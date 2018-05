El Larguero: El análisis y los protagonistas de la Europa League y charlamos con Regino Hernández (15/02/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:46 pues muy buenas noches hombre aquí estamos en la semana primera semana de fútbol europeo del año que ha terminado hace unos minutos con la ida de los diez

Voz 1375 00:54 dieciseisavos de final de la Europa League donde tres hemos a cuatro equipos españoles y donde pido de todo le ha ganado el Atlético de Madrid al Copenhague uno cuatro goles de Saúl de Gameiro de Griezmann y de Vitolo está todavía por ahí Talavera Pedro Fullana en el estadio en Copenhague en seguida escuchamos protagonistas a me dicen está hablando Gameiro pues vamos a escuchar Gameiro en directo

Voz 1800 01:16 no

Voz 4 01:16 sí estamos Manuel buenas noches a Pedro J el Black Kevin qué tal buenas noches

Voz 1800 01:20 los buenos bueno se ha marcado segons

Voz 4 01:22 la victoria lo importante hoy era aquí casi diría yo sentí

Voz 1800 01:28 sí es anoche por a todos nosotros claro como he dicho cuando el es importante para la vuelta pero tenemos una a partir de la semana próxima Hay vamos a darme

Voz 4 01:41 la Europa League ahora ese objetivo imagino prioritario para la plantilla no junto evidentemente la Liga

Voz 1800 01:45 sí es una copa de todo el mundo que quiera una copa y vamos con muchas ganas esta competición entendido a las mil maravillas con Besman atrás estas entendido con Griezmann muy bien no como otras tantas veces vemos que nosotros dos debemos viendo en el campo que de Campo también y como he dicho así es peor que que podemos además que eran mucho peores los dos

Voz 1372 02:11 tenía una victoria buenas noches buenas noches hombre sólida con contundencia y con fútbol

Voz 1800 02:17 sí con chocó hemos salga todo muy bien esta noche con mucha confianza Hay como tuvimos que hemos escogido un gol pero no no hemos perdido la confianza hemos pagado el pues es muy contó después para para seguir en cuatro horas después

Voz 6 02:35 ha ido todo incluso sobreponiéndose a

Voz 1800 02:37 a la nieve esta no al frío tremendo que habéis pasado no no es un tiempo pasa imparable al fútbol pero lo ha hecho ese todo el monitor que todo el mundo que parilla hemos con muchas ganas si se de esta noche

Voz 4 02:52 me da la sensación que con la competencia que ya arriba ahora tenían que aprovechar al máximo los minutos que tengáis no

Voz 1800 02:56 lo que sabemos que que es difícil tengo que en este equipo hay muchos volcado muy bueno pienso que todo el mundo puede un equipo pero como he dicho eh tuvimos un buen grupo se vive muy bien eh dentro oí como has dicho yo aprovecho ha hecho muy y minutos supongan Sagasta

Voz 1372 03:17 es el Atlético de Madrid ha demostrado con esta situación que va por esta competición no que va ganar la Europa League que lo va a intentar por lo menos no

Voz 1800 03:23 sí tenemos ganas de llega de muy lejos en esta competición y vamos a ver qué pasa pero si jugamos así podemos hacer muchas cosas

Voz 4 03:32 el Vestuario Sentís con ese papel de favorito no sé si esa presión también añadida por estaba jugando en la Europa League

Voz 1800 03:38 no no no tuvimos cohesión como como he dicho vemos a los Expósito como los sentemos cada partido cada partido hoy hasta veremos qué pasa la porque es pues partido

Voz 1375 03:52 bueno pues lo las palabras de

Voz 4 03:55 Gameiro escuchamos al al francés por cierto bajo la nieve porque es la zona mixta descubierta en el terreno de juego y con una nieve que está cayendo ahora mismo sobre el terreno de juego escuchamos rápidamente las últimas reflexiones de Le ante los franceses el Atlético Madrid

Voz 1800 04:12 sobre todo para pagar lo hemos quedado impartiendo para clasificarnos vamos a ver

Voz 1375 04:18 es en directo vuelvo contigo hay Fullana y con Miguel Martín Talavera así abrimos El Larguero estaba empezando a repasar los resultados como digo Copenhague uno Atlético de Madrid cuatro goles decía de Saúl de Gameiro en una jugada en la que han participado los tres franceses Gameiro Griezmann pegó un pase de tacón preciso a Lucas Hernández y lo remata el propio Game pero eh Griezmann setenta y uno Ivi toro en el setenta y siete así que uno cuatro para los del Cholo Simeone que sentencian en la ida difícil se le pone al Villarreal que ha perdido acaba de terminar también el partido en Francia Olympique de Lyon tres Villarreal uno

Voz 3 04:48 no no ha marcado Mariano han marcado Ford

Voz 1375 04:52 Nahles para el Villarreal Spartak de Moscú uno Athletic Club de Bilbao tres goles de Aduriz por partida doble recién cumplido los treinta y siete años Mikel Rico que ha estrenado esta temporada para el el equipo ruso marcado Luiz Adriano también a casa sí diez bajo cero se a ese partido y algunos de la incluso con manga corta en Anoeta el único que jugaba en casa ha empatado a dos la Real Sociedad contra el Salzburgo goles de Odriozola idea hay para la Real luego marcaba Oyarzábal en propia puerta Milán Mino para el equipo austriaco el resto de jornada de Europa League destacar la derrota del Nápoles en casa uno tres ante el Dixie el resultado sorpresa ha ganado al Milan cero tres al que ya ganó también el Arsenal otro de los grandes candidatos al título al o Esther Suns cero tres esto de la Europa League ahora explicó Miguel Martín Talavera y con Kiko Narváez analizando este uno cuatro del Atlético de Madrid esperando que salgan más protagonistas y escuchando también al Cholo Simeone hiló estaremos en algún protagonista más de los partidos de los equipos españoles en el día de hoy en una jornada a la que estamos pendientes de lo que pueda ocurrir con el futuro de Jonathan diera que de momento mañana va a entrenar con la Unión deporte hoy a Las Palmas que va a jugar el fin de semana con la Unión Deportiva Las Palmas sí que veremos a ver si el club canario consigue

