercero y el Huesca ahora mismo once al Rayo que es el tercero en la tabla y en la jornada veintiséis el Huesca sólo suma tres puntos menos que aquel imparable Levante en la misma jornada de la temporada anterior la victoria ante la Cultural además ha sido la quinta victoria consecutiva del Huesca de Rubi perderá segundo el Cádiz que ganó al Oviedo dos uno remontando rompiendo esa racha que llevaba de un pues sin ganar el Rayo ganó dos cero al Sevilla Atlético irse coloca tercero después de sumar ahora mismo cinco jornadas sin perder el Granada venció al Valladolid uno cero vuelve a off lo mismo que Osasuna que ganó en Almería por cero uno un estadio donde los locales no perdían desde el pasado cinco de noviembre el Sporting sumó su quinta victoria consecutiva en El Molinón fue por dos cero ante el Numancia tercera victoria consecutiva del Real Zaragoza como local en La Romareda dos cero ante el Lugo con el décimo gol de Borja Iglesias que ha fallado un penalti en cada uno de los tres partidos de los últimos tres partidos que ha jugado en la Román el Nàstic de Tarragona ganó al Albacete luego monte lo hizo por cero uno y es el tercer gol de Álvaro Vázquez en seis partidos Joseba Etxeberria debutó con goleada en el banquillo de Tenerife cinco uno al Córdoba y la derrota del Córdoba ha provocado que en la próxima jornada debute el cuarto técnico de esta temporada en el banquillo del arcángel es la tercera destitución en el banquillo cordobés han echado a Jorge Romero vuelve a José Ramón Sandoval a la Liga un dos tres además el Reus ganó al Lorca lo hizo por tres cero y Alcorcón ganó el Emmy dí cero uno al Barça B y así llegamos a la jornada veintisiete de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos segunda con nuestro técnico de cabecera Alberto Toril muy buenas

Voz 6 06:39 hola buenas tardes qué tal está

Voz 7 06:41 jornada por arriba yo me he quedado con

Voz 1643 06:44 dos partidos que enfrentan a cuatro de los ocho nueve primeros de la tabla ese Valladolid Huesca que juega el viernes y el Numancia Cádiz

Voz 1881 06:54 sí tanto Huesca cómo iban a tener rivales complicados sobre todo porque tanto Numancia como Valladolid pues la racha como como local están siendo francamente buenas y tal vez la irregularidad de de ello todos fuera de casa lo está ayudando a estar mucho más arriba pero en casa están siendo rivales muy fuertes no el Huesca bueno que que decide cada semana es lo mismo yo creo que tiene a la la trayectoria inmaculada las cinco cinco victorias consecutivas y sólo dos empates en las últimas ocho jornadas mucha distancia de puntos ya bueno la la sensaciones muy buenas por lo tanto si no se tuerce yo creo que que muy mal lo tiene que hacer para para no estar arriba no en cuanto al Cádiz igual ha conseguido parar una mini racha negativa que tú ahí el último mes conecta victoria sobre sobre el Oviedo que yo creo que eleva a reforzar mucho por cómo fue a final remontar un cero uno ante el Oviedo y ser capaz de ganar dos uno amplía por la distancia pues es le da moral pero vamos a ver buenos partidos con con grandes rivales

Voz 1643 07:55 y por abajo José Ramón Sandoval es el cuarto técnico de Córdoba en esta temporada hay tiempo porque jornadas quedan pero lo tiene muy muy complicado es un reto por delante bastante difícil

Voz 1881 08:06 fue un reto complicado yo te diría que el más complicada de su carrera probablemente no no va a ser nada fácil pero bueno yo creo que que hay ilusión en la ciudad el cambio de propiedad luego la aficionados están apoyando llenan el estadio practicamente pues cada jornada por lo tanto están necesitados de un buen resultado no una victoria que les den un poquito de alas y les pueda ayudar pues a mirar el futuro con más optimismo yo creo que lo que pasen es todos los próximos partidos que que los tiene como local el Córdoba pues va a depender mucho de lo que pueda conseguir el día que al final no lo tienen complicado pero bueno vamos a ver qué pasa

Voz 1643 08:45 Córdoba es complicado lo de los dos que vienen detrás ya casi un milagro tiene solución lo de Lorca de Sevilla Atlético ya va siendo un poquito de haber

Voz 1881 08:53 pues bueno yo creo es complicado y difícil y no al final ya los números que te das cuenta que que Lorca consiguió sólo cuatro Victoria metiese jornada que el sería Atleti sólo dos victorias en dieciséis jornadas lógicamente con con dieciséis jornadas que quedan necesitarían once doce victorias para para conseguir salvarse y eso es muy difícil y sobre todo la dinámica no yo creo que las dinámicas no está siendo buena no son capaces de de ganas de los partidos seguidos por lo tanto lo tienen francamente complicado

Voz 1643 09:20 bueno hemos destacado el Valladolid Huesca el Numancia Cádiz también ese Córdoba contra Granada en esta jornada pero hay algún partido statu de mayúsculas

Voz 1881 09:29 bueno yo voy a ver el Córdoba Granada eso lo tengo claro porque bien por la situación del Córdoba porque es un cambio entrenador y ver cómo se comporta el equipo que yo creo que con Sandoval pues va a reactivar un poco la la ilusión en un entrenador ya sabemos muy motivado ante los jugadores van a dar mucho más Granada porque que se le tiene que exigir más que necesita mejorar fuera de casa si quiere si quiere ver a optar a los puestos de ascenso directo es decir en casa se está mostrando como un equipo muy sólido pero fuera de casa en niveles infinitamente más bajo no hay necesitada sepa situar en los últimos partidos si quiere estar ahí buenas apuntaba

