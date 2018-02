"Nuestra propuesta no toca el número de diputados de las provincias, hace el reparto más plural"

Voz 1727 00:00 Pablo Echenique muy buenos días y bienvenido al secretario de Organización de Podemos vamos a hablar de cómo está el patio nacional pero no me resisto a preguntarle por Europa puesto que Pablo Echenique fue duro comentario por esa evaluación no vinculante del ministro De Guindos para el Banco Central Europeo por los argumentos que está utilizando el PP de que ustedes y los socialistas han sido desleales por no por no trabajar a favor de la candidatura en el Europarlamento

Voz 1662 00:26 bueno yo creo que más allá de de los detalles de digamos quién decide si decide el Ecofin si el Parlamento Europeo emite un dictamen vinculante de la Comisión había poca gente mucha gente creo que creo que hay que hablar de dónde está poniendo el Partido Popular que el señor De Guindos es español es evidente bastaba con mirar su DNI lo que están dudas que sea patriota el señor De Guindos bueno pues llegado Brothers en en Europa el banco que quebró provocó la peor crisis financiera de del mundo occidental escenas de Guindos esas responsable máximo de regalar cuarenta mil millones de euros de todos los españoles a los bancos habiendo prometido él mismo hoy hizo su jefe el señor Rajoy hayamos hasta el último euro pagarán pues unos meses después unos años después decimos que no que ese dinero estaba definitivamente perdido en vez de a rescatar a la gente que no podía pagar su hipoteca decidió rescatar a los bancos que aunque hay enormes dudas de que el señor Guindos si fuera elegido para este puesto iba a beneficiar en algún sentido las vidas de de sus compatriotas no lo ha hecho cuando estaba en Lehman Brothers no lo ha hecho como ministro de Economía porque lo va a hacer como vicepresidenta del Banco Central Europeo que creo que ese argumento se cae por su propio peso aunque señala de Guindos eh pues se ha español es una evidencia que sea patriota es muy

Voz 1727 02:00 los hecha de nuestra política europea Pablo Echenique por cierto

Voz 1662 02:03 echo de menos la política europea echo de menos a a los compañeros y compañeras que conocía allí echó de menos practicada del francés Eric les es un poquito de alemán que a veces me me mata debía echó de menos también dos temas creo que en la política nacional hay un hay mucho ruido a veces hay mucho ruido iban de la política europea bueno eh

Voz 1727 02:28 es menos canalla yo creo que sí

Voz 1662 02:31 yo creo que los menos canalla creo que se tratan temas muy importantes pero también creo que a la vez el Parlamento europeo que es la institución en la que yo estaba en que es la única que se dirige de manera directa por los ciudadanos europeos tiende demasiado poco poder con lo cual es verdad que se tratan temas muy importantes pero pero Parlamento Europeo no manda manda manda la Comisión manda el Ecofin bueno creo que si queremos cambiar la vida de los ciudadanos que es para lo que nació Podemos pues saben que está donde se puede cambiar la vida de los ciudadanos y lamentablemente a día de hoy el Parlamento Europeo no tiene no tienen

Voz 1727 03:12 toda la oposición acusa al Partido Popular todo el resto de la oposición acusa a Partido Popular y a Ciudadanos de bloquear sus propuestas sus proyectos de ley sus intenciones de modificar la herencia legislativa de la mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura pero la realidad señor Echenique es que el bloqueo es múltiple no hay manera de pactar en este país da la impresión de que ustedes los nuevos partidos que llegaron al Congreso no saben utilizar las reglas del juego que los ciudadanos pusieron en sus manos y que los viejos partidos sean olvidado entre otras cosas porque lo practicaban poco estábamos solos da la impresión de que los partidos no saben utilizar esta fragmentación parlamentaria que han decidido los españoles

Voz 1662 03:54 bueno yo creo que es fundamentalmente un problema de él desde el Partido Popular tengo que dé ejemplo desde la paralización desde la Mesa del Congreso son ejemplo que lo explica está muy bien nosotros llevamos una proposición de ley al Parlamento para aumentar el salario mínimo a novecientos cincuenta euros esa proposición de de ahí pues admite a trámite es decir que sin que somos capaces de recabar los apoyos suficientes como para como para que esa ley pueda salir adelante sin embargo lleva desde noviembre de dos mil dieciséis que va catorce meses paralizada en la Mesa del Congreso gracias a los votos del Partido Popular de Ciudadanos por cierto una proposición de den que tiene dos Ártico

