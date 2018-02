¿Es el Real Madrid favorito para la Champions?

Voz 1670 00:00 una menos cuarto está por ahí Antonio Romero hola Antonio qué tal

Voz 1 00:05 hola Antonio hola Antonio

Voz 1670 00:10 muy buenas esta vez es que hay un poquito de retardo de Mario Torrejón

Voz 1201 00:14 pero siendo generosos no que está en Corea mira ahora Andoni

Voz 1201 00:24 Millet a veces lo que haya retardo yo te dices

Voz 0239 00:32 a ver hola Antonio no vale no hay Martín famosa casa está viendo Pablo que no Jordi Martí buenas noches buenas noches Marcos López qué tal buenas noches se presenta Antonio no siempre estoy feliz

Voz 3 00:43 darle regula Saura

Voz 1670 00:45 no escapar Torrejón de tumbar ya ya pasado hecho tres contra uno más de una vez vamos a ver pausa que vamos con Roberto hoy el debate

Voz 1201 00:53 es cuento lo quiere con locura pero rojo y blanco con ciento veinte caballos

Voz 5 01:14 bien huele Villén Gere vi Benger

Voz 8 01:44 no a unos exactamente porque este elegir ya unos sexo

Voz 1670 01:48 también porque diría

Voz 10 02:06 no

Voz 1670 02:10 bueno e Antonio Romero

Voz 11 02:12 muy buenas

Voz 1201 02:13 hay una dos tres ahora mejor por favor que España nunca ya lo dice me vaya nunca otras veces

Voz 1670 02:23 p Romero y Torrejón creen que el Madrid después de lo de ayer o a lo mejor ya antes pero la pregunta de hoy es es culpa ves o te parece que el Madrid vuelve a ser favorito para la Champions promete y Torrejón creen que si árabe antes de cuanto Romero Torrejón todos

Voz 0239 02:39 los entrenadores que quedaran todavía vivos

Voz 1670 02:42 con apoyo Jordi Marcos creen que empieza el debate venga Antonio por favor

Voz 0239 02:47 pero yo creo que yo creo que es evidente que el y bonito no

Voz 1670 02:50 pregunta es favorito

Voz 0239 02:51 yo indiscutible te falta ponerle indiscutibles tras por varios motivos primero porla primero por la por la mística del Bernabéu segundo por el título que tiene el Real Madrid en la vitrina que os recuerdo que son doce tercero porque un Real Madrid muy normalito un Real Madrid muy normalito se cargó ayer casi sin despeinarse a los Glover trotes y cuarto porque el Real Madrid sabe que le quedan seis partidos en la temporada sea lo futbolista más importantes del Real Madrid mucho de ellos pendientes también del próximo Mundial de Rusia saben que se juegan la temporada en seis partidos yo creo que ante ese panorama el Real Madrid se convierte con calidad que tiene no sólo en el favorito indiscutible sino en el mayor rival que eso puede en cualquier equipo

Voz 1670 03:33 los me gusta mucho está claro por eso me gusta lo vas a reforzar con Antonio Romero por supuesto yo tengo yo tengo que decir que vengo ofendido pues simplemente por la pregunta yo preguntaría al director del espacio que es el que ha decidido la pregunta cuando ha dejado es el favorito el Real Madrid porque que yo sepa sigue siendo el doble pues ya os voy a ponerse en Europa voy a poner los cargueros que hemos hecho y que habéis hecho antes

Voz 3 03:53 pero no no debate de hoy pero del Real Madrid

Voz 0239 03:57 tendréis de lo que habéis dicho no mano tú tú creías que en el debate hoy hoy iban a participar Pablo Pinto Julio Pulido K2 gallego pero aquí hemos salido los mañana aquí hemos fundidos como Mario Torrejón y yo pienso que dicen los oyentes

Voz 1201 04:09 que las que no pero es que yo yo yo quería dicen los oyentes que son tener un respeto a los oyentes no pienso yo que me ofende

