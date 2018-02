Voz 1 00:00 los todo este destrozo equino Hernández puede conseguir el bote otra medalla de plata que pudo acabar con el pico quiero el plazo de treinta días ole ole tú

Voz 2 00:41 así lo contaba José Borrell detallada vaya Krahe Joaquín vaya carrera porque era a las cinco de la mañana si no hubiéramos estado todos ahí delante la tele Payá vaya prueba espectacular e nunca se había hablado tanto de les nuevo Warren nuestro país falta de tenemos gente muy buena como como Regino al que seguramente muchos no conocíamos

Voz 1375 00:58 eh has visto ya la prueba haylas escuchado unas horas después de ver logra la medalla no Regino

Voz 3 01:04 escuchan la verdad que ya yo soy de varios respecto Si te digo vamos las todavía siguen poniendo los pelos de punta como digo lo narra

Voz 4 01:16 que que que es impresionante como bien dices de veintiséis años que no conseguíamos una medalla en unas olimpiadas de invierno la verdad que que simplemente escucharlos

Voz 1375 01:27 así se van a cumplir ya en un ratito Veinticuatro horas porque fue en plena madrugada aquella fíjate has hablado con un montón de gente con tu familia con todo el mundo e irá irás visto también no has visto la prueba

Voz 3 01:39 he visto la final un trocito porque tenía tiempo verla entera pero ahora en cuanto en cuanto para ir a descansar

Voz 4 01:48 a ratos pero había pobres la prueba entera porque la verdad es que ha sido una prueba bastante movida en primera ronda casi no paso sea que estoy deseando verle fuera

Voz 1375 01:57 el último salto que pegas en la última rampa ese impresionante

Voz 4 02:01 sí sí la verdad es que encima hoy había un poquito de viento a favor y llenamos salto no algo bastante lejos y ha sido una carrera yo creo que

Voz 3 02:10 para el público bastante impresionante muy espectacular oye

Voz 1375 02:14 cómo se duerme sintiendo que unos medallista olímpico

Voz 4 02:18 bueno la verdad es que todavía y por mucho que te vea la medalla que el art que que la tengan el cuello no no me no me lo creo todavía no es algo increíble y encima para España tiene que hacer historia no después de tantos años encima de la primera medalla en no hubo de la historia yo creo que hasta que no vuelva a casa ahí todo se calme un poco no me había dado cuenta realmente de lo que acabo de conseguir

Voz 1375 02:44 tampoco es una cuestión de que haya tenido un buen día ni mucho menos Regino eh a los dieciséis años ya logró la plata en el Mundial júnior al año siguiente se clasificó para los Juegos de Vancouver dos mil diez ya los dieciocho años se proclamó campeón del mundo júnior pero muchos se preguntan cómo un tiro de Ceuta es tan bueno los deportes de invierno no

Voz 4 03:04 bueno la verdad que todo han sido

Voz 3 03:07 yo un poquito raro siempre según tardecito porque supongo

Voz 4 03:11 sí sí todo el mundo es extraño porque claro siendo éste gusta encima vivo en Málaga y en la que también es extraña mucho todo viene por Mi padre no que montó cuando nos mudamos a Málaga una tienda de deportes de invierno llega entre otras cosa puede hacer no Muriel querías que era lo que lo que ven día empezó a practicarlo porque no fue enganchando al a toda la familia vamos a día de hoy de los vos son más enganchaba la nieve que yo lo lo disfrutan cada día donde viene todo bien

Voz 1375 03:48 oye de todas las llamadas que has tenido felicitaciones mensajes cuál es la que más ilusión te ha hecho

Voz 4 03:54 si te digo la verdad todavía no han podido ni verlo todos ha sido ayer tuve que ir a la ceremonia de gas medalla que la hacen como Igor hace frío cinco horas después tuve que todavía vestido de nieve no pude ni cambiar no he tenido tiempo para ver el teléfono Mi padre podido hablar escaso cinco minutos

Voz 3 04:15 Chad que todavía estoy esperando cuando me sale y a cuantos puedes tener ahí en el teléfono cuanto inmensa

Voz 4 04:21 Puel la última vez que lo mire tenía más de cuatrocientos

Voz 3 04:25 a esa opción se dirijan gran variedad voluntario

Voz 4 04:30 y luego se quitó es una locura

Voz 3 04:33 la verdad que bueno no

Voz 5 04:35 eh estabas con Alejandro Blanco presidente del COI orgulloso también de esa medalla tan importante para nuestro deporte después de tantos años

Voz 1375 04:44 si te todo el mundo te hablaba de la barba porque en una entrevista antes de la prueba creo que dijiste que no que ninguna apuesta que la barba es sagrada no

Voz 4 04:51 no ha hecho apuesta tengo una apuesta con con nuestro equipo preparadas hablaba ante la vi que sí que el hecho grabaron

Voz 2 05:02 ha sido si la apuesta es que antes te cortas las a esta hora se puede decir las pelotas antes

