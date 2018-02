Isabel: "Mi ex me intentó matar dos veces, ahora llevo escolta y me pregunto por qué la vigilada tengo que ser yo"

Voz 0020 00:00 hola la Isabel desde Asturias buenas noches

Voz 1 00:04 qué nos cuenta Isabel

Voz 2 00:07 en la verdad es que estoy estoy dolorida por la llamada que prefieren entregar la muerte de diecisiete años

Voz 3 00:20 el la verdad es que no sé cuándo vamos a llevar cuantos más tenemos que caer para que esto cambie yo soy mujer

Voz 2 00:35 de verdad se esté abonado ayer entiendo perfectamente perfectamente lo que estaban pasando

Voz 1 00:42 en ha pasado

Voz 2 00:45 pero es muy triste pero desde que yo estoy harta de oír a todos los medios que que denuncias vale a mí de ser de denuncias con una persona te tienes pánico porque te va a matar cuando todos a una comisaría de denunciar denuncia cayó un juicio y te dicen nada sale a la calle a tu vida normal como un narices los cuando tienes a un hombre que es lo mismo va saliendo al fuego poniéndolos denuncias escuchan soy al fuego Dani mucho más cabrón hablando mal es cuando realmente banda porque yo tenía a mi me han contado ya dos veces

Voz 0020 01:43 Isabella intentó matar dos veces

Voz 2 01:45 sí

Voz 3 01:46 leyendo ahora

Voz 2 01:48 a ver por mí y por suerte porque todas las mujeres de violencia de género no no lo tienen por porque por ganancia porque está muy bien robar millones se veía un millones cómodo al Gobierno pero es triste que nos desamparada el sistema está muy mal hecho que yo ya estoy muy cabreada pero muy cabreada porque estoy harta de estar callado evidencian que se quería averiguar que dio la gente callo porque siente vergüenza no tenemos fuertes entera

Voz 1 02:28 es porque se desde luego no mucho yo por suerte

Voz 2 02:32 yo hablo por mí yo conmigo tengo veinticuatro horas vigilan yo cuando salgo a la calle voy con unos cultos acuerdo los sitios con un hombre yo esto lo habla un montón de veces para la policía porque yo tengo que estar vigilado por qué no les vigilaron a ellos porque Alonso tras cuando denunciamos hay esto de alto riesgo

Voz 1 03:00 el país vive generados adhiere mucho

Voz 2 03:02 liderados porque a nosotros no nos cogen con los dos hijos que no responden con los piso porque nos tenemos que esconder porque nosotras nos tenemos que debido caso digo no pudiera porque me tengo que marchar a Málaga ejemplo a esconderme y hacer mi vida porque yo porque nosotras porque no expone yo yo si los malos son ellos

Voz 3 03:25 está muy mal hecho yo no es

Voz 2 03:33 esta muy mal yo creo que que quieren hacer dice tanto que tienen hacer

Voz 1 03:38 no sabe por dónde cogerlo alguien sabe él que es un tema tan complicado muy complicado muy complicado pero es que a mí me da rabia

Voz 2 03:49 porque nos pasaron una mujeres de de andar por la calle como digo yo mujeres normal dos con un avión no romana esto sí para el Feve a a a una hija con una sobrina con una prima

Voz 3 04:07 de todos estos que hay ahí

Voz 2 04:10 el Gobierno iba andando y altos cargos pego yo puesto lo la enseguida para nosotros nos dan una palmadita dicen hala maja ir para la calle ese sinvergüenza se a pero las ves puso la Coruña

Voz 1 04:28 la verdad es que una calle por la calle

Voz 2 04:30 mirando por todos los sitios es que sólo dos mujeres que te hemos escuchado unos todo eso fuimos sabe lo quieres ir llevamos trastorno Navas por la calles de dos trastorno vamos a Pedro vamos por todos los sitios nosotros no temblar mirando

Voz 0020 04:51 bien yo

Voz 2 04:53 tener es culpa yo me va más de una hora mirando qué pasa a ver si agresor estaba fuera eso no se puede hacer eso no se puede consentir