Voz 3 06:07 aguantar la oferta de él

Voz 1375 06:10 Luchino que quiere aceptar Jonathan Viera al fútbol chino pero que Paco Jémez se niega la tajantemente a que sea traspasado enseguida os contamos cómo está la última hora sale Tomás Partida del Atlético Pedro

Voz 4 06:21 si escuchamos estamos con la victoria hoy partido que bueno a priori el rival no era del nivel del Atlético de Madrid no pero estos partidos a veces indigesta no ha dicho Simeone que este tipo de partidos siempre son los más complicados desde que él está aquí por ejemplo vimos contra el cara el equipo responde como tocaba bueno ellos han empezado fuerte no se ha hecho eco Pedro hemos empezado bien al final sabemos que vamos a remontar Hay el equipo ha respondido bien estamos contentos con la notoria

Voz 6 06:50 sigue nevando hasta qué punto la climatología afecta

Voz 4 06:52 para jugar en un campo así bueno de momento nosotros no nos daban el afectado hace frío pero bueno hemos intentado corrió todo mundo corriendo así no pasamos mucho frío hoy hemos hecho un trabajo

Voz 6 07:05 sido un partido redondo no del Atlético de Madrid

Voz 1372 07:07 es una faena con mucha autoridad no sí

Voz 4 07:10 hemos salido bien hemos jugado cómo debemos jugar al fin han lo que pasa es que ahí hemos conseguido

Voz 3 07:18 pues ese es el objetivo ganar como dice Thomas party como decía también Gameiro

Voz 1375 07:22 los protagonistas que están saliendo en directo en esa zona mixta en el estadio de Copenhague voy como digo en seguida con Fullana y con con Talavera acaba terminar también cambiando de deporte el segundo partido del día de la Copa del Rey de basket en los cuartos de final le ha ganado el Real Madrid ochenta y nueve ochenta y cuatro a Unicaja Málaga sea decidido en los últimos segundos iba ganando Unicaja y al final el último minuto y medio lado la vuelta al Real Madrid con un partidazo de Campazzo que ha sido en viví dieciocho puntos también voy partido de de Doncic veinte de valoración XXXIII para para Campazzo ir al Real Madrid le acompañará en la semifinal el sábado El Iberostar Tenerife que ha eliminado al vigente campeón de Liga al Valencia Basket Valencia siete dos Iberostar siete nueve Madrid ocho nueve Unicaja ocho cuatro para mañana a las siete Gran Canaria Fuenlabrada ya a las nueve y media Barça Baskonia para conocer la que será la segunda semifinal ahora somos también en Gran Canaria hay con Xavi Saisó que está por ahí y con Nicolás Lope con protagonistas de ese partido que repito están también saliendo El Vestuario en el Real Madrid Caja el otro gran nombre propio del día ha sido el de Regino Hernández que ha hecho historia en el deporte español al lograr medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno en snowboard cross en Corea del Sur algo que no corría una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno desde hacía veintiséis años la última logró Blanca Fernández Ochoa que ya llovido verdad en los Juegos Olímpicos de Albertville en mil novecientos noventa y dos es la tercera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno para el deporte español y la primera desde aquel mil novecientos noventa y dos dejó que seguramente yo creo que va a alguna más bueno todo lo creemos esta noche abre el turno en patinaje nuestro campeonísimo Javi Fernández comienza su andadura para la que sería su una medalla olímpica ha ganado un montón de campeonatos de Europa y del mundo pero a ver si lo hará su primer metal olímpico en tenis Roger Federer está a una victoria de recuperar el número uno del mundo Si gana mañana en Rotterdam al holandés has le quitará ese número uno a Rafa Nadal y además como ya te lo sabes de memoria hoy es jueves están ya por ahí esperando a que llames Antonio Romero Mario Torrejón Jordi Martí Marcos López con la pregunta de la noche qué es la siguiente después de lo que ayer pasó en el Bernabéu es para ti favorito de nuevo a la Champions el Real Madrid sí o no es para ti favorito a ganar la Champions el Real Madrid sí o no llama al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta en sí era como cada jueves el debate aquí en El Larguero repasaremos cómo está el día después en los blancos y cómo está el día después en París donde están celebrando de lo lindo sobre todo a su entrenador Unai Emery hablaremos con Axel Torres de todo lo que ha sido la semanales el fútbol europeo en la Champions en la Europa League pero lo primero no estamos en Copenhague con el Atlético en Gran Canaria con el basket doce menos veinte una menos precisamente allí en Canarias un coche

Voz 3 10:53 hemos oído en directo a Gameiro en esa zona mixta también estaba hablando Tomas Miguel Martín Talavera que estaba narrando el partido en el Carrusel con

Voz 1375 11:01 Ana Garrido en compañía con Kiko que hará enseguida le preguntamos a Kiko Narváez eh bueno pues uno cuatro los deberes hechos tala muy buenas queda al mano buenas noches pues si los deberes hechos

