SER Historia: Laberintos e Historia de Huesca (18/02/2018)

devorando la ciudad delante consonancia no padre aunque es cargado a la espalda hizo hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra no sé si la entiendo lo que le ha descrito como Mi primera visión de ya no fue lo que viene yacimiento ella surgiendo del incendió de Troya fue grabado que encontré de niño con un volumen de la historia universal la ilustración de un libro yo tenía ocho años pero lo recuerdo mejor que las caras de algunas personas con las que hablé ayer mismo años más tarde quizás tendría unos quince o dieciséis yo trabajaba en una tienda de ultramarinos de sus por a media tarde de Un día cualquiera entró un molinero borracho de repente

Voz 2 00:54 se puso de clamar a gritos en griego

Voz 3 01:04 bienvenidos a Ser Historia acabamos de escuchar con ello comenzamos un pequeño fragmento de la nueva crono ficción de esta semana oíamos a

Voz 0772 01:12 Harvey Sleiman descubridor de Troya y Arthur Evans descubridor del Palacio de Klose este último protagonizó uno de los grandes hallazgos de la historia de la arqueología ese palacio de Mossos que muchos han identificado con el mítico laberinto del Rey menos precisamente a ese tema vamos a dedicar el Cronovisor junto con Jesús Callejo el mundo de los las quinientos su simbolismo su magia el significado que tenían a lo largo de la historia en nuestra segunda hora utilizando la magia de esa Cronovisor vamos a viajar a Huesca a íbamos a disfrutar de una historia increíble vamos a hablar de la Campana de Huesca del románico de esta provincia del Alto Aragón de los pioneros algunos de ellos con resultados increíbles en nuestro pasado como el primer fabricante de una bicicleta en España o la inventora de de la mer CRO mina ya que habremos también visitando un lugar realmente increíble en la arquitectura del barroco La Cartuja de las fuentes todo ello en este programa especial hecho desde Huesca soy Nacho Ares Illes de hoy uno va la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de historia comenzamos

Voz 0772 02:37 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Arés de acallado esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Radio y bueno vamos a contar un pequeño secreto este programa ha sido grabado precisamente ese martes trece que parece que tiene una connotación un tanto negativo pero que en esta ocasión está rodeado de un halo de de de bondades que bueno está alrededor de todo aquello que rodea la historia de la radio tuyo hemos crecido en el en el mundo de la radio para nosotros es un día especial

Voz 8 03:07 los ocho que prevé el martes trece el

Voz 9 03:09 Igea internacional de la radio San Cecilio víspera de del día

Voz 8 03:14 los enamorados es que lo hemos elegido a todo en reparan gastos

Voz 0772 03:17 absolutamente todo y además lo quiero decir luego vamos a colgar unas fotografías de algún vídeo hay una familia de de Murcia con Pedroso

Voz 10 03:25 no a la a la cabeza con bueno pues la

Voz 0772 03:28 es el padre de un de un grupo de de de niñas de cuarto de primaria de un colegio de Murcia que nos han mandado una merienda realmente espectacular yo creo que es la energía necesaria que necesitamos para para este para este nuevo viaje tener oyentes y oyentes tan pequeños así labores queda gusto has hecho una satisfacción cuenta el ejemplo esto es una ola que cunda el ejemplo claro que sí así que muchísimas gracias chicas pues si te parece esta semana vamos a dedicar el

Voz 10 03:56 Cronovisor al mundo de los laberintos

Voz 0772 03:59 y vamos a escuchar una crono ficción de Mona León Siminiani que para mí bueno pues toca uno de los grandes hallazgos de la historia de la arqueología la historia del Palacio de diagnósticos en la isla de decreta una historia pues como vamos a escuchar que tiene bueno pues quizás habría que apostillar muchos de los hallazgos de las mejor dicho de las interpretaciones que hizo Evans de este fantástico palacio pero que en definitiva el resultado es que Se asemejó Se quiso ver en él verdad el el mítico Laberinto de de mí no es una de las historias más increíbles de de del mundo antes claro claro

Voz 9 04:39 en lo que hace este arqueólogo inglés es que da nombre

Voz 8 04:44 hay primero una cultura de la casa desconocían a cultura Minolta la que la cultura cretense porque considera que es el Palacio de menos por otra parte es verdad que lo que encuentra son mil quinientos estancias y enrevesadas laberínticas y de ahí surge un poco el mito también es verdad que la leyenda de Teseo del Minotauro de Ariadna se cifra precisamente en esas coordenadas geográficas entonces todo eso hace que que la repercusión arqueológica que tuvo aquello tuviera algo más efecto llegó algo más porque tuvo mala suerte Evans que coincidió con el hallazgo de la tumba de Tutankamon entonces eso eclipsó bastante yo creo que el fuese el generó varios quebraderos de cabeza por eso al mejor no tuvo tanta importancia pero sí tuvo importancia el mito asociar el laberinto a la cultura Menorca asociarla a una época legendaria de la que apenas había constancia y luego posteriormente asociarla a un momento trágico donde esa civilización desapareció por un cataclismo geológico y que dio origen a otra civilización poco ese devenir esa esa especie de eterno ciclo donde en el Mediterráneo se vio perfectamente compaginando sé perfectamente lo que era la historia con el mito el mito desde luego ha sobresalido de una forma increíble

Voz 0772 05:57 el mito del laberinto con ese significado ese simbolismo que vamos a descubrir en la en esta crono ficción de Mona León Siminiani vamos a escucharlo

Voz 11 06:08 las cronologías

Voz 0772 06:09 es un es listo

Voz 1594 06:44 el Rey niños enfureció a los dioses cuando al ese sacrificar al toro decreta en honor a Poseidón del mar lo encontró tan magnífico que decidió conservarlo en sus rebaños como semental el dios del mar entonces montó en cólera hizo que la esposa de menos pacífica e su enamorada del astado Illa cierra con él de esa unión nació un ser monstruoso de cuerpo humano y cabeza de toro fue conocido como El Minotauro vivió encerrado en un laberinto de la isla de Creta un lugar que también se consideró legendario hasta que un hombre vino a demostrar que era real

