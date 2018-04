Las Nueve: Casos de abusos sexuales en ONGs

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:03 orgías en plena misión altos cargos de Oxfam en Haití organizaron fiestas sexuales pagadas por fondos de la ONG cuando el país estaba sufriendo los efectos del terremoto de dos mil diez

Voz 0194 00:13 siete tres renunciaron al cargo y otros cuatro fueron después

Voz 3 00:15 dos por conducta inapropiada entre los que renunciaron estaba el director de la ONG en Haití que sin el Gobierno británico aportado en el último ejercicio

Voz 1478 00:22 más de treinta y seis millones de euros a esta organización buenas tardes ha presentado su dimisión ya asume completa responsabilidad por el escándalo de abusos cometidos por el personal de la ONG en Haití y chat estoy avergonzada de lo ocurrido en valores que llevaba dieciocho años como directora de los Programas Internacionales de Oxfam Reino Unido con equipos en sesenta países

Voz 0194 00:42 exige explicaciones rápidas

Voz 4 00:45 vierte que puede paralizar cualquier tipo de ayudas a esta organización Díaz teme verse golpeado por revelaciones similares seguridad ha habido mucha gente calla

Voz 5 00:54 mayo a nuestra a nuestros teléfonos el envite pues para adherirse a pedir explicación

Voz 6 01:00 el ex que yo creo que hay dos errores básicos que cometió uno no poner a disposición de las autoridades judiciales de Haití a personas que pudieron haber cometido delito dos el haber pactado con su director en Haití que pudiera renunciar al cargo en lugar de Charlie me

Voz 7 01:13 a los que pertenecen a esas organizaciones tengan que respetar y tener determinados

Voz 8 01:19 las conductas dos de ellos se deben a comentarios de connotación sexual otro caso de acoso e intimidación de un trabajador hacia una trabajadora el cuarto caso está vinculado con el pago de servicios sexuales a una persona adulta y termina

Voz 0194 01:46 acaban de escuchar ese relato de los hechos las voces que hemos ido escuchando y como se lo hemos contado desde que tuvimos la primera noticia de los casos de abusos sexuales de los delegados de Oxfam del Reino Unido en Haití esta misma mañana lo acaban de escuchar desde Oxfam España anunciaban cuatro caso más conductas sexual inadecuadas son absolutamente reprobables vergonzosos tristes no se pueden ocultar no se pueden repetir nos duelen nos hacen daño unos indignan porque bueno nos han querido tapar ha habido falta de transparencia porque son organizaciones humanitarias de las que esperamos precisamente eso no humanidad con la gente a la que ayudan y además porque existen gracias a los donantes podríamos quedarnos ahí en esa indignación pero desde el sábado pasado solo Oxfam España ha perdido más de mil socios y muy a nuestro pesar el trabajo de las ONG sigue siendo absolutamente necesario en un momento vamos a hablar con José María Vera que es el responsable de examen España queremos antes pedirles su participación Sara vítores buenas noches Ángels buenas noches queremos oír a socios de ONG es hablar de la

Voz 0194 03:06 José María Vera es el responsable de Oxfam en España Intermón Oxfam muchas gracias por estar con nosotros chamán o las de redes sobre todo por eso por por dar explicaciones tenemos muchas preguntas pero en la primera la sitúa en el tiempo lo que pasó en Haití fue en dos mil once porque lo conocemos ahora por qué sale ahora siete años después

Voz 10 03:26 pues no sé porque sale justos siete siete años de siete años después pero pero es algo que en en ese momento Oxfam viví el Oxfam en los a mi inglés eh conoce por su canal propio de anuncia en ese momento investida sanciona comer terrores yo creo que esto es algo que ya ha sido reconocido que ha habido alguna dimisión Judd fuerte importante pero que en ese momento también hace una una comunicación primera de que ha abierto esas investigaciones y una comunicación segunda en el que la CIA Ray en el que hace una descripción general no es especialmente habitual el que esto se haga pero en el Reino Unido y lo hace hace una descripción general de que el casos había cerrado con medidas sancionadoras por mala conducta e porque sale al cabo de esta cantidad de tiempo Tandil