Voz 1576 11:10 del Atlético de Madrid tenía que venir aquí dejar sino totalmente sentenciada muy encarrilada la eliminatoria lo ha hecho ese primer gol después de cinco ocasiones falladas Clara bueno ponía un poco el miedo en el cuerpo pero al final yo creo que un partido muy redondo del Atlético de Madrid volvió a tener pegada y bueno yo creo que la eliminatoria está margen de cero a tu dejar esta sentencia sentenciada que su entrenador sol Baker lo primero que ha dicho es que estamos totalmente muertos en esta eliminatoria ya ha dejado claro por cierto que es acordado del eterno rival del Atlético de Madrid y ha dicho que si el al que el Atlético de Madrid con el partido que ha hecho hoy en Copenhague ha demostrado porque les saca diez puntos a su vecino osea que partido moral también lo han visto así lo los daneses victoria importante del Atlético de Madrid que necesitaba para empezar con buen pie esta Europa League

Voz 1375 11:56 eh queda alguien por ahí Fullana

Voz 4 11:58 no se están saliendo para tengan de todo lo futbolista rápidamente hacia el Boss porque hay que ir rápidamente al aeropuerto además el día no acompaña mucho calor

Voz 1375 12:05 siguen Avant sí pero es que lo curioso es que la zona mixta está prácticamente

Voz 4 12:08 en el terreno de juego portando todos los futbolistas que salen aquí están hablando bajo la nieve es una estampa que bonito es poco habitual en el mundo del fútbol si bonita

Voz 6 12:16 verdad hombre feliz pero ya te digo que toman no estaba boicot

Voz 4 12:19 precio daros prisa que me estoy hablando aquí esto no no es plan que encima coge un catarro o un proceso gripal como por ejemplo el que ha afectado a Jan Oblak que ha sido bajado por esa fiebre y no ha podido finalmente jugar el partido y si lo ha hecho Miguel Ángel Moyá en su lugar plano aquí todo el mundo satisfecho saben sabían que tenían que ganar el partido solventar en lo posible la eliminatoria siempre merodeaba el fantasma del cara a este tipo de partidos pero hoy si el Atlético de Madrid ha sabido solventar la papeleta como tocaba

Voz 1375 12:47 pues nada he corrientes en Talavera ahí

Voz 3 12:50 mañana también que cierran el estadio los jugadores del Atlético para llegará el aeropuerto no correrá peligro el vuelo no con la nieve está cayendo en Copenhague no no tampoco

Voz 4 12:58 estos países están acostumbrados bueno hay nieve pero vamos es estás diciendo en el tratamiento del avión como como toca en principio no debe haber problema para viajar a Madrid tres horitas de vuelo a eso de las cinco de la madrugada aproximadamente el equipo aterrizará en Barajas

Voz 1375 13:12 nada saldrá tranquilamente el avión que es verdad que no es la T4 eh

Voz 3 13:17 un abrazo Fullana hay un abrazo Talavera un abrazo hasta nada hasta luego feliz vuelo de vuelta ahora le pregunta Kiko Narváez por el partido pero vámonos también ha

Voz 1375 13:25 Lyon donde ya han debido salir todos los protagonistas incluido el técnico del Villarreal que se lleva

Voz 3 13:29 es un duro varapalo del estadio de Lyon

Voz 1375 13:33 Olímpic tres Villarreal uno está Isidro hola Xavi

Voz 1800 13:37 qué tal Manu muy buenas desde la zona mixta del Olympique par que la verdad es que no ha sido una buena noche de Javier Calleja ha tenido muy claro que quería llegar lejos en esta competición y el tres uno no es un buen resultado con dos uno parecía que el dos dos podía llegar que hubiera sido bueno pues una una oportunidad más para el partido de vuelta es verdad que no se puede tirar todo por la borda pero es un es un resultado duro y si Calleja la reconoció en sala de prensa

Voz 8 14:04 pero no hemos tenido el acierto final ellos pues en una jugada puntual es verdad que la marca o tercer gol que nos hace nos obliga a tener mucha efectividad en casa y bueno a hacer un partido muy completo para pasar

Voz 1800 14:20 vamos a ver si el Villarreal es capaz de dar la vuelta a la semana que viene la cerámica pero no va a ser nada fácil los que se basan se marchan mucho más contento son los jugadores del Olímpic entre ellos María no

Voz 1375 14:30 vamos a ver si el futbolista sale

Voz 1800 14:32 dentro de unos minutos en los pueda tener en directo pues nada habría hablamos

Voz 3 14:35 con el ex delantero del Real Madrid Mariano en paradón aunque hoy no ha marcado ni

Voz 6 14:39 uno de los tres quería metió el

Voz 1375 14:41 el francés al Villarreal estamos muy pendientes de cerrar con Xavi Isidro enseguida estamos también en el

Voz 6 14:48 Spartak de Moscú Athletic Club de Bilbao Icon el Real Sociedad Salzburgo pero está por ahí a Kiko Narváez a esta hora de la noche o la aquí como bueno pero aquí cada año bueno pues claro que sí que estado escuchando el carrusel ahí con sí señor comenta bueno hoy huevo

Voz 9 15:00 muy bien poquito facilita ahora la verdad que la diferencia yo no sabía que podía ser tan abismal entre un equipo y otro había visto que esta temporada iban a dieciocho puntos del primero que no era el mismo equipo de temporadas atrás que ganaba la Liga ahí la Copa y es cierto que me ha parecido un equipo más bien blando en otras temporada en Champions eran equipo muy agresivo pero jugar un partido realmente serio con un Griezmann de nuevo espectacular como ya lo hizo en Málaga lo que pasa que allí fue sin balón y hoy lo ha hecho sin balón