Voz 0020 05:05 eh

Voz 2 05:06 no se puede consentir porque nos hunden lo

Voz 1 05:10 mira yo sé tampoco es una democracia

Voz 2 05:13 el sistema como se ha puesto estos señoritos no llegaran resopla cosas señorito entraría intensión los mantenemos los damos de comer esta lucha raro pero es que ellos cobran ellos podrán por estar en prisión antes de decir Pelé cobran cien euros a la semana por pre bueno pues cada semana te están ellos cobran cien euros se bien a mí también se me llegaba ayuda luego cuando salen tienen paro y luego estamos todos buscando trabajo no hay dinero e Irene han perseguido no tiene dinero para contratar a nadie a mí por ejemplo que son mujer violencia de género tenemos muy complicado porque claro yo voy a pedir trabajo ya a Maragall no porque nadie se arriesga que es muy triste

Voz 3 06:09 nadie se arriesgaba

Voz 2 06:12 porque este puede aparecer en cualquier momento le de algunos de la lía parda la gente te ayuda mucho no de la policía después de la porque yo lo pues son muchos denuncias por tengo agredían soltaban un hasta luego tengo que que te dicen que la gente te ayuda yo te ayudo a la gente mira para otro lado miró para otro lado a mi lado tiene una paliza que me dio que fue brutal

Voz 3 06:47 la gente pasaba corriendo

Voz 0020 06:49 porque fue en la calle

Voz 3 06:50 fue la calle inaudita digo

Voz 2 06:54 y a mí me agredido a La Caixa empujón debido tortazos y la gente se quedó mirando nadie le acordó llamar a la policía que si habláramos va te lo veo si habláramos todos los que estamos pasando es que está muy callado por este tema está muy callado muy callado la gente no quiere ver la gente se piensa que esto es que no denunciamos porque no nos da la gana pero es que nadie sabe lo que es que el punto que llegamos nosotros

Voz 3 07:29 es normal que estamos

Voz 2 07:33 es que no nos atrevemos tal el hermoso tal día sí somos somos un dinero están solos mujer hecho ha defendido somos un número policías para el juego a dos de enero luego nos echamos las manos a la cabeza cuando mi cargueros Saleh que ha muerto un angosto dos ochenta pero es que somos un triste ni dinero a nadie le importa lo que lo que estamos pasando

Voz 3 08:06 a nadie

Voz 2 08:09 tanto que animan que hemos pedido es que hay que pasar por ello yo cuando de primer que tengo entendido que se ha dado devengo prefería haber aguantado que no vivir como he vivido como sigo viviendo es muy ellos ella a un señor veinticuatro horas del día a lo mío para que de no me vuelva a agredir

Voz 1 08:34 tiene un susto pocas las pocas de las muy tocado

Voz 2 08:41 las muy pocas yo la verdad que y bueno que una manera de de años estoy jodido después que yo no sé que esa niña claro y de Asuntos Sociales diría que fuera otra casa de esa niña normal que la niña no estoy bien claro

Voz 1 09:07 claro

Voz 2 09:08 es que yo el tema que es muy

Voz 0020 09:11 sí sí

Voz 2 09:12 a ver yo también los dos de los muchos años hasta que al punto en que meter no aguantó más aún si yo entiendo sanguíneo un necesitan único ya como edad adulta sobre una añadía no saben por dónde desde al aire porque claro esos estos señoritos en esos momentos pero están muy bien que cameral que enamoran otra vez pero luego sacando de su de la igualdad sabe nada

Voz 3 09:49 es ahí cuando

Voz 2 09:52 cuando decimos que hemos hecho que te he dicho que son marítimos de los otra vez hemos pide

Voz 3 09:58 hecho mal

Voz 1 10:02 muy largo muy largo de hablaros el te diría acantonados

Voz 2 10:09 o cambia el sistema sistema judicial sobre todo su sistema judicial muy pero yo he sido agredida habré Villa o las válidas las piernas amoratado el amor acaba acá Barney ver un médico forense y la jueza veces no que no hay ningún peligro vivo no