Voz 0194 04:14 dices que a conocer conocerse no sé si se hace una nota de prensa

Voz 10 04:18 Azón se hace es exacto justos hacía en aquel momento no tiene ninguna repercusión y en ese momento no no se no no se indagó más no no hay una repercusión mayor nos está contando con con con con todo el detalle pero no no es sano era era con con una descripción general sobre sobre el caso pero era una descripción en la que se reconocía que había habido un caso de conducta inapropiada por parte de varios varios trabajadores estábamos hablando de de casos individuales como los que hemos podido desplegar hoy sino de algo que con con esta entidad

Voz 0194 04:51 te diré una cosa que el el jefe de misión de Exxon en el Reino Unido en la emergencia de Haití en el terremoto de Haití tenía antecedentes por una conducta inapropiada cuando estaba en chats

Voz 10 05:02 es bueno este es uno de de no ser por de los fallos porque porque Oroz

Voz 0194 05:05 qué pasa esto esto es un error esto es un error

Voz 10 05:08 que que que se ha ido corrigiendo en en estos últimos años no hemos hecho protocolos mucho más robustos dentro de las propias organizaciones yen Oxfam Intermón de de de una forma absolutamente contundente para evitar que estas situaciones pasen para tener canales seguros para que pueda haber denuncia para que se pueda investigar para que responda todo sea tenemos ahora mismo unos auténticos protocolos de los de primerísima fila pero estamos hablando de ese tiempo de ocho años en la que todavía no eran suficientemente robustos y en el caso del inglés hay un fallo claro en la comunicación entre entre la misión Chad y la la misión Haití para que este hombre pudiera seguir en esta misma situación esto es algo en lo que debemos mejorar incluso más en el en el sector en su conjunto nos nos tocará porque ya damos referencias por supuesto que cuando unos pide damos referencias negativas sobre quién ha tenido una conducta inapropiada tocará llegar más

Voz 0194 06:06 pero esta persona Chema se fue un otra ONG claro pero la SER suele trabajar a otra o a otra ONG justo

Voz 10 06:13 así es y es ahí justo hoy estábamos presentando algunas medidas que para él para el sector español creemos que pueden ser positivas para dar pasos adelante yo creo que hay una fortaleza en caso Oxfam Intermón claramente pero sé que en otras organizaciones igual en cuanto a nuestros protocolos dentro nuestros protocolos internos para que haya canales seguros para que haya una protección hacia las mujeres expresa para que se sancione si hace falta sancionar tras una digamos que tras una investigación jamás daríamos las referencia positiva sino todo lo contrario si nos piden una una referencia vamos a dar una referencia negativa que el paso siguiente es sino sino piden sino hay sino pida en referencia a las a sería más

Voz 0194 06:54 el elaborar una lista no es por ahí por

Voz 10 06:56 de ahí estamos estamos peleándonos con con las le con las legislaciones sobre protección de datos saque es un es un reto no es algo evidente cómo simplemente crear una cierta base de datos sabemos aquí en España que eso está extremadamente protegido estrechamente queda bajo autoridad pública pero quizá es la autoridad pública en la que debe empezar a tener también estábamos abiertos a que haya una mayor regulación en ese sentido y una facilidad incluso para que podamos hacerlo dentro de la propia legislación sin que la ley de protección datos nos impida salir de nuestra de nuestra propia frontera como Oxfam igual los acomodan hemos avanzado en el en en el intercambiar datos ya no sólo es que esto no pudiera pasar dentro de un Oxfam como el Oksana ingleses que ya tenemos una coordinación mayor por tanto si nos podemos pasar una información mayor entre los diferentes afiliados por ahí tiene que ir debamos ceder una seguridad máxima ya ahora tenemos desde hace años eh no es ahora porque esté ocurriendo porque haya saltado hace ya cinco años que protocolos de Oxfam Intermón son extremadamente robustos sin es no es que sea imposible que algo algo de de de esta dimensión es es es imposible pero qué pasa en casos individuales hoy mismo estábamos estábamos siendo estábamos contando los cuatro

Voz 0194 08:11 nosotros mismos los dos casos de que habían sido detectados y habían sido