Voz 6 15:30 con balón con balón dando asistencia Marc

Voz 9 15:33 cuando goles y un partido muy serio para mí muy importante Manu porque aunque dice no la Europa League está bien que es como la Copa del Rey que a lo mejor dice oye te semifinal ellas cuando te ponen poquito cachondo no que dice oye podemos ganarla

Voz 6 15:44 para preparar que llegará pero para eso hay que llegar

Voz 9 15:47 después puede también los hábitos lo que es a la hora de no olvidar de dónde vienes de de seguir ganando de que una victoria trae otra de coger confianza y no perder la humildad y el Atlético Madrid en el día de hoy el lo que ha demostrado jugando muy muy serio y muy muy corto Gerardo ya te digo bueno un Griezmann que que ha estado en todo momento muy pero que muy bien base de con Ayala

Voz 1375 16:09 es fantástico que ven ha definido luego su golito ahí N

Voz 6 16:11 el portero

Voz 9 16:14 el tiempo quiso ser como una especie de toque sutil deba ser nuevas sería Diego perfecto ya quiso comer queso en la iba a tirar por encima ir a metió por en un pase bueno Carrasco en la metió por por abajo pero me ha gustado hoy el Atlético de Madrid mucha posesión de balón sesenta tanto por ciento

Voz 6 16:29 bueno dato también es verdad que luego debido al final de Carrusel sobre lo que esto qué es lo que hay cinco casi digo pero qué está pasando aquí pero bueno como señal mucho dirá ya lo decía que jugando al fútbol tanto por ciento muy elevado de

Voz 9 16:43 de Thomas en el centro del campo que ha tenido poca pérdida ya ya jugado bien pero San juntado ambas cosas yo soy un equipo más endeble que en temporadas atrás el Atlético de Madrid pues ha jugado un partido muy serio que se puede permitir algún que otro lujo para el partido de vuelta a la hora de dosificar rotar a algún jugador invitó lo que decía el Cholo en rueda prensa que que son poco lo minuto pero tienen que ser de calidad como si fuesen los último y que el ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas lo estaba aprovechando había había marcado un golito en el que de nuevo éramos quedado algunos sin la gana fíjate llegue ha quedado uno cuatro y ha sido muy superior pero el tema Fernando Torres que me ha llamado también la atención que no haya que haya jugado poco este resultado y jugando como ha jugado el equipo detuvo pues cuanto más

Voz 6 17:28 jalean exacto daba bola cuanto verlo jalean menos juega

Voz 9 17:35 de lo que es que cuando ha jugado en los últimos partido es cierto que que ha aportado mucho más cosa que que Gameiro que hoy el chaval marcados hubo ha metido su golito

Voz 1375 17:45 nada Kiko ha dicho Gameiro es una copa y las copas le ponen mucho al atleta

Voz 9 17:47 así que no todo el poco en algo coincidir

Voz 6 17:52 un por hasta luego chao chao Kiko Narváez realizándose Copenhague uno Atlético de Madrid cuatro me voy

Voz 1375 18:00 enseguida con más Europa League pero no está pidiendo paso Xavi Saisó con Nicolás López que están ahí en Gran Canaria en esa fase final de la Copa del Rey con protagonista en el equipo blanco hola Nicolás muy buena

Voz 1621 18:09 las queda a mano muy buenas pues si con Eddy Tabares que ha tenido una noche redonda por la victoria de su equipo en este encuentro de cuartos de final ante Unicaja en la Copa del Rey pero también porque lo ha hecho en Gran Canaria precisamente en la tierra que ha visto cómo se ha desarrollado como jugador de baloncesto Eric bares saludos muy buena noche

Voz 8 18:27 hola muy buenas supongo que feliz

Voz 1621 18:29 el emotivo también no claro que sí

Voz 8 18:32 pero si devolver a la isla a revivir mucho recuerda que ha pasado desde el principio que no sabía jugar hasta ahora he despertado disputado una Copa que en casa y además ganando

Voz 1375 18:44 Alegre mano ya te escucha

Voz 6 18:46 el Larguero hola Tabares hola

Voz 1375 18:48 la abuela hombre que rebote ha escogido y al final cogió no muy importante alarga el brazo el gallito brazo ha sacado ahí no países para eso sirve los brazos oye qué tal la vuelta a casa donde empezaste a jugar al basket

Voz 1576 19:02 en en Gran Canaria no ha muy emocionante

Voz 8 19:05 desde cuando pise Gran Canaria me venía muchas acuerdos desde de principio cuando llegue allí hasta ahora no se no no te puedo decir el sentimiento que tengo solo

Voz 1375 19:15 cada recuerdo que me viene me emociono cuando empezaste Juan almas que bastante tarde no me entregan los diecisiete a los dieciséis no

Voz 8 19:21 sí en pensé dieciséis Paris siete

Voz 6 19:23 fíjate

Voz 8 19:25 me dieron la oportunidad de venir aquí una semana vino una semana después puede para Cabo Verde me llamaron al final me quedé que

Voz 3 19:32 Concha en Cabo Verde nunca había jugado al baloncesto no no no

Voz 1375 19:36 ya ni siquiera para tirar ahí con alguna idea porque te vieron por la calle no dijeron hoy usted tiene que jugar bien al bosque que es muy alto no

Voz 8 19:44 ah sí eso me han dicho que esto ya está me dijo dando a una foto con una peso normal lleva a una persona que quiere dirigen una cantera ya ves que puede más el pues sacó una foto con una chica que me llegaba a la cintura y esa fue la foto a clave

Voz 6 20:01 de grande que grande en todos los sentidos bueno gran partido hoy eso que ha estado hasta el final hasta el último minuto y donde sea decidido