Voz 1 10:36 no me digas que no han hecho todo esto moratones

Voz 2 10:39 es están triste y ahí ya nos vamos otra las manos a la cabeza yo lo hago tiene una paliza a su señores salió ahora tengo que pagar una indemnización de cuatrocientos cincuenta euros

Voz 0020 10:59 cuatrocientos cincuenta euros por intentar acabar con los olvida

Voz 3 11:04 sí sí estoy mantuvo la cabeza

Voz 2 11:09 es un señor porque roban y supermercado para darle de comer a sus hijos lo meten en prisión eh tengo una amiga de la calle suelto una jueza dice que no tiene peligro una demanda pagar cuatrocientos cincuenta euros yo tenía la espalda destrozada el brazo destrozado la firma del brazo destrozados

Voz 3 11:34 yo sólo como yo no cambia esto pues vamos hacer

Voz 2 11:42 yo estoy hablando ahora yo no sé cómo voy a estar yo voy a estar viva muerta

Voz 3 11:47 yo sé pero ahora estoy ahora

Voz 2 11:50 pero igual dentro de unas semanas alguno que le dio también Yeste porque esto no se acaba nunca está sacado nunca ellos no se puede ser tan ellos alrededor siendo igual que se lo que igual por suerte para mí igual a mí me dejan claro pero cayó en una mujer iba a ir a por esta mujer

Voz 3 12:17 porque ellos son así

Voz 2 12:21 ya este señorito proseguir habrán detenido a las niñas de dieciséis años no lo puedes a la cárcel podía tiro dos años o tres pero luego sabe volviendo al día bueno pues trampa por otra mujer ellos tenían sus tácticas para enamorar te paran en años de parar

Voz 3 12:43 he callado

Voz 2 12:47 cómo lo tenían que hacer y no lo sé pero los vivas a lo que otras sé que lo tengo claro yo tengo yo pongo tendré también pero que los mantengan viva porque yo lo que deseo es estará viva Despres muy con que es lo que me se les de ninguna digo Davis y me imagino que casi todas estén pasando por esto hubiera lo mismo

Voz 3 13:20 sólo pido su vivir no dejan vivir menos mal tengo mi vida buena o mala la deje vivir que no haya alguien que metiera mata

Voz 0020 13:45 claro entiendo que él Isabel está haciendo su vida hasta la calle

Voz 3 13:52 se ha hartado se ha encerrado porque yo

Voz 2 14:00 yo estoy puesto en las noticias rosa el marido que ha matado a la mujer

Voz 3 14:10 lo oyes

Voz 2 14:13 bueno como no la denuncia a la gente lo vive de otra manera la gente tosamos puedo mujeres por lo por eso yo ello cuando luego lo digo que mi viento la risa y lo digo en bienio río río humano aunque por desgracia puede decir por desgracia estamos metidos en este momento empiezas a ver cómo funciona el juzgado cómo funciona la policía ves lo veo que otra manera del total de diferente totalmente diferente muy diferente no es todo tan bonito de todo no todo otra opa no tenemos suficientes para para decir que hubiera denunciaría a cabo acabo cuando están no no no acabas acabas de empezar porque sigue pero peor todavía es cuando te persiguen y más cuando otra cosa animales Bush tangente buscan ellos gente te amargue la vida pero habían terminado

Voz 3 15:26 la cosa no acaba nunca

Voz 2 15:36 luego hubo entiendo yo

Voz 3 15:38 eh

Voz 2 15:42 no todo tan bonito y a nosotras nos defendemos porque conozco alguna que es ha defendido

Voz 3 15:55 un juez con el juez de decir

Voz 2 16:00 esta se de una bronca entre los dos se había no nos podemos ni defender normal ante la policía cuando tú denuncias que dicen bueno hipotético caso qué te pasa que te piden que te ellos saben que van a venir la policía lo sabe de sobra que el agresor donde pero te dejan sola lo único que te es que te tapas la cabeza como lo era una mujer está estaba destrozada el agresor tú te tapas la cabeza no es que no los podemos se porque como se nos ocurra darles un golpe

