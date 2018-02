“Hay imágenes que te marcan y que ya las llevas dentro toda la vida”

Voz 1 00:00 en veía cómo iba a sintiendo a alguna de las

Voz 1826 00:03 las consideraciones que escuchado aquí nuestro policía Eduardo Casas por ejemplo tú como especialista en análisis también de información de los datos que pueda haber en las redes sociales Eduardo cuando nos decía Borja bueno pues hablando de Nicolás Cruz que ha salido en diferentes redes sociales portando armas haciendo haciendo gala de de ello no vanagloriarnos e incluso se podría entender en algún mensaje que que casi hacía partícipes a sus seguidores de ciertas intenciones que que tenían esos pulir le de alguna forma al menos para para la policía para vigilarlo aquí en España trasladando este caso ya sé que claro no podría tener Nicolás armas pero según qué mensajes podrían hacer saltar los resortes estamos en un límite un poco

Voz 2 00:51 complicado que es el que entra de los los los delitos de odio dependería mucho mucho que es lo que estuviera diciendo ya si estuviera amenazando a gente concreta sí que se podrían traía de de pleno el tipo de las de las amenazas o de las coacciones en otro en otro caso

Voz 1 01:07 dijera bueno pues me voy a ir esto con mi pistola voy a la eh al instituto y me voy a tiros

Voz 2 01:14 pues intentar intervenir ahora cuál es el problema el problema es detectarlo

Voz 1826 01:18 eh

Voz 2 01:18 no se puede seguir es físicamente imposible de seguir que la policía vigile los pero todos los perfiles que hay en España si simplemente esté hablando de España Estados Unidos todavía más todavía más grande hace falta colaboración ciudadana que el que lo detecta lo comunique hay canales para comunicar datos a la policía en España inmediatos a través de Internet ir con la máxima va es como tres dobles punto policia punto es barra colabora punto php hay cualquier ciudadano puede comunicar a la policía cualquier cosa que detecte que le parezca sospechosa pero

Voz 0827 01:55 pero tocó a partir de ahí es decir si yo digo en Twitter atención que hay un señor que se llama Nicolás Cruz con este perfil de Twitter que está diciendo cosas raras a partir de ahí el protocolo es abrir una investigación y supongo que revisar todos sus perfiles en las redes para ver hasta dónde puede llegar la cosa o

Voz 2 02:09 sí lo que pasa es que es muy fácil que te que te engañen porque no os podéis imaginar cuánta gente cuantos ponen en Internet amenazas y absurdas que no tienen previsto que no tienen previsto cumplir discriminar la buena de la mala es extraordinariamente complejo el eh limitar las libertades de una persona que en realidad no tiene previsto hacer nada es también complicado entonces no es no es tan fácil salvo casos muy obvios que dice Juanjo hay que actuar ya porque porque es que va es es difícil

Voz 3 02:41 primero Eduardo es es el mismo problema que se encuentra en tus compañeros que trabaja en las uno ya de Santi yihadismo porque claro tú ves cómo se van formando estas cédulas y entonces empiezan con un chaval que estaba yendo al instituto en Badalona o en o en cualquier localidad normal con una familia que lleva estoy hablando a lo mejor de chicos nacidos en España como mejor sus padres tienen otra procedencia que han tenido una vida normal y su radicalización se produce en cuestión de meses a través de un compañero o porque han pasado una temporada en en prisión por un delito menor que no tiene nada que ver ahí se encuentra con los mismos problemas cuando detectas tú que alguien se está reuniendo con el la intención de cometer de de luego saca llevar un coche a las Ramblas hay comprar armas Si es decir

Voz 1826 03:32 porque es muy difícil siempre actuar preventiva

Voz 3 03:35 la mente pero sí que hay protocolos que empiezan a ayudar a la policía actuar preventivamente sin sin acabar

Voz 4 03:43 colocándolos a todos los los ciudadanos como como digo cosas como posible si no como como acusados como sospechosos presentó como sospechoso de haber cometido