Voz 1643 10:05 Córdoba Granada tengo partida importante de esta jornada Veintisiete Alberto Otero hay muchas gracias ya está el próximo jueves a Segunda

Voz 8 10:11 muy bien gracias a vosotros un abrazo

Voz 1643 10:13 vamos a conocer la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana de una jornada veintisiete arranca con un partidazo que es El Real Valladolid Sociedad Deportiva Huesca que se juega el viernes a las nueve de la noche Pucela gobiernos Roqué muy buenas

Voz 1070 10:26 hola Óscar muy buenas Huesca Luisa varias hola

Voz 1025 10:29 qué tal muy buenas viene el Valladolid

Voz 1643 10:31 rojizo de perder en Granada décimo pero sólo a tres puntos de él yo yo y a mí me recuerda al equipo de las últimas temporadas que siempre estaría haciendo la goma pero que no acaba de meterse en la lucha por el playoff

Voz 1070 10:41 ah pues no se puede explicar mejor la verdad es que lo has clavado no la decepción de la derrota en Granada ha vuelto a bajar mucho los ánimos y el nivel de ilusión que había en Valladolid después de los buenos resultados que iba acumulando el equipo tocó fondo en el partido frente al Albacete de hace ya bastantes jornadas y desde entonces había enganchado cinco victorias una derrota y un empate bueno pues eso le había vuelto a dado a acercar a los puestos de playoff pero la derrota en Granada es sobre todo la forma de recibir esa derrota pues ha escocido ha escocido bastante así que la visita del líder preocupa y mucho lo en Valladolid porque evidentemente la trayectoria del Huesca es la que es sino fíjate lo que ha dicho el técnico del Real Valladolid Luis César Sampedro sobre el rival

Voz 9 11:25 es su equipo apasionado en el campo corre mucho muy agresivo peligroso oí le va todo rodado y lo hace muy bien es líder merecido no iba a ser muy complicado que se le escape una de las dos primeras posiciones y nosotros tenemos que demostrar mañana que también somos pues

Voz 1643 11:42 bueno recibe la visita de un líder que viene lanzado que lleva cinco victorias consecutivas ahora mismo la mayor ventaja sobre el tercero ha tenido en toda la Liga que son once puntos como dice San Pedro y Luis muy mal se le tiene que dar al Huesca haya Ruby para ocupar una de esas dos plazas de ascenso a Primera

Voz 1025 11:58 me todos pensamos que sí pero estamos todavía con esa prudencia no que dice que hay que dar muchos puntos en juego pero es verdad que a la Sociedad Deportiva buscarle empezarán a cuadrar las cuentas pues muy prontito si sigue esta marcha ahora tiene dos salidas muy comprometidas a Valladolid Vallecas también Rubi hoy ha hablado precisamente de esa situación porque lo hemos preguntado con que se conformaría de estas dos salidas

Voz 1704 12:18 claro es que ese es el tema no

Voz 10 12:21 decir en menos de seis es complicado pero si es realista o no no lo sé yo lo hará así que el tengo ganas de que en estas dos salidas obviamente como mínimo saquemos un muy buen resultado eh sí sí no son muy buen resultado pues que en los dos no perdamos teoría pero prefiero un muy buen resultado porque eh ya está rompiendo eh por ejemplo si tú no hagas en Valladolid todo si pierde meses vas fuera estás eh no no no no no vienes a casa con la facilidad que tenemos en casa de recuperar puntos no entonces como mínimo sacar uno de los dos bien íbamos a intentar que sean los dos

Voz 1025 12:55 o como mínimo uno yo creo que dice ganar uno de los dos porque empatar los dos son dos puntos por ganar unos son tres

Voz 1643 13:01 entonces yo creo que sería mejor ganar uno que empatar a dos al que no ha perdido informalmente a lo mejor influye en cuanto a las bajas Luis a parte del curso que supongo que todavía no está alguna más

Voz 1025 13:10 sí sí en se mantienen también los mismos e a capo Vadillo Kilian también el chaval la verdad es que es aspecto sigue teniendo bajas importantes desde hace un tiempo hice añade esta semana Aguilera que es otra de las piezas claves de este busca por sanción así que vamos a ver pero bueno el técnico está contento porque los que salen al campo lo hacen igual lo mejor así que la Sociedad Deportiva Huesca siguen mostrándose como un líder sólido todos pensamos que algún día llegará esa derrota pero también aquí se piensa que por qué no se puede ganar en Valladolid como se ha hecho en las dos últimas visitas a la orilla

Voz 1643 13:40 la verdad es que no está notando absolutamente en nada las bajas Huesca ya decimos cinco victorias consecutivas en el Valladolid si algún hombre importantes se pierde el encuentro por parte de San Pedro