Voz 1375 20:07 porque os lo ha puesto muy difícil Unicaja eh

Voz 8 20:09 ah claro que sí que sabemos que estamos en la y todo el mundo quiere ganar todos los partidos son son como una final y es hemos hecho pelear hasta el final no baja la cabeza

Voz 1375 20:21 yo creo que ha sido un poco por ahí la la clave no estancia que habéis tenido no bajar los brazos ni un minuto y agua instar al mismo ritmo todos los todos los minutos no

Voz 8 20:29 claro que sí porque sabemos que Unicaja es muy buen equipos de un equipo de Euroliga quedaremos tiene grandes jugadores y sabemos que no podíamos dejarles con tanto espacio pero que no hacía mucho daño con los tiros de fuera ella se hemos mantenido metiendo no metiéndonos en nuestro lado otro lado ahora se he tenido la el nivel defensivo y esa fue la clave cuando hemos defendido bien hemos atacado bien

Voz 1375 20:55 sí señor ocho puntos acometidas cogió nueve rebotes tres tapones buenos números pero vaya partidazo que se ha marcado también el el Facu eh

Voz 8 21:03 ah claro que se Falco ha sido practicamente nuestro líder no no ha puesto el tono en el ataque tanto en el ataque como una defensa nosotros lo hemos seguido la energía que tenía al final hemos podido suele con la victoria

Voz 3 21:15 oye en la última jugada y han pedido falta y para te has ido que toca balón toca abrazo

Voz 8 21:23 es estuve cerca el toca balón

Voz 6 21:25 la Cábala

Voz 8 21:27 me tocó balón claro no sé no sé no sé si tocó más balón que

Voz 1375 21:32 que la mano pero creo que tocó el balón pero ahí está la opinión de Tabares que ha sido protagonista en esta victoria el Madrid mañana descanso y el sábado las semifinal contra Iberostar que ha dado bueno no sé si la sorpresa pero se ha cargado al campeón de Liga el balón

Voz 1576 21:43 hacia

Voz 8 21:45 claro que sí sabemos que el primer año que que vinieron no no consiguieron sacar los partido pero este año han venido con más experiencia demuestra voy de honor partío y han hecho un gran partido y nosotros vamos pero un canario muy fuerte si yo muestra preparaba vamos a corregir los errores que hemos tenido voy para está claro pero no Szabo

Voz 3 22:04 un abrazo y enhorabuena Tabares un habrás chao chao hasta luego

Voz 1375 22:08 el caboverdiano Tavares el pívot el Real Madrid protagonista está en el micrófono de Nicolas López enseguida estamos con algún brota más ahí en esa zona mixta Xavi Saisó que ha estado contándolo el carrusel hola Xavi muy buenas olas coches lleva luego analizaremos con más calma el resto de jornada pero lleva trece partidos consecutivos el Real Madrid ganando en Copa

Voz 1982 22:29 si se llega a cuatro títulos defiende el título bueno pues de momento ya está en semifinales bueno ha sacado mano yo creo el el la casta no el Real Madrid en unos momentos difíciles porque ha habido un momento en el último cuarto que perdía setenta setenta y siete parecía que Joan Plaza ayer Unicaja se iban a llevar el el partido porque estaba jugando bien estaba metiendo triples pero ahí ha salido pues un poco la la raza a la casta del del Real Madrid de equipo campeón

Voz 6 22:52 ha habido cinco puntos seguido Rudy un palmeo espectacular de Rudy Fernández un triple bueno

Voz 1982 22:58 sí sí y al final pues bueno pues o se ha colapsado un poco también el equipo andaluz y el Real Madrid que sigue ahí sigue con esa racha victoriosa de trece victorias en la Copa y ahora pues desde el universo Star que ojo eh un muy buen equipo

Voz 1375 23:11 desde luego los últimos cuatro años cuartos semis y final cuartos semis y final cuartos semifinal cuartos semis y final más el de hoy dice partidos seguidos ganando en Copa del Rey va a por la quinta pero veremos a ver qué ocurre en el sábado en esa en esa semifinal contra Iberostar Tenerife buen ambiente Nicolás en la en la cancha no de basket

Voz 1621 23:33 sí muy buen ambiente casi lleno en estos dos primeros partidos de cuartos de final además con la presa ya de todos los seguidores ahí B de Vasconia que su equipo juega mañana pero la verdad es que han llenado de una elegiría muy posible

Voz 6 23:45 me ha dejado ir no se deja a dejan para ir también

Voz 1621 23:48 seguidores del Real Madrid con la victoria también lo del Iberostar Tenerife siga espectacular lo que sabido en esta primera serie de de de cuartos de final sí claro se ha quejado Joan Plaza o algo

Voz 3 23:57 jugador de Unicaja de esa última acción polémica

Voz 1621 23:59 no no se han quejado yo creo que estaban sobre todo de tristes por esa situación por haber tenido esa impresión de que se les ha exclamado el partido en los últimos instantes pero no yo creo que al final el tono ha sido bastante correcto y bastante educado en cuanto el mensaje que es admitido por parte de los jugadores de este equipo

Voz 1375 24:19 esta hay Enrique Aparicio que nos pide paso con otro protagonista del partido Enrique hola

Voz 1963 24:24 hola buenas noches a todos una entrañas ante el Gran Canaria Arena ha hecho mucho daño en el Unicaja sobre todo la forma de perder detener dominados prácticamente el partido

Voz 10 24:32 con treinta y ocho minutos y que se vaya por esos pequeños detalles gran partido el capitán Carlos Suárez hora

Voz 11 24:38 la noche hola buenas noches bueno como estoy bueno fastidiados no te hemos controlado gran parte del país