Voz 13 07:21 serán Zurbarán el arqueólogo

Voz 0772 07:23 me permito años más tarde andrógino

Voz 1594 07:26 hijo del Rey Nino site pasiva e acudió a Atenas para competir en las tenerlas las importantes fiestas que cada año se celebraban en honor a su diosa protectora Atenea andrógino fue el claro vencedor de los Juegos Julio Rey de Atenas herido en su orgullo le acusó de conspirar contra su persona y lo mandó asesinar cuando iba camino de Tebas a participar en otra competición deportiva al enterarse menos montó en cólera invadió Atenas y una vez hubo vencido proclamó una terrible sentencia cada nueve años

Voz 14 08:01 sí ese doncellas y siete muchachos atenienses serán entregados al que le tal como ofrenda al sea ese castigo caiga por los siglos sobre Atenas

Voz 16 08:27 le vi en Atenas por primera y última vez eran mil ochocientos ochenta y dos yo acababa de cumplir treinta y un años el pasaban los sesenta pero su nombre no es anterior al mío sólo por una cuestión de edad historia sin su nombre sería otra historia doce años antes de nuestro encuentro cuando yo apenas empezaba mis estudios de arqueología

Voz 0295 08:48 el Heinrich Slimane un alemán obsesionado con Homero había logrado

Voz 16 08:53 desenterrar Troya tomando la Ilíada

Voz 0295 08:55 como única guía las llamas devorando la ciudad de la han tenido consonancia no perderían quise es Carcaño a la espalda el piso hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra no sé si la entiendo lo que ha descrito como Mi primera visión de ya no fue lo que viene yacimiento ella su huyendo del incendio de Troya fue increpado que encontré de niño en un volumen de la Historia universal la ilustración de un libro yo tenía ocho años pero lo recuerdo mejor que las caras de algunas personas con las que hablé ayer mismo años más tarde quizás tendría unos quince o dieciséis yo trabajaba en una tienda de ultramarinos de en duros a media tarde de un día cualquiera entró un molinero borracho de repente

Voz 2 09:48 se puso de reclamar a gritos

Voz 0295 09:51 un borracho ilustrado estaba entusiasmado llevado de la propia cadencia de los baremos como poseído por resumir lejos recitar más de un centenar de versos antes de Charles codazos el borracho se fue pero yo me quedé ahí entendía ya el griego yo ni una palabra pero la cadena Enrique no suscitaron y así descubrí mi primera pasión los idiomas ahora hablo más de quince pero tiene que dominar el griego

Voz 16 10:25 clásico para traducir aquel poema Leary una

Voz 0295 10:28 yo le tenía tanto respeto al griego clásico que fue el último idioma que aprendió tenía miedo a que una comprensión deficiente medir resultase la emoción de aquellas palabras pero cuando lo aprendí creo que no he sentido nada tan satisfactorio en toda mi vida había algo más con Tomás conocía la obra de Homero más convencido estaba de que los lugares que describía eran reales aquel grabado aquellos versos la Iliada tenía que es para al menos UPA Isaac pero esos paisajes

Voz 16 11:02 seguramente desaparecieron hace siglos los siglos

Voz 0295 11:05 los que se deposita encima de todo lo que está por descubrir usted joven elegir su camino en realidad mis intereses son muy variados no entiendo entonces porque me hace tantas preguntas de es la costumbre durante los últimos siete años ha sido corresponsal del Manchester Gardian además de mi trabajo en el museo periodista sé supongo que de ahí me viene la mala costumbre de preguntar entonces ya podemos poner fin a las preguntas de cortesía

Voz 2 11:31 señor Slimane que saber decretar Creta ves decreto ladrón la ceremonia

Voz 0295 11:38 yo desde aquí conozco a casi todos los grandes capitanes de la Grecia cuyos nombres pudiera referir te va tras los pasos del Rey minutes señor Evans no lo sea pero verdaderamente me intrigas y El laberinto del Minotauro será real pues me temo que esto huyó ante la única persona capaz de averiguarlo aunque no ha sido usted el único hace cuatro años un anticuario griego mil Un con coloca Haití estuvo excavando en la colina de que fala pero no dio tiempo a descubrir mucho las autoridades locales paralizaron sus trabajos y le denegaron los permisos

Voz 16 12:14 creo que sin saberlo Ése fue el momento en el que decidí que mi destino estaría unido a la isla de Creta

Voz 0295 12:20 el imperio otomano no tiene especiales de negar permisos a extranjeros para buscar el sus entrañas restos de un pasado pero también es nuestro pasado a mí no tiene que convencerme leer un consejo si quiere tener éxito en la tierra decreta la única maneras comprando los terrenos que vaya excavar ella eso tampoco es fácil le deseo suerte joven recuerde que el del pasado es un viaje adictivo piense lo bien porque en este laberinto se entra pero uno nunca me sino a volver a salir

Voz 16 12:55 tome nota mental del Consejo y me despedí durante los años siguientes pensé muchas veces en repetir la visita pero nunca Ruiz mi puesto de directora en Museo a Smolensk de Oxford no me dejaba mucho tiempo libre en Inglaterra me enteré de que Slimane había solicitado un permiso a las autoridades poco después de mi visita para excavar en Creta le fue denegado en mil ochocientos noventa y dos me enteré de su muerte lo recuerdo porque ese mismo año con la tuberculosis se llevó mujer perdí el rumbo