Voz 1070 13:50 se pierde el encuentro David lesionado para prácticamente lo que resta de temporada suele ha creado un quebradero de cabeza al club al equipo porque se queda prácticamente sin centrales en el mercado de invierno se marchó así que Calero Kiko Olivas son los dos únicos centrales como tal en ese puesto específicos que tiene ahora mismo el equipo así que tendrá que buscar soluciones de emergencia si falla uno de esos dos el resto están disponibles lo que tiene el Valladolid es un potencial ofensivo realmente espectacular lo que ha hecho es cambiar eh para intentar ser más seguro en defensa de hecho en estos partidos de la segunda vuelta sólo ha encajado tres goles mientras que en la primera vuelta había encajado ya ocho goles así que por ahí viene la mejoría del Valladolid o por lo menos eso es lo que están intentando mantener la cifra de goles que sigue siendo pues la más alta en cuanto a los equipos de Segunda ir rebajar la cantidad de goles encajados

Voz 1643 14:43 bueno pues el viernes a las nueve de la noche la gente de Valladolid pondrá Radio Valladolid para escuchar a José Gil la gente de Huesca pondrá Radio Huesca para escuchar Luis que no sabe ninguno pues pues un ratito cada uno ya se separó dos contentos Ron Gil Luis muchísimas gracias y que gane el mejor

Voz 1025 14:56 hasta luego Oscar hablando más exigente partido

Voz 1643 14:59 del que queremos hablar enfrenta al séptimo y el segundo porque el caddie visita al Numancia Los Pajaritos el domingo a las seis de la tarde en otro de los que yo creo que es un partido atractivo de esta jornada veintisiete en Soria hasta José Carlos a José hola José Carlos muy buenas

Voz 1263 15:14 bueno

Voz 1643 15:15 hola Óscar buenas tardes en Cádiz Ignacio De la Varga ola de la muy buenas

Voz 1263 15:20 hola qué tal que que siempre nunca prohibir desde cálices

Voz 1643 15:23 con Gaviño pero estoy muy cerquita la semana pasada estuve en Sevilla muy cerquita de los de los carnavales pero no vamos a hablar primero de Soria que yo no sé si han sido carnavales sonó pero sí que es cierto es José Carlos que viene en Numancia de perder en Gijón y que en todo el dos mil dieciocho sólo han conseguido una victoria fuera de la semana pasada sí

Voz 0674 15:41 hablábamos la semana pasada recuerdas que sólo había logrado una victoria pese a lo cual el Numancia seguía enganchado de esos puestos de playoff no había caído más allá de la séptima octava plaza pero hete aquí que el problema no fue tanto perder otro día en Gijón dos cero ante un equipo que en casa está intratable con con Barajas aprendido en en Play Segunda sino porque no

Voz 1643 16:01 o rindió el equipo de Arrasate como lo venía haciendo

Voz 0674 16:04 jornadas precedentes cierto es que no se gana al Almería pero sí mereció no serán ante el Rayo pero se hizo un buen partido se perdió en Huesca plantando cara se empató en León remontando un dos cero Se vieron cositas que no se vivieron en Gijón el otro día pese a que el Numancia todo hay que decirlo antes del descanso si bien Carlos Carmona estrelló un remate en la madera

Voz 11 16:22 de ahí Canella tuvo un mano a mano con Aitor

Voz 0674 16:24 también Dani Nieto tuvo un mano a mano con Mariño y Manu del Moral un cabezazo en el poste antes del descanso luego en la segunda parte la historia cambió radicalmente con el tempranero gol de calavera pero el Numancia no terminó de funcionar y eso es lo que ya sí que empieza a preocupar un poquito porque una cosa es no ganar pero saber que estás cerca va a hacerlo a no ganar ver que es que te está costando más de lo que parecía inicialmente este domingo ante el Cádiz evidentemente va a ser una final si el Numancia quiere seguir enganchado a la parte alta de la clasificación sin Dani Calvo central titular sancionado por acumulación de amarillas sin es casi lesionado este pasado fin de semana en Gijón con una un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla que va a tener un mes en el dique seco en el centro de la zaga por tanto junto a Carlos Gutiérrez estará una del que no reconocía esta semana que lo el domingo en Los Pajaritos ante el Cádiz es casi casi una final

Voz 12 17:10 sí sabemos que si queremos estar arriba como como he dicho antes eh aquí en casa nos tenemos que hacer fuertes tenemos que intentar sumar de tres en tres Si te y que si siguiéramos está ya arriba sabiendo que el rival es directo pues es un partido vital

Voz 1643 17:24 vital lo ves eso luego el Cádiz es el rival que visita Los Pajaritos que viene de ganar al Real Oviedo un rival muy directo Irene de afianzarse en una segunda plaza Ignacio que tras saber estaba durante casi un mes sin ganar casi casi de peligra

Voz 1263 17:37 sí bueno sí fíjate al final la victoria ante el Oviedo ha calmado las aguas eran tres partidos sin la la victoria de una derrota dos empates los dos partidos anteriores si bien fueron victorias ante el Córdoba Granada la realidad es que el equipo no jugaba bien lo propio Álvaro Cervera que ponía la imparciales quela acabó produciéndose en esas tres jornadas el pasado fin de semana frente al Oviedo y se jugaba esa aplazar la victoria bueno con los condicionantes no de la expulsión de Rocha que no era expulsión ha dado con nuestro árbitro en K en Carrusel Iturralde con Caliendo era pulsión pero ABC la metodología lo acabó marcando entró cierto pánico en Carranza pero al final un golazo espectacular de Perea y luego Garrido ponían el consumo definitivo para hace que semana sea una semana tranquila no va a ser fácil el partido Soria esto es una obviedad pero es que encima no va a tener Alvarito Álvaro García tienes cinco amarillas cumple ciclo por tanto no va a estar miel vi Abdullah es verdad campus persevera maneja varias opciones en quién ni piensa regresara les queda por delante en la banda izquierda sobre su sirvió Alvarito es complicado no tiene un sustituto es un nivel evidentemente hay puede jugar Aitor quizá o tirar a Perea en banda o Nico Hidalgo cambió de banda pero tenía un problema en esa banda izquierda imagino que sí

