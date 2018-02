Black Mirror y nosotros

Voz 1389

00:17

solamente el ver lo que estamos buscando bueno buenos buenos días le encanta hablar del tema por lo menos eso seguro lo que no sé si sería capaz de iniciar una relación ya con la fecha de caducidad puesta detrás es igual ahorra algún disgusto como si se tratase de un yogur no podían Yllana piezas pero fíjate que la ciencia ficción yo tengo la teoría de que se llama así porque es voraz que puede llegar a profundizar la tecnología pero pero no los sentimientos de hecho si hacemos un repaso de las mejores obras maestras de la ciencia ficción es que lo son porque siempre enfrentan lo que la ciencia puede controlar más o menos se sujeta a una realidad científica coloque el ser humano no puede controlar nunca que es por ejemplo asimismo por eso a mí este tipo de noticias sí que me sigue me perturba más tan osea yo te encanta comer me me inquietan eh si existiese una aplicación con la que poder saber cuándo acaba el amor o esa aplicación es una mentira o la mentira es es el amor es decir creo que el amor existe de la misma manera que existe en el tiempo y el espacio es existen porque no sabes cuándo