Voz 1963 24:45 ha sido lo llevó a la victoria las pérdidas

Voz 11 24:49 se bueno su poco a poco de todo poco es decir no por habitación ahora mismo pero bueno levantaremos llegaremos para adelante lo que hemos hecho también como han hecho muchas cosas bien prepara lo que me

Voz 1963 25:01 de temporada bueno mano te pongo a Carlos Suárez

Voz 5 25:04 pues mira estábamos hablando con Tavares la

Voz 1375 25:07 la otra cara de la moneda la de Carlos Suárez

Voz 5 25:09 ya lo ha visto hola Carlos buenas noches hola buenas noches lo habéis tenido eh lo habéis tenido hoy

Voz 1963 25:14 sí lo hemos tenido y la verdad es que bastantes minutos por delante el partido

Voz 9 25:21 contentos por una parte

Voz 0621 25:23 pues sí pero muy decepcionado por otra no porque no nos hemos llevado el partido

Voz 1375 25:26 ha dicho tu entrenador Joan Plaza que habéis tenido un par de regalos en los últimos segundos en el último minuto y que eso ha podido determinar el la balanza al final estar de acuerdo

Voz 0621 25:37 sí por supuesto hemos tenido muchas pérdidas a sobre todos los últimos minutos del partido que al final contra un equipo como el Real Madrid

Voz 6 25:45 entonces te te te matan exacto

Voz 0621 25:48 es el mejor equipo que juega en transición de de Europa ahí y al final Si regalas eso pues al final lo que ha pasado

Voz 3 25:55 sí bueno imagino que jarro de agua fría mañana hay que seguir como dices pero sobre todo una pena por toda la gente que yo de Málaga que había bastante gente de Málaga también en la grada no

Voz 0621 26:03 sí veníamos con la con la idea de dar la machada no sabemos que jugamos contra el favorito contra el Real Madrid en las últimas cuatro ediciones es pero bueno sabíamos que esto podía pasar lo que pasa es que bueno se pesado un mal sabor de boca claro ha sido el partido por todo y sobre todo esa gente que ha venido con con esa aspiración de poder poder levantar la Copa del Rey porque los ocho equipos que vienen aquí a a Las Palmas pues vienen a conseguir la Copa no viene aquí de paseo

Voz 1375 26:31 el estaba preguntando ya terminamos Carlos a a tabaco

Voz 3 26:34 es antes sí había sido Sevilla había tocado balón o o el brazo

Voz 1375 26:38 no de de de el jugador vuestro has dicho no no he tocado balón para vosotros

Voz 0621 26:43 bueno es que eso mira hay que mirar el vídeo no eso te te refleja todo en jugadores de mi compañero pues dice que lo tiene en la mano colorada Coronado y yo he escuchado el el palo cómo es eso es decir en baloncesto y no sé yo creo que ha sido hace falta pero bueno hay que dejar claro que no hemos perdido por el árbitro no es una situación aislada también hay que nosotros nosotros fallamos ellos puede fallar pero pero bueno hay que ser honesto Si el Madrid ha sido justo vencedor

Voz 6 27:17 nada que hay que levantarse y seguir un abrazo Carlos gracias por estar en El Larguero

Voz 0621 27:21 venga a vosotros hasta luego

Voz 1375 27:23 cerramos enseguida en el basket en Gran Canaria también segundo queda cierra con Xavi y con Nicolas ahí en ese Gran Canaria Arena pero no lo está pidiendo paso Xavi Isidro desde León Xavi

Voz 1800 27:33 qué tal Manu muy buenas lo prometido es deuda lo habíamos dicho anteriormente uno de los mejores jugadores de lo olímpico hoy no ha marcado pero ha destacado de manera sobremanera es Mariano está hoy aquí con nosotros en el Larguero Mariano quedar muy buenas

Voz 5 27:45 sí

Voz 1800 27:46 noches Carreño te escucha a Mariano en sintonía de larguero

Voz 1375 27:49 la Mariano qué tal

Voz 3 27:51 hola qué tal muy bien como habéis dejado como convoys dejaba al Villarreal el haber dejado al submarino un poco tocado eh

Voz 9 27:57 sí bueno uno un habito bien bordando en la que nos da esa ventaja para el partido de vuelta sufí

Voz 1375 28:03 siente ventaja para para ir a al partido

Voz 3 28:05 el estadio la cerámica la semana que viene

Voz 9 28:08 bueno es un buen resultado pero será un partido muy difícil igualmente allí en el que tenemos que salir como si fuéramos cero cero hoy

Voz 1375 28:14 la falta el golito tiene

Voz 9 28:16 sí ha sido una lástima pero bueno me quedo muy contento por contribuir en el gol

Voz 1375 28:20 cuántos iban en la Liga trece catorce me parece en la en la liga francesa catorce me parece que hoy Hot esta temporada eh soy muy contento a nivel personal a nivel personal e IPE cuando en algo más o con estar ahí marcando la liga te va bien la selección ni la miras de reo no

Voz 9 28:37 bueno yo intento hacer lo máximo para que sea un día puede llegar esa primera convocatoria que me haría mucha ilusión bis

Voz 1375 28:43 ayer el Real Madrid París Saint Germain

Voz 9 28:45 sí qué te pareció pues bueno la verdad es que muy contento

Voz 6 28:49 por sus compañeros

Voz 1375 28:52 a ver si si pasan celebrase los goles de Cristiano y Marcelo no nos vamos a engañar bueno que nos vemos la semana que viene en el Madrigal a ver qué pasa ahí en el estadio La cerámica no vale perfecto se sí bueno fíjate María nombre igualmente buenas noches luego buenas noches buenas noches Mariano el delantero del Olympique de Lyon que hoy no ha marcado porque está haciendo un temporada don en el en el equipo francés y que hoy ha sido protagonista ha hecho un buen partido a pesar de que hoy no ha mojado como decíamos pues nada Xavi cerramos ahí en ese en ese estadio si hay que agradecer que Mariano exasperado por cierto no es un nombre mejor futbolista que que hablar en los medios porque les cuesta él le cuesta muchísimo pero pero bueno es verdad es verdad que el micrófono