Voz 1 04:41 polos

Voz 1662 04:42 con lo cual digamos que el argumento de que hace falta tiempo para estudiar las enmiendas etcétera pues se cae por su propio peso hay una voluntad directa por parte del Partido Popular de Ciudadanos de bloquear esa ley de evitar que el salario mínimo en España con verja un poquito porque novecientos cincuenta euros todavía queda lejos de de los países de de nuestro entorno y creo que eso eh pues explica muy bien lo que está pasando en el Parlamento no es tanto que no se puedan formar acuerdos para que ciertas leyes salga navegante eso se da Se da de vez en cuando no sea siempre pero se da es más que una voluntad del Ejecutivo para ellos para paralizar las en eso

Voz 1727 05:30 están hablando del Ejecutivo Rajoy anuncia que se va de gira a la España rural para contar un estudio que dice el PP que tiene que señala que actualmente entre Castilla y León Castilla La Mancha Extremadura Aragón y La Rioja suman ochenta diputados según sus cuentas las cuentas de los populares con el reparto proporcional qué proponen ustedes y Ciudadanos en la reforma electoral pasarían de ochenta diputados a cincuenta y cinco concluyen los populares la reforma que promueven Unidos Podemos y Ciudadanos deja a veinte millones de españoles sin voz

Voz 1662 06:04 bueno lo primero el que decide qué es mentira vale eh creo que creo que ya está mal que el Partido Popular lleve llevé décadas machacando a la España despoblada a la España rural despojando a la España rural de Servicios Públicos de de escuelas de de sanidad pública como para que encima ahora el presidente del Gobierno se vaya de gira a mentira a la gente que vive en el medio en el

Voz 1727 06:31 pero no es cierto que la la proporcionalidad que ustedes defienden beneficia el voto urbano en detrimento del voto rural

Voz 1662 06:38 no es completamente falso de hecho está puesto negro sobre blanco se lo entregamos a todos los periodistas de España en el en el último evento que que hicimos nosotros nosotros de nuestra propuesta no a esta propuesta no se toca en número de diputados de ninguna provincia de España día NYSE aumenta el número de diputados en la Cámara nosotros proponemos que Segovia siga teniendo TDC escaños que siga teniendo tres escaños que Zaragoza siga teniendo siete escaños lo que nosotros proponemos es que dentro de en cada provincia se cambia la fórmula de reparto se cambia la fórmula actual que se llamado por una fórmula que se llamasen Lage que es muy parecida en que se utiliza pues en otros países de mundo como Alemania como Dinamarca o como como Suecia esto qué hace con los ejemplos de Segovia Teruel se entiende muy bien en en Segovia y en Teruel se lleva dos diputados el Partido Popular y uno al PSOE en las elecciones de dos mil dieciséis en Teruel hay doce mil votantes de Unidos Podemos que se quedan huérfanos en Segovia hay trece mil votantes de ciudadanos que se quedan huérfanos sí1 han cambiado Don por San Lage en vez de haber dos diputados para el PP y el PSOE hay uno para el PP uno para el PSOE y uno para Unidos Podemos en Teruel y uno para el PP uno para el PSOE y uno para ciudadanos en la provincia de Segovia exactamente la misma representación total pero una mayor pluralidad política lo que hace Don't es beneficiar en estos momentos al Partido Popular y por eso Partido Popular plantea un tour para ir a mentir a la España despoblada porque no quiere perder esa ventaja ilegítima que el de edad en estos momentos la de don

Voz 1727 08:26 hay alguna esperanza de que esa reforma prospere porque esta semana se vieron PSOE y Ciudadanos sino no salieron con bueno con buen feeling de ahí

Voz 1662 08:33 ojalá ojalá que en recientemente es tuvimos estuvo hablando Irene Montero con con Margarita Robles ir bueno personas desde equipo que estamos trabajando la la ley electoral y pues hemos quedado en enviar documentación ha partido a partido socialista para para que pueda haber realmente lo que lo que estamos proponiendo en en nuestra propuesta lo primero que tengo que decir es que esto no va de que de compartido salga beneficiado o salga perjudicado esto hace a la a la el director español da más proporcional esto lo pone la Constitución por lo tanto esto beneficia no esta democracia pero si pensamos en beneficio o perjuicio partidista no esta modificación no perjudica al Partido Socialista apenas pasa a día de ochenta y cinco escaños a ochenta y cuatro según los resultados de dos mil dieciséis por lo tanto yo creo que incluso podrían aceptar esta propuesta además de que por cierto lo llevan en su programa de al Partido Socialista

