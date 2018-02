¿Adivinarías de dónde son estas canciones?

Voz 1 00:00 Viva Alpine amigos a la política

Voz 2 00:09 a mí me la Junta me la trae al fresco Wood que miedo es desde la pregunta Sarah Clark así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy viva

Voz 3 00:30 os la voy bien

Voz 4 00:42 puedo hacerle una pregunta culturista rompiendo ciudadanos conviven con la duda de cosas como dice el señor que Najwa nada hijos lo tenéis rojo

Voz 6 00:57 no esto no está roto esto funciona perfectamente y hoy en cartel están Iñaki de la Torre oleaje Lucía Taboada Susana Ruiz estará Laura Piñero y el Mundo Today Especialistas iré Aróstegui Toni Martínez quién ha hablado

Voz 0230 01:12 qué tal la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha hablado necesita mucha más gente haciéndoles la pelota porque eso es lo que nos gusta considera considera que hay que ir con mucho cuidado con las noticias faltas con las noticias falsas Soraya Sáenz de Santamaría en una frase que viniendo de un representante del Gobierno tiene mucho mérito o ciudadano

Voz 7 01:33 en una democracia plena inmadura a deconstruir y fortalecer su criterio a la hora de asumir una información como cierta

Voz 0230 01:41 ahora es muy importante que los ciudadanos puedan tener su criterio sobre lo que es verdadero en lo que es falso imaginaros que un país rescata su banca se gasta sesenta mil millones de euros y suministro de Economía dice lo sigue

Voz 8 01:52 ante esto no cuesta a los contribuyentes españoles del pero me gustaría

Voz 0230 01:57 ya especificar lo muy claramente es decir dice que no cuesta nada te dice que no va a costar un euro a los contribuyentes españoles esto es verdadero o es falso las noticias que tenemos hasta ahora sugeriría Kane la última vez que el Banco de España dijo algo de esto fue que dábamos por perdidos sesenta hay seis mil millones de euros

Voz 9 02:18 no tengo nada que este una tasa particular normal un matrimonio

Voz 4 02:21 tío

Voz 0230 02:22 Luis de Guindos que por cierto sea examinado ahora para vicepresidente del Banco Central Europeo los europarlamentarios ha examinado ante el Parlamento Europeo los europarlamentarios han dicho que prefieren ala otro candidato al candidato irlandés y eso que Luis de Guindos ha ido con un argumento extraordinario un argumento buenísimo les ha contado yo soy tan independiente que forma parte de un Gobierno pero este estos argumentos que fue España quizá no se acaba han de entendernos tan en Europa este nivel y prefieren al candidato irlandés que es verdadero que es falso

Voz 10 02:50 el día Aróstegui

Voz 11 02:51 obligan a un pasajero a permanecer despierto porque sus ronquidos no dejan dormir al resto de los pasajeros también encontramos en qué punto es esto ha pasado en la India era un viaje de unas siete horas a las cinco de la mañana al principio del trayecto el hombre se quedó dormido y empezó a rondar el resto de pasajeros entonces como no podían conciliar el sueño decidieron despertarle le obligaron a estar con los ojos abiertos trayecto según las informaciones además el hombre no se sintió ofendido e incluso se lo ofreció poner una denuncia a las autoridades

Voz 4 03:23 sí sí sí yo ante todo un respeto

Voz 12 03:28 Bush

Voz 13 03:33 un respeto respeto y twiterías por supuesto como de días chino De Niro que nos aclara el motivo de una de las frases más famosas

Voz 14 03:43 ya y sin embargo se mueve Galileo

Voz 15 03:45 tras calzar la mesa de la cocina

Voz 16 03:49 bueno y luego hay nombres que no ayudan a tener una vida fácil el twis ese cansino Royal

Voz 15 03:54 control de alcoholemia soy Najwa Nimri madre mía cómo va esto

Voz 16 04:02 luego hay conversaciones quedan unos giros inesperados como por ejemplo este que no estoy Tea Don chalecos

Voz 15 04:09 cariño tenemos que hablar que pasa ahora lo nuestro no va bien dime algo que no sepa una Jean se llama Elmer Figueroa

Voz 16 04:17 a la gente opina sin saber que un caso clarísimo a cargo de Piper

Voz 15 04:21 qué narices es eso una copa vaginal ya dan premios por todo

Voz 1610 04:28 yo ya

Voz 16 04:28 los amigos la crueldad no tiene porque estar reñida con la sutileza un ejemplo Nos lo da

Voz 15 04:32 Silvio Carrie hoy para comer sobras en fin por lo menos tenemos para comer no es entendido

