Aitor Esteban: "La palabra de Rivera tiene la caducidad de un yogurt"

Voz 1227 00:00 hola buenas noches ya sé que usted no ha estado

Voz 0194 00:02 en esa reunión con la presidenta del Congreso Ana Pastor para hablar de del bloqueo legislativo pero que noticias tiene de la Reunión

Voz 1227 00:10 bueno no suelen ser muy productiva de los con lo concretó estas reuniones yo ya me lo imaginaba y parece ser que ha habido en la en la misma línea no siempre hay buenas palabras pero pero no acaba de concretarse nada no hay hay una situación y no tanto nos ha planteado tanto por lo que tengo entendido el el asunto del bloqueo de las iniciativas parlamentarias sino también a la saturación en cuanto subcomisiones comisiones de investigación que ya están en marcha pero quiero en hueco en un siquiera en el calendario porque no no lo hay materialmente en el equipo materialmente e incluso ahí yo le voy a decir de memoria de oídas pero creo que como dieciséis peticiones de nuevas comisiones de investigación vamos increíble

Voz 0194 00:59 el PNV volviendo del bloqueo el PNV es uno de los partidos más afectados por este bloqueo han presentado hasta cinco iniciativas parlamentarias para la derogación de la prisión permanente revisable una reforma de la ley mordaza tienen la esperanza de que se pueda debatir en el medio plazo

Voz 1227 01:14 bueno pues no no lo sé sinceramente hace poco ya rebasó el año la una iniciativa que conseguimos que se aprobara en el pleno en toma en consideración a la Ley de Secretos Oficiales no hay ahí sin bravos bueno si hay bloqueada yo creo que en el fondo a los grandes partidos pues les quieren tener el mecanismo evidentemente al Gobierno no le por lo que sea porque no tiene cree que que puede pueden salir modificaciones en el boletín que no están de acuerdo con sus tesis pero me parece a mí que también otros partidos ciudadanos evidentemente también el PSOE hasta cierto punto pues bueno tener esa posibilidad de bloquear en la Mesa no la ven con malos ojos no y entonces entre unos y otros todo el mundo habla de que tiene buena voluntad y de que hay que poner límites como lo que proponemos nosotros que no pasen más allá de dos meses las las prórrogas que se puedan dar a las enmiendas pero lo cierto es que luego entre que yo quiero este matiz dio otro nadie se pone de acuerdo porque fíjese si nos juntáramos como sobre Podemos los pequeños digamos si nos ponemos de acuerdo yo creo que podríamos forzar a la mesa a que tuviera que arbitrar otro mecanismo porque somos mayoría en la en la junta de portavoces y sin embargo yo bueno yo lo he intentado personalmente pero ha sido imposible llegar a un consenso

Voz 0194 02:42 necesitaba guste ciudadanos yo no sé si piensa que las últimas tiranteces que al menos han escenificado PP y Ciudadanos el Gobierno de ciudadanos bueno puede servir para dejar al PP sólo en el bloqueo

Voz 1227 02:56 ah no no esto en estos son son un equipo son un tándem absolutamente como como en otras cosas no yo creo que es más creo que he usado usted la palabra escenificaciones si no es exactamente eso no parece que lo que hay es mucho mucho teatro en una carrera hacia la conquista de un de un electorado no el pleno eh yo creo que ha hecho una identificación de de cierto electorado Ciudadanos ha decidio que va a ir a por esa sector Ainhoa por otro bueno pues ahora digamos que al menos enloquece en la en la palabra en los gestos pues está elevando el sí bueno pero luego a la hora de de poder dejar tramite a iniciativas por ejemplo de grupos como el mío me parece que no van a estar muy muy entusiastas no yo creo que incluso se anuncia que quizás y una de nuestras iniciativas la la referente a la ley mordaza quizás se pueda levantar ese ese veto pero yo creo que más bien es un poco a la reacción de de la sesión de esta semana en la que ante las acusaciones es decir digo con una con sonrisa hay entre comillas no connivencia del bebé con el PNV pues el PP le acusó a de haber votado favorablemente nuestra iniciativa estuvieron no pero bici hicieron que saliera adelante nuestra iniciativa sólo la ley mordaza y entonces supongo que esto es una especie de pequeña venganza pues ahora lo que no pero yo creo que es una amenaza que no podemos decir que esta actitud se vaya a acabar ni muchísimo menos una piña

Voz 0194 04:34 déjeme que escuchemos la respuesta que Albert Rivera dado a las palabras del presidente del PNV Andoni Ortuzar que ha comparado a Rivera con Berlusconi y Rivera le contestaba así en los pasillos del Congreso

Voz 1 04:44 bueno los los chicos de Sabino Arana es del cuponazo que no que no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad y de solidaridad no yo creo que el PNV está preocupado porque sabía que si Ciudadanos ganó las elecciones pues los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy por no lo van a poder con nosotros no porque defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos no sólo para unos pocos no