Voz 10 08:16 la hemos han sido detectados en algunos casos eran casos de simplemente de comentarios inapropiados de un trabajador hacía una trabajadora que hay que hacen con con constar en su expediente otro caso de fiel de una in de de de una de una intimidación donde hay un una sanción que ya no pudo producirse porque ya se había ido es decir que que son casos jamás diré casos dejamos son casos de de una entidad porque todo caso

Voz 6 08:43 de qué vamos acosos un caso serio pero

Voz 10 08:46 en casos individuales que es lo que reflejan es un sistema robusto jamás vamos a estar al cien por cien exentos de que de que una situación de digamos a en una en una oficina pueda darse aunque tengamos todas las robustez los procesos en los en en los de selección pero en el caso de que se produzca tenemos una línea asegura un buzón ético absolutamente confidencial que se abre todos los días que encuentras respuesta siempre que está como un equipo que tiene la capacidad para investigar si considera que así debe hacerlo que acaba en caso de que se da producir en una sanción queda en todos los expedientes claro

Voz 0194 09:28 así en el caso de que es especialmente sangrante es la que tú decías a cualquier caso de acoso sea de sea del tipo que sea suficiente como para que esa persona deje de trabajar no en una ONG sino en cualquier otra empresa no pero claro en el caso de Haití el con población especialmente vulnerable nuestros los que que alguien que está allí para ayudar alguien hable claro si alguien que está allí para ayudar a esa población se aprovecha de esa población

Voz 10 09:56 es absolutamente deleznable para una organización que nuestra misión es precisamente salvar vidas en situaciones humanitarias digamos extremas y además para no son como Oxfam hipocrático Oxfam Intermón de de una forma especial que dentro de eso y la mayoría de nuestras destinatarias con las que trabajamos son precisamente mujeres el cincuenta y cinco por ciento que tenemos los derechos de las mujeres en nuestra identidad es especialmente sangrante es terriblemente duro y es algo que que tenemos por un lado la la la constancia de de nuestra seguridad de nuestros protocolos ahora pero que por supuesto estamos estamos abiertos no no sólo abiertos estamos con la voluntad firme de que se pueda mejorar que se puedan mejorar apunta a algunas mejoras internas muestras en en la selección más fuerte en cambio de la de la cultura de la cultura de de el acoso de la cultura de la I de la intolerancia de la cultura de la propia denuncia cuando se pueda producir de la seguridad de la protección máxima hacia las mujeres pero apunta también hacia hacia el sector en en su en su en su conjunto que que juntos tendremos que ver con no vamos cerrando la vía a cualquier persona que haya cometido acoso o abusos es tiene una cosa cómo se lucha a partir de aquí con el estigma porque

Voz 0194 11:20 ya no sólo Oxfam Intermón sino que el estima un dices tenemos que luchar juntos todos todas las ONG eso tenemos que trabajar juntos pero yo creo que tienes que trabajar juntos también contra el estigma porque al final va a parecer que se va a generalizar ni hacíamos algo porque claro estamos hablando cuánta gente trabaja noche

Voz 10 11:38 sí yo creo que que que que el Oxfam

Voz 0194 11:41 hay que ponerlo en suelo texto en el conjunto Oxfam

Voz 10 11:44 estamos hablando de diez mil profesionales en la la inmensa mayoría en en los países la inmensa mayoría en situaciones humanitarias extremas poniendo en riesgo su su propia vida para salvar vidas eh a unos treinta mil personas voluntarias estos número porque entre ellos óxidos estos un número alto pero para para que que éste pueda ceñir a lo que es Oxfam Intermón Oxfam Intermón somos mil cuatrocientas personas en catorce países de los que tienen contrato Oxfam Intermón de aquellos que tenemos una una responsabilidad como empleador y unas dos mil personas voluntarias mil ochocientas aquí en España ha sumado todos son tres mil ya algo personas estamos hablando de en los últimos cinco años que el sistema como sistema extremadamente robusto extremadamente seguro que que ha demostrado su eficiencia ha dado cuatro casos estamos hablando de un férreo coma cero cero claro pero es algo