Voz 1670 04:14 segunda porque no tengo ni idea de cuándo ha dejado ser favorito el Real Madrid por una competición no tengo ni idea pero que es concretamente para la Champions de la que es vigente campeón menos todavía y efectivamente recojo el guante de mi compañero Antonio Romero para que decir que después de lo de ayer antes lo efectivamente de Glover trotes que a mí no se me había ocurrido llamarlos así Porta es original es cierto da pero es solo pero por otro son con la cabeza hay que decir que me me creo más todavía lo que pensaba antes que es que el Real Madrid sigue siendo el favorito en su competición fetiche lógicamente muy bien eh Jordi Marcos

Voz 0985 04:43 bueno mire yo el otro día me preguntaba si pasaría Madrid todo el PSG yo te digo te dije que pasaría el Real Madrid en el ahora lo dijo todo el mundo me vaya tremenda el día que hicimos lo decimos

Voz 0239 04:55 es la gran ventaja gran ventaja Antonio que es que es fácil recupera lo que sí dijo el domingo pero

Voz 0985 05:01 esa era la peor está acaba el favorito no

Voz 1670 05:05 con lo sólo que lo sentido yo estos meses sólo con Romero y el respeto a vuestros violentas

Voz 0985 05:10 cuando se hizo la quiniela pues a mí me preguntó quién pasaría hay dice que pasar al Real Madrid es cierto hoy convencido de que no

Voz 1670 05:15 eso es eso es producto Jinámar supera no

Voz 0985 05:18 no no vale pues sí porque yo le considero a pesar de todo un equipo sin alma no le concedió no le considera un equipo cerrado no le considera un equipo hecho por lo tanto tiene razón Antonio un equipo normalito como el Real Madrid pues se va a imponer al PSC esto hace favorito al Real Madrid camino para mí hay un equipo que es más sólido y más firme candidato como favorito en esta Champions que se llama Fútbol Club Barcelona para mí es el candidato favorito más sólido Jordi por más que anoche un equipo normalito como dice Antonio como el Real Madrid

Voz 0239 05:55 es un estado de forma pero no en un estado de forma

Voz 1670 06:01 esto antes de que hablemos Alito ver a un peso antes dijo

Voz 0985 06:04 para mí no tiene alma Andrés Marcos que que

Voz 1670 06:07 los aspirantes sean sólidos estén haciendo buen la temporada con buenos argumentos no quiere decir que el campeón no sea favorito es que el campeón tiene que ser favorito si os sí aunque esté arrastraban

Voz 0985 06:17 el dibujo ya están a quién por esporas están acabados

Voz 1670 06:20 al final Jordi estará de acuerdo conmigo que si ya está en octavos de final Si ya ha superado el primer partido de los octavos de final seguirá siendo favorito porque es el campeón Mamani menos sino eliminado no lógicamente no pero

Voz 0985 06:31 tú tienes que argumentar me por qué crees que el Madrid es más favorito que el bar Soccer City yo no he dicho una sola razonamiento de Simona solar Nina es el hábitat encarama telecabina de aunque la Copa de Europa

Voz 0239 06:42 era quepa ninguna duda pero queda vitrinas remató pero remató con la rodilla Cristiano Ronaldo

Voz 2 06:49 pero hay una ayer a vitrinas remató con la rodilla de Cristiano con la con la incompetencia de Unai Emery

Voz 1201 06:56 era yo siempre me siempre Rocky Balboa o no que es bueno yo siempre el campeón de Liga

Voz 1670 07:03 es favorito al año como que no

Voz 1201 07:05 no pero vamos a ver como que no es verdad es que estamos aquí empieza la temporada visite Efes favorito en la Liga el Real Madrid romano Marco no responde a una estela que es el campeón de Liga

Voz 1375 07:23 pero a mano en es en términos prácticos en la en la Liga leal eliminado ya

Voz 1670 07:28 pero es que la Champions no está eliminado todo lo contrario está muy bien pero Times como nuevas en el campeón favorito argumentos te digo una cosa Jordi Juan SVA cuando el Barcelona para ganar siempre porque has ganado aún cuando el Barcelona para ganar siempre pero eres el giro completo argumenta profusa mayor estoy dando Marcos L cuanto el Barcelona de Europa ya la gana de por vida porque ha ganado una cosa Juan cuando el Barcelona bien mejorando hizo el ridículo en la Supercopa de Europa al Real Madrid no digo que cuando el Barcelona hizo el ridículo en la Supercopa de España contra el Real Madrid por que en ese momento de iba a dejar de ser favorito