Voz 17 04:41 sí

Voz 1981 04:49 el Mundo Today Ciudadanos ha ganado ya a las próximas elecciones generales según Metroscopia sondeo evitará la celebración de los comicios pues ahora ya el resultado y por tanto Albert Rivera podrá ser investido presidente sin necesidad de debates ni campañas previa de Metroscopia precisa que será reelegido otras cuatro legislaturas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla aparecen en un caso con Werther dos días después de los Goya contó a ellos han empezado a aparecer también algunas de las estatuillas que se otorgaron durante la misma noche me han cogido manía se quejaba Reyes desde uno de los mostradores de la tienda de segunda mano

Voz 3 05:28 a siguientes d'Estudis Jordi M

Voz 0230 05:31 menos de dos semanas sólo ha tardado quince días en dejar de interesarse por la estética de los platos y empezar a preocuparse únicamente por la cantidad su Instagram está ahora mismo lleno de torreznos

Voz 16 05:45 última hora Armand cuéntanos le prohiben subir a un avión con el avión de apoyo emocional necesito darme fuerte a mi avión porque me aterra subida los aviones ha declarado el pasajero que ha tenido que volver a casa con su Boing747

Voz 1981 06:00 vamos ahora con algunos titulares breves logra pasar quinientos gramos de cocaína por el control de aeropuertos diciendo que es merchandising de la serie narcos las autoridades alertan de nuevo reto viral entre los autónomos tramitar la firma digital de la Agencia Tributaria descarrila el vagón silencioso del AVE nadie se entera porque los pasajeros no se atrevieron ni a gritar ni a dar la alarma a móvil de empresa más caro que la empresa zapatillas de andar por casa es ascendida a zapatilla de bajar la basura

Voz 4 06:32 conductor de autobús se lleva

Voz 1981 06:34 tras el cartel de no hablar con el conductor

Voz 19 06:41 sí

Voz 20 07:15 eh

Voz 21 07:26 era

Voz 22 07:28 no

Voz 0230 07:28 España vuelve a su ser la política española ya es un todos contra todos como en los partidos de fútbol de los patios de colegio pero patios de colegio de los de antes aquellos eh

Voz 23 07:37 era fútbol no lo del Paris Saint Germain un equipo sinsabor hace años cuando en las aulas éramos cincuenta alumnos en los recreos es desataba la furia

Voz 0230 07:48 eso decía todos contra todos no había aquí porque había compañeros todos podían ser rivales como la política española todos contra todos PP contra Ciudadanos PSOE contra podemos podemos contra PP y Ciudadanos C's contra PSOE PP y nacionalistas independentistas contra independentistas nacionalistas cuenta independentistas y Albert Rivera contrató dos porque como habla sin complejos se planta el centro de la plaza y mire donde mire dice

Voz 24 08:09 Elvira chavales están volando hostiase tienes cara de aeropuerto

Voz 0230 08:12 mientras tanto el líder del PSOE es Pedro Sánchez sostiene que el Gobierno está paralizado y lo hace con una frase que ya no resulta familiar y que nos invita a pensar cada cuánto debe renovarse el repertorio de frases de un político

Voz 4 08:31 es que tenemos un Gobierno paralizado Gobierno vacío de ideas pero lleno de corrupción habéis catado que es frase con un juego de palabras no es la primera

Voz 0230 08:43 es evidente que este Gobierno está vacío

Voz 25 08:45 sí pero también es evidente que está lleno de corrupción

Voz 4 08:48 ni la segunda tenemos un gobierno un partido del Gobierno vacío de ideas pero lleno de corrupción

Voz 0230 08:56 aquí para el partido solamente es el gobierno en realidad la frase parecería más lógica un Gobierno vacío de ideas apoyado por un partido lleno de corrupción pero sea cual sea ya aunque se repita la frase tiene la virtud de incidir en el mensaje principal que se quiere transmitir por ejemplo Margarita Robles socialista

Voz 26 09:12 el panorama de esta legislatura es muy preocupante porque hay una parálisis evidente Robles repito mensaje de gobierno tiene que darse cuenta que no puede llevar a España a la parálisis a la de la está llevando Aitor Esteban del PNV

Voz 4 09:25 al final esto es una eso es un Parlamento anulado no

Voz 27 09:28 Irene Montero de Podemos insiste en el mensaje es cierto que hay un gran bloqueo legislativo y Irene Montero segundo intento yo creo que el bloqueo de Ciudadanos y el PP va a seguir pero vamos a intentar desbloquear cualquier cosa pues por supuesto que lo haremos el diputado Joan Baldoví de Compromís también esterilidad

Voz 4 09:43 mis sensaciones de esterilidad de mucho teatro esterilidad parálisis bloqueo vacío