Voz 0194 05:03 yo creo que lo más amable que les ha llamado ha sido chicos

Voz 1227 05:07 si no que somos un poquito más hasta Judith

Voz 2 05:10 por eso digo que es lo más amable que les ha dicho cierto

Voz 1227 05:12 sí bueno pero este es así a mí no me extraña este hombre este hombre no entiende la política como un lugar de encuentro como un lugar en el que puede haber diferentes en el que puede haber mayorías que sean diferentes a partir de ahí sabiendo cuál es la realidad social puedes intentar llegar a pues alguna una solución no intermedia una un mono dejarse pelos en la gatera este hombre es absolutamente populista e lo único que busca es el voto por el voto no es una persona de sinceramente no sé si es que no es un partido político de fiarse lo puede decir todo el hemiciclo no es que tenga una ideología y sobre esa ideología pivota cuantas veces le ha dejado incluso al Gobierno que sí que lo ha presentado siempre módulo al Gobierno le ha dejado eh bueno pues con con con con una eh intención comprometida en vísperas sin su voto porque ha visto que en los medios de comunicación se criticaba porque ha detectado en las encuestas que sonora popular no entonces bueno pues es eh esas palabras de de de igualdad etcétera etcétera y bueno de acusaciones y en las que luego no acaba de concretar porque este hombre eh es que tampoco tampoco conoce ni informa como se debería informar no de las cosas porque creo que no le interesa por ejemplo bueno ha estado diciendo también no que estaba proponiendo por parte del Partido Nacionalista Vasco un referéndum de de autodeterminación vamos a seguir la eh el camino de los catalanes es bueno es que este hombre no se ha leído primero porque no no su costumbre pero segundo porque porque tampoco le interesa irse se leyera el documento pues vería que no se hace ninguna mención a eso no pero bueno les sirve para para agitar las aguas yo sinceramente desde ese punto de vista pues quizás algunos muchos Ciudadanos españoles puedan ser decirse atraídos por esas esas hipotéticos principios de igualdad pero en realidad lo que predica en lo que anuncie lo que vaticina el señor Rivera es confrontación pura y dura cuando la bala que también le gusta hablar de supremacía en fin ni idea de lo que habla pues habla de un supere es machismo de aplastar incluso derechos de una minoría de unas minorías que pueden ser mayorías políticas en determinados lugares tú a mí ese tipo de de de política de anular al al al que no piensa como tú a mí nunca me han gustado sinceramente eso pues desconfío mucho de él

Voz 0194 07:46 déjeme que le haga una última pregunta por qué el Gobierno ya ha anunciado que piensa prorrogar los presupuestos sino consigue sacar las cuentas para este año el voto del PNV es clave como andan las negociaciones yo no sé si recientemente han hablado

Voz 1227 07:58 no pero fíjese es que la la la pregunta debería ser para Albert Rivera porque este señor anunció que había llegado a un acuerdo con el Partido Popular no ir después de las después de las para presupuestos y después de las elecciones catalanas viéndolas encuestas y seguramente pues algunos lo habrán animado eh pues gente del mundo no sólo de los medios sino gente el mundo económico etc porque también pensarán que este señor pues es mucho más y más de plastilina para conseguir determinados objetivos de lo que pueda ser puso parte de más y estructura humana Pepe no ha hecho Rivera pues de nuevo dar un paso atrás así su palabra de nuevo no sirve tiene la caducidad el yogur porque dijo que había cerrado en los presupuestos BP y ahora dice que no que ahora están sacando otras reivindicaciones realizar en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con que dimita una una zona al etc etc entonces lo primero que habría que preguntar yo creo que esto es lo que más le preocupa es ver si tiene un acuerdo o no con Ciudadanos que en estos momentos no lo tiene y a partir de ahí bueno pues no lo sé yo espero que en ciento cincuenta y cinco todo el mundo le entre el sentido común desaparezca de de de Cataluña que la cosa se normalice y bueno si es que el Gobierno precisara de nuestros votos podríamos entrará a negociar si llegaríamos a un acuerdo pero intentaremos hacerlo de buena lid intentando intentando llegar a un acuerdo porque sí creo que es verdad que a todos los unos momentos de incertidumbre como muestra todos los gobiernos ya todos los a un sistema político lo con bien una cierta estabilidad no pero pero la pregunta no va dirigida al periodista va dirigida a este debería ir dirigida a este gran patriota defensor de la igualdad hay que bueno parece que no tienen mucha palabra que donde dice digo digo Diego y en estos momentos le ha dejado colgado al a Montoro yo estoy seguro que la reacción de Montoro del otro día no era porque estuviera pensar el PNV el PNV ya sabe cómo va a actuar es lo de siempre habla muy claramente le habló de ciento cincuenta y cinco y sabe que eso es lo que hay el problema es que no sabe exactamente con qué carta quedarse el presidente Rajoy el ministro Montoro con Albert Rivera de sus chicos

Voz 0194 10:10 por Esteban muchísimas gracias como siempre por atendernos