Voz 3 29:36 me pone los pelos de punta pero luego el balón y sentirá como un cocodrilo

Voz 1375 29:40 ya te digo engaña eh porque yo pensaba que era más alto en el terreno de juego ganando siempre juego aéreo y la verdad es que tampoco lo es tanto pero bueno él se va contento nosotros más tristes con este tres uno con humor

Voz 6 29:51 soltado pues nada a buen viaje de vuelta a Xavi a ver si el Villarreal es capaz de remontar en la en la vuelta al juegos que viene ojalá sea así gracias hasta luego

Voz 1375 29:59 pues nada con todos estos protagonistas en directo hemos arrancado del Larguero en ese uno cuatro del Atlético de Madrid en Copenhague esté tres uno para el Villarreal que acaba también

Voz 3 30:08 para el Olympique de Lyon ante el Villarreal que acaba también de Renan

Voz 1375 30:12 en directo desde allí desde desde Lyon con el basket enseguida cierro en Gran Canaria repasamos los otros dos partidos de Europa League de la tarde noche de hoy el Spartak de Moscú uno Athletic Club de Bilbao tres Real Sociedad dos Salzburgo dos pausas y seguimos en el larguero

Voz 1375 33:50 si te apetece debatir un ratito con nosotros ya sabes que estás invitado en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 3 33:57 está Javi Blanco Álvaro Benito Pablo Arévalo todas las redacción a vivir Langa

Voz 1375 34:03 he Manolete los teléfonos que pasa todo todo el mundo eso es en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta Se están recogiendo ya llamadas se para debatir con Antonio Romero con Mario Torrejón con Jordi Martí Marcos López la pregunta está clara si queréis que después de lo de noche en el Bernabeu el Madrid vuelve a ser favorito para la Champions sí o no

Voz 3 34:26 ha sido sólo un buen día no confías en que sea favorito la Champions o con esta competición ves que vuelve el verde

Voz 1375 34:34 cero Real Madrid y que vuelve a ser favorito para la Champions tu opinión

Voz 3 34:36 estamos esperando tus opiniones en ese nueve cero dos

Voz 1375 34:39 más de sesenta sesenta que enseguida empezamos el debate pero nos quedan por cerrar los otros dos partidos de la tarde noche en la Europa League en esta ida de los dieciseisavos de final donde quedan otros dos equipos españoles muy buen resultado para el Athletic Club de Bilbao que ha ganado en Moscú uno tres al Spartak y que debe certificarlo el jueves que viene en San Mamés está a punto de despegar también en avión desde Moscú y está en la expedición junto al expedición rojiblanca un micrófono de la cadena SER con Iván Martín hola iba muy buenas

Voz 1938 35:06 muy buenas saludos desde el aeropuerto Moscú sí a punto salir una expedición que va a aterrizar en Bilbao va a llegar de de madrugada una expedición satisfecha no después el uno tres calor frente al Spartak de Moscú condiciones de mucho frío a menos diez nuestro protagonista jugado en manga corta pero con Juan

Voz 11 35:23 de Yeray Álvarez qué tal muy buenas buenas que como se ha llevado eso de algunas con tanto te digo que no

Voz 1938 35:30 no la verdad es que no no había jugado nunca menos ocho menos yéndose no sé sinceramente loca había pero yo creo que una vez que a empezar el partido desde el frío Said oí lo importante era la concentración que tenía el partido yo tan valiente como herriko de que juega sin guante no al final lo que no quería era tener

Voz 11 35:50 el frío en los dedos no tanto las manos como de los pies no que al final es

Voz 1963 35:54 es lo que a uno se le quita ese oí nada

Voz 11 36:00 bueno te paso con Yeray protagonista esta en en las

Voz 1375 36:04 valientes y señor ha jugado con con guantes pero en manga corta es que los de Bilbao son así a Yeray muy buenas buenas Jo Dee el dato oficial era ocho bajo cero pero bueno no se nota no

Voz 1938 36:16 sí pero al final los ojos federal no casas aquí yo creo que ha habido días en Bilbao que es preciso

Voz 1938 36:40 sino gracias a la cuando hemos entrado que casi me dejas

Voz 1375 36:43 el buen juego ya lo ha visto así un golpe bueno pero bueno bueno oye buen partido habéis aprovechado las que habéis tenido doblete de Aduriz con los treinta y siete años recién cumplidos otro de níquel Rico que se estrena como goleador bueno los deberes no están hechos pero bastante bien encarrilado no

Voz 1938 36:59 sí yo creo que era lo que lo que necesitábamos un partido así en el que los goles llegasen no yo creo que defensivamente y a otros días hemos estado bien achacaban ésta sea cierta ahí arriba Hay que mejor que hacerlo en Europa ahí en este campo

Voz 1375 37:13 pues nada ahí Aduriz con treinta y siete que el habéis dicho porque el abuelo sigue estando en forma eh

Voz 1938 37:18 la verdad que es una pasada no le hemos felicitado todos Él está muy contenta por otros más contentos todavía hay

Voz 11 37:25 sí es un placer tenerle en el equipo no hay debate

Voz 1375 37:27 Ansó habrá partido de Liga aquí hijo es que viene hombre sería una alegría para la afición tremenda eh Yeray