Voz 1594 13:37 como cada nueve años el puerto del Pireo volví a inundarse de lágrimas era la tercera vez que los atenienses cumplían con el castigo impuesto por menos tras la guerra con catorce jóvenes siete varones y siete doncellas debían embarcarse en un viaje que tenía como destino ser devorados como ofrendas humanas por el Minotauro aterrador y único habitante de laberinto de Creta las galeras con las velas negras anticipando la suerte que habían de correr sus pasajeros aguardaban ya amarradas al puerto pero ese día ocurrió algo

Voz 18 14:11 vale pues ordena que una de esas salidas mientras transporte con otros seis hombres y siete mujeres convenidas hasta Creta este ser hijo de eje en Príncipe de Atenas

Voz 2 14:20 no podemos seguir soportando esta terrible injusticia tu honor Yale de Atenas se ve comprometido nuestro orgullo pisoteado por la cólera injustificable caminos yo pondré fin a esta lamentable situación cumple con el mandato de vinos verdad que esta vez yo forme parte de la expedición entraré en el laberinto de muerte al Minotauro

Voz 1594 14:42 Egeo tiembla nadie ha sobrevivido Hamas al laberinto ni al Minotauro que hace que decidir dar hijo por hijo deseo por andrógino la libertad de su reino por la vida de su hijo padre dejan que libere para siempre a mi pueblo de este yugo sí puede ser gobernante dijo que mi pueblo me ame más de lo que teme a menos y finalmente Geo accede ordenando que su hijo forme parte de la ofrenda a la vez

Voz 2 15:09 hostia si triunfo en mi empresa las velas que enarbolar a mi regreso serán blancas himno negras así sabrás que es sobrevivido y que vuelvo contigo para reinar en paz sobre mi pueblo así lo acordaron

Voz 1594 15:21 Teseo sube a bordo del velero y aunque hay leyendas que aseguran que es en realidad hijo de Poseidón tiembla cuando el barco comienza a surcar el mar rumbo a Creta

Voz 16 15:38 de que Creta una tarde de marzo de mil ochocientos noventa y cuatro hice mi primera oferta por los terrenos dos semanas después sin embargo las excavaciones en una tierra que ya me pertenecía no comenzaron hasta el veintitrés de marzo de mil novecientos tal fue el infierno burocrático tales los problemas que recuerdo pensar si el laberinto no sería otra metáfora poética para describir una situación política y administrativa que se había mantenido a lo largo de los siglos pero finalmente lo conseguí en cuanto vi el terreno sentí que aquella colina era el centro en torno al que giraban todas las leyendas de la Grecia antigua Mis pies estaban seguros porque pisaban las huellas de otros

Voz 1594 16:17 les quiero embarcado la historia los pies descalzos de los atenienses recorren la escalinata que separa la playa de la entrada más septentrional del Palacio de Nino dos bastiones simétricos flanqueando el camino se encargan de dar la bienvenida a los visitantes al fin la comitiva llega hasta una sala cuyo techo está sujeto por ocho pilares de piedra rojiza

Voz 19 16:50 una puerta se abre un soldado anuncia la inminente presencia de menos decreta el Rey haciendo honor a su grandeza no habla

Voz 1594 17:02 se limita a pasar revista a los que han de morir ya comprobar sus buenas condiciones todos miran al suelo

Voz 2 17:08 todos excepto uno inclina ante el poder del Ramiro soy TC único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclina haré ante un traidor inclina deshielo quieres Déjame cómo te atreves a hablarme así la autoridad no me dice nada menos he venido a segar la vida del Minotauro liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía con morir en el intento me haces un favor Teseo

Voz 1803 17:36 dándote ATIME librarse para siempre de la estirpe maldita de tu padre

Voz 2 17:41 sea como queréis moriré es como los demás llevados los ojos

Voz 1594 17:48 menos apenas dedica una mirada de desprecio al joven héroe sin embargo otros ojos le observan alejarse unos ojos enamorados que han seguido los movimientos de la ateniense desde las sombras del salón del trono esta presencia espera

Voz 20 18:02 aquí anochezca se para colarse en los calabozos Príncipe Teseo quién llama monte más que os este baño quién eres mi nombre serían haría nada lo es acaso la hija de menos desde que entrara en este palacio deje de ser nada adivinos para ser sólo tuya y corazones tuyo Teseo y ahora que te encontrado temo que pierdas la vida en este intento desesperado deseo en todos estos años nadie ha logrado vencer al Minotauro quién entra en ese laberinto jamás vuelve a salir esa maldición se romperá te lo juro Ariadna te creo he visto cómo has hablado a mi padre y tan sólo con tus palabras Mi almas abierto de par en par no puedo ayudarte a vencer en la batalla pero pueda hacer que salgas de laberinto con La vida que te quede de otra forma acabará estos días tratando de hallar la salida en Ernesto Tendillas los dioses acaso sólo mi corazón me guía y ahora está ligado al tuyo deportividad toma esta espada Yeste ovillo de lana en ataque el extremo del ovillo a la cultura yo lo iré desenterrando cuando Gades con el Minotauro sólo tendrás que seguirlo de vuelta al final me encontrara Sami Twin genio en maravilla este gesto será recompensado por los dioses P cómo podré pagarte yo llegando mi contigo lejos de esta isla cuando salga hasta el argumento te llevaré princesa no sólo para esta gestos sino por tu valentía y tu corazón ahora vete antes de que los hombres de tu padre te sorprenda

Voz 19 19:25 que adiós amenaza con la primera luz del día Teseo pisa la entrada del laberinto

Voz 16 19:46 entre con el pie derecho pues una vieja superstición laberinto el mito la leyenda era real y estaba a pocos metros de profundidad bajo la tierra en menos de un año de excavación

Voz 18 19:56 en lo encontramos no era griego y romano era otra cosa era mi descubrimiento de impresionante