Voz 1826 03:53 Ana no lo digo porque hay un capítulo muy interesante aquí en el libro de de Eduardo de Correos Ciudadanos lleva por título El que destaca lo fundamental de ese trabajo del que estamos hablando aquí de la colaboración ciudadana pero también hay un límite para

Voz 2 04:07 para eso sino es que nos encontramos Nos encontramos pues hay comunicaciones que digamos que son complejas porque hay personas que tienen problemas mentales problemas serios que no están diagnosticados y que te suelen escribir de suelen escribir mensajes a los que tienes que ser muy cauto en cómo respondes pues cosas como es que estoy viendo que las sondas están bajando por la aparece y me están leyendo el cerebro y esto es el el vecino de arriba los mormones los alienígenas todos esos casos sobrevivido nombro esto inventando son correos que que que recibimos y que tenemos que elegir la este señor Un de algunos señora porque ocurre porque ambos sexos un porcentaje muy parecido que quizá no sea cierto lo que está viviendo y que necesita ayuda pero es muy muy complicado decirle una a una persona que realmente sí cree lo que está lo que está diciendo que necesita una ayuda profesional

Voz 0827 05:01 bueno en tu libro dices que ser policía no es fácil incluso llegar a ser policía no es fácil que hay incluso en la Academia hay compañeros que dicen veo que este no es mi camino no

Voz 2 05:12 sí sí pasa y es algo que cuando cuando estás luchando por yo te sabían muy malo

Voz 1 05:16 yo en mi año por ejemplo hubo

Voz 2 05:20 cuarenta y tantas personas que no quisieron acabar la la la formación que voluntariamente se fueron de la escuela con lo que cuesta aprobar la fase previa de la oposición porque la carrera de para conseguir ser policía es larga larga llena de exámenes además están pues lo que suspenden en diferentes en diferentes fases porque la formación en la Escuela de Ávila no representa que vayas a salir de ahí con el título y aunque salgas aprobando las prácticas aprobando a prácticas el posible que suspenda las prácticas pues tanto gente que no es lo suyo como gente que estando convencidos que son lo suyo no dan el perfil mínimo la la nota la calificación mínima para para aprobar y puede ser pues desde que consuman sustancias que no deben que siempre se cuela alguno ir y hay bastantes mecanismo para para detectarlo al que no es capaz de sacar una nota mínima o de comprender mínimamente el derecho penal del derecho administrativo a al que como decíamos pues pues desiste porque se da cuenta que que que su vida no que no quiere que su vida se ver un cadáver de verdad eso

Voz 3 06:33 después en la escuela vemos alguna no pero en general al mal no sé qué decir los que somos consumidores de novela negra que es el hay una atracción también fascinante por el lado oscuro pero es un es una dureza Hay en el caso concreto de trabajo que tu desarrollas Nos las contado en alguna ocasión tienes que enfrentarte a imágenes muy duras y eso te obliga a poner una distancia un poco como hacen los fotógrafos de guerra también no consideran que su objetivo les protege de shock emocional que es morir a a niños a a personas destrozadas por una bomba en tu caso a víctimas de de pornografía algunas muy pequeñas

Voz 2 07:13 a imágenes que quemar imágenes que que una vez que las has visto toda la vida las llevas las llevas dentro sobre todo al principio porque marca más la Príncipe pero hay cosas que yo empecé a ver hace dos o tres años y que desde entonces ha ido hasta ahora se ven mucho que las tengo grabadas grabadas dentro lo comparo muchas veces con el con el policía de homicidios precisamente porque está viendo cadáveres y está viendo situaciones que son también muy desagradables nosotros tenemos una ventaja que protegen por lo menos las fotos y los vídeos no huelen parece que no pero el refuerzo olfativo es algo que que que en hace todas la más dura más dura la la escena entonces el el buen policía que se dedica a pornografía de menores a combatir la pornografía de de menores tiene que no dejarse sobrepasar pero sí que tiene que tener una sensación y una y una empatía porque si me permitís pues cada vez que recibimos unas imágenes nuevas y sobre todo son muy duras lo primero que comentamos cuando las veces que es escapar y que cabrón es lo primero lo primero que que no sale luego ya entre la parte profesional y empezamos pues el trabajo de de análisis para desmenuzar lo que se veía a ver si podemos llegar a quién es quién es el que la hay