Voz 0230 09:51 está el Gobierno para decir

Voz 4 09:53 a Pablo Casado

Voz 0230 09:56 Partido Popular también nota que faltan pedales en las

Voz 28 09:58 bici me pongo una frase de Delors que me gusta mucho que es que lo países como una bicicleta tú puede dejar de pedalear y seguir avanzando un tiempo pero si no renueva ese pedaleo te caes

Voz 0230 10:08 bueno puedes avanzar un tiempo si es cuesta arriba no esto cuesta arriba no tira llena Mariano Rajoy le preguntaron si preferiría tomar una cerveza con Pedro Sánchez o con Albert Rivera respondió escuchamos

Voz 29 10:20 el paréntesis no politico ya que hablamos de Paco con quién se tomaría usted mejor una cerveza venga con usted un poco sentido

Voz 0230 10:39 a escuchar a Mariano Rajoy en estos días tampoco supone una inyección de entusiasmo e transmite la impresión de estar pensando

Voz 4 10:50 con todo el mundo no

Voz 0230 10:54 el Gobierno no va a presentar los presupuestos para dos mil dieciocho que ya lleva dos meses tendrían que haberlos presentado hace cuatro cinco meses pero como los aprobar pues dicen hace no José Mota

Voz 30 11:04 el porno y es si hay que ir se va si verdaderamente cree que la situación es verdad gente para que haya que ir que para eso estoy que va a hacer que no voy

Voz 4 11:13 si no es por no ir

Voz 0230 11:15 la ley prevé que se prorroguen los Presupuestos pero cuando se rechazan esto de no presentarse siquiera ya es un poco peculiar si sale Luis de Guindos del Gobierno si los del Parlamento Europeo buenos al final el Banco Central Europeo leerle adopta como vicepresidente y sale Luis de Guindos del Gobierno habrá algún cambio esposa que lo tengamos dentro de poco un cambio de gobierno no porque total oye por fortuna para el Gobierno tampoco es que la oposición esté para echar cohetes la desaparición de la izquierda en España también es bastante curiosa no a veces en el cine pasa ser ruedan escenas que después no aparecen en el montaje final los actores que han rodado estas escenas si no han rodado ninguna más aparecen en los créditos al final

Voz 22 11:59 aunque no lo hayas visto

Voz 0230 12:02 eso está pasando ahora con el PSOE con Podemos que seguramente están en la política la película de la política española pero sólo les vemos en los créditos PSOE y Podemos se quejan de que el Gobierno no hace nada pero podría decirse tampoco es que vosotros os estoy saliendo pero el Gobierno anuncia lo que va a tomar medidas va a gobernar yo he dicho vamos a tomar medidas que vamos a gobernar en Cataluña dices bueno ya puestos podría gobernar para toda España ha anunciado el Gobierno que va a tomar medidas en educación en Cataluña me dice bueno como ya tenemos el ciento cincuenta y cinco adopta ciento cincuenta y seis y gobierna ya para toda España Especialistas secundarios

Voz 4 12:37 y vamos venga

Voz 18 12:40 la musiquita

Voz 1610 12:43 yo sé hacer

Voz 16 12:49 una pequeña reflexión Roberto a veces vivimos aquí en la radio la encerrados en nuestra jaula de oro en en esta nube de de de lujo Si de sexo en la que estamos todos is todos así y somos poco conscientes de la percepción que tiene el oyente de de de programa no nosotros estamos aquí hija pero a lo mejor el oyente está pensando de qué se ríen estos to life eso sí todos se que voy a medias oyentes que no cuenten por favor aunque nos duela que no que nos cuenten lo que opinan el programa yo lo sí si ya de memoria uno a alguien ya tenemos una una persona al teléfono ola buena está

Voz 12 13:20 buenas tardes memoria de murió en el que moría en memoria una tengo El Larguero

Voz 16 13:25 pero al larguero y luego a la venta en su nombre por favor

Voz 12 13:29 en Mari Cruz de navajas pero una mujer

Voz 4 13:33 todo junto mano

Voz 12 13:34 hay tanta María nombre nombre Cruz de navajas por una eh mi primer apellido mujer la regidora Cruz de navaja Pruna sin apellido neozelandés que significa gastroenteritis

Voz 31 13:47 de acuerdo con la muerte de Mari Cruz de llamaré no y Mary Mary es verdad sí sí en los oyentes de La Ventana no

Voz 12 13:56 hay veces que se excede quitar porque yo trabajos de peluqueros de perros hidraten cuando le pide que ponga la Cope Cadena Dial pero en general no ponen pega ahí casi siempre Kuchar de el principio final

Voz 16 14:07 lo que quiero el perro no bueno qué te parece el programa llamado por eso no sinceramente Mari sinceramente

Voz 12 14:12 a él no a mí me encanta a mí me encanta de los jueves hay tanto talento tanto talento radio desborda que alguna en Miguel hasta marear chica de síndrome de Stendhal síndrome de la madre que los parió habla de uno en uno