Voz 16 20:04 nunca Mackenzie el arqueólogo escocés al que había contratado como jefe operativo del yacimiento lo conseguimos bands sabe de pequeño estuve con mi padre en multitud de excavaciones y soñé mucho pero ni en mis mejores sueños me veía caminando por las ruinas de la respuesta un enigma que ha tenido en vilo a generaciones de habitantes del mundo hasta ahora Grecia empezaba en el siglo VIII antes de Cristo ahora sabemos que existió en Creta otra civilización previa tanto o más grande que la griega Loica es el nombre oficial con el que la bautizaron sí llamé al Times para informarles de lo que tenía ahí sí mencionó la civilización Mino Iker no le parece que el Rey menos merece dar nombre a la civilización que tanto brillo bajo su cetro en lo material nos rodea una estructura de más de mil quinientas habitaciones Chequia habitaciones

Voz 18 20:48 estancias con dos alturas más la base y tensiones con Souto no escaleras de subida a Exteriores muros que cierran de zonas comprometidas

Voz 16 20:55 la construcción Menorca es así no se vio un patrón geométrico

Voz 18 20:59 todo un laberinto se están antiguo hoy sin embargo los avances con los que contaba son impresionantes alcantarillado sistemas de drenaje para eliminar el agua a día de hoy hay gente en Escocia que aún no tiene estos avances se increíble que sea real pero me sigue indicando el tema de la escritura nunca tiene suficiente verdad no se preocupe tiene tiempo y más de tres mil tablillas cerámicas que les dan la razón que ayudarán a seguir desentrañar misterios es verdaderamente extraordinario que tuvieran escritura que no supiéramos nada ellos hasta ahora tenemos que saber más tenemos que descifrar las ahora no me cabe la menor duda nunca he visto un arqueólogo Tom perseverante como usted los secretos de la cultura no hay cárceles desvelará ni encontrará el camino como Teseo hizo con el hilo de Ariadna pero ahora vamos los obreros esperan para seguir trabajando en el área norte se vamos

Voz 16 21:52 Mackenzie tenía razón no pararía hasta descifrar las tablillas en cuanto podía me encerraba en casa con varias tablillas y me dedicaba de transcribir las en hojas de papel día intentar buscar un patrón Common finalmente logré distinguir dos tipos de escritura por lo general cuando levantaba la vista del papel era ya bien entrada la madrugada

Voz 20 22:11 y sólo se escuchaba en el yacimiento el ruido de mi respiración la siente casi la puede respirar

Voz 1594 22:24 deseos sabe que la muerte le está esperando tras uno de los infinitos giros que ofrece el laberinto el hilo de lana atado a su cintura es un seguro de vuelta a campo abierto

Voz 22 22:35 sin embargo contra el monstruo no hay seguridad que vale más nos sale sube baja risa desespera

Voz 16 22:45 así muy grande

Voz 19 22:47 son la cara de tu huerta avanza retrocede pienso gira sin pensar

Voz 1594 22:54 y conforme avanza el laberinto se eleva metiendo en el cuerpo no hay forma de saber si lleva allí seis horas poseía dudas sigue avanzando atado a la cordura sólo por aquel y lo que le une con el corazón de haría

Voz 15 23:08 finalmente llega un patio sé que estás aquí oigo respirar cuidado Teseo Éste no es un monstruo cualquiera encontrará serás tú el que pierdas la batalla

Voz 1594 23:22 deseo empieza a recorrer el perímetro de la plaza de disposición rectangular la respiración tensa las manos crispadas listas para la acción se termina el lado más largo del rectángulo y allí no hay más vida que la suya da el primer paso hacia el otro lado no ve venir el primer han visto de repente un golpe seco impacta en el costado derecho les deseo de golpe se corta la respiración al tratar de levantarse algo golpea su frente haciendo que caiga de espaldas al suelo nada la sangre caliente en su nuca gira sobre sí mismo en el suelo para esquivar una nueva sacudida la espada quedamos dos metros de semana no hay tiempo material recogerla entre carrera y carrera del Minotauro que cuenta con la agilidad de un joven claro y la potencia un toro bravo siete minutos completos está Teseo defendiéndose de la bestia que no recibe más que algún tímido golpe de Manas deseo corre entonces hacia la galería de las colonias el viento sopla el minotauro que tras una de las columnas un jirón de delas mueve al viento sale corriendo y con toda la fuerza de qué es capaz salta tras la columna dispuesta en saltar al héroe pero éste ha arrancado un trozo de historiador de que la vista no es el órgano más desarrollado ya un toro lo ata a base en una columna esconde esperando poder hundir su espada en el costado de la criatura Juande está ataque

Voz 7 24:45 no tarda mucho en ocurrir

Voz 1594 24:50 para cuando el minotauro comprende la estrategia es demasiado tarde ya hace ahora muertos sobre un enorme charco de sangre deseo comprobando que sigue atado al hilo de Ariadna abandona victorioso el campo de batalla sorda

Voz 16 25:11 estalló la Primera Guerra Mundial y me vi obligado a volver a Oxford por unos años en ese tiempo además de intentar descifrar las inscripciones en la ficha cretense me convencí de que quizás mi responsabilidad con la historia gira mayor de la que había querido asumir y al volver a la excavación tuve una conversación al respecto con Mackenzie no sé si la gente que ve usted aquí señor Mackenzie

Voz 18 25:33 una excavación su excavación arqueológica en Palacio de vinos esta Sala del Trono los baños de la Reina los graneros no le pregunto que hemos descubierto sino que es lo que hay no hay nada son ruinas claro que sobrinas sí pero el mundo no se merece contemplar una civilización como estén ruinas merece verla en todo su esplendor ahora eso es imposible no se puede se puede reconstruir volver a levantarlo todo que cada pieza brille completa se ha vuelto loco no existe planos no sabemos cómo era todo esto Mackenzie por favor sueño Liberes su imaginación la comunidad científica se nos va a echar cima no son ellos los que han llegado hasta aquí hace ya veintitrés años que llegamos aquí empezamos con treinta hombres y ahora tengo más de trescientos bajo mimando como los antiguos pobladores decreta nos multiplicándose hicimos nuestro este palacio de volvamos le también su grandeza se lo debemos a la historia quiero que el mundo vea con sus propios ojos la grandeza de la civilización Menorca pero las proyecciones sobre cómo serían estos edificios serían puras elucubraciones hay sectores donde sólo hay que completar siguiendo el estilo marcado la mayoría de los frescos han caído al suelo están mezclados