Voz 1643 19:04 pues el partido el domingo a las seis de la tarde en Carrusel deportivo no lo aguanta José Carlos a José juzgarlo muchas gracias

Voz 0674 19:10 un abrazo llene en Radio Cádiz

Voz 1643 19:13 supongo que Ignacio De la Varga porque has conseguido al azar ya Cádiz con Soria no Labarga

Voz 1263 19:17 sí muy fácil Cádiz y Madrid

Voz 13 19:20 él en Madrid

Voz 1263 19:23 ya hay un autobús que eso no al me de este lo sol allí ve que no hay que vayan autobús que son unos moritos oye

Voz 1643 19:31 dice Alex el nueva no tuvo que el banco agua

Voz 1263 19:34 sí lo es siempre igual el problema está en el déjalo que está sufriendo con el Tenerife demasiado

Voz 1643 19:38 la intrahistoria de porque le pregunto ya a Vargas ha conseguido enlazar Cádiz con Soria lo contaremos algún día haya vamos en el grupo de guasa de Play Segunda diciéndole el camino más corto para llegar de Madrid a Soria parece ser según nos cuenta Carlos que no es el tren que el agua agua como dice de Alex

Voz 6 19:52 en abarca muchas gracias hasta luego

Voz 1643 19:55 Justo antes de Club Deportivo Numancia Cádiz el domingo a las cuatro Se juega un derbi andaluz que tiene mucho en juego el Córdoba porque estrena entrenador y cada vez está más lejos de la salvación Granada por qué ha vuelto a meterse en play off del Córdoba hablaremos más en un ratito pero sí quiero detenerme en Granada donde está Alberto Flores hola Alberto muy buenas hola qué tal yo el paso te lo voy a dar en un titular entre exclamaciones

Voz 14 20:17 irregular es el Granada de Oltra

Voz 1070 20:20 sí pero es que sí sobre todo si miramos la diferencia en casa y lejos no la última vez que hablábamos decía

Voz 0047 20:26 precisamente eso el míster Toril que oye pues el Granada yo de lo que dudo es de cómo reacciona lejos de los Cármenes mira bien el Granada de dos partidos seguidos en casa que se saldan con mientras sin embargo sino vamos salga nada de visitante que es el que toca este fin de semana tenemos que remontarnos al veintiuno de octubre para recordar la última victoria estamos hablando de prácticamente cuatro meses y los números son horrible lejos de los Cármenes en los últimos cinco partidos no sólo es que no haya ganado sino que sólo ha metido un gol luego eso contrasta con el Granada en casa que es el segundo mejor equipo como local que va de Granada vamos a ver para empezar con dos bajas importantes no está Montoro por lesión tiene una rotura de fibras iba a estar un mes fuera tampoco Baena por sanción pero regresan Peña is a unir y a partir de ahí poco te podemos decir ellos están convencidos de que por fin contra el Córdoba un rival en teoría fácil mantener la opción de regresar a la victoria lejos de los Cármenes pero claro si miramos esa trayectoria que lleva el equipo viéndose lo que ese de juega el Córdoba pues parece mucho más complicado

Voz 1643 21:24 pues un partido derbi andaluz complicado para Granada porque quiere seguir arriba empleo hacen muy complicado para el Córdoba porque necesita casi un milagro para conseguir la salvación en Segunda el domingo a las cuatro de la tarde con José Antonio Alba en Carrusel Icon Alberto Flores a ser Granada Alberto muchas gracias un abrazo así Veintisiete en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena Ser

Voz 15 21:52 anda

Voz 2 21:53 son

Voz 1643 22:06 Jorge Romero ha dejado de ser técnico del Córdoba tras encadenar tres derrotas consecutivas la última bellas en Tenerife con un abultado cinco uno en contra Romero es el tercer técnico que que hay esta temporada en El Arcángel tras Luis Carrión Juan Merino los malos resultados han terminado por devorar a un técnico joven que sólo ha podido sumar siete de los veintisiete puntos que ha disputado desde que dejó el filial se hizo cargo del primer equipo ya un técnico inexperto en Segunda le sustituye otro con una larga experiencia en la categoría y además en primera división José Ramón Sandoval llega para intentar un objetivo que ahora mismo se antoja muy complicado pero no sería la primera vez que Sandoval consigue un milagro José Ramón Sandoval nuevo técnico del Córdoba muy buenas

Voz 1025 22:47 hola buenas tardes bienvenida la Liga ser de nuevo de bienvenida prensa muchísimas gracias

Voz 16 22:54 me gusta ya es un reto

Voz 1643 22:56 es un grandísimo míster pero que que te hace aceptar este reto

Voz 1881 23:01 pues de vez que trabajar y así sólo pueden elegir equipo cuatro privilegiado los demás tenemos que trabajar trabajar y trabajar nuestro puesto de trabajo que para mí viendo lo que es la que la clasificación idea de lo que es el equipo y yo creo que se pueden sacar igual que implican el reto de Granada calcinado magnitudes entrenador los restos no

Voz 1643 23:30 ahora vamos en el bando poco de esos retos que ya ha superado José Ramón Sandoval pero hombre a lo mejor aceptado lo de Córdoba de Pozoblanco algo que ver esto