Voz 1610 14:28 ya te entiendo a a veces hablamos muy

Voz 12 14:31 de saber que colaboradores es que está hablando yo porque os escucho siempre es pillo enseguida pero habrá otros oyentes pues escuché menos que va vale a mí lo que más me gusta por ejemplo a mí en mi opinión es Susana Ruiz la que cometió

Voz 1610 14:47 cuál

Voz 12 14:48 habla de Internet mierda

Voz 1610 14:50 no no platos

Voz 16 14:53 exacto el Internet de toca Lucía Taboada digamos

Voz 31 14:57 que una de las El Mundo Today no nota claro El Mundo Today son Xavi que ojalá Xabi Quique Sánchez

Voz 18 15:08 Xavi a veces este mineral

Voz 16 15:12 no lo primero no es Toni Martínez

Voz 31 15:17 Ylenia no violentos otra persona no millennials tire este señor todo el mundo los micrófonos sí sí sí exacto flequillo claras

Voz 12 15:39 mucho calla loco guiñoles que es un muñeco

Voz 31 15:42 no te lo que niños era Tony pero no es un muñeco es un ser humano piensa que sufre perdón perdón la verdad es que sí es verdad

Voz 16 15:54 oye no has ayudado mucho María entender cómo los oyentes no perciben gracias por llamar vale

Voz 12 15:59 oye esperar es que haya visto quiere saludar

Voz 4 16:06 estás cortando el pelo o un perro no

Voz 31 16:07 no veo mi madre que tiene aunque gracias por llamar bueno Roberto gente aclara no sí sí

Voz 6 16:16 el encuentro larguísimos controlada así hemos ido a la que se aclara con la música es Laura Piñero

Voz 33 16:32 si la eh no a cuente el pasa nada esta no lo eh eh el de que no cambia se lo eh pero claro está

Voz 6 16:56 me suena la pegatina quizá sí S10

Voz 0419 16:59 no bien dos de las nuevas canciones del nuevo trabajo de la pegatina que se llamará ahora o nunca este es una de ellas la tempestad con la colaboración de Eva Amaral que esta sonando ahí de fondo el tema avanza lo que está por venir nuevos matices sonoros pero que no tapan la esencia de este grupo que tuvimos aquí en Todo por la radio os acordáis forma parte del sexto álbum de estudio de la banda que verá la luz Abril producido por Rafa Arcaute que ha trabajado con K

Voz 34 17:27 calle trece o Calamaro entre otros las letras giran en torno a revoluciones personales no sabemos mucho más yp prometen sorpresas la tempestad de la pegatina

Voz 20 17:49 pero confío en la vida

Voz 33 17:52 a que

Voz 20 17:55 que es eh

Voz 33 17:57 era el bien ya

Voz 3 18:06 la

Voz 6 18:10 habrá más música clase de música hoy antes de las seis con Iñaki de la Torre son las cinco veintinueve cuatro y veintinueve en Canarias

Voz 35 18:17 la Ventana Cadena Ser

Voz 4 18:20 vale

Voz 6 18:32 en La Ventana en Todo por la radio a ver cómo está los animalitos de Susana

Voz 3 18:40 no

Voz 34 18:45 yo podía estoy preparando una sorpresa porque yo te estoy preparando así que decidí hoy te voy a hablar del éxito de una vida sin sexo

Voz 14 18:57 no obstante a verlo

Voz 1610 19:00 sí bueno bueno vamos a ver vamos a escuchar

Voz 4 19:02 ya hay varios animales os reto a que me digáis cuáles son echarlo

Voz 12 19:13 es un dato

Voz 4 19:17 vamos

Voz 12 19:18 sí sí sí

Voz 0230 19:21 dos

Voz 1610 19:24 una cosa es la de la radio pero no lo único torneo

Voz 1 19:32 quiero bueno Íñigo va ahora es un bebé su sobrina

Voz 4 19:43 no era para Francino pero nos gusta

Voz 37 19:53 Luzardo

Voz 4 19:58 muy bien bueno pavo real ciervo gana avutarda que tienen en común todos ellos pues entre otras cosas que están en celo en pleno reclamo o cortejo estos animales mojar está la la lista legales esto ha llamado mucho pero no

Voz 1922 20:15 todos los animales pasan por el trámite del sexo para reproducirse hay muy pocas especies muy poquitas pero algunas que se reproducen por otras vías una de las más interesantes es el Molly amazónico un pez Cecilio que hasta el momento ha sobrevivido setenta mil años sin sexo eso para que os quejáis cuando hay que hacerlo

Voz 4 20:33 se te quema la temporada setenta mil años sin sexo la racha todos los ejemplares todos suenen

