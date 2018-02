Jaime: "En Noruega se estimula al padre para los cuidados. En ningún momento se siente presión"

Voz 1

00:00

me llamo Jaime Arenillas vivo en Oslo en Noruega trabajo como ingeniero químico estoy casado y tengo un hijo de dos años y medio que ya nació aquí en Noruega Noruega es un país que ofrece más que como ya es facilidades a la hora de detener familia la conciliación laboral aquí en Noruega no es una utopía es un hecho es una realidad social eh que que afecta a toda la población sin excepciones hoy en día con con tanta competitividad que hay en lo en laboral pues se agradece que en un momento tan importante de la vida de una pareja como puede ser tener un hijo pues no disponga de la tranquilidad las bajas de de maternidad paternidad tienen un mínimo de cuarenta y nueve semanas son prorrogables incluso hasta los dos años de esas cuarenta y nueve semanas hay diez semanas que son para el padre se estimula a los padres en ningún momento se siente presión eh a la hora de decir que estás esperando un hijo que vas a tener un hijo yo disfruté de una de las diez semanas de permiso de paternidad que luego amplia con las vacaciones en total yo estuve bastante tiempo encargando me de de mi hijo hoy fue una experiencia fantástica donde aprendí un montón de cosas sobre mí mismo yo no siento esa presión social lo ese juicio que que sí que he visto en algo en algunos momentos en España es me eso me gusta mucho nos gusta mucho