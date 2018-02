Clara Campoamor y la mala memoria histórica

a ver eso ni histéricas por naturaleza clave está en que consigamos con escuchar en las urnas y la mujeres no pueden votar quién va a votar no podrían pues habría una crisis cada mes

Voz 0580

01:23

con más dicho trazan con su nombre monumentos muchos premios que llevan su recordado sin embargo es el título de la película que ha visitado desde Laura Maña yo tengo la impresión de que la Clara Campoamor sigue siendo la mujer olvidada y yo no voy a ocultar el escándalo que me ha producido comprobar una realidad gracias a un oyente nuestro al historiador navarro José Joaquín Ansorena cuando a principios del pasado diciembre me hace tomar conciencia de que sus restos mortales los restos mortales declara pues no están en una fosa común de milagro casi aunque ya fuera a Graz que a la solidaridad de una familia catalana la familia montó Riu seguí afincada en Donosti que ante la posibilidad de que esos restos mortales desaparecieran literalmente acabasen en una fosa común lo acogieron en su propio panteón familiar en el cementerio de pollo en en San Sebastián y lo que es un sitio donde ella fue siempre muy feliz Clara Campoamor como todos sabemos falleció en Lausana en Suiza en el exilio en el año setenta y dos ir el para