Voz 1922 20:39 las no hay machos y su técnica de reproducción es la llamada Génesis todas las descendientes son clones de la madre sí que es verdad que se sirven de machos de otras especies para desencadenar el proceso de reproducción pero sin que éstos aportan ningún tipo de material genético

Voz 4 20:54 como es un clon de la madre ojo el nombre del pez puede llevar a engaños es Molly amazónico diría bueno vive en el Amazonas no vive en aguas de Norteamérica el apellido les viene de las amazonas las guerreras de la mitología griega que a solas y bueno

Voz 1922 21:10 en el caso es que según los últimos estudios esta vida sin sexo les sienta de maravilla unos científicos esto

Voz 10 21:15 bueno los últimos

Voz 1922 21:18 una de las últimas investigaciones genéticas sobre esta especie y la conclusión es que gozan de una salud notables el resultado ha sorprendido a los científicos porque normalmente los linajes a sexuales suelen extinguirse a causa de la decadencia de los genomas por falta de adversidad pero eso les va muy bien y sólo un dato hay sesenta y dos mil especies de vertebrados

Voz 4 21:37 especia arriba especial bajo la dos mil

Voz 1922 21:39 el catalogadas en dos mil nueve

Voz 4 21:41 sólo cincuenta de estas se reproducen sexualmente sin cuento

Voz 18 21:47 la cuenta de dos

Voz 4 21:50 bueno pues aquí no no les va bien les va bien al almuerzo amazónicos cuarenta y nueve al usted no les va muy bien

Voz 6 21:59 ya está sexo bestia sexo animal amore en las redes

Voz 22 22:04 para para

Voz 1610 22:10 no Lucía Taboada después el día de los enamorados

Voz 1322 22:12 eso es el sexo vamos al amor porque como sabéis ayer fue el día de los enamorados

Voz 38 22:18 estoy

Voz 1322 22:30 está el amor en el ambiente ellos son hablar de una historia que lleva siendo viral desde el año dos mil catorce por qué hay gente que lleva regularlo de que el prójimo tenga pareja veréis en el año dos mil catorce Un grupo de solteros de Shanghai compró todos los asientos impares del estreno en el cine de Beijing Love Story que fue un catorce febrero todos los impares único propósito era efectivamente boicotear activamente las citas

Voz 4 22:53 bueno si quieres ver una

Voz 1322 22:56 en el día de San Valentín lo siento tendrás que sentarte por separado decía el mensaje del organizador del sabotaje romántico

Voz 39 23:05 no

Voz 1322 23:09 así que todos los que forman pareja se tuvieron que sentarse por separado ese día si crees que todo lo chinas tienen familia porque todos los de mi barrio la tienen no estás en lo cierto lo cierto es que China tiene la mayor población mundial de solteros del mundo agravada además por el profundo desequilibrio de género que hay en el país mira según un informe elaborado por la Academia China de Ciencias sociales más de veinticuatro millones de hombres en edad de casarse en China no van a poder hacerlo en la próxima década por falta de pareja femenina

Voz 1610 23:37 te parece

Voz 34 23:41 sí pero en chino quien al ser los más de muchas cosas los que nadie

Voz 1322 23:48 hoy fue precisamente en China donde nació en los años noventa el día del soltero que no se celebran y el trece de febrero ni el quince como pudiese parecer se celebra el once de noviembre porque el unos simboliza un individuo una sola persona un soltero comenzó como una ocasión para comer pero con los años se ha transformado en una orgía de compras en línea el pasado once de noviembre

Voz 34 24:07 este hombre

Voz 1322 24:10 el pasado once de noviembre se gastaron mil millones de euros en los dos primeros minutos del día de soltero en dos minutos si se enviaron en un día ochocientos millones de paquetes vamos que en China hay más cartón que parejas eso seguro

Voz 34 24:25 que alquiló los compró los asientos con eso es la gente no se pudo sentar

Voz 0230 24:37 eso sí tiene un respeto y una disciplina

Voz 3 24:40 hombre chino

Voz 34 24:45 cientos campo de trabajo Ramiro te llevas tendría decía que estaba una cita a ciegas claro porque estaba sentado desconocidos se otro chino

Voz 1610 25:04 vamos especialistas

Voz 16 25:06 bueno vamos a irnos hasta hasta Estados Unidos cruzamos el charco y conectamos de bien con la W regateó de Wichita

Voz 1610 25:13 a pesar micro

Voz 40 25:19 bienvenidos a este punto de hermanamiento entre la W K R T O de Wichita Ilha graba en Cadena Ser en España bienvenidos al consultorio vaquero el viejo Esther Antero hay que Mead Spence y eso que oigo no es un tío ya al otro lado del teléfono

