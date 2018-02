"Gritaron 'código rojo' y corrimos hacia el aula, nos metimos una hora en un almacén"

Voz 1 00:00 buenas noches antes que nada gracias

Voz 0194 00:02 darnos cuéntanos qué estabas haciendo cuando empezó todo dónde estabas

Voz 1 00:07 pues sí porque aquí los profesores tenemos a donde son los alumnos los que vienen estaba en mi mi última clase era una clase de personalización es una especie de guardia berciano Guardian España entonces mis alumnos estaban trabajando en sus tareas siguió trabajando en Mi Emvismesa cuando cuando de repente oímos la la alarma que suponíamos que era un simulacro de incendio o un drama por incendio

Voz 2 00:41 entonces qué hicisteis pues en ese momento aunque nos pareció extraño porque habíamos tenido

Voz 1 00:47 cuatro por la mañana y lo hayamos completado perfectamente con normalidad pues era muy extraño que diez minutos he quedando diez minutos para el final de las clases hubiera otro pero claro tiene que obedecer y entonces pues puede pasar algo que sea real entonces salimos y salió todo el mundo de sus aulas profesores alumnos los juntamos muchísima gente en el pasillo hasta intentar evacuar hacia las zonas de seguridad que son que están en el párking de de profesores Mi zona pero cuando estábamos viendo ya a las zonas de seguridad

Voz 2 01:21 si un miembro del staff empezó a

Voz 1 01:23 a gritar Código Rojo Código Rojo entonces

Voz 2 01:27 inmediatamente eh

Voz 3 01:30 sí

Voz 1 01:31 grité corremos hacia el aula

Voz 2 01:34 Hay mis alumnos siguió pues hicimos un

Voz 1 01:39 una carrera hasta llegar a al aula abrirla internos dentro sí

Voz 0194 01:44 o la puerta bloqueada código rojo y que significa

Voz 2 01:48 pues eso puede significar lo que realmente luego fue que que era que

Voz 1 01:55 podía haber una persona abriendo fuego tirando

Voz 2 01:58 ahí lo que significa realmente es que en meses

Voz 1 02:01 código tienes que he bloquear todas las entradas que hay en las aulas ni todos los accesos que puede haber ahí en el instituto está tienes que meterte en tu aula y que esa puerta esté bloqueada para que nadie del exterior pueda pueda acceder a los tipos de códigos que son lo contrario que son evacuar cero en código rojo lo que tienes que hacer es meterte

Voz 2 02:24 en Aula I

Voz 1 02:27 lo la puerta a abrir bajo ningún concepto nadie

Voz 0194 02:31 vosotros os metáis dentro del aula bloque la puerta en qué momento soy consciente es de que haya alguien dentro de viste hutu disparando

Voz 2 02:38 es tardamos varios minutos porque en ese momento yo vi que la cara de P P I T les

Voz 1 02:46 cuando estaba gritando Código rojo no era la cara de un simulacro entonces percibes que puede ser real pero lo que hace es reaccionar no pensar correr ir cuando ya pasan unos cinco minutos ya estamos intentando analizar over o contactar a alguien a través de los teléfonos o cree que puede estar pasando entonces es decir bueno es que parece que real porque ya es cuando empiezas a oir que hay coches de policía fuera la bomberos helicópteros y entonces ya sabes que eso no es ni una broma allí ninguna falsa alarma Iker está pasando algo pero no momentos no sabíamos qué estaba pasando y sabíamos que había algo pero no sabían

Voz 2 03:30 el que llega a escuchar vosotros los disparos no porque fue en un edificio cola lindante distrito muy grande hay más de tres mil alumnos hay casi seis mil doscientos algo así entonces tiene las instalaciones son enormes y ya hay varios edificios entonces eh

Voz 1 03:49 por suerte en en ese momento

Voz 2 03:52 parece ser que

Voz 1 03:54 no no lo sabíamos claro porque no sabíamos lo que estaba pasando pero todo ocurrió en otro edificio no en el nuestro