Voz 1201 08:01 ha ganado la Liga mira yo soy mejor esto Jordi te voy a quemar cuando hablar con Arús te voy a mejor hemos visto que no voy a hablar con él yo buenas noches Marcos yo sí yo repito es argumento sus argumentos en estos momentos poco nuestro

Voz 1670 08:17 a un nivel porque lo es

Voz 0239 08:20 cómo ganó la Champions queda demostrado Liverpool acabar los años setenta seguido todavía campeones están los sobre el largo te voy a mejor el argumento porque a intentarlo porque Zico noto hocico es muy fino y no sé si lo voy a conseguir pero mira tú que tienes lo que te eche una mano sí que ella Adrià tú que tiene hermano y estar cerquita del vestuario el Fútbol Club Barcelona Ada rápido una encuesta pregúntele al Barcelona a aquel equipo no se quiere enfrentar si es capaz de ganarle al Chelsea bajo ningún concepto los cuartos de final de la Liga de Campeones y cuando recojan lo que te digan en Barcelona me lo cuentas al Madrid favorito y todo el mundo pero esto son

Voz 2 09:00 propiedades de un gran calibre marca pero eso eso es es favorito pero es que esa misma pregunta es gracias al vestuario del Madrid el Barça no loca Casa en claro pero bueno están claro pero prefiero prefiere no lo tienen tan claro fíjate era diferencia que hubo entre Neymar y Messi acostumbrado a él como Messi pone la camiseta como Messi enseña los goles decisivos como Messi marca la diferencia realmente aparece Journey media pero

Voz 0239 09:26 comienza si no es el de no no no no no no

Voz 0985 09:30 como habéis yo cepilla harán si venís a los debates con argumentos tan frágiles

Voz 3 09:36 el tiempo no siempre hay que Olga

Voz 2 09:39 simplemente el debate si es es el favorito porque es el campeón es evidente porque es el campeón si el debate es el favorito porque tiene doce Champions es que es indudable es el campeón y es el único que tiene doce Champions pero el debate es futbolístico hay equipos que está jugando mejor ahora mismo que el Real Madrid en España

Voz 12 09:58 pero bueno para paro

Voz 0239 10:00 Europa no está Europa tú no has visto premiado no has visto lo que ha pasado por no en Europa se podrá durar esto no es lleva BA vais enero bueno no nombrar al sí

Voz 2 10:11 es el viento el Barça en la Liga española

Voz 1670 10:14 Marcos al único equipo que no quería a nadie de momento en el primer partido el Real Madrid la pasaporte no haya

Voz 2 10:19 eso es todo eso y además es tan evidente Mario espera momento es tan evidente el hecho que el el PSG pasó por la piedra como tú dices cuatro cero al Barça de luz se llevó seis que no pase también lo mismo ahora me viene en el haremos en el partido vuelta ya veremos cómo ese larguero como ya Antonio Torres no lo hemos hecho lo que quepa te haces que futbolísticamente sí porque has empezado el debate diciendo que solventaron con Unai Emery muy torpe evidentemente veinticuatro Biden un equipo que tiene un entrenador muy torpe evidente no va a ser capaz de remontar un imponente equipos diciendo son igual de torpe sería igual de Toral entrenador que el Pérez Galdós remitieron a eso te olvidas aparte dieron sigue metido tres si hay un equipo que futbolísticamente está jugando mejor es el Barcelona el sitio luego en cuartos de final de Champions si pasan los dos si pasa el al Barça si pasa el Madrid asevera pero de ahí a considerar favorito un equipo que ha hecho amargo ya pero no

Voz 0239 11:15 el enorme pues puede hablar la novela adictos yo claro después eso es bueno para el Madrid que en un estado de forma normalito se convierte otra vez en la envidia de Europa pasamos por la piedra no compañía y eso es bueno para el Madrid no es la Europa de cien tírate Laporta no mira te la compro