Voz 41 25:37 al otro teléfono Apache carmesí es mi nombre Alfredo

Voz 40 25:45 de Arizona Now que se te ofrece trabajo

Voz 41 25:48 quisiera anunció como viene siendo somos nadando al recinto ferial todos los va a ser nuestro vigésimo tercero

Voz 40 26:02 a qué bueno las últimas novedades en señales de humo verdad

Voz 41 26:05 a ver si es creíble el húmero el humo ya no ya no es sólo un blanco gris vemos muchos sumó de muchos colores diferentes

Voz 40 26:15 eres su mensaje distrito no clavado

Voz 41 26:18 el rojo y el último p'alante luego el humo pude sé que que ataca los indios tipo como como Podemos se presentó tan perfecta como novedad este año los emojis humos Gemma aquí nubes de humo con caritas paramos está bien señales de humo multimedia bueno una mala pasada

Voz 40 26:44 para hacer negocio próspera verdad amigable

Voz 41 26:46 demasiado diría yo te cuento una pequeña hasta la otra noche estaba durmiendo tranquilamente en mi típica tienda india también llamada Tippi van de repente veo a mi alrededor Egidio Amaya fuego no no no era una una comercial de señales de humo que está mostrando una oferta que te pareces a mí a dar luz de la mañana

Voz 40 27:14 es el precio que hay que pagar por por el éxito no

Voz 41 27:17 a ver yo creo yo nada Oye que estas viendo semana en Montana estáis todos invitados al salón de comunicación India oye cabrá whisky Quebramar

Voz 40 27:26 bueno a whisky póquer las dos columnas sobre las que se sostiene esta gloriosa nación verdad gracias lo Apache carmesí y ahora si me dejáis quiero felicitar por favor aún campeón él es Jim voy Tucker que quedó primero en el último campeonato de lleno

Voz 18 27:40 has que en esta emisora

Voz 42 27:47 ah

Voz 41 27:49 sí

Voz 42 27:52 bueno

Voz 1610 27:53 no

Voz 40 27:55 más de trescientos participantes hombres mujeres y niños gritando Yihat durante una semana y tú fuiste número uno no cuántos yihadistas Liga

Voz 41 28:06 vayan contando los días de la final que me has me hice más de noventa y cuatro y media de noventa y seis

Voz 40 28:12 sí noventa y cinco allí increíble cuál es el secreto James

Voz 41 28:18 bueno de ABN

Voz 4 28:21 sí mantener

Voz 41 28:23 ah el hable de llega muchas natación olmeca que tengo yo de de agua y de whisky de agua hoy diez de whisky fumar fuerte idioma nuestro señal que siempre está ahí cuando necesitas un buen yo

Voz 40 28:37 ah ah oye el premio que se ha llevado Jaime es un vale de cien dólares atención para gastarse en tiendas de Wichita y un precioso sombrero gorra de la radio verdad

Voz 41 28:47 bueno es sin ánimo dejarte como mentiroso Virgil esto sobre dos barraca dicen tiene más de gorra sombrero yo te diré que dé sombra no tiene nada que es pura y simple

Voz 40 28:57 qué hubiera dicho yo mejor llega a que el diablo me lleve vale si no lo he pasado en grande esta tarde que el diablo me lleve bueno viejo Roberto Caspe expide de oyentes que me has dicho adiós horas llega

Voz 44 29:16 hola obtenidos a la futura dulce pide al milenio no

Voz 24 29:21 serio toro de vosotros os habéis peleado por Twitter por Facebook algo siempre siempre hay discusión Benito señora está persona poquitos llega parejos pero hay alguien hay alguien por ahí que se dedica a analizar estas peleas a sacar sociología de todo esto lo hacen con leyes y más ojo ojo sí sí sí pero primero voy a definir una le pone para el que no sepa lo que es una ley expone con otra ley la ley pony más de las

Voz 10 29:51 leyes el pony más Ike de Fira si el número de leyes se pone más es directamente proporcional al número de individuos que conozcan que es una Léger pony mal

Voz 24 30:01 esto es una magnífica esa esa es genial pues vamos

Voz 10 30:08 por Emma tanto como la de Murphy la navaja de Oca la ley no pues de handling OPA definir por ejemplo la ley Bernaldo me gusta mucho es como no culpe a la a la villa ni a algo que se puede deducir por la estupidez claro esto en Twitter en Twitter es muy como si esto de Twitter muy como mira esta Mis favoritas la ley de Got duerme a medida que una discusión en líneas avanza la probabilidad de que aparezca una comparación con Hitler o nazis aumenta