Voz 16 26:43 de Paremos los trozos que puedan utilizarse y completaremos los huevos Si no corresponden con la realidad sabe lo que no se corresponde con la realidad nada empezaremos las obras en cuanto pueda organizar los equipos con la ayuda de Mackenzie comencé la restauración del palacio de Milos en mil novecientos veintitrés sustituirlos columnas de ladrillos por otras de piedra cambiamos pilares de la fachada por unos nuevos de hormigón se terminaron de dibujar los frescos a veces sin tener un modelo de referencia en fin ambos la obra la comunidad científica se opuso a mi decisión en pleno pero no es asunto mío que ellos no viera cómo veía yo

Voz 19 27:23 tres mil años después

Voz 1594 27:24 Burgos Cyrus dos delfines flanquean el velero que devuelve a triunfante Teseo ate junto a él Ariadna observa las aguas en las que se baña su liberación pero hay pocos mitos que terminen de manera completamente feliz antes de llegar a Atenas el barco hace parada en lapsos donde al volver a subir a bordo se pierde la pista de haría hay quién dice que Teseo hechizado olvido allí otros que Dionisio de la reclamó para sí el arrebató a Teseo otros que le Hervelle abandono al haberse enamorado de una tenían se sea como fuere el barco parte rumbo a su puerto final con una pasajera menos y una tragedia más guardada en su destino deseo olvida enarbolar las banderas blancas que han de avisar a su padre del éxito de su empresa pum final de tragedia griega avanza hacia su horizonte

Voz 18 28:39 entonces se ha dedicado más de treinta años de mi vida desentrañar cada hueco de este laberinto pero crece ha perdido el interés del gran público los periódicos siguen publicando una sobre Grecia desde que Carter descubrió la tumba de Tutankamón sólo interés Nos queda mucho Palacio por reconstruir se acabó desde el próximo lunes todo esto será propiedad de la escuela británica de Atenas

Voz 17 29:03 Ellos sabrán qué hacer el lenguaje

Voz 18 29:06 el alfabeto de las tablillas de arcilla de momento me basta mi alfabeto persa seguir

Voz 16 29:09 sirviendo pero

Voz 18 29:11 tanto esfuerzo tanta dedicación

Voz 16 29:14 ha compensado no sé si puedo contestarte a esa pregunta amigo no pude hacer otra cosa más que lo que creí que tenía que hacer ahora pues la soledad hasta que pueda encontrarme de nuevo con Margaret pero si le digo la verdad la soledad nunca ha sido tan mala compañera sólo es como estaba Homero cuando arrimó los primeros versos de la ida sólo estaba Teseo en el laberinto sólo estaba de cuando

Voz 19 29:38 y eso que era Reiter

Voz 1594 29:42 Egeo noveno rey de Atenas en pie sobre el acantilado de su Unio divisa en la línea del horizonte las velas negras del barco que debía devolverle al deseo desesperado falsamente vencido entiende que su hijo ha fracasado en sus planes y que ha muerto en aquel laberinto infernal sin poder soportarlo salta al vacío dando fin a su vida nombre desde entonces ha estimado

Voz 24 31:00 Jesús la historia de de Arthur Evans

Voz 0772 31:04 es increíble antes decía que queda un poco a la sombra del descubrimiento de la tumba de Tutankamon lo mismo les sucedió al Leonard bulé cuando descubrió las tumbas reales de Ur en en Irak al sur de Irak uno de los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología pero que ha pasado desapercibido pobre hombre por por todo el oro y el brillo y mira que también había mucho oro en las tumbas reales de de pero el año que hizo a jugar sin darse cuenta sin darse cuenta poco recobre hombre pues Varona

Voz 8 31:31 los convulsos es verdad esos primeros años de principios de siglo XX esos treinta años que se quiero Evans excavando pues todo eso que era amplísimo no es verdad lo que le pasó a Bulli pero claro quedó ya te digo un poco eclipsado por todos esos acontecimientos Egipto porqué será no tiene una atracción mucho mayor que puede tener Babilonia que tiene Summer o que tiene la cultura cretense pero hoy por hoy sí que se reconoce ese mérito todo eso lo pasaremos así por encima el que metiera hormigón armado para hacer ciertas reconstrucciones Evans en la cultura y en aquel momento estaba bien visto hoy sabemos que esos métodos hubieran quedado en fin bastante censurados

Voz 0772 32:10 bueno pues con la merienda que continuemos aquí en la mesa con ella y el teclado preparado cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar con nuestro Cronovisor con tu Cronovisor

Voz 8 32:20 pues una fecha muy interesante en un lugar también muy interesante los vamos a Francia en la catedral de Chartres y la fecha es el veintiuno de junio de mil setecientos dos

Voz 26 32:31 sí

Voz 28 32:39 sí

Voz 15 32:43 adelante

Voz 0772 32:45 Jesús Calleja les está esperando junta el gran avisa

Voz 30 32:52 no

Voz 32 33:06 íbamos antes estamos en el segundo año del siglo XVIII en en Francia

Voz 0772 33:13 en uno de los lugares más emblemáticos yo no he tenido la posibilidad de visitarlo en el presente Permira gracias a tu Cronovisor estoy aquí vestido con esta casaca nunca me había imaginado con esta casaca tan claro que me falta la peluca no pero es cierto que estamos en un momento especial no estoy viendo hoy el