Voz 0194 04:02 durante cuánto rato estuvisteis en el aula

Voz 1 04:04 en el aula igual fue una hora y media nada más entrar en el aula no nos pusimos los seis estábamos místico alumno siguió en la exquisita para evitar cualquier que cualquier persona que pudiera pasar por ahí viera a través de la pequeña ventana que ahí vertical en la puerta a través de la cual se puede ver el interior del aula no todo si te pegas en la esquina probablemente no se vea no se a lo que hay entonces nos pegamos hay inmensa situación estuvimos entre veinte litros en media hora y cuando ya mis alumnos tenían los móviles viendo la televisión local en directo sí intentando recabar información pues vimos que había alguien ya disparando ya eso era real ahí

Voz 4 04:54 como no sabíamos por dónde andaba yo pensé que lo más seguro era movernos de donde estamos ha

Voz 1 05:04 a un pequeño almacén que tengo dentro del aula pero para esto teníamos que la teníamos que cultual toda la la habitación digamos no el aula hay y entonces fuimos pasando uno a uno a primer fue un alumno cuando ya estuvo dentro del almacén eh indicaba si no veía a nadie en el cristal que pasara el otro día sí fuimos pasando los seis ya nos metimos en el almacén lo sé cerramos la puerta porque ésta se puede también cerrar y que alguien del exterior no puedan estar algo que tenga la llave maestra

Voz 0194 05:39 al final salís cuando aún cuando la policía os dice que podéis salir

Voz 4 05:42 salimos cuando

Voz 1 05:45 cuando realmente la policía entró directamente en el aula que no hubo ninguna aviso por megafonía ahí entrar directamente en el aula cuando estábamos metidos en el en el almacén preguntaron que estáis quiénes sois los que estáis ahí si estábamos bien si no había nada raro y que iban a abrir que levantará los las manos siguiéramos la las órdenes fueron los que nos evacuaron pero en este momento no habían todavía cogido a a él

Voz 0194 06:21 al agresor en hemos escuchado el relato de tu madre Patricia que cuando se entera de lo que estaba pasando en el colegio ella dice que se enteró mientras leía hay tenía la tele encendida en silencio vio la alerta escrita te manda un whatsapp con el pantalla urgente y te pregunta Patrizia estás ahí Iturbe contesta este tranquila dónde estabas en ese momento

Voz 2 06:40 sí

Voz 1 06:41 pues en ese momento me acaban de evacuar había sido cuando justo no me evacuar de todo el instituto a la zona que yo creía que ya estábamos más seguros que era una zona del parque de la entrada principal donde había más policías y estaba en el recto de o muchos de estilos de los alumnos y los profesores que estaban en las aulas de pertenece a la nuestra y entonces en algún momento fue cuando me escribió el millar escribir cinco minutos antes estaba el almacén iraquí

Voz 2 07:14 no sabría lo que Le

Voz 5 07:17 qué les ha podido decir cómo llegaste a dar clases en ese instituto Patricia cuánto tiempo llevas

Voz 2 07:23 pues llegó de agosto sí esto es un programa que ofrece el Ministerio de Educación español en un convenio que tiene con los Estados Unidos se llama Programa de proceso es decir que en Estados Unidos Canadá y Reino Unido en este año hay entonces es un programa que es muy atractivo porque

Voz 1 07:50 durante si tres

Voz 2 07:52 cursos durante tres años pues da clases en el Instituto Americano hay vivir esa experiencia no como la

Voz 1 08:03 como la estoy viviendo dio varias este es mi primer curso

Voz 0194 08:05 vas a seguir ahí

Voz 1 08:08 principio yo había dicho que si esa cuando cuando vean en este mes pasado en enero cuáles son sus intenciones mis intenciones ansiosas siempre seguir porque yo estaba muy contenta estaba contenta con Mi con mi instituto estoy contenta con mi institutos lo que pasa es que bueno cuando estás ahí está pasando mucho fue Astorga cabeza no hay no lo sé la verdad es que ahora mismo no

Voz 4 08:41 no se te pasan cosas por la cabeza pero no

Voz 1 08:43 no no tampoco estas cosas para pensar en nada