Voz 1881 23:38 para ser parte de eso también guarda se lo comuniqué es les digo otro equipo y a lo mejor hubiese cabreado

Voz 1643 23:44 en Córdoba se puso

Voz 1263 23:46 contenta no ha abierto abogada sede de algo así de al lado

Voz 1881 23:51 esa porque todas las familias ya que aquí de Córdoba igual no está cerquita de la Familia no una responsabilidad mayor porque no podemos hacer más o si la familia está señala

Voz 1643 24:04 bueno lo primero como como has encontrado ese ese vestuario

Voz 1881 24:07 bueno actuando que más sorprendido para muy bien un gran vestuario con ganas poquito cabizbajos después de la última del último resultado pero es normal no el fútbol es uno de los deportes que porque la edad no es como se lo ha transmitido a ellos no el domingo es un partido hay diferentes diferentes sale bien la gente va empezado Vidal lo malo vamos a vivir el presente damos una tira para delante y luego a partir de ahí pues ya veremos

Voz 1643 24:37 no es como decimos siempre no llega a entender con vestuario de un equipo que está bajo lo primero más que trabajo táctico un trabajo psicológico

Voz 1881 24:44 sí yo creo que en estos casos el juego de embutidos decir nada es importante no porque eso es lo que al final te mueve las piernas muchas veces es igualmente no está bien limpia la final las piernas no no va ir a nivel personal no está bien centrado para que para sacar el máximo requisito de tú de tu talento ideas y lo que estamos haciendo ahora trabajar eso era parte todo reorganizar un poquito las cosas para ver si somos capaces de no ser el equipo más goleado de aquí de segunda división teniendo al segundo pichichi de la Liga de hay que da el valor a todo eso

Voz 1643 25:22 que el Córdoba tiene a Sergi Guardiola que después de Jaime Mata es el máximo goleador de Segunda si alguien sabe de motivar a un equipo yo tengo claro que que Sandoval porque sobre todo es un gran motivador está el Córdoba a once punto de la salvación quedan dieciséis partidos dijo el presidente Jesús León ayer en Radio Córdoba que la salvación es de milagro

Voz 1881 25:42 sí pero eso es lo que hago es existe yo he vivido un ha varios en el mundo del deporte no es mimo de cómo estaba el club muy abandonado y tal y pudimos conseguirlo todo luego el año desgranó nada ir espero que se pueda firmar también

Voz 1643 26:02 bueno tú sabes del Rayo se salvó ante el Granada con un uno cero Un cabezazo de Tamudo en la última jornada de Liga en el tiempo de descuento ya se quedó en Primera con sentaban en el banquillo pero es que luego de Baza Granada el Granada está a siete puntos de la salvación faltan cuatro jornadas bueno ese Granada suma tres victorias un empate el empate ante el Atlético de Madrid que vale para quedarse en Primera cuando nadie apostaba para Granada que como tú dices Mister tú sabes de milagro

Voz 1881 26:28 no es que yo creo que en el fútbol de resultados no puede pasar de todo yo lo he dicho jugadores que hasta el último segundo de la competición hay que dejas el último agota es todo eso pero no el señor amigo altos ya que el dato que quiere que es un luchador que es un trabajador y que impulsó hay dos resulta el suyo no creo que que hay que luchar por todo lo que se pueda conseguir ir ahora tenemos muchas cosas por conseguir intimida para abajo yo creo que lo que hay que hacer es digna para arriba intentan hacerlo nosotros lo hemos planteado en bloques de cinco partidos cada cinco partidos intentar restar tres puntitos a los que están arriba y chopos capaz de hacer así vamos a llegar con vida a los dos últimos partidos que creemos que que el idea que tenemos no es de aquí no nos vamos a salvar con tres partidos por por delante porque eso es dificilísimo lo que sí que queremos llegar con vida los últimos partidos de Liga hay poder disputar esos esos puntos para podemos salvar cosa que ahora no queremos

Voz 1643 27:25 sabes de milagroso de casualidades porque yo decía ya basta al Rayo ante Granada luego salvase al Granada coges a Córdoba Jolín te estrena contra el Granada

Voz 1881 27:35 caprichos era en la vida no es el último partido de Liga del Córdoba será con el Sporting de Gijón también cabe nadie ha sido caprichoso pero bueno es ante todo eso hay que adaptarse ahí Navas tirar para adelante y empezar a Abel me gustaría enfrente al partido recuerda otro equipo porque al Granada que tengo mucho cariño pero es calendario y algo lo que te doce y a seguir tres punto lo antes posible y escribe el partido hubiese

Voz 1643 28:03 también dijo el presidente de Córdoba que si el Granada no sin perdón si Córdoba se salva meta tuvo el escudo del equipo en la pierna tú te atreves a apostaba por acelerar la salva o no

Voz 1881 28:14 tengo muchas cosas pero a mí lo que son muy y sobre todo a mis promesas hasta que no se terminan no lo puedo tipos que ya lo hice uno y no se me cumplido entonces justamente los que no he dicho es aún cumplido entonces cuando se haga no te preocupes que lo diré hay por delante que lo hará en las promesas que que cumpla

Voz 1643 28:35 bueno se escribe en un papel donde acaba la temporada si se cumplen lo señas

Voz 1881 28:39 sí sí sí no te preocupes que se partido se lo diré

Voz 1643 28:43 lo primero es el segundo máximo global de la categoría esa al Córdoba gol no le falta lo primero tiene que ser apuntalar la defensa porque al final la segunda más importante no recibir que marcar