Voz 0194 12:44 contexto claro hace falta ponerlo en eh

Voz 10 12:47 en ese contexto por un lado hace falta ponerlo en ese contexto de que ya llevamos de que no vamos a reaccionar ahora vamos a reaccionar más vamos a hacer más cosas pero que ya llevamos cinco años cinco años pongo ese ese hito porque es cuando en Oxfam Intermón hacemos un refuerzo de nuestros protocolos mayor Ken tiene que en el dos mil catorce vuelve a darse otra vuelta de tuerca pero que ha sido una mejora continua pero es una seguridad máxima pero el otro el el otro que es hoy es con como como nos hace lo nos hace falta luchar con ese con ese estigma aparte de decir que es por supuesto que es minoritario y que vamos hay que ya luchamos contra ello de una forma absolutamente robusta como debería hacerlo cualquiera de una forma especial nosotros totalmente de acuerdo Ángels además queremos poner en auténtico valor todo lo que hacemos aquí a que gente llegamos es muy impresionante ahora en estos momentos que que que que que está siendo duros claro recibir esos mensajes de apoyo emocionantes de organizaciones locales de las de las personas con las que trabajamos de los equipos voluntarios es decir él ese valor que lo que hacemos en África América Latina de la gente que está aquí en esa primera línea en las tiendas tiene sesenta años millones de gentes a las que hemos llegado ese valor es el que confiamos doy fe de ello ese visto

Voz 0194 14:13 trabajar sobre el terreno Se cómo trabajan y me decía una cosa Chema ya casi para para terminar antes hablaba ayer de las bajas que ha habido también un efecto de esa gente no que puede entender lo que está pasando por lo que está pasando la ONG ha habido altas

Voz 10 14:28 ha habido altas si eh mínimas comparadas

Voz 0194 14:30 con las más altas menos como es lógico

Voz 10 14:33 pero pero si si ha habido altas yo estaba contando que mi propio buzón ha habido cinco personas que que se han dado de alta de de de una forma expresa y con esas razones la las que ellas me daban es decir por un lado esto son hecho deleznable pero hay una de es de es desproporción especialmente conocemos lo que hacéis no eramos Socías hasta ahora queremos hacernos nosotros

Voz 1880 14:59 sólo hay un oyente que una pregunta si es Mercedes dice por favor preguntar cómo se selecciona a los trabajadores de la organización cómo se selecciona los jefes y quién decide los sueldos y quién administra el dinero público que reciben

Voz 10 15:10 es la administración tanto de los recursos públicos como de los recursos privados de desde la propia organización tenemos auditorías públicas para los fondos públicos y damos una Abu auditoría externa completa para todos los fondos esos esas cuentas están perfectamente publicadas en la página web y son totalmente digamos accesibles para quién quiera para quién quiera hay debe además hacemos ejercicio hay una semana al año que hacemos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas hacemos una una convocatoria a las socias a los socios a quién a quién quiere venir para poder ex explicar para estar abiertos a cualquier pregunta pero el asunto de de la

Voz 0194 15:49 de la selección de la selección es es

Voz 10 15:51 es es especialmente relevante hacemos hacemos tenemos tenemos equipos para para la selección de de todos no es nuestros trabajadores un equipo especialmente dedicado a aquellas elecciones en las crisis humanitarias tenemos ya a preseleccionadas personas hay y esas uno y eso es fruto de de la propia experiencia una crisis humanitaria en este terremoto Haití Nepal en no no te da tiempo a hacer procesos de los de selección rápida ya y ahí es donde puedes hay preseleccionadas personas un pool de de gente que yate tenemos una una constancia y y en cuanto tenemos la capacidad para de esas misiones que son de más largo plazo o demás de de más medio plazo hacemos unas elecciones absolutamente robustas en cuanto a pruebas entrevistas referencias especialmente importante y creemos que hay esa esa una una de las claves dos referencias cruzadas que tienen que estar viniendo desde Correos oficial

Voz 0194 16:53 José María Vera responsable de Oxfam en España Intermonoxfam muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros os gusto el escándalo de Haití nos indigna a todos decía al principio nos revuelve pero no se puede culpar a toda una estructura ni se puede cargar contra todas las ONGs ni siquiera contra el global de de Oxfam Intermón es más mientras el mundo siga moviéndose como lo hace mientras continúen las catástrofes las guerras las desigualdades las organizaciones no gubernamentales seguirán teniendo un papel imprescindible son fundamentales son básicas son necesarias Sara que dicen los oyentes Óscar menos dice eso no dejes iré