Voz 1727 09:37 te voy a hacer una propuesta yo vamos a poner publicidad seguimos hablando en la Cadena Ser bueno y con Antón Losada Josep Cuní Carmen Remírez de Ganuza ahí esta mañana con Pablo Echenique como invitado Pablo Echenique El secretario de Organización de Podemos que se entiende que hace dos años ustedes no votarán la investidura de Pedro Sánchez porque acudía aliado a la investidura conciudadanos y ahora se alíen con Ciudadanos para algo que beneficia la pluralidad esto está claro pero que la consecuencia practica es que mejora las expectativas de Podemos sí iré ciudadanos mejora la vida de los partidos Se puede entender eso

Voz 1662 10:17 bueno aunque hay varias preguntas en la primera eh yo creo que sí que se entiende que que votasen en contra de aquella investidura porque lo explicó Pedro Sánchez en la entrevista con Jordi Évole creo que Pedro Sánchez privó muy bien lo que pasó en ese momento así que yo creo que la ciudadanía lo lo pido respeto llegar a acuerdos con Ciudadanos nosotros siempre hemos dicho lo mismo a nosotros nos puede acusar de comentario errores y los cometemos como como todo el mundo pero pero pero que no de falta de coherencia nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con Ciudadanos económico que tiene un programa pues muy parecido al de Partido Popular pero que ante más de regeneración democrática lo mejor en algún momento Nos nos podíamos poner de de acuerdo con lo cual creo que nuestro intento llegar a un acuerdo con ellos para reformar electoral se enmarca dentro de de esto que hemos dicho siempre es respecto de prejuicio o el beneficio a los diferentes partidos políticos primero creo que no hay que pensar así pero que hay que pensar en el beneficio de la democracia española pero es que incluso pensando en el beneficio de cada partido político no sabemos qué va a votar la gente en las próximas elecciones generales nosotros podemos hacer simulaciones de cómo habría cambiado el resultado en el año dos mil dieciséis a reformando como proponemos nosotros pero eso no significa que la gente vaya a votar exactamente igual en el año dos mil veinte por lo tanto no sabemos a quién va perjudicado a quién va a beneficiar lo único que sabemos es que va a ser más proporcional como pone en la Constitución española

Voz 1727 11:56 fíjese que no le pregunto por las encuestas se que aparecen para qué opina sobre la propuesta del Gobierno el estudio el anuncio que ha hecho el Gobierno central de que el castellano sea también lengua vehicular junto al catalán allí en Cataluña

Voz 1662 12:09 bueno pues creo que creo que en estos momentos no hay un problema no hay un problema con el idioma en Cataluña no hay no hay más que preguntar a los profesores de la escuela pública las sanciones a las asociaciones de padres creo que no hay un problema con con la lengua y creo que intentaba crear un problema con la lengua pues es una manera más de echar gasolina al conflicto catalán algo que es bastante irresponsable viniendo de un partido el Gobierno en que seguramente pues tienen que ver con esa carrera entre el Partido Popular y Ciudadanos a ver quién es más irresponsable a ver qué es bueno pues más bestia a la hora de a la hora de hablar del conflicto catalán creo que creo que apelar a al enfrentamiento entre los diferentes pueblos de de España es algo un dirigente de nuestro país nunca nunca debería hacer

Voz 1727 13:02 bueno pues sobre la mesa ya nos quedan siete minutos no seis ya seis muy poco pero suficiente para que no se tengamos en este asunto si le parece parece a los compañeros que me acompañan hoy en la mesa del análisis Cuní ha caído como un jarro de agua fría esta posibilidad en Cataluña

Voz 1 13:18 es una posibilidad que se plantea con periodicidad siempre atrás

Voz 1727 13:22 tres mismo en Cataluña cometo el error que luego reprochó a otros entes la mayoría de los partidos catalanes