Voz 1881 28:54 sí sobre todo a ser un equipo compacto porque sabemos que debemos el máximo realizador segundo máximo realizador de la categoría insólito que tenemos que dar valor ahora a partir de ahí hay que construir el equipo sólido allí y encajar los menos goles posibles sabemos que tenemos

Voz 1643 29:14 ha además el equipo que hizo siete fichajes el último día de mercado en mitad de temporada no no hay tiempo de hacer pretemporadas para encajar un equipo con tanta piezas pero lo que ese has hecho nada más llegar es poner doble dobles sesiones los primeros días bueno para que se vayan acostumbrando a tu forma de trabajar no

Voz 1881 29:29 no no porque también poquito tiempo la doble sesión lo que sí que obtenemos de los jugadores ir conociendo poco a poco tampoco las sesiones obsesione la de mucho carga física porque lo que nosotros queremos que vaya a los jugadores la verdad con la capacidad suficiente para poder afrontar los partidos pero lo que sí que es verdad que cuanto más tiempo que pase con los jugadores estos principios días pues de más en los pues no te sobre todo saber más de ellos para poder afrontar el partido desde el Granada yo lo que estamos haciendo estar constantemente con ellos sólo nos falta con ellos yo arroparlos

Voz 1643 30:08 pero estos dos días

Voz 1881 30:10 el Ilan aceptado hubo viene

Voz 1643 30:13 la última vez es que ha afirmado que hay permanencia continúas en Córdoba o primero para conseguir esa

Voz 17 30:20 esa continuidad hay que merecerlo

Voz 1263 30:23 yo estoy contigo lo último yo creo que no me gusta hipotecar ser concluye yo quiero estar que si yo digo que he hecho circular con el corro a la salvación que estas precedente lo que más hace falta y una vez que lo consigamos si se consigue pasó agradar agradable paseo lobby a merezco o lo hicieron pues hasta luego yo creo que hipotecar a base de contratos al final sale mal no creo que es preferible que cada uno sepamos lo que tenemos y se consiguen los objetivos seguro que se van a volver a encontrar por por necesidad porque al final y y todo cae por su propio peso

Voz 1643 31:08 yo de eso estoy seguro que si el Córdoba se salva poner un papel en blanco a José Ramón Sandoval para que firme su continuidad en el arcángel muchísimas gracias por estar este ratito en Play Segunda lo que voy a decir frases hechas lo de que le vaya bien y mucha suerte porque la van a necesitar

Voz 1263 31:25 muchísimas gracias la verdad es que estoy pero la suerte se trabaja también en estamos Pedro suerte en el mundo de pudo es así es un factor que tan ese juego entre muchas gracias por todo

Voz 1643 31:37 es algo que se trabaja es que al final se consigue gracias

Voz 1881 31:41 muchas gracias

Voz 5 31:44 eh

Voz 3 31:57 venimos de hablar de el Córdoba y en el caso de Jorge Romero no ha funcionado

Voz 1643 32:01 de que un técnico joven saque adelante la situación de un equipo si surtió efecto hace un par de temporadas por ejemplo en el Club Deportivo Tenerife con la llegada de Pep Martí tras la destitución de Martí dos años después el le ha servido al Tenerife la fórmula para que Joseba Etxeberria debutara con goleada en el banquillo del Heliodoro precisamente ante el Córdoba ya sentenciado Jorge Romero que ha cambiado para ver esta gran transformación del tren Ifema no de agua ni muy buenas

Voz 1025 32:29 qué tal buenas tardes Oscar momento feliz para el Club Deportivo Tenerife que recupera el pulso a la liga el cuadro blanquiazul venció por cinco tantos a uno al Córdoba y ahora piensa en revalidar su buen momento de forma gracias al cambio de técnico gracias al relevo Etxeberria por Martí con una victoria fuera de casa es su asignatura pendiente pues sólo ha vencido dos encuentros a domicilio el equipo ha entrenado por el ex el Athletic de Bilbao ha habido cambios en todas las líneas sabido también más intensidad en los entrenamientos pero lo que no cambia son las lesiones esta mañana ha caído Luis Milla otro problema muscular que se une a la microrrotura de fibras de Samuel Camil así que Echeverría no podrá repetir once en el Municipal de Santo Domingo escuchamos a Alex mula que es uno de los refuerzos invernales el si podrá ser titular este fin de semana

Voz 1643 33:09 el equipo está entrenando al máximo

Voz 1025 33:12 no

Voz 18 33:13 gente muy bien todo todo el Jover tan con cada entrenamiento muy intenso y muy fuertes que es lo que necesitamos para estar a tope sábado

Voz 1025 33:24 que aquí por si acaso ya te encuentras el Tenerife necesitaría once victorias en dieciséis partidos para colarse entre los play off o al menos para igualar la puntuación que hizo falta el año pasado sesenta y tres puntos la cifra mágica

Voz 1643 33:36 bueno bueno yo casi que aseguraría la permanencia primero hoy luego vería eso se puede pelear por algo más porque es que el Tenerife ha pasado siete meses de luchar por subir a pelear por no bajar el Córdoba tiene muy complicada la permanencia porque está a once puntos de la salvación pero es que el Lorca y el Sevilla Atlético están a catorce puntos de la Unión Deportiva Almería que marca la permanencia lo que nos lleva a preguntarnos están desahuciados Lorca hay Sevilla Atlético o me enteras hay Liga hay esperanza como nos decía José Ramón Sandoval los milagros existen las respuestas a tantas preguntas las tiene José Antonio Duro