Voz 1880 17:31 hemos de creer en las ONGs tendríamos que dejar de creer en la Humanidad yo ni me siento capaz ni quiero luchemos dice Carmen contra la violencia machista en todos los ámbitos porque es eso lo que hay que hacer

Voz 0194 17:42 quiero presentarles a David Nogueras el presidente de Médicos Sin Fronteras en España nos acompaña desde Radio Barcelona David gracias por acompañarnos y muy buenas noches ayer mismo vosotros comunica este es que en vuestra organización Se habían dado veinticuatro casos de acoso de abusos sexuales a lo largo de dos mil diecisiete que se hizo con esos trabajadores

Voz 11 17:59 en concreto las cifras que estás dando son las de Médicos Sin Fronteras a nivel internacional y en estos casos a diecinueve fueron despedidos yo si quieres te puede dar un detalle más específico de los casos de Médicos Sin Fronteras España que son los que tengo un conocimiento más

Voz 10 18:14 su más directo cuáles son estos

Voz 11 18:17 nosotros la tenemos un convite digamos de comportamiento que dispone de una dirección de email donde todo el personal de MSF que es víctima o que ésta el testigo de un de una mala praxis no sólo de un acoso sexual pero sino de otras otras eventos negativos pues se puede dirigir de forma anónima protegida no entonces recibimos catorce quejas el año pasado de las cual las cuales cuatro digamos no se consideraron se consideraron banales y transitaron in situ Bush y el resto de las otras diez un par de casos de discriminación que es un tema que nos preocupa mucho también apostó por Polly por sexo orientación sexual condición religiosa etcétera etcétera hubo un par de casos de mala gestión de equipos decisiones de equipos que tensionar muchísimo es cierto abuso de poder y seis en concreto que tenían naturaleza sexual de estos seis casos digamos pues básicamente se trataron de comentarios inapropiados y persistentes a de un hombre hacia una mujer a hasta un rango de tocamientos indebidos en pie y que el cierre se solucionaron con de estos seis casos cuatro culminaron en expulsión de la persona de la realización del proyecto era la realización y dos con la laca esta de advertencia que digamos que se incorpora al dossier de esta persona ayer en el caso de reincidencia son inmediatamente expulsados de la de la organización lo que son casos graves que tenemos un protocolo de actuación consecuencias severas pero creo que hay que poner y hay que darle un componente más di tú Englaro nunca yo antes a un contexto si ganas que ha digamos de yo creo que que digamos como estamos navegando es menta mediática todo este ruido ahora parece que seis casos equivalen hay que valga a seis a seis hechos gravísimos idea cables como como el el de Haití no no es esta la situación aunque insisto no podemos banalizar situaciones de abuso que en ningún caso son tolerables por qué porque lo habéis hecho público ahora

Voz 0194 20:21 la tormenta mediática esta qué dices

Voz 11 20:23 sí bueno tú conoces a Médicos Sin Fronteras los manejamos las las las situaciones de crisis a situaciones incómodas son un poco nuestro hábitat natural no entonces Se da esta contradicción no de que nosotros podemos dar datos porque nos preocupa este tema Say hay otras entidades que a veces no pueden dar datos porque no tienen un sistema de recogida a esta paradoja nosotros nos preocupa hace muchísimo tiempo por eso tenemos sistemas sólidos

Voz 9 20:48 análisis recogida de datos y entonces ante la coyuntura mediática diciendo

Voz 11 20:55 nosotros habíamos compartido estos datos hacía unos meses Conroy Peters que no se había solicitado estos datos y los compartido compartidos que lo que creo que salió complicado pero digamos ante ante el este momento mediático y ciertas peticiones tanto de medios como de socios pues hemos pensado que la la mejor opción era salir de una forma transparente aquí pues compartir los datos con con con la opinión pública en este caso