Voz 0985 11:35 el Madrid Sato envidia pero nos pongas en extrañas superior esta

Voz 3 11:39 lo que haber hablado ya Jordi

Voz 1670 11:41 Marcos de de elementos del pasado decir así el campeón el vigente campeón lleva doce Copa de Europa la mística del Bernabéu que todo eso es verdad demostró ayer que marca goles hay que decir que no que hablando de argumentos recientes de hoy de de ya de lo más inmediato no el Real Madrid no

Voz 1201 11:55 el Real Madrid sanedrín de Christie's que no fue el mejor partido el Real Madrid como normalito

Voz 1670 12:04 el Real Madrid ayer se reafirmó en su confianza desde el balón eso sí a partir de ahí paró el balón con una primera hoy minutos hizo una primera si el peso setenta y nueve minutos justo en la penumbra de Champions en el Bernabéu hombres

Voz 1201 12:18 pues yo soy un equipo te toca normal como ustedes todos forma muy normalito Dios mío enseguida

Voz 1670 12:26 es positivo estáis hoy ha acabado con la eliminatoria treinta segundos cada último turno treinta segundos cada uno porque es favorito el Madrid Mario para mi favorito el Real Madrid porque está vivo en una sola competición tiene todos sus esfuerzos

Voz 2 12:40 tanto sí

Voz 3 12:41 bueno es que el brazo

Voz 1201 12:46 a Guti treinta segundos cada una

Voz 1670 12:51 voy aprovechan vistiendo algunos puedan mi argumento nueve Marcos de argumentos que es la única competición a la que se tiene del central son jugadores que son capaces de concentrarse en seis partidos sin implicada no una demostración fue ayer que se pasó por la piedra al que teóricamente es el mejor Romero

Voz 2 13:04 mira yo bueno no no yo en cinco segundo mejor ellos oye no no no no porque el Barça está vivo en las tres competiciones Isabel que se tiene que concentrar competiciones a luchar por la Copa por la Liga con la Champions pero que es una ventaja pero Hubei Garrán

Voz 1670 13:20 no va con ellos hoy con ellos siempre a mí me sobran XXV son

Voz 0239 13:23 Nos porque en mi línea en mi línea simplista lo tengo claro porque el Real Madrid tiene el mejor goleador de Europa es el Rey de esta competición

Voz 0985 13:31 desde Jordi que mano a falta de ver lo que pasa en la Champions el equipo más sólido en Europa se llama Fútbol Club Barcelona y ayer vimos

Voz 0239 13:40 Madrid es un argumento estonio Antonio el Bayern de Munich Real Madrid normalito mi eh

Voz 0985 13:50 por malito pues ya veremos qué pasó una de la mañana

Voz 0239 13:52 durante hay muchos campeones sólo hay uno que siempre lo he dicho que da vergüenza hoy te has dicho por un día voy hasta opina

Voz 1670 14:01 lo hemos dicho en lo que pasa que es que lo único que he dicho es que al hilo de lo que decía Jordi vamos a dar argumentos si empieza la temporada en agosto que estará conmigo nos opina si empieza no va con ellos y ya está empieza la temporada no passing el mes de agosto el favorito es que somos nosotros porque estábamos debatiendo quince ya dieciséis no de febrero diecisiete pero lo importante no es ni lo que diga Romero Torrejón Jordi Marcos están los oyentes pero pegando brincos porque quieren hablar llena es larga pregunta de Pulido no

Voz 20 16:28 dos

Voz 24 17:20 Larguero

Voz 1670 17:26 hora menos en Canarias enseguida Axel Torres que nos va a repasar lo mejor de la semana de europea está por aire estoy viendo al otro lado del cristal pero no voy a decir lo que me dice para ti es favorito el Madrid en la Champions hombre no sólo conociendo a según qué te ha hecho cuesta pues Marcos te has equivocado hombre no voy a decir yo no te has equivocado pues yo sí lo he visto no vale engañar a los oyentes no no lo engaños eso es muy importante luego lo voy a decir que lo más importante es no mentir a los oyentes para intentar influir en su voto está por ahí la primera llamada ola José muy buenas avergüenzo director mejor

