Yeray: "Lo de Aduriz es una pasada, es un placer tenerle en el equipo"

Voz 1 00:00 muy buenas saludos desde el aeropuerto Moscú sí a punto salir una expedición que va a aterrizar en Bilbao para llegar de de madrugada una expedición satisfecha no después el uno tres calor frente al Spartak de Moscú condiciones de mucho frío al menos diez nuestro protagonista jugado en manga corta pero con guantes

Voz 1959 00:16 es que era no es qué tal muy buenas buenas cómo se ha llevado eso de juego algunas con tanto frío que no

Voz 2 00:23 no la verdad es que no no

Voz 1959 00:26 nunca menos ocho menos diez no sé no sé sinceramente lo que había pero yo creo que una vez que a empezar el partido ese frío Said oí lo importante era la concentración que tenía el partido yo tan valiente como rico de que juega sin guante

Voz 3 00:40 no al final lo que quería era tener

Voz 1959 00:43 frío en los dedos no tanto las manos como de los pies no que al final es lo que aún no pues Le

Voz 4 00:51 le quitas Portillo

Voz 1959 00:53 hay una mano te paso con Yeray protagonista a esta hora en él en en las

Voz 5 00:58 valientes y señor ha jugado con con guantes pero en manga corta es que los de Bilbao son así a Yeray muy buenas buenas Jo el dato oficial era ocho bajo cero pero bueno no se nota no

Voz 1959 01:09 sí pero al final los eso yo creo que ha habido días en Bilbao que

Voz 6 01:18 como soy los de Bilbao ha hecho su sois incorregibles

Voz 5 01:22 la falta gorros si te dejan gorro también no

Voz 1959 01:25 no no eso no

Voz 5 01:27 pues eso no va conmigo pero oye igual te había venido bien porque te has llevado un coscorrón bueno con Herrerín no

Voz 1959 01:34 sino gracias a la cuando hemos entrado que casi me dejas

Voz 5 01:37 el buen juego ya lo he visto así un golpe buena pero bueno bueno oye buen partido ha aprovechado las que habéis tenido doblete de Aduriz con los treinta y siete años recién cumplidos otro de níquel Rico que se estrena como goleador bueno los deberes no están hechos pero bastante bien encarrilado no

Voz 1959 01:52 sí yo creo que era lo que lo que necesitábamos un partido así en el que los goles llegasen no yo creo que defensivamente y a otros días hemos estado viendo achacaban ésta sea cierta y arriba oí que mejor que hacerlo en Europa y en este campo

Voz 5 02:07 pues nada ahí Aduriz con treinta y siete que le habéis dicho porque el abuelo sigue estando en forma eh

Voz 1959 02:12 la verdad que es una pasada no le hemos felicitado todos Él está muy contenta nosotros más contentos todavía hay y es un placer tenerle en el equipo no hay descanso ahora

Voz 5 02:21 partido de Liga mi hijo es que viene hombre sería una alegría para la afición tremenda eh Yeray

Voz 1959 02:27 sí lo ahora lo que tenemos que pensar yo creo que son el partido del domingo no que que en Lima sí que nos está costando más no puedo de echarnos ahí arriba ahí el domingo es una buena oportunidad contra Atlético de de sumar fuera de casa

Voz 5 02:41 es verdad que está siendo irregulares no toda la temporada son buenos partidos partidos más flojos no sé no sé porqué vosotros me imagino que tampoco lo sabéis

Voz 1959 02:49 al final como ya te he dicho no les está costando no hay arriba el acierto de algo luego al final encajamos por errores nuestros y los partidos dando como queremos pero ahora a ver si cogemos una buena racha nos seguimos aquí en en Europa que es lo que nos gusta Hay subimos arriba en la tabla de la Liga

Voz 5 03:06 pues nada abrigarse bien aunque en el avión a calorcito hoy buen viaje de vuelta Yeray ALE muchas gracias venga leí un abrazo chao chao es el jugador del Athletic Yeray Álvarez que ha sido hoy titular junto a Etxeita en el centro de la defensa que sabemos que Iñigo Martínez no puede jugar en Europa líbor ya jugó competición con la Real en la fase de grupos pero bueno buen resultado uno tres no hay que confiarse ni venirse arriba Iván pero esto va tiene buena pinta eh

Voz 7 03:31 hombre es que sería un cero tres lo que tendría que perder

Voz 1959 03:34 era el Athletic el jueves que viene pero sí pone

Voz 1 03:36 el Athletic esta temporada mano no se puede fiar uno está haciendo algo irregular aunque en Europa está respondiendo y sin duda hoy aquí en Moscú en el

Voz 1959 03:44 yo de Rusia ha logrado un resultado

Voz 1 03:46 muy interesante de cara a estar en el sorteo de los octavos de final buen viaje de vuelta