Voz 0827 08:29 sí habrá una angustia también por el tiempo de investigación no es decir saber que hay un individuo que está haciendo cosas raras pero hasta que vosotros no tenéis todas las pruebas claro no se puede actuar contra él

Voz 2 08:39 que esa angustia el tiempo tiene que ser tremenda no es es difícil cuando hay por fortuna no pasa muchas veces en España que tengamos una una víctima y que no que no seamos capaces de llegar a ella pasa poco en España en general pasa poco en en los países de nuestro entorno pero en esos esos momentos son son como llegados y no hay obras no hay familia de la familia y no hay no hay límite hasta hasta que conseguimos rescatar la yo me acuerdo especialmente la operación cool Dady en en Palma de Mallorca que sabíamos eran tres niños muy pequeñitos hijos de del abusador que ya está condenado a diecisiete años de prisión en el que he teníamos una semana para encontrar los y nos fuimos nombre fui yo de Mi grupo fueron a Palma de Mallorca se coordinaron allí con los compañeros de Policía Nacional que trabajan allí y unas semana frenética porque estaba la Semana Santa encima y había que encontrar los antes de Semana Santa porque iban a estar con el padre no sabíamos quiénes eran hay muy poco dormir mucho trabajo y como siempre digo siempre que tengo ocasión Miguel que ha sido mi profesor mi maestro y lo mencionó el libro el inspector ahora inspector jefe de Luis García fue capaz de encontrarlos en tan poco tiempo salvarlos de una barbaridad que estaba cometiendo su padre

Voz 1826 09:58 biológico son situaciones día no su padre biológico su padre biológico no sé si era ese el caso pero de alguno de los que cuentas en el en el libro es una situación especialmente delicada sensible es el padre biológico el que está usando y a lo mejor hay una madre a la que hay que explicarle lo que está pasando

Voz 2 10:15 eh Si en este trabajo hay dos momentos muy duros pero tan duros de de plantearte si sigues al día siguiente son la entrevista a las víctimas y la reacción de los familiares de los abusadores son los dos momentos especialmente duros eh el de las víctimas es que sesudas así tienes un mínimo de empatía sesudas sesuda porque él es tienes que estar preguntando precisamente de lo que menos quiere hablar te tienes que enseñar imágenes las últimas imágenes que quiere ver en en en su vida ese chico esa chica las tienes que enseñar para que lo reconozca para que para que quién lo ha hecho pueda acabar en prisión pero después de eso el segundo nivel debajo los los familiares la madre sobretodo los padres también de las de las de los autores

Voz 1 11:11 en su primera reacción siempre es negarlo no no no mi hijo mi hijo no o Mi marido no no esto no

Voz 2 11:17 equivocado ustedes los traumas tules ves en la cara Yves como a medida que se iban encontrando lo los las evidencias va cambiando es ir es tienes que decir que te llevas detenido a su hijo por un delito de abuso sexual por por el delito en concreto que que haya cometido

Voz 3 11:35 estoy impresión es que realmente no lo sabían o lo o lo o lo han podido sospechar en algún momento hay grandes les resulta difícil de entender cuando escuchas la experiencia de algunas víctimas o eh resulta difícil de entender que nadie en su entorno comprendiendo además que eso es algo que los los pederastas actúan lógicamente amparados primero en su situación de superioridad proximidad con la con la víctima obviamente no lo hacen en un parque a la vista de todo el mundo pero uno tiende a pensar que precisamente