Voz 25 17:57 Malú que hay

Voz 1375 17:58 cómo estás hombre de dónde llamas

Voz 25 18:01 te lo que quiero Huelva de Isla Cristina D

Voz 1201 18:03 vuelva señor nuestra amiga por favor Jose

Voz 1670 18:10 yo es que me suena me sonaba tuvo digo pero como llaman gente devuelva a punta pala digo no sé si es el de las gambas forma porque Jose ingente devuelve mucha pero de las gambas y los bogavantes y eso no

Voz 25 18:19 ya no ya de tu amigo Javi si ellos me acogió cogió un hombre inició aquí a todo se

Voz 1670 18:32 me daba pero qué me estás contando todos vas a mandar un bote aquí de verdad viene andando no

Voz 25 18:37 yo os digo Cándido Reguera es cocineros Cándido de aquí en Argentina pero aquí no

Voz 1670 18:46 no es pues nada José Luis

Voz 25 18:48 Davis yo iba a asfáltico un experto porque esta empresa se contra el alto

Voz 1375 18:55 qué bien

Voz 25 18:58 llamar lo que él alguno que te pido simplemente por favor que cuando estriba si luego comunica algo con lo que se diga un empieza como que vuelva que te va a llegar

Voz 1670 19:08 hombre claro claro que sí hombre sí ella abrimos con él bueno lo que no es así dice Carlo o no pero que si llegan vivos

Voz 1201 19:14 yo

Voz 1670 19:15 vale José yo lo diré cuando llegue luego ante eso tiene mi palabra Jordi te quería decir hago yo

Voz 0985 19:19 sí José hombre si te sobra alguna pues a mandar a la calle Caspe seis de Barcelona también se te agradecerá Jose

Voz 1201 19:31 una pata yo un poco más lo que sea por maldito eh

Voz 0985 19:35 malito

Voz 25 19:36 vale yo diré por favor de tan amable

Voz 1201 19:39 cuando tuve Montes lo siento yo no sé si se estuviera sentado que te que te voy a dar pues mira

Voz 25 19:52 me Manu vengo yo decir vimos

Voz 1201 19:55 vale venga tío Jose

Voz 1670 19:57 para te P gambas para la calle y el bogavante Valli José Mota ya que esto no

Voz 1201 20:03 venga el favorito es favorito

Voz 1670 20:05 para la Champions Jose

Voz 1201 20:07 mira por supuesto hombres rescate va a venir ponga amante vestido de blanco y andando el escudo en el pecho y disfrutar sí igual que no Madrid

Voz 25 20:26 la Kutxa mi edad como un drama que me está escuchando que son muchas por cierto no sé si vamos tuvo gracia al larguero

Voz 1670 20:34 hombre por favor no no gracias antes

Voz 25 20:37 yo he sido profesional es decir tuve que darle

Voz 0239 20:41 pues nada Oye que no lo disfrutará más el bogavante encuentra en blanco pero entonces por qué porque es favorita en Madrid pagan H

Voz 25 20:46 en primer Elvis Vengo porque quienes escuchan eligió el Waterloo en un medio de comunicación empiece

Voz 26 20:52 qué define por ejemplo ya

Voz 25 20:55 sigan tapado el peso estaba más veces al claro que te has ciudad famosa pues de Ta ya las que de bala eh en las ruedas explota juegos valía en sí en no de la BBC que activos que ellos sí está ahí voy de Combi vea jubile cómicas mentira porque no nos digamos que hasta ayer nadie ni madrilista Mimi europeo nadie nos vamos Madina que iba a admisión o dejó claro si el idea que ni que tira bien algunos vídeos

Voz 1375 21:24 no lo creo

Voz 25 21:26 ha voz igual que yo diría que incluso visite dice extrañado muchos acuerdos eh

Voz 1201 21:33 pero como dicen hoy vería claro que acertó a ya se lo he dicho todo eso lo hemos dicho todo pues nada

Voz 25 21:41 que que ellos pero escúchame tienes todo ese dinero como antes y esa es la clave Manu si les me imagino que cuando venga aquí no vamos del Betis bien yo sí queda clave que él ve es verdad que el quiero ascendió el Lucas Kike cuando un momento justamente ahí están