Voz 0194 21:18 hablaba antes con con Chema con el responsable de Oxfam Intermón hablamos de los protocolos internos de cada década de cada organización ellos vuestro protocolo óptimo estamos explicando cómo funciona el hablaba de la el a lo mejor de reforzar el trabajo conjunto es decir que no que no puede haber trasvases que que esto bueno que que de alguna manera el protocolo al margen del interno hubieron protocolo para todos

Voz 11 21:42 nosotros estamos dispuesto y lo hacemos de una forma sistemática mejorar todos los protocolos que contribuyan a crear un entorno seguro y no solo tenemos este este equipo de comportamiento con dirección de email a al confidencial también de nosotros por ejemplo tenemos una persona que es su trabajo es el recorrer las misiones esos proyectos de Médicos Sin Fronteras para asegurarse que estamos ha intentado hacer las mejores praxis posibles para evitar situaciones de abuso y que estas situaciones de abuso serán pues ese reporte puede ser digamos gestionadas de la forma adecuada aquí hay una una una una una cierta contradicción el problema pero unos problemas que principales que tienen estas es estos sistemas y cuando los asesorados con gente experta está en el manejo estas situaciones que imagínate Ángels hay un problema hay que a veces muchas veces las víctimas no reportan nada porque miedo pese a que no las crean tienen miedo a sufrir represalias entonces nosotros pensamos no sólo compartimos los datos sino que nuestro análisis es que seguramente haya más casos en se podría dar la contradicción fíjate Angels que el año que viene viviéramos con más datos de alguna forma eso fuera un indicador de calidad es decir que estamos creando sistemas para que la gente que sufre situaciones de abuso tenga un acceso directo no sé si me estoy explica en contradicción y creo que creo que pone en valor este esfuerzo de transparencia lo que demuestra es que Médicos Sin Fronteras hace años que está preocupado por este tipo de situaciones que ha hecho inversiones sólidas en este sentido que nos permiten recoger estos datos y hoy presenta roturas su ciudad dime una cosa cómo cómo se lucha ahora contra el estigma de todas las ONGs porque insisto hay que ponerlo todo en su contexto son es es es es minoritario el volumen de gente el volumen

Voz 0194 23:34 de trabajo es ingente sin

Voz 11 23:37 sin organizaciones como Médicos Sin Fronteras hay muchas partes del planeta que no podrían sobrevivir cómo se lucha contra esto sabes que Médicos Sin Fronteras una peculiar este sentido sabes que el noventa y nueve por ciento de nuestros fondos los vienen de gente son fondo sí si eso fue no es por casualidad esto ha sido una apuesta estratégica de Médicos Sin Fronteras para garantizar la independencia nuestras nuestras operaciones esta relación pasa fundamentalmente en la confianza es gente que por un por un gesto de humanidad dar dinero a una organización para que trate a los más vulnerables donde hay mayor mortalidad y mayor sufrimiento independientes independientemente de donde sea de que con qué raza en sean de que religiones una cadena de humanidad entonces pues eso está Haidar a confianza yo soy el presidente de Médicos Sin Fronteras España soy el máximo representante legal de la organización entonces yo lo que les digo es que el año que viene yo no puedo garantizar un escenario de casos cero porque esto es un escenario absorbente y realista en una organización que tiene seis mil seiscientos las personas trabajando en el terreno esto es imposible lo que yo les da seguro es que a la organización hace todo lo posible para prevenir estos casos y cuándo serán puedan que puedan haya mecanismos para comunicar los Seopan tomar las medidas necesarias es exactamente lo mismo cuando me preguntan Ángels David y todo el dinero llega casi a nosotros también nos roban en trabajando en sitios conflictos a veces no roban a veces nos roban medicamentos éstos así y yo creo que hay que ser honesto en ese sentido nosotros hacemos todo lo posible el escenario cero casos no existe presidente tenemos datos es porque estos temas nos preocupan sí estamos intentando hacer todo lo posible para un entorno seguro haya una política de cero tolerancia e insisto cuando se en estos casos era un canal de comunicación se puedan de una forma efectiva al respecto

Voz 0194 25:31 pues agradezco también que hayas atendido a los micrófonos de Hora Veinticinco me parece importante