Voz 2 12:04 sí mirad a algún familiar en algún momento debería haber notado puede ser que no estén abusando hay ocasiones en las que dices forja algo algo sospechas de que algo sabe algo sabe pero lo puedes demostrar y hay ocasiones en las que incluso estando seguro que lo sabía luego se muestra que no que no sabían recuerdo también un caso de más de de niños muy pequeñitos practicamente lactantes en el que no nos esa que los padres no supieran que ese niño estaba teniendo unas lesiones por lo que el estaban haciendo realmente no lo sabían qué es lo que pasaba pues uno de los dos miembros de la pareja trabajaba multitud de horas se como dieciséis horas al día el otro miembro de la pareja pues prefería estar no atendiendo a una tienda la casa quién cuidaba al niño el pederasta entonces pues que era obvio al final que no sabían lo que estaba pasando poco sabían por una cierta dejación

Voz 3 13:05 oye una pregunta cuando hablamos de las redes de pederastia fundamentalmente vamos yo siempre que el uso de informaciones hablamos de des hay mujeres también es que hayáis detectado sí que tengan en su ordenador o que hayan intercambiado o que hayan grabado estas imágenes

Voz 1826 13:22 el en el grooming que era el derbi uno de que viene decía antes Montserrat que por cierto y en el país una una historia que sería como de reacción de un padre de reacción el grupo esa asusté

Voz 3 13:32 osea límites Crivillé subrayó

Voz 1826 13:35 por eso alguien que está sustituyendo la identidad de otro menor para darse a ese menor no para

Voz 2 13:42 el grooming es es muy muy habitual pero bueno te primero en los en la inmensa mayoría son hombres es un delito esencialmente masculino como la mayoría de los delitos violentos y sexuales son mucho más masculinos que femeninos siendo sus víctimas pues más o menos en el caso de la pederastia en porcentajes muy similares de uno y otro sexo las vidas

Voz 3 14:02 las víctimas que no obstante existe

Voz 2 14:05 mujeres tanto pedófilo es decir que los justa

Voz 1 14:07 de la lo el sexo con niños

Voz 2 14:11 les gusta como pederastas que son los que las que ya han llevado a cabo el el contacto físico llegado han pasado de la fase de imaginación a la fase de acto que es lo que define la la pederastia son muy poquitas yo recuerdo en España una que salía además luego los informativos porque daba entrevistas Si todo de que decía no no es que a mí me gustan ver fotografías de niños y en las que sí que practican hemos encontrado una hemos hecho una una categorización que están las que realmente les gusta que a diferencia de los hombres suelen ser monos jamás el pederasta masculina normalmente busca tantas víctimas como pueda mientras que la mujer suele centrarse en una eso lo vemos muy habitualmente con cierta habitualidad en noticias que vienen de Estados Unidos donde una maestra tiene una relación sentimental con un chaval desde los once doce años pasa el tiempo y sigue manteniéndolo aunque vaya a la cárcel sigue manteniéndolo después esta las que lo hacen cuando están cerca de un de un pedófilo que cuando están con el abusan disfrutan el abuso el cuando uno están con él no ocurre tal abuso después están las que no entran estrictamente a la categoría de de pedofilia que son las que lo ven del Depor actividades económicas ya

Voz 1826 15:30 Eduardo quiere hacer un ratito más con nosotros si si te apetece por supuesto posible Eduardo que subinspector de policía que acabo de escribir las andanzas de un policía tecnológico que nos está contando los tienes que explicar qué es esto de exacto de del del grooming Montserrat también la noticia que hoy hemos leído en el Huff que sería la reacción de un padre un padre que descubre cómo les están están intento

Voz 4 15:55 cuando rondando están rondando están rondando

Voz 3 15:58 sí sí eh a su hija de once años

Voz 1826 16:01 bueno eso ha pasado en Argentina no

Voz 1826 16:38 vamos a veintiún minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias tomando café aquí en esta primera hora con Isaías Lafuente con Montserrat Domínguez hemos invitado también a Eduardo Casas Herrera subinspector de Policía autor de las andanzas de un policía tecnológico bueno un libro en el que narra cuenta algunas anécdotas algunas divertidas otras desde luego no tanto otras en las que desvela a nos habla de su trabajo como miembro de la Unidad de Investigación Tecnológica de su lucha contra la pornografía infantil