Voz 1201 22:00 como sabes como sabéis de bogavantes de fútbol tiene serias promover hay que sí que pasé

Voz 25 22:08 es que era vas ahí yo estaba va a Jordi al otro del Barcelona Lucescu sabe que el Madrid ahora mismo lo que ellos llaman alitas inicial siempre está ahí es verdad y luego vamos guagua plano UAW todo lo que quisiera

Voz 0985 22:21 no se oye Jose me dicen que las mandado una caja de bogavantes a Rocky

Voz 1201 22:26 no lo habíamos

Voz 25 22:30 no entiendo que también manda el mira eso es una cosa que el larguero Kutxa muchas buena parte de España Neven es una cosa lugareño adelanté en la hermandad dormía mal

Voz 1201 22:42 claro bueno Jose que tengo que dar paso al resto de oyentes y no se me iba la noche del Madrid venga vamos

Voz 1670 22:48 no se te quería una foto ante gamba blanca o no siempre Black esa es es el bogavante desde pequeñito ya soñaba con jugar en el voto para romper y Mario Torrejón el mar

Voz 2 22:58 sí es favorito para la Champions segunda llamada Eladio

Voz 1670 23:00 sí buenas

Voz 1201 23:01 hola buenas tardes de donde sea más Eladio

Voz 1375 23:04 no

Voz 27 23:05 bueno estoy bueno pero sienten que fue músico estoy aquí Valladolid

Voz 25 23:10 a un martirio dormirme

Voz 28 23:12 ajá sí soy músico cubano muy

Voz 1201 23:16 pocas que tocas que tocas

Voz 25 23:18 de eso y luego del recuerdo Nacional de Arte soy bueno he sido director sí hubo un músico bajo el orgullo por el trabajo

Voz 1670 23:29 sí si viene de

Voz 25 23:32 sí lo hizo con siendo música buena también

Voz 1670 23:35 el museo cubano si no

Voz 25 23:38 mi nombre esperamos siga que a y eh ya les faltó Leo ya me veo injusto votos eso sí sí sí sí detectó el Madrid el favorito la venga a pegar un zarpazo y es favorito sí sí sí el Madrid juegue contra quien juegue contra aquí voy el favorito pero quién tiene sólo quiero que dice que el Barcelona bien es un equipazo pero Gerona regó en Perú en el Madrid el Madrid es verdad

Voz 1670 24:14 eso es así estaba hablando de cosas serias pues ha quedado claro muy bien explica por el músico cubano que está en Mota del Marqués y que se llama Eladio y que le da el voto a Romero y a Torrejón el Madrid es favorito la Champions gracias Eladio cuida te mucho

Voz 25 24:25 Madrid bueno bueno Manu y he deportivo claro bolos iba a nacer venga un abrazo

Voz 1670 24:34 digo que vaya muy bien hombre a esta hora que está te lo mejor es bastante mejor oye viviendo deja antes de la siguiente llamada portada portada el diario Sport Jordi Martí Marcos mañana el Madrid favorito para la Champions Iniesta medita irse a China treinta y cinco millones limpios por temporada luego lo aprovechaba tercera llamada Francisco buenas noches

Voz 1375 24:54 buenas noches peón de Francisco

Voz 29 24:57 la gente Albacete qué tal va la noche por ahí remata

Voz 1375 24:59 Day no va mal currando descansando

Voz 29 25:02 no no currando currando donde más queja donde kurdas lleva un camión donde ahí parado y me ha me separa unos metros y nada y con vosotros

Voz 1375 25:09 por dónde vas

Voz 29 25:10 pues aquí la capital es un camión de recogida de residuos

Voz 1375 25:14 ah pues nada te queda mucha tarea o no si aún me queda me queda un rato pues nada se hay una paradita para votar aquí en a favor de Roma y Torrejón de Jordi como tales

Voz 29 25:23 bueno lo primero que quería hacerle un tiro sillón de orejas a Romero porque me parece que no es no que es en la pregunta de hoy sino porque no es objetivo y creo que eso vamos yo creo que no me gusta pero bueno