Voz 6 05:09 cuidado con lo que te apuesta Resino

Voz 3 05:12 no no no está para que diesen hasta aquí no me corto taparlo

Voz 1375 05:20 oye ahora que hace Regino después de participar en los Juegos Olímpicos de que tienes descanso vacaciones sigue entrenando cuántos días entrenas cuántas horas les dedicas

Voz 4 05:30 bueno ahora mismo vemos el dieciocho a mediodía o a primera hora de la tarde más o menos estamos en Macy's yo ahora mismo estoy viviendo allí Hispasat en Madrid y luego me bajar a Málaga a toda mi familia a mis amigos a a celebrar allí Easy

Voz 7 05:51 la primer fin de semana

Voz 4 05:53 ocho de marzo ya seguimos con el circuito de Copa del Mundo

Voz 1375 05:57 o sea que no paras tampoco tiene mucho mucho tiempo cada día

Voz 4 06:02 tiene no tiene caso siete nueve días para ir a la nieve así diciendo

Voz 5 06:09 bueno he dejado de salud de la anterior medallista olímpica en Juegos Olímpicos de invierno veintiséis

Voz 1375 06:17 eso hace que los Juegos de Albertville noventa y dos Blanca Fernández Ochoa ganaba la última para

Voz 2 06:22 el deporte español hola Blanca buenas noches

Voz 8 06:24 muy buenas noches buena Regino que claro que me he puesto el despertador a las cinco y media me he levantado a las siete menos cuarto de vuelta dormirme cuenta a las siete menos cuarto hay una hora como dice mis hijos mamá cómo mola porque desde luego es existe ya lo dije

Voz 6 06:48 hola o Molas que ha sido una pasada carrera Blanca eh bueno ahí ahí bueno lo hemos puesto yo creo yo he hecho casi tan famosa como Recino sí sí sí

Voz 8 06:58 así ha sido muy muy emocionante muy emocionante enhorabuena Regino Joaquín las manos nos falta una cosita que Busi sido más de uno verdad en el podio

Voz 3 07:13 sí sí por supuesto te digo que sí

Voz 1375 07:17 bastarda blanca que hayamos tardado veintiséis años en abordar otra medalla en unos Juegos de Invierno tampoco es normal no

Voz 3 07:22 sí

Voz 6 07:23 la verdad es que no con lo bueno que somos en casi toda con lo que hemos hecho en casi todos hecho en la última década del deporte español qué pasa con la nieve y con los deportes de invierno

Voz 8 07:32 sí la verdad es que si yo no soy quién para decirte la clave exacta me oye para eso están pues los federativos y la gente que hace digamos la programación de cualquiera de las modalidades P lo que no es normal no es normal en el último momento casi a punto estuvo María José Rienda pero tampoco dejó mucho no se ha sido muy raro pero da igual yo me alegro de que hayan sido eso es deporte como juegos es no jugar da igual me da igual

Voz 1375 08:06 ya estaba p'alante poesía

Voz 5 08:08 la tercera que consigue el deporte

Voz 1375 08:11 español después de que Blanca

Voz 5 08:13 Paquito Fernández Ochoa que en paz descanse que seguro que estará alegrando se donde quiera que esté esta medalla que ha logrado

Voz 6 08:18 lo que no hay duda hombre seguro que sí pues nada

Voz 1375 08:21 te Regino que vamos a hacer hoy durante el día de celebrada del alguna manera o estar deseando tirar de la cama y dormido otro rato

Voz 4 08:28 bueno un poquito lo primero

Voz 9 08:30 sí luego iré a a la tele a ver

Voz 4 08:33 el femenino que que compiten hoy la chica a ver qué tal va la cosa

Voz 1375 08:40 y luego yo creo que Blanca va a caer alguna más no porque ahí tenemos a nuestro Javi Fernández en patinaje le falta una medalla olímpica que yo creo que la va a trincar también eh

Voz 8 08:47 ojalá por Dios me voy a poner el despertador a las cuatro La mañana no os quepa duda es verdad es verdad osea es que lo estoy viviendo pero como nunca eh pero tienen cosas que más me guste que que disfrutar de un deportista español Ricky ver como sí

Voz 3 09:03 yo los demás es justamente

Voz 1375 09:05 pero te vas a poner el reloj a las dos para no quedarse dormida no

Voz 3 09:08 no no vale menos diez con cuanta

Voz 6 09:14 oye Black nos alegramos de escucharte gracias por estar en El Larguero

Voz 1375 09:17 el incitando al que vuelve a lograr una medalla después de la última tuya en mil novecientos noventa y dos un beso blanca

Voz 8 09:23 sí más gracias a Dios Regino enhorabuena

Voz 5 09:27 pues nada Regino que estamos orgullosos y que lo disfrutes que es un momento de disfrutarlo hoy seguro que vendrán más más medallas en próximos campeonatos pero enhorabuena chapeau desde España

Voz 3 09:36 dio muchísima gracia de verdad me abrazó cuya te un abrazo hasta luego Regino Hernández