Voz 1938 37:33 sí ahora lo que tenemos que pensar yo creo que eso el partido del domingo no que que en Liga sí que nos está costando más no puedo de marcharnos ahí arriba ahí el domingo es una buena oportunidad contra Atlético de de sumar fuera de casa pero bueno aquí estoy

Voz 1375 37:48 siendo irregulares no toda la temporada son buenos partidos partidos más flojos no sé que no sé porqué vosotros me imagino que tampoco lo sabéis sí

Voz 1938 37:56 al final como ya te he dicho no les está costando no hay arriba el acierto de algo luego al final encajamos por errores nuestros y los partidos Hernando como queremos pero ahora a ver si cogemos una buena racha no seguimos aquí en en Europa que es lo que nos gusta Hay subimos arriba en la tabla de la Liga

Voz 5 38:13 pues nada abrigarse bien aunque en el avión ahora calorcito hoy buen viaje de vuelta Yeray vale muchas gracias venga Dati un abrazo chao chao

Voz 1375 38:21 es el jugador del Athletic Yeray Álvarez que ha sido hoy titular junto a Etxeita en el centro de la defensa ya sabemos que Iñigo Martínez no puede jugar en Europa League porque ya jugó competición con la Real en la fase de groove pos pero bueno buen resultado uno tres no hay que confiarse ni venirse arriba Iván pero esto va tiene buena pinta eh

Voz 1938 38:38 hombre es que sería un cero tres en lo que tendría que perder el Athletic el jueves que viene pero sí

Voz 10 38:42 con esta Athletic esta temporada mano no se puede decir uno está siendo algo irregular han sido Europa está respondiendo y sin duda hoy aquí en Moscú en el frío de Rusia ha logrado un resultado muy interesante de cara estar en

Voz 5 38:55 el buen viaje de vuelta Iván Carles mañana esta mañana chao dejamos a ella

Voz 1375 39:00 Iván Martín que está a punto de despegar ese avión también bajo la intensa nevada que ha caído y que estaba durante toda la tarde noche de hoy en la capital rusa pero es verdad que aunque este equipo irregular donde los haya esta temporada tampoco les hace firmar ya la clasificación pero hombre Eduardo Rodrigálvarez muy buenas hola qué tal van muy mal hay que hacerlo en San Mamés la semana que viene no

Voz 1982 39:19 rematadamente mal aunque tengamos frente un buen equipo que hoy no ha sido un buen Spartak

Voz 1576 39:25 equipo porque siempre hay que tener

Voz 1982 39:27 esto sobre todo por por el propio Athletic como dices de estar en el regular que es capaz de de hacer lo que no sé si es un milagro una resurrección allá severa en función de los resultados que ha sido una casualidad similar no sé si tan

Voz 3 39:41 esto te gusta más el buen juego sobre todo la efectividad que han tenido no

Voz 1982 39:46 sí es que hemos visto el Atlético habituado que ha sido el principio del que no saben que pierde el tiempo y no sabes

Voz 0584 39:52 la que no sabes qué está haciendo Irán es otra

Voz 1982 39:54 las jugadas goles ir de repente llega la jugada Aduriz haya cambiado no si gol Aduriz siempre es el embajador de la leyenda Europa entonces yo creo que le tiene mucho respeto está en la Eurocámara no pero

Voz 1375 40:08 es tremendo con treinta y siete años siguiente enchufa otros dos y que está en un momento de forma es verdad que lo ha cambiado todo con él

Voz 6 40:14 llegó la cambiado sí sí sí no ya a partes es otro campeonato

Voz 1982 40:17 o que el equipo empezó a jugar mejor la segunda parte ha salido también comunión no la había visto nunca salir con con esa fe en en golear y acabado pues acunado como siempre en el área entonces hemos visto a los dos al Atleti de la Liga Europa gracias a Dios el de Europa ha sido más grande entonces es un poquito de esperanza no pero pero yo creo que todavía quedaba hay un recuerdo de decir no la malaria

Voz 1375 40:43 no no no contra el contra de también se ha notado está en baja forma El equipo ruso de lleva sin competir desde desde primeros de diciembre me parece que decía anoche Bruno y eso también será anotaba el equipo al equipo ruso bueno vamos a ver el jueves que viene sería bonito hacer algo importante en Europa yo creo que el equipo fíjate lleve la última final fuera de Bucarest no contra el Atlético de Madrid sí el radio de Falcao hace seis años exactamente eso es la deja

Voz 6 41:07 how a dejar KO bueno queda mucho

Voz 1375 41:10 muchos grandes equipos no sólo el Atlético está ahí el Arsenal está el Nápoles luego lo repasamos con Axel pero bueno no sé si permite ilusionarse este Athletic de Bilbao no

Voz 1982 41:17 sólo competición que les cita independientemente de detesta malo como lo demuestra la clasificación demuestra la Copa no no no tienen un nivel de juego goma teniendo en esos momentos de aquella final lo o la otra competición cuando encalló con el Sevilla pero es una competición que les Titadyn Gutiérrez les resulta yo creo que lo más sencilla por poseer era pin pan no y entonces se puede encontrar algo es verdad que hay que todavía quedan muchos muchos Bocos que ahora mismo parece como muy grandes para el tamaño del Atleti pero pero como sean Atleti tan grande como Yeray me parece que aún no se lo va a tener que mirarse de verdad

Voz 6 41:52 concierto hoy ha jugado muy bien si durante un dolor

Voz 1982 41:55 pero es que lleva dos partidos haciéndolo extrañamente sí parece que es que no ha pasado el tiempo