Voz 8 33:31 el laberinto que hay sobre la base de de de la Iglesia sobre todo este halo de luz que empieza a tramar se poco a poco a través de

Voz 0772 33:41 de uno de los ventanuco

Voz 8 33:44 mediodía estamos en el solsticio de verano el veintiuno de junio estamos contemplando dos procesos muy llamativos por una parte el milagro del sol tiene que ver con ese rayo no observa lo porque estamos en mirando en una de las vitrinas de la parte izquierda vemos que es el que corresponde a la Sala Apollinaire SAR Apolinário para los amigos verás cae como una pequeña abertura en su apertura está entrando entrante ese rayo de sol por eso estamos en el momento adecuado en ese mediodía el solsticio de verano donde incide en una loseta que es totalmente diferente a las demás estamos alejados de del laberinto ahora comentamos lo de laberinto mientras vemos que hay gente que lo está recorriendo unos de rodillas días otros andando otros haciendo el bobo lo que suele ocurrir cuando lo entiende el significado del laberinto pero hay otros que están como extasiados viento ese fenómeno solar ese fenómeno donde lo que está incidiendo es en un lugar concreto una loseta que además tiene una distribución totalmente diferente el resto del pavimento de la catedral sí sobre un clavo colocado allí expresamente nosotros como tenemos información privilegiada que no tienen estos pobres diablos que están a que contemplando el fenómenos hola sabemos que el año anterior por eso hemos venido el año posterior el año anterior en mil setecientos uno esto lo lo crea

Voz 33 34:57 un un canónigo

Voz 8 35:00 porque porque quería resaltar la festividad de San Juan Bautista en la que estamos ahora precisamente entonces este canónigo hizo un artificio estamos lado de clon Etienne qué es hacer un agujero en esta vidriera de esa Apollinaire porque sabía que en este momento del año incide en ese lugar que el quiere lo que no sabemos lo que hay debajo de la losa ahí se está especulando muchísimo porque en esa losa precisamente que es totalmente diferente porque ese clavo que no lo tiene ninguna otra losa algunos tienen que es de oro no es de oro para nada pero sí lo que nos está indicando la importancia del lugar diciendo los que son antes que ese lugar tiene en la mayor vibración la mayor carga energética de toda la catedral aunque es dudoso otros dicen que sería en el centro del laberinto mientras lo está claro pero bueno por qué en ese lugar aquí tenemos que desmentir pues es lo bueno que tenemos nuestro Cronovisor tenemos que desmentir que está radio tesoros desde el año pasado no se hacía la Edad Media hay muchas crónicas que sepan escribir posteriormente de que van a decir que ya desafía desde el siglo XIII que es cuando se construye la catedral de Chartres estaríamos sólo noventa kilómetros al sur de París qué va qué va es todas relativamente reciente lo que pasa es que es verdad que sea popularizado extendido pues a la vez que vemos este grupito de gente hay un poco como embobado viendo el rayo de sol que incide en ese lugar concreto con sus especulaciones rumores estamos viendo también en el centro de la catedral ese laberinto enorme el mayor laberinto construido en una catedral gótica

Voz 0772 36:28 que llama la atención porque lo identificamos a priori

Voz 33 36:31 le con como un elemento paganos nada

Voz 0772 36:33 que ver con el mundo de del cristianismo del catolicismo y además el emblema que tiene justo en el centro es lo más llamativo que no recuerda lo que hemos estado escuchando en la en la crono final

Voz 8 36:43 claro termina en una especie de rosa con sus pétalos pero en el centro es que hay una placa encima del pavimento hay una placa de cobre está placa de cobre lo que estamos bien no ahora no lo van a ver los que estén escuchando ahora el Cronovisor porque aquí estamos viendo la representación de la lucha de Teseo contra el Minotauro esta placa sequita unos años después en mil setecientos noventa y dos en plena Revolución francesa hace falta construir cañones entonces tanto las campanas de esta catedral y de otras iglesias junto con todas las losetas de cobre y bronce que vieron las funcionó para hacer este tipo de armamento la artillería pero ahora lo podemos ver todavía se puede ver a pesar de los pisoteado que está porque esto sí lleva bastante tiempo puesto aquí entonces todo esto es lo que nos hace vivir un momento mágico único que con el tiempo hay cosas que van desapareciendo por una parte lo del milagro del Sol no es tan antiguo pero sí vamos a revelar algo a los oyentes que a lo mejor van a sorprender porque esto es del siglo XVIII esté agujerito queremos que además lo llaman el agujero de San Juan preso por el fenómeno solar Sky otra cosa mucho más interesante que no estamos en la fecha adecuada pero si lo podemos revelar el veintidós de agosto en agosto de nuestro calendario gregoriano que correspondería al quince de agosto del calentar Juliano difiere del momento que se hizo la construcción de esta catedral en el siglo XIII en el rosetón principal está la Virgen entró nada pues el rayo de sol que entra ese veintidós de agosto que correspondido al quince de agosto es el día de la Asunción sí que incide directamente en el centro del laberinto eso no es casual como te puedes imaginar ahí lo que te está reivindicando es que esta es una catedral dedicada no te dan que es una catedral con unas condiciones geográficas y orientación precisas no está orientada al este como casi todas las catedrales románicas y góticas del momento está orientada al norte lo cual su llama la atención histórico da norte por dos razones primero porque está con un basamento de una construcción Roma la antigua tu para seguir un poco salinización y luego porque está consagrada a una virgen negra y eso es muy importante porque las orientaciones campeón no vamos a hablar ahora del simbolismo de las Vírgenes negras pero tiene mucho que ver entonces todo esto es lo que la gente no percibe no se da cuenta de que ese veintidós de agosto ese quince de agosto antiguo sí que estaba remarcando que esa catedral estaba dedicada al culto de Nuestra Señora en una época donde ya sabes que la Virgen estaba relegada a un segundo plano pero no por casualidad la catedral de Chartres tiene que ver con una alineación terrestre que correspondería con una constelación celeste que sería de la constelación de Birgit Chartres correspondería precisamente la estrella explica la más importante

