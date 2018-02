Carlos Suárez: "¿La falta? Nedovic tiene el brazo colorado, yo creo que sí ha sido falta"

sí bueno contentos por una parte pues pero muy decepcionado por otra no porque no nos hemos llevado el partido

sí veníamos con la con la idea de dar la machada no sabemos que jugábamos contra el favorito contra el Real Madrid en las últimas cuatro ediciones eh pero bueno sabíamos que esto podía pasar lo que pasa es que bueno ha detectado un mal sabor de boca ha sido el partido de por todo oí sobre todo esa gente que ha venido con con esa aspiración de poder poder levantar la Copa del Rey porque los ocho equipos que vienen aquí a a Las Palmas pues vienen a conseguir la Copa no viene aquí de paseo

el estaba preguntando ya terminamos Carlos a a Tabares antes sí había sido Si había tocado balón o o el brazo o la mano de de de el jugador vuestro ha dicho no no toca balón para vosotros

Voz 4

01:44

la mano colorada el relato colorado y yo he escuchado el el palo como se suele decir en baloncesto y no sé yo creo que ha sido hace falta pero bueno hay que dejar claro que que no hemos perdido por el árbitro no es una situación aislada y también hay que nosotros nosotros fallamos ellos puede fallar pero pero bueno hay que ser honesto si el Madrid ha sido justo vencedor pues nada