Voz 1 13:28 efectivamente no pero que digo que es algo recurrente no no olvidemos que Ciudadanos en Cataluña precisamente con este objetivo no olvidemos esto no les fue bien al principio les fue bueno se mantuvieron hasta que se dispararon como pasó en las últimas elecciones eh me temo que lo que le puede suceder a ciudadanos es que en unas próximas elecciones en Cataluña esto les pasa factura y seguramente a partir de ahí quizá el PSC que en esto es indudablemente claro que lo ha mantenido siempre pues pueda recuperar pero bueno eso son esos son pronósticos que veremos eh entrar en este terreno es entrar en el peor y más peligroso de los terrenos en Cataluña eso lo dejó muy claro en el peor y más grave de los problemas en Cataluña porque no ha habido más problemas que algunos puntuales que fueron los que suscitaron precisamente el nacimiento de ciudadanos que esos problemas cuando se dirimió en la justicia a todos fueron resueltos a favor del mantenimiento del catalán del estatus del catalán con algunas excepciones que cuando la Generalitat optó por decir quién quiera inscribir a sus hijos en lengua castellana que lo pida Se presentaron siete siete uno dos tres cuatro cinco seis siete quiero decir que hay ese problema no existe y eso sí que va directamente al centro de la convivencia Antón bueno yo si esta medida la adoptaron Gobierno votado yo hubiera ganado las elecciones si tuvieran una mayoría en el Parlamento catalán no tendrá nada que decir pero es que no salga adelante se va a hacer aplicando el ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 15:05 qué es lo que está estudiando el Gobierno sí puede hacer hueso han dicho

Voz 1 15:08 no yo creo que no creo que las ciento cincuenta y cinco no permite no ampara esos ciento cincuenta y cinco es una medida excepcional luego no no permite no autoriza cambios de políticas que tienen que ser decididas por las instituciones democráticamente elegidas a mí es lo que sinceramente me preocupa yo hace mucho tiempo que te tengo claro que el conflicto lingüístico es un invento yo invento que se utiliza políticamente pero aparte de eso es que tenemos enfrente un problema realmente de legitimidad de democracia que es que un con un una situación tan excepcional como ésta no puede aprovecharse para implementar cambios de políticas que sólo puede implementar legítimamente una democracia un Gobierno democráticamente elegido un Parlamento con una mayoría democráticamente elegido

Voz 1727 15:54 si Carmen cuánto hay de anuncios real o de estrategia para presionar que a los partidos independentistas para que decidan de una vez formar un gobierno legal y que pueda gobernar en Cataluña

Voz 1628 16:06 yo entiendo que esto de momento sólo un globo sonda en dos direcciones la primera desde luego y yo antes que esta interpretación que tú haces para mí sería la segunda es esta esta decisión estratégica del PP de robar de robar terreno a Ciudadanos en el la batalla por el idioma es algo que ha liderado ciudad

Voz 1727 16:29 no sé no sé qué me asusta más que un asunto tan al se convierta en pantalla pero

Voz 1628 16:32 en eso está teniendo la estadística yo sí lo Carmen Garmendia la palabra Carmen para la interpretación creo que tiene una doble vertiente de una es robar protagonismo a ciudadanos que creo que lo va a conseguir lo está consiguiendo y la segunda es por supuesto presionar es un elemento de presión que ya se ha visto que ha tenido un efecto inmediato sobre el PDeCAT particularmente porque hemos visto a Xuclà que que ha reaccionado diciendo que sí que se tiene que forma un gobierno y eso ha sido minutos después de que Marta Rovira también es verdad en vísperas de su citación el Supremo ha dicho lo mismo no entonces sí lo he dicho ambas quiero decirte que que creo que de momento es un globo sonda y fíjate ahora ya no voy a estar de acuerdo con vosotros y lo siento pero creo que lo lo perfecto es que no fueron globos sonda sino que fuera una iniciativa de verdad sería dudo que lo sea pero no creo que esto se suponga un cambio de política como dice Antón no lo que lo que lo que significa es un cumplimiento de la ley no hay casillas para para punta

Voz 2 17:31 a nivel de la Ligue normal todas la Antón

Voz 1628 17:36 sí hay tanto que Carmelo Anthony Carmelo Carmena termina secundando vale hay sentencias que no se cumplen no hay casillas para para hacer eso que decía Cuní que nadie había hecho más que cuatro cuatro gatos yo si estuviera en Cataluña no me atrevería yo no me atrevería a litigar ya poner en un brete a mis hijos por una cuestión que es que es que no se puede luchar contra la cara

Voz 2 17:58 tanto aunque al rueda impresionante no me no puedo hablar

Voz 1727 18:03 segundo no es que es muy claro la ley

Voz 1 18:05 cumplir la ley catalana del Parlamento catalán punto final