Voz 30 25:36 sólo era piratería Soler era un tiro así sé yo no bueno a loca

Voz 28 25:41 no lo pueden hacer lo que yo

Voz 29 25:44 es decir es partido normalito actuación arbitral dudosa resultado muy engañosos Iyad ya con tan poco en Madrid favorito yo creo que hay que analizar la temporada y la temporada el Madrid es que a mí no me está diciendo absolutamente nada entonces yo creo que no es favorito ya más de hecho no la va a ganar ya lo veo ya lo veréis

Voz 6 26:06 pues no se puede explicar más claro y más conciso

Voz 1375 26:09 actuaciones ya le digo viendo Francisco la de Pekín esa no ve ninguna duda no lo hay

Voz 3 26:14 todos los no no haríais a los padres

Voz 30 26:17 pero lo que estamos hablando el partido ya estoy hablando de ayer hombre Larguero ya lo hicimos no miramos atrás pues entonces el Madrid contra el Bayern con a debería de haber hecho cargo

Voz 1375 26:30 pues nada el voto para Jordi para Marcos de Francisco de Albacete que se vuelve a arrancar el camión y a Aguirre

Voz 1670 26:36 enviar colega gracias yo vaya bien

Voz 1375 26:39 no muy bien gracias a Dios gracias chao a Pedro sí

Voz 1 26:44 hola buenas noches qué tal estás bien bien

Voz 1670 26:49 tú no pues muy bien aquí está Paco

Voz 1375 26:51 vamos a quejarse sino va a dar lo mismo Pedro efectivamente pero vamos que si además estamos bien pues mucho mejor de dónde llamas

Voz 1670 26:58 de Toledo madridista no de Madrid

Voz 29 27:04 como soy madridista sí era ya se ha pues ya se están quitado lo los con

Voz 1670 27:09 pues ya no te llevan no

Voz 29 27:12 sí pero no nos constan latín es la realización de ser desde la experiencia que tantos años

Voz 1375 27:18 sin pasión de esa experiencia crees que el Madrid es favorito para la Champions

Voz 29 27:23 pero el Madrid sí hombre sí pero porque es el Madrid es que yo no sepa cuántos años tiene la gente que lo lógico los compañeros tuyos pero Jordi tienes unos años ya ya visto que el Madrid diciendo no

Voz 1201 27:38 sí señor sólo he visto Jordi no vimos peso llegó el resto no engañó yo sí

Voz 29 27:44 esta Copa de Europa perdón pues esta Copa de Europa que ganó el Madrid no el Inter como un equipazo de Telesp y Miguel el empataron allí le bastaba Iván la vida

Voz 1375 28:01 señor hijo campesinos ganó hoy la pequeña

Voz 29 28:04 claro no pero para eso es favorito pero porque somos de la Copa de Europa se asoma por la razón que sea a de porque tienen de Paco

Voz 1375 28:12 vaya lección parece que ellos pierdan Marchán pues no se puede explicar por la Liga

Voz 29 28:17 es es incomprensible no se entiende

Voz 0239 28:19 no sé si te ha parecido Jordi suficiente nivel en la explicación repaso que lo tengo respeto ya sabes que yo tengo mucho respeto por los oyentes no te digo porque era muy canciones muy parecida a la que era casi todo el mundo sabe digo estoy un poco pero entonces si no sea enteramente la portada esta pues es entonces Pedro yo te quiero decir

Voz 25 28:42 oye

Voz 29 28:42 eh yo así también te respeto instan a los eh

Voz 1201 28:45 luego hoy tampoco a decir que no pilla

Voz 29 28:48 lo que no pero

Voz 1201 28:49 otra

Voz 29 28:52 hexacampeón duro para perfectamente claro

Voz 0985 28:55 yo como tú tienes razón yo tengo ya una cierta yo soy de los que vi

Voz 1 28:59 dos ligas en treinta años quién te iba a decir a ti Pedro

Voz 0985 29:04 tras ver dos Ligas en treinta años ahora al Barça gana más de la mitad fíjate cómo cambia la cosa