Voz 1025 34:10 lo primero elegido es que no quiero que se animará a nadie porque también hay que entender que la distancia es amplia pero que muy amplia once y catorce puntos respectivamente son muchos puntos veremos si Lorca Sevilla Atlético y Córdoba de aquí parte la pieza son capaces de remontar

Voz 1704 34:28 Nos hemos remontado treinta años después para descubrir qué equipos de nuestra querida segunda división estaban en una situación tan comprometida y la verdad sea dicha a estas alturas jornada veintiséis apenas los hemos encontrado me reitero once y catorce puntos son muchos pero

Voz 1025 34:44 lo que muchos Fulton ya lo eran por ejemplo

Voz 1704 34:47 en la época moderna los nueve del Bilbao Athletic a estas alturas hace dos años los mismos del Nàstic hace exactamente seis o los mismos de Castellón en la temporada dos mil nueve dos mil diez todos ellos acabaron bajando les cuento el Sevilla Atlético que repite esta vez estaba a dieciocho de la salvación a estas alturas de competición primera conclusión había

Voz 20 35:09 la que está claro que no te salvas

Voz 1704 35:11 casos particulares y parecidos nos vamos alejando de la actualidad hay aproximando las cifras de Ahora el vecindario que a estas alturas estaba diez también el Córdoba y la Ponferradina llegaron a estarlo hace once años en situación parecida ponemos al Lleida al Universidad de Las Palmas al Toledo y al Ourense los gallegos se fueron hasta los trece puntos en la jornada veintiséis también el Marbella hace ya veintidós años Ejido dónde estarías tú que estaba a doce puntos pero he aquí la esperanza el Poli Ejido salvó la categoría en la temporada dos mil uno dos mil dos a diez puntos pero eso sí ganó ocho de los últimos dieciséis partidos es decir la mitad

Voz 4 35:52 la segunda conduce a diez puntos o más

Voz 1704 35:55 únicamente el polideportivo de elegido determinó salvando en definitiva a estas alturas de temporada ningún equipo que haya tenido una distancia de más de diez puntos con la salvación ha conseguido salvar la categoría todo esto en los últimos treinta años insisto no des animamos a nadie simplemente buscamos al primero en conseguir un hito de una magnitud importantísima por buscar algo positivo Sevilla Atlético y las revoluciones en Córdoba y Lorca aspiran a conseguir

Voz 1643 36:26 pues pudiera decir sino dejaran de decir en la radio que está muy jodido lo diríamos a como lo tienen animo el Sevilla Atlético Lorca y casi casi que Córdoba duro ha respondido a todas mis preguntas ahora el que va a responder a vuestras preguntas es el que más sabe de esto

Voz 21 36:46 lo quiera o que ha de Xisco

Voz 1643 36:57 vamos con una nueva entrega del consultorio de Sergio Sánchez en Play Segunda esa sección en la que los oyentes preguntan Sergio nuestro compañero de Movistar Plus que es el tío que más sabe de segunda de toda España responde todos los jueves a vuestra preguntas en el programa está ya por ahí preparado Sergio hola Sergio muy buenas

Voz 17 37:12 hola hola qué tal muy buenas esta semana hemos elegido a debían

Voz 1643 37:16 era una sola pregunta realidad son dos hemos elegido sólo oyente que pregunte que es Daniel John bajo capitán arroba Win aquí en bajo Dani en Twitter pero hace dos preguntas y como una Air de la parte de arriba y otra de la parte de abajo viene muy bien para para repasar las dos zonas de de la tabla la primera pregunta la de Daniel dice que no es que el Real Valladolid va a luchar por el play off o su irregularidad le hará quedar en tierra de nadie

Voz 22 37:42 bueno vamos a ver de qué es capaz es verdad que no es un equipo que este manteniendo una regularidad que les permita asomarse con contundencia arriba pero también hay que decir que de los últimos cinco partidos ha ganado tres ha empatado uno y ha perdido otro frente al Granada que es un rival en su campo muy complicado importante importante ver como el equipo después de aquellos cambios que dijo Luis César que había que intentar bueno ser un poquito más sólido atrás pues si consigue finalmente serlo no porque por ejemplo vimos en el partido frente a la Cultural que aunque gana el encuentro pues le hacen dos goles en lleva treinta y nueve tantos en contra que ahora mismo bueno pues es el equipo al que más goles le han hecho de la categoría por otros detrás de Córdoba y Cultural Leonesa es difícil no oír en Lorca dan entre los equipos de descenso bueno pues es difícil con esos números pero también es cierto que tampoco puede cambiar la dinámica de un equipo totalmente en media temporada lo que necesita este equipo de ser un poquito más solido atrás que yo creo que sí que lo está consiguiendo yo ahora que jugadores como Jaime Mata por ejemplo pues sean hombres importantes que un muy buen rendimiento yo creo que si consigue que jugadores de ese tipo la llegada de Ontiveros de Mata Pablo Hervías arriba sean hombres importantes pues puede retirar hacia arriba yo creo que tiene ahora partidos importantes esta misma semana la llegada del Huesca luego tiene por ahí el Rayo Vallecano yo creo que en dos tres cuatro jornadas si consigue enganchar una cuántas Victoria para ser un equipo que cuenta para estar arriba porque tienen mucha calidad yo creo que los recuerdo que ha hecho el mercado de invierno algunos con un refuerzo como en el que hablábamos de Ontiveros es importante pero necesita enganchar dos tres partidos yo creo que las próximas cuatro jornaleros se puede dirimir dónde va a estar

