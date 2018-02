Voz 2 00:00 una hay veinte recta final de Larguero te están escuchando Jordi Marcos todavía hay Romero hoy Torrejón aproximadamente un millón de oyentes cada noche en El Larguero

Voz 1375 00:12 le gustaría saber qué piensa Axel Torres de lo del PSD ayer del Madrid ayer en el Bernabéu te sorprendió no no decepcionó el Paris san Germain sorprendió gratamente el Madrid como lo visto lo visto más o menos como pensaba que lo haría

Voz 3 00:25 realmente otras veces no pero yo había dicho que para mí el Madrid era favorito por desde luego no desde un punto de vista racional no desde un punto de vista de análisis de de lo observado esta temporada si tú cogidas todos los partidos del Madrid todos los del París no llegaban a la conclusión de que era favorito en Madrid pero no se podía hacer el pronóstico el análisis previo sólo en función de eso hay una historia europea y en Champions las sensaciones que el bagaje en la competición pesa mucho y el vértigo pesa mucho el vértigo en el París el año pasado le hizo un daño tremendo en Barcelona Yeste era el primer partido gordo de eliminatoria después de aquello

Voz 1375 01:05 ni siquiera sonó pues no está un poco descompensado el equipo con tanta y tan buena artillería arriba luego de ir para atrás un poco

Voz 3 01:12 el el el equipo a mi me parece que esta no sé si descompensado pero muchos millones pero en el mismo sitio todos

Voz 1375 01:19 no

Voz 3 01:20 no puede ser que llegues a un partido así no tengas mediocentro a Orange pensar si poner a Lass Diarra que casi de jubilarse no desde luego desde luego yo creo que la decisión de Unai de de elegirá Lo Celso para esa posición fue una decisión es incorrecta no me gusta usar esos términos sería como poner a Isco de Casemiro por ejemplo sería como poner a Modric Casemiro sí sería como poner a Modric Casemiro o a Iniesta de Busquets para que nos hagamos una idea bueno a ver a usar una palabra como incorrecto cuando él es un entrenador de élite yo no me parece mal si no no opinar no pero pero los pero bueno como es una idea que había expresado con bastante vehemencia en la previa del partido ya había dicho que no lo veía porque me parecía casi un suicidio no usaron jugador así para una posición tan específica en un partido tan exigente bueno al final los peores presagios con respecto a la participación de Giovani Lo Celso en el Bernabéu se cumplieron es un buen jugador Lo Celso es un muy buen jugador pero para jugar más arriba para jugar más liberado para no tener una responsabilidad defensiva un para no tener que cortar contragolpes para no tener que estar pendiente de la distancia con los centrales para no tener que arriesgar en el pase dio un par de pases es verdad que sólo falló dos pases de tacón ese hacia atrás con la falta dio dos pases hubo dos pases de Lo Celso que son pases que das en el área contraria aclarando eres mediapunta no hoy iba a veces les cuesta mucho a los jugadores que tienen esa naturaleza de enganche de dar pases brillantes y dañinos asimilar que esta en una zona en la que cualquier pérdida te mete en un problema gordo

Voz 1375 03:11 bueno veremos quedan tres semanas para la vuelta a ver que a ver qué pasa pero exhibió Axel ese Real Madrid y parece que puede ser el año de los clubes ingleses en la Premier en la Champions

Voz 3 03:21 lo está siendo hasta ahora pero tengo dudas sobre si son candidatos reales a ganarla es decir incluso el City bueno el City es el más candidato a ganarla pero yo no lo pondría entre los dos o tres máximos favoritos a no lo ves a la altura de Madrid Barça o Bayern no no sé que estaba de número uno en las apuestas hasta creo igual lo sigue estando pero

Voz 4 03:45 pero pero no no lo veo

Voz 3 03:48 yo no lo pondría ya te he dicho que el bagaje es muy importante que al final el el Madrid el Madrid ayer se transforma el Madrid recupera ese ese espíritu que que sí Capa a cualquier tipo de análisis es decir no puedes explicar porqué ocurre pero sabes que va a ocurrir porque ya has visto otras veces qué pasa entonces

Voz 1375 04:09 aficionó en esa competición también y como Isabel competir no que también es muy importante además de tener bueno jugado

Voz 3 04:14 buenas sensaciones que el Manchester City hasta ahora está siendo deslumbrante está siendo un equipo que gana juega de maravilla es un equipo de Guardiola es un equipo de Guardiola ni idea tienen una posesión que no sólo es una posesión bonita detenerla no una posesión de hacer daño pero si me dices mañana juega el Manchester City contra el Madrid juega contra el Barça casi todo el mundo apuesta a favor de Madrid pues sí sí yo sí yo también yo sí

Voz 1375 04:42 eh ya al Chelsea contra el Barça es capaz de hacer

Voz 3 04:44 el daño de eliminar al Barça la veo más equilibrada de lo que podría parecer porque el Chelsea está mal pero Antonio Conte suele manejarse bien en estos escenarios de ir de víctima de no tener ninguna obligación de elevar la iniciativa de que todo el mundo piense que que va a quedar eliminado recordemos es España Italia de la última Eurocopa en el que desde luego España tenía mucho mejor equipo italiano y al final Italia ganó ganó bien ese partido pero bueno en cualquier caso creo el Barça es favorito es decir si la pregunta es podría el Chelsea eliminar al Barça podría bien podría pero el favorito que no es que bueno yo creo que el Barça creo que pasaría el Barça United Sevilla allí más difícil más difícil aunque no no está fiable el United de hecho le viene la eliminatoria quizá en el peor momento de la temporada para ellos vienen de perder en Newcastle vienen de acumular unos cuantos resultados negativos y bueno puede ser un momento en el que se armas abordables pero tampoco me ha dado el Sevilla ninguna

Voz 1375 05:43 estación de fiabilidad entonces bueno bastante igualada no bastante igual aunque fue ligeramente favorito para terminar la Europa League primera jornada primer día dijo el Cholo ayer no no nosotros no estamos entre los favoritos es verdad que el Arsenal en Nápoles pero el Atlético es uno de ellos no