Voz 0772 39:17 es curioso cómo en infinidad de de de dos de pequeñas cositas de pequeñas piezas que al final todo juntando las todas forman un enorme puzzle pues con una suerte de de enigmas no de enigma histórico que intentamos en este Cronovisor pues desentrañar poca pocas veces yo creo que en nos quedamos ahí a las puertas no porque son demasiadas las preguntas que todavía nos nos hacemos seguramente que muchos de los que nos están escuchando identificarán precisamente los laberintos como una construcción medieval del Renacimiento pero todo lo contrario incluso va mucho tiempo antes de de la construcción del del Palacio de Mossos de esa leyenda del del Minotauro vamos a escuchar dar a nuestra compañera Clara Tahoces ellas compañera conmigo reportera también del programa Cuarto Milenio fue psicóloga durante muchos años fue redactora de la de la revista más allá es autora de libros increíbles sobre interpretaciones de sueños de simbología y conoce muy bien porque lo eso lo me consta el el simbolismo y la magia de los recintos vamos a escucharlo

Voz 34 40:21 los primeros laberintos aparecen en Europa concretamente en Pontevedra en Galicia tenemos algunas de las representaciones de laberintos mejor conservados del mundo como los de Outeiro de Ivo del segundo milenio antes de Cristo los petroglifos de muy gordo Marín el tres mil al dos mil antes de Cristo hilos del access Das Cruces en Turón similares a los de mejor tenemos los de Galca Mónica en Italia y también se han hallado por ejemplo en Laponia a Islandia y Cornualles

Voz 0772 40:51 los laberintos Jesús como nos contaba aclara nacen en la prehistoria en esos petroglifos que nada tienen que ver esos esos dibujos con lo con el el el laberinto tradicional luego daremos un poco más no en las diferencias que hay entre uno y otro pero que es lo que puede significar un laberinto

Voz 8 41:08 pues puede significar muchas cosas fíjate del Ciudad que es cierto que de ese remontar a prisión ya pero hay cuando hablamos de la prehistoria no tiene nada que ver con este que hemos visto de Chartres no estamos hablando de algo muy grande no de trece metros de diámetro como el de te estamos hablando de petroglifos tanto son dibujos esquemático muy pequeños pero que está representando algo muy interesante en esta época prehistórica de hecho hay un dato Nacho Cano mejor tú no conoces masificación porque ella hablado de Moguer por por ejemplo en campo la Neiro están en Pontevedra que es todo un campo de petroglifos increíbles donde aparecen muchos de estos símbolos sagrados universales y uno de ellos como nos en la viento pero donde se han encontrado dicen los laberintos más antiguos estamos hablando de cinco mil años de antigüedad ese la Maragatería el León nuestro pueblo a tierra

Voz 0772 41:54 es más dice está todavía como sea

Voz 8 41:56 por confirmar distintos datos porque fue hace unos cuantos años cuando se dio a conocer esta noticia pero está claro que los no ticos tienen que ver con esta parte prehistórica esta parte legendaria donde que es intentaba representar hombre hay muchas interpretaciones una de ellas que yo creo que es la más creíble es que lo que está intentando representar es ni más ni menos que símbolos solares símbolos estelares en muchas veces el movimiento un poco de del universo diagramas del cielo esos movimientos de los astros en forma de de espiral de laberinto esa así que hay una connotación sagrada porque nuestros antepasados miraba mucho al cien hubiera mucha el cero por muchas razones primero porque tienes climatológicas por otras cuestiones agrícolas también por una cuestión divina en los tiempos es donde estaban los dioses y los dioses son los que impartían premios y castigos en función de cómo te comportarse aquí en la Tierra Easy cumplía sonó sus preceptos entonces toda esa parte sagrada y los petroglifos igual que las pinturas rupestres tienen que ver con esa cosmovisión que tenían nuestros antepasados de de de la forma en que entendían su vida y la muerte está claro que está relacionado con el cielo Icon los símbolos más primordiales de ahí que muchos de estos petroglifos tienen que ver con con símbolos que luego se dan en todas las culturas porque es verdad que a lo mejor posible entre España estén los petroglifos que están datados una forma bastante que no quiere cerca mejor en Francia en Italia algún día encontramos algunos muchos más antiguos también se han encontrado Grecia en Egipto pero todo sólo que no está indicando me refiero a los petroglifos antiguos valen luego hablaremos de los modernos para luego volverlos me refiero a los medievales canon compara con esto la edad media es muy moderna ya tiene otra es connotaciones y luego hablaremos incluso de las cuatro finalidades que tienen los laberintos en este caso concreto e haciendo referencia al comentario que hizo que les estaríamos hablando de símbolos claramente solares estelares

Voz 0772 43:48 el propio nombre de de laberinto procede de un término griego la Bris que apareció en algunos monumentos como el Palacio no esos que son esos hachas de de doble hoja no entonces de ahí viene el término laberinto vamos a escuchar a Jaime Bohigas

Voz 8 44:03 sí

Voz 0772 44:04 él escribió un libro en dos mil trece publicado por La Esfera titulado laberintos donde hablaba de la historia de de estos complejos estuvo con nosotros aquí en Ser Historia y esto es lo que nos contaba un poco al rededor de de del origen de de su nombre y el posible significado vamos es no

Voz 35 44:19 Especialistas viene de la palabra hablabais aquí produjo la gran confusión se produjo precisamente ahí por historiadores lo estamos hablando de Herodoto etcétera no cuando se descubren una época relativamente reciente las ruinas del Palacio de no esos en Creta se descubre pues esa planta intrincados pasillos de corredores tal pues muchos