Voz 0239 29:09 vamos a la película bueno Pedro que lo tengo que dejar un tiempo pero menos en Champions cambia menos la un abrazo y gracias gracias por llamar Pedro de Toledo un abrazo última llamada Daniel

Voz 1375 29:19 hola de dónde llamas

Voz 1670 29:22 de Barcelona como la noche Daniel

Voz 1375 29:24 pues mira que está descansando un ratito nació día duro

Voz 1 29:29 bueno relajante relajante bien

Voz 1670 29:32 Daniel remata los ya desde Barcelona desde Barcelona crees que el Madrid favorito por la Champions

Voz 1375 29:39 no lo es no parar Romero a ver en qué un mensajito no es bajito sepárate

Voz 1670 29:47 para que un poquito el teléfono

Voz 25 29:49 un mensaje relax eh

Voz 1201 29:51 mensajito desde el relax bienvenido a ver

Voz 31 29:58 es que Cristiano es su goleador en hace que Pérez que comenzó la Liga no ha hecho nada solamente por marcar ayer es que el rearme que vaya a ganarla

Voz 0239 30:11 no te has entrado vio Antonio toma nota porque la a tomar nota

Voz 1670 30:16 es el máximo valor de la Champions la Liga provenientes

Voz 0239 30:19 bueno yo antes tan educados tengo simplemente que me quito el sombrero pero quiero recordar que hemos ganado tres dos eso es el máximo goleador de la Champions Cristiano Ronaldo el oyente

Voz 1670 30:32 algo tiene victoria para Rodri para Torrejón tres dos ante Jordi Marcos Daniel gracias por la llamada que siga la noche relajante esa yo tengo un abrazo Daniel estoy cansado muy cansado de ganar como Estado comenzó el debate si en las redes sociales favorito el Madrid treinta y dos por ciento hombre no no es favorito en Madrid sesenta y ocho

Voz 1201 30:53 qué otra siete tres pareja no Romero tenía razón hay que decía que estaba manipulado Torres buenas noches qué tal buenas noches como estaba grito del Madrid en la Champions

Voz 2 31:06 no

Voz 1201 31:07 para mí el Madrid es favorito si yo no pondría favorito vaya no pondría un abrazo muy fuerte Marco venga cuatro dos que te peleas peleas en antena con Iturralde eso me voy día me voy al final

del tan Jin Jan Manu limpios no limpios de polvo y paja lo creyeron ACB pero no claro Carlos III cinco bruto no

Voz 0239 31:39 bueno alguna vez algún voluntario que vaya a la casa de Jordi que ponga colchones debajo La Ventana en Los Ángeles

Voz 1201 31:44 son setenta brujos cuidado e l que la Brigada de Paracaidistas Jordi sacar Carlitos Tévez debieron se dieron en dos años

Voz 1670 31:54 la misma cantidad treinta y cinco treinta y cinco metros netos

Voz 1201 31:57 Jordi por delante no oye mira yo quiero decir

simplemente que Andrés Iniesta si algo se ha ganado es el derecho a decidir puesto en tendremos que respetar todos voz culés eso ya todos los culés y los buenos afín a alguno o tendremos que respetar nosotros los culés haremos todo lo posible para que se quede

es un símbolo del Barcelona lo dijo Piqué lo pidió para todos el derecho a decidir no va a tener derecho a decidir Iniesta que HR eh tú ves a este jugando en China a Iniesta me ha extrañado cuando lo escuchado la verdad además está jugando muy bien en los últimos partidos me extraña porque es un momento en el que las sensaciones que Valverde ha apostado por él que ha llegado a Coutinho y eso no ha significado que el juegue menos sino todo lo contrario incluso tengo la sensación de que Valverde está poniendo casi más a Iniesta o está rotando menos por por dar ese mensaje no el mensaje de que sigue confiando en él y que incluso se pueden retroalimenta Ari hice pueden potenciar el uno al otro sea que que bueno desde luego habrá motivos para ello pero no sería un motivo de que el vea que va a tener menos protagonismo en el equipo tremendo tremendo haciendo la portada del diario Sport China siempre hay tiempo nada