Voz 1643 39:21 la siguiente pregunta Si necesita una respuesta o un milagro porque es lo que pregunta venían el capitán es Si crees que el Córdoba va a salir de la zona de descenso

Voz 22 39:32 mira le damos la respuesta pero no milagro hace mal hace falta más yo creo que las dos cosas no las dos cosas van a ser necesarias el Córdoba ahora mismo está con diecinueve puntos hay ilusión por la llegada de Sandoval pero hay que ver si eso se transforma Si alguien es un motivador nato es José Ramón Sandoval tuvo una opción muy bien el K la situación en la que sube al Rayo Vallecano al Rayo Vallecano sube en una temporada en el que hay un montón de problemas extradeportivos que llegan a culminarse con yo que recuerdo aquel partido en el que las sí dice que el equipo no ha dado todo por ganar y se montó el lío tremendo el equipo hace piña yo recuerdo por ejemplo en ese partido frente al Huesca también que algo externo al fútbol pero que afectaba al equipo los proveedores que servían a la empresa de los Ruiz Mateos que gana como si pierde en un camión de leche allí porque no les daba no tengan toda la razón del mundo bueno todo se contagiaba al equipo pues el consigue hacer piña de lo aislarse de lo extradeportivo y subir ahora lo extradeportivo no está reglado en el Córdoba no con la llegada de la nueva propiedad han llegado un montón de fichajes difícil dificilísimo tiene que hacer una pretemporada dentro de la de la temporada y todo comienza yo creo que por marcarse objetivos cortos ganara Granada ganar a Valladolid en casa en los próximos dos encuentros y después pensar una cosa es muy muy difícil tiene que ganar por lo menos yo creo que siendo muy optimistas nueve partidos para ver llegar a los cuarenta y seis puntos y empatar uno están en cuarenta y siete y soñar con una salvación que sea de menos puntos que en otras temporadas que yo creo que va a ser así ganarle a los rivales directos porque sino le gana los rivales directos que tiene unos cuantos con los que se debe enfrentar por ejemplo con la Cultural con la Alcorcón sino llegan a los rivales directos ni nada que hacer incluso aunque ganadas a nueve partidos de los nueve partidos se puede conseguir si es imposible no son Bilardo aquí no le pusieran Nuevo Arcángel que Ángel Sandoval en lugar de San Gabriel

Voz 1881 41:20 no ha al Campos el Córdoba porque muy

Voz 22 41:22 muy muy complicado imposible no pero yo lo veo tremendamente difícil a mí realmente me sorprendería mucho que se salvada al Córdoba pero bueno la esperanza el último que se pierde

Voz 1643 41:31 es curioso lo de Sandoval porque si alguien sabe Milagros es él ha entrenado al Rayo por TIM filial Granada ya de vuelta mira qué curioso al Rayo Vallecano les salvó en Primera en el último minuto con un gol de ETA ante el Granada al Granada lo hacía falta de cuatro jornadas osea faltaban doce puntos en juego estaba siete de la salvación consiguió y tres victorias y un empate salvó al Granada y contra quién debuta Sandoval este fin de semana en el banquillo del Córdoba otra vez no contra Granada al final entre esos equipo menos el Sporting están ahí mezcla no por casualidad pero no con con esos equipos el el milagro lo ha hecho veremos ahora se lo que va que es muy complicado

Voz 22 42:13 es que claro a ver yo creo que lo que la clave para mí fijarse objetivos cortos ganan los dos

Voz 1881 42:20 eso no se consiga los dos partidos de casa

Voz 22 42:23 en el punto en dos de los equipos que están inmediatamente por arriba que no están en descenso Barça veía Almería pierden los dos partidos estaría a cinco puntos bueno cinco puntos secretario Mundo en la que un mundo por delante claro luego tienes que mantener ese ritmo en este mantener esas decimos que cuando llegó un entrenador suele haber un revulsivo las cosas suelen cambiar pero luego mantenerse Bimbo y luego tiene que visitar por ejemplo creo que tiene que visitar Osasuna son partidos complicados pero imposible no posible pero es tremendamente difícil nunca es el aceite que igual nosotros seguro pero también cuando al acabar la primera vuelta con Luis César en la primera etapa en la primera vuelta con dieciocho puntos y colista da la sensación de que no hay nada que hacer absolutamente nada que hacer en la segunda el Albacete cambia también la forma de juego se salva Illes y duro un poquito más la Liga

Voz 1025 43:14 al cabo de un monto de forma que incluso hace cerca

Voz 22 43:17 lo que leyó pero claro fue terminar la primera vuelta hay reaccionar es que ahora ya pasado ya han pasado unos cuantos partidos de que termina la primera vuelta es muy muy difícil yo creo que si lo consigue santo al centro asegurado Elio porque es algo excepcional

Voz 1643 43:34 vamos a terminar la selección con una frase que le gustaba mucho Anquela para que la gente vea que es posible o que los milagros

Voz 22 43:40 esto claro si a mí me dicen que segunda basaron puro

Voz 1643 43:42 avalando yo me siento a esperar pues esto es la Segunda División y es pues Sergio muchísimas gracias ya está la próxima semana a Segunda