Voz 9 17:15 llamamos a la puerta abrió la esposa que no entendía muy bien qué hacíamos allí tres policías y una funcionaria del juzgado por detrás más bajito asomaba la cabeza del investigado a veces sobre un hombro parece sobre el otro encuentro no reconoció salió zumbando hacia el interior de la casa el compañero y unos miramos sorprendidos una fracción de segundo más tarde apartemos a la señora que seguía sin entender qué carajo pasaba su marido jamás le había contado que tenía una sentencia firme en su contra nos lanzamos tras él llegamos a su altura cuando ya estaba en el ordenador y había cerrado casi todas las ventanas en las que quedaban abiertas se podía ver que en efecto se dedicaba a fabular complicadas historias de niñas esclavizadas aderezadas con imágenes Adolf

Voz 1826 18:02 por cierto que justo hoy hemos conocido como una operación este caso era de la Guardia Civil en colaboración con el FBI que pues con esa operación se ha detenido en Alicante era un depredador sexual un destacado miembro de una red internacional dedicada a la captación el Internet de de menores con fines pedófilos pero la verdad es que asusta ver el espectro de la parada de la pornografía infantil hasta donde hasta dónde llega las las redes estamos hablando de esto del grooming el grooming es la suplantación de de una persona que se hace pesar

Voz 2 18:32 al pasar por otra que puede ser más próxima

Voz 1826 18:35 sí al menor en edad incluso a lo mejor en cercanía

Voz 2 18:39 es parte del grooming son todas las técnicas e para que un adulto normalmente cada vez detectamos más niños menores para que un adulto se acerque ello tenga imágenes sexuales o consiga concertar un encuentro sexual culpa la edad entre esas técnicas estará de hacerse pasar por otra persona que la de las amenazas chantajes coacciones está desde el engaño más light a la a la amenaza más más cruel en todo ese rango

Voz 1826 19:09 están la está el grooming que los detecta AIS habitualmente

Voz 1 19:14 alertados por los padres o o por observación vosotros en la RAE mes es difícil

Voz 2 19:22 que pudiéramos observar cómoda hablábamos antes todo todo ese tipo de de contenidos es muy habitual que lo cuenten los chavales pero no a los padres que no escriban a nosotros cuando la situación es desesperada o que se lo cuenten a compañeros que muchas veces son compañeros de clase los que los que nos lo dicen o a o a profesores en el en el mejor de los casos

Voz 3 19:44 el problema es que lo hacen muy tarde ya verdad cuando los están realmente asustados cuando el el suplantador hola este caso eh que contamos hoy lo cuentan los compañeros del diario Clarín

Voz 1826 19:56 sí es de un padre Walter Rodríguez

Voz 3 19:58 algo que su hija de once años de dijo que había alguien que la estaba él estaba viendo fotos de ella desnuda había entrado en contacto a través de un chato algo similar y se hizo pasar por su hija consigue engatusar a al año tipo que estaba detrás de ella que era un hombre de veintinueve años quedó con él haciéndose pasar el padre de la hija y cuando lo encontró en la calle le puso le puso

Voz 4 20:21 Silvio hecho de no pues y luego luego le denunció a la policía

Voz 3 20:26 además las fotografías de entre otras cosas para que la bueno pues para que para que no ande suelto suelto por ahí

Voz 2 20:35 no es la forma de actuar en Barcelona yo entiendo que se ha quedado muy tranquila muy satisfecho ahora tendrá que responder

Voz 1826 20:40 también por las lesiones claro logrado se podía ver a ver

Voz 3 20:43 antes no si la cosa además se queda

Voz 2 20:45 nada mejor que mejor porque pasaba a conseguir una mejor condena vamos a poder conseguir las pruebas iba a acabar más años en prisión

Voz 1826 20:54 que al fin y al cabo es lo que lo que quiero

Voz 2 20:56 teme que le conviene a la sociedad

Voz 1826 20:59 al final hemos cumplido con nuestro propósito era el de hablar de la labor de los que lleváis las armas reglamentarias este país Eduardo Casas un abrazo muchísimas gracias