Voz 24 30:40 también es muy común que otro le diga

Voz 10 30:42 no a esa opinión es es un Nati Essex suele pasar muchísimo

Voz 1610 30:45 antes no tiene porque avanzar mucho no no si la directamente

Voz 10 30:49 esa rápida este nuevo tenemos la ley de Poul anunció nazcan Pou esta esta me encanta porque ésta es Mundo Today total dice es imposible parodiar sin que alguien se tome en serio algo esta esta es genial y luego tiene tiene coronarios por ejemplo dice sí una emoticonos otra muestra clara de humor es imposible saber el estado de ánimo de esa persona entonces tiene otro Koldo dio más hice se podría extender hasta el infinito una parodia sin ningún emoticonos sin que se supiese si esa persona está parodiando o no entonces tú puede ser Terra planita puede ser Taurino puede ser lo que quieras si no pone un emoticonos hasta el infinito con ella es esta me gusta mucho luego está la ley de vuelcos McCann English

Voz 18 31:38 esto está bien esto en la define Twitter

Voz 10 31:42 ojo la probabilidad el éxito de cualquier intento de cambiar el asunto o dirección de la discusión es directamente proporcional a la calidad del contenido de la misma es verdad es si estás hablando de basura largo me da igual no puedes no puedes la calidad de la discusión en ningún en ningún sentido da igual pero que luego hay con horarios yo me encanta porque hay un punto de la discusión que se alcanza en la temperatura de munición que se llama Flame jugador que definió así dice durante la friend por cualquier intento de uso de la lógica o argumentación de falacias sólo crea más crispación de dentro de la discusión está genial lo del nazi

Voz 14 32:25 Iván

Voz 10 32:28 hasta luego dice también tiene otro color año que esto más de Internet dice el consumo de banda incrementa inversamente a la calidad del contenido de la discusión pero luego hay una paradoja de Wilcoxon que me encanta que es si se cita la Ley de Wilcox puede ser que esta calidad de la discusión sea que que podamos desviar la discusión a otro lado citando la propia ley de la paradoja de Wilcox

Voz 24 32:55 bueno ya tenéis unas pocas leyes para adelante anima arroba policía tú venga discutir conmigo ya podemos desviar

Voz 14 33:26 estamos en el tiempo de la clase de música con Luz Casal como oyes

Voz 3 33:41 que es mejor una caída

Voz 14 33:46 hoy la cosa tiene un poquito de pinta dando dándose sí de concurso de sí más bien de cocos a examinar pero vamos a empezar haciendo una cosa general que es preguntándose está música que habéis de fondo independientemente que fuera luz qué tipo de música creéis que venga Rock Band Rock

Voz 1610 34:06 vale muy bien efectivamente

Voz 34 34:10 por supuesto pues es ya Saviola no llega

Voz 14 34:15 es gallega efectivamente el grado superior es una español premio además hemos pagaba oyes no tiene acento bueno pues lo que voy es que hay músicas las músicas realmente sobreviven de unos lugares a otros es decir da igual que tú la hagas en China en Italia o no sé dónde porque resulta que el pop es todo igual en todo el mundo por qué porque es música norteamericana o música anglosajona también venía de Inglaterra entonces resulta que tú en músicas de otros países no dices nuestro música italiana mentira en música hecha en Italia o esto es por ejemplo música en España en Galicia pero es música norteamericana la cosa no cambia con la geografía hay tampoco cambia con con el tiempo ya veréis por ejemplo que acabe estoy refiriendo pues que sitúa oyes otra vez es una canción de Sheryl Crown no te suena muy diferente el acompañamiento que este acompañamiento su elección está gallega también clásico rock sureño de Galicia como rock folk sureño sí señor canta en inglés escuchada bueno no quiero decir que la orquestación el steel guitar ese queréis esa especie de pedal de esa guitarra que se pone como una mesa piano la acústica el ritmo es igual que el de Lucas al os voy a refrescar como era casal para que veas cómo se parece

Voz 22 35:47 enviar

Voz 14 35:55 podría ser seré Kraus y ahora de repente se arranca a cantar en inglés nos lo creemos eso es lo gracioso ya que arranca mira que es tan bueno a lo que voy es que vamos a intentar jugar yo le voy a pedir los técnicos que estén muy atentos para que cada vez que yo empiezo una canción cortemos en el momento que yo les diga para que no se país Si estoy poniendo música norteamericana o inglesa Oshima estoy poniendo de otro país vale

Voz 1610 36:17 así que todos atentos vamos a acudir

Voz 14 36:19 por ejemplo y me tienes que decir Si creéis que es música norteamericana o música hecha en otro sitio lo que digo es por favor si alguien sabe que concretamente esa canción saber quiénes pues que se calle pero solamente por el ambiente vale lo digo por el barman que sabe mucho de esta vamos a ver si en lo que va a sonar ahora es música de un español lo de unos españoles O'Shea es de unos ingleses

Voz 18 36:57 a favor cortan vanidoso chiita no que bueno

Voz 0788 37:02 ya les voy a poner otra ya verán me pensar cuál de las dos una es española y la otra es anglosajona