Voz 0772 44:40 diariamente a la la asociación

Voz 35 44:43 esto era al laberinto no parecen no parece que fuera son de todas maneras hay pasajes maravillosos en la literatura en en la propia Iliada Homero nos habla de un laberinto pero de una manera muy

Voz 0772 44:56 curiosa nos dice que era una pista de baile

Voz 35 44:58 de de edad lo había construido para Ariadna con lo cual ahí aparece ya una simbología completamente distinta a ver si laberinto tiene que ver con un baile iniciático un ritual no quiero decir hay que tener cuidado no porque tenemos tendencia a ver toda la historia de todos los símbolos desde nuestra perspectiva no

Voz 0772 45:17 eso es realmente es peligroso como estar bebiendo y comiendo meriendas está haciendo el programa que es lo que me ha pasado no que me he puesto perdido de leche pero bueno por ahí sabrosa llorosa pero bueno como decía Jaime Bohigas es peligroso no interpretar con los parámetros del presente el simbolismo y el significado de de estas estructuras tan tan implicadas que en la prehistoria no tienen nada que ver con lo que vemos luego en el en el Renacimiento porque en la prehistoria prácticamente una simple espía tal un camino único no te pierdes cambia precisamente ese ese recorrido no y en la Edad Media esto quizá esos primeros laberintos estaban enfocados más como dice enfocado más como decía Jaime a un camino iniciático ritual iniciático por diferentes etapas que tenías que que que pasar pues por ese sendero no como en el Mago de Oz

Voz 8 46:10 claro que sabes que me gusta también este quema no porque tiene mucho que ver con la simbología y eso pues no sale entra directamente en el inconsciente colectivo de la humanidad porque utilizan símbolos que son recurrentes en todas las culturas con una distancia cronológica abismal Nos hablan de una cultura madre y unos parece querer de otro y otros sencillamente que son como símbolos al top tono se autónomos que surgen de forma independiente en distintas partes del mundo bueno yo creo que sí sí por qué porque se da hay una constante no fue hablaría de los registros a casi con nosotros que somos más de tierra pues diríamos sencillamente que hay una serie de constantes universales que quedan cifrada ser presentadas en estos símbolos entonces habría como cuatro funciones muy específicas para interpretarlos veintidós con dependencia de eso que hemos dicho al principio de los petroglifos y ese esa connotación solar por una parte estaríamos hablando de ritos de iniciación porque no es decir ya estamos hablando de esos laberintos que están puestos sobre el suelo antes de llegar incluso a los setos que luego diremos por qué función tenían pero sus que estaban puestos sobre el suelo había que recorrer los es un camino de iniciación es un camino donde tienes que llegar al centro pasa también un poco como los juegos de mesa como el juego de la oca llegará al centro llegará a la iluminación llegará a la perfección llegar al al final del camino no una vez que has pasado distintas etapas que es lo que ocurre con el juego de la oca por lo tanto puede como iniciación está muy bien pero como ves siempre es como muy genérico qué tipo dimisionario bien podrían muy no en la otra sería un peregrinaje simbólico que en el fondo es lo que ocurría esto que hemos visto en la catedral de Chartres decirle la gente que te hace ser recorrido de rodillas que al final casi tardan una hora porque estaba trató de doscientos sesenta y dos metros que tienes que recorrer ni más ni menos pero comparado

Voz 0772 47:52 no es el de Reims por ejemplo no se conserva así que hay grabados de de siglos anteriores donde se se ve el dibujo y en los extremos sabía como casé Tones como Torres dibujados en el suelo que era con sus propios emblemas con sus propios iconos que era como lugares de parada en donde tenías que hacer no es como lo desconocemos absolutamente todo eh pues seguramente habría que leer algún tipo de de textos alguna oración algo que estuviera pues implicado en ese recorrido que tenía que hacer por el camino iniciático no claro

Voz 8 48:22 eran como caminos de peregrinación caminos penitenciales porque al hacerlo de rodillas al estar rezando pues te estaba indicando que había que hacerlo con una cierta devoción en fin casi casi en un estado al terreno de conciencia por eso fíjate que se llamaban y el camino a Jesús a le saque en el fondo lo que estamos haciendo un recorrido simbólico ya que no podías ir a Tierra Santa bueno pues era como una especie de trampa que tú hacías luego otros dicen que no sería la Jerusalén física sino la Jerusalén celeste por eso el centro está representando esa parte también de iniciación esa parte de iluminación otra parte sería los laberintos clásicamente de decorativos los lúdicos incluso los eróticos esos qué hacías para perderte y luego tener hay tus devaneos amorosos casos ya son más propios de renacimiento como por ejemplo en Inglaterra hay otros más y por último está Liam y eso es muy interesante porque hay entra de lleno la parte supersticiosa son laberintos para atrapar a los malos espíritus porque se pensaba que en esos recovecos que estaban pintados dibujados en tres dimensiones son dos dimensiones sí servían para atrapar a esos malos espíritus en la casi pero se colocaban los umbrales en el y en el exterior no en el interior de la casa era porque es es otro ves la otra finalidad el ese colocan el interior de la catedral porque es un ritual iniciático de peregrinaje los otros los que eso supersticioso se colocan las afueras en los umbrales para que el mal espíritu se quede ahí vagando perdido nunca mejor dicho en ese laberinto por lo tanto son las cuatro finalidades que yo creo que son tal como yo lo que he leído lo que investigado en esas cuatro Nos volveríamos la última es la más profana pudiera si serían los lúdicos pero son los más populares porque es cuánto vuelve a resurgir con fuerza a partir del siglo XVI y diecisiete

Voz 0772 49:59 fíjate que estás hablando de esos diferentes tipos de laberinto Jaime Vegas y también hacía hincapié precisamente en esa