Voz 3 16:40 a nosotras unos nuevos

Voz 2 16:48 cómo imputan también los denunciantes

Voz 3 16:57 esto no haberlo podido cogerlo

Voz 2 17:04 yo no quisiera ser un número más porque yo cuando veo en que debía de la víctima

Voz 3 17:13 veinticinco resulta con fervoroso

Voz 2 17:21 pues con lo que nos pongan un número

Voz 3 17:24 eh

Voz 2 17:25 es como cuando te llevan a mí me acabó irrita a poner un sello está la pieza tanto pues te sientes tiene que cambiar al mucho pero todos los días

Voz 0020 17:40 estoy recordando a a un periodista a Jesús Calleja que que dice en su libro que cuando tomemos conciencia de esto sea cuando nos demos cuenta de que al hablar de cincuenta y cinco mujeres asesinadas por ejemplo en el año dos mil diecisiete qué le pongamos a esas cincuenta y cinco por ejemplo cualquier otro apellido es decir en vez de cincuenta y cinco mujeres que fueran cincuenta y cinco futbolistas cincuenta y cinco abogados entonces sí sería un colectivo al que habría que defender

Voz 2 18:12 eso sí entonces haríamos importancia

Voz 1 18:16 pero bueno lo importante cincuenta y cinco mujeres

Voz 3 18:20 somos un cocinero o cuando saludó a comisaría

Voz 2 18:23 sí señor

Voz 3 18:25 nosotros tenemos un dinero que les preste somos un número para ello

Voz 2 18:37 para cuando nos llegan por Oviedo

Voz 3 18:40 la víctima número tanto

Voz 0020 18:45 Isabel en todo este proceso que lleva diría que ha encontrado a a más personas que saben hacer su trabajo o que no usted que tienen escolta que que ha pasado por diferentes procesos judiciales lo digo por el testimonio de Pedro que nos dejó a todos muy muy espeluznantes con lo que contaba de la atención policial

Voz 2 19:05 desde luego cuando hablado pero eso lo he dicho tu compañera ha sido con Los sin nombre para Sámano cuando aprovechando la minera pero aún no lo he dicho es brotar pero yo mi caso no voy a ser muy sincera en mi caso de dónde en toda esta historia que hay donde más me siento protegido mejor Hidalgo para para mi casa ha sido el de la guarda el BCB de hecho no hay dinero para pagar te lo que hace yo lleve Dolón Ustaritz toda mujer y lo digo claro y alto ya que surge la nieve se pero se daría cuenta unos cuenta yo creo que pensarían igual que yo no sentimos protegidos nos sentimos vida o vida sobre todo qué es lo que nos falta nos hace sentirlo soy ellos no os escuchen los aconsejan nos protegen

Voz 3 20:33 bueno son para mí muy cómodo

Voz 2 20:43 ir con una persona pegada todo el día pegado porque va pegada todo el día

Voz 3 20:51 Pedro

Voz 2 20:54 yo me caso de o sea yo lo Diego se lo he dicho a ellos son que desde luego iba a ella sea Llera tema de policía o propagado un segundo policía cuando hay que avisarle

Voz 3 21:16 están ahí pero el juzgado

Voz 2 21:21 yo cuando dejó lo tengo un un horas pero yo no creo que haya ocurrido lo que no yo de la gente que conozco conozco muchas mujeres que a ninguno le he oído decir que había salido contenta del juego

Voz 0020 21:37 el juego

Voz 2 21:39 segunda ninguna al revés salimos llorando salimos incomprendida

Voz 3 21:45 también os respiró

Voz 2 21:48 más cuando con nuestro agresores pagando no se lo aportado escudo

Voz 3 21:53 para volver la Liga es un segundo de todo

Voz 0020 22:00 Isabel de verdad que muy muy agradecidos por su testimonio ha sido increíblemente generosa gracias por contarlo y ojalá que su testimonio sirva de mucho

Voz 2 22:09 no a la familia