Voz 48 37:14 yo os aseguro que una es norteamericana bueno es realmente inglesa y la otra es España va corta Corta corta

Voz 1610 37:22 bueno ver americana la primera crees que es americana español pero ya lucía

Voz 0788 37:35 ahora inglesa como dice bueno sea American inglesa escalada también tiene su truco el asunto vamos a ver bueno pues resulta que la primera que puesto era española era de M Clan y la segunda edad los Rolling Stone realmente tocando música country norteamericana voy a poner ahora al revés os vea van bueno no al revés no en el mismo sentido entonces la primeras americana no la primera verás ponla si te digo cuál de verás por las siguientes Alicia

Voz 4 38:01 esto

Voz 14 38:01 es M Clan y lo vais a Alicante

Voz 45 38:14 no

Voz 49 38:20 claro está del todo

Voz 4 38:25 lo otro

Voz 14 38:26 que algunos habéis querido que nada lo español realmente eran los Rolling Stones Casón de Londres pero tocando música country

Voz 22 38:43 sí es un español raro esto

Voz 48 38:51 Faure leáis bueno pues eso nos sacamos la conclusión que a veces cuando oyes las músicas sin cantar resulta que podría ser de cualquier sí

Voz 14 38:58 dio vamos o todas norteamericanas lo que digo muchas veces cuando vienen a gente a La Ventana digo la música es norteamericana luego cantáis en español lo desde España pero es norteamericana vamos a tener otra aprobado

Voz 0788 39:06 sí vamos a música negra música soul vamos a empezar a oír una canción y después otra una os digo que está hecha en Estados Unidos y la otra está hecha en Italia empieza a Alicia

Voz 4 39:19 lo digo cortase

Voz 18 39:29 vale ahora vamos a oír la siguiente vamos a ir la la siguiente que tenemos corto ya que parece parece la primera italiana

Voz 4 39:44 no me suena la segunda

Voz 18 39:47 suena suena Martini no sé de suelo se me suena

Voz 1610 39:52 los demás que creéis la primera o la segunda es la norteamericana la Segunda italiana ella tenía coros que no eran italiano ya bueno pero tú puedes bueno espero más o menos sabéis acertadas casi todos porque es la primera

Voz 18 40:06 la era Aretha Franklin

Voz 14 40:23 el segundo es un tipo italiano que se llama Nicola Conte que se dedica a hacer hace ya más Rickman blues soul y veréis cómo se nada

Voz 50 40:37 eh eh

Voz 3 40:49 no

Voz 14 40:50 ya ya pero quiero decir el tío de arreglista hay todos los lo han compuesto en Italia están pensando realmente en unos códigos musicales que son norteamericanos que es a que lado

Voz 0230 41:01 tampoco Hatem esto los animales en celo

Voz 1610 41:03 la verdad

Voz 14 41:10 a lo que voy es que realmente cuando decimos vamos a oír pop español no se diéramos españoles o iríamos jota aragonesa rondalla segoviana y yo iríamos flamenco rumba pero no no cuando normalmente no oímos música española estamos oyendo música de otro país me entiendes sajona no anglosajona venga vamos a aprobar ahora un viaje en el tiempo llámese son muchos cambios

Voz 18 41:32 para bonitos pero quiero que veáis como también la gente no

Voz 10 41:36 copias el estilo de de otra

Voz 14 41:39 la época no solamente la la música no solamente no sabes de cuando es exactamente

Voz 18 41:44 venga vamos a hacer otra pero la venga

Voz 0788 41:54 vale Reneses pensando así este sonido era de los años cincuenta de los años dos mil y ahora expongo otra canción y pensar lo mismo si es de los cincuenta o de los dos mil

Voz 18 42:12 vale la primera o la segunda es de los años cincuenta Amena dos mil segunda cincuenta yo diría si es

Voz 1610 42:19 va más raro paso necesario es peor peor pero a lo mejor demasiado peor

Voz 0788 42:29 en fin fíjate los filtros de otro bueno pero habéis satinado porque lo primero está grabado en dos mil diez es James Hunter cantando The hard way y el otro es Sam Cooke

Voz 14 42:37 en los años cincuenta

Voz 3 42:43 eh

Voz 14 43:01 este es es Hunter ya has dicho que es un tiempo que se que se dedica al soul pero al soul anticuado lo hace aposta hace cosas muy mezcla de Sam Cooke con también con Ray Charles y que triunfa en Inglaterra que yo cantaba con Van Morrison hacía coros tocaba la guitarra el auténtico el genuino es el otro es Sam Cooke

Voz 1610 43:28 todo lo cerramos siempre con un aplauso no Alavés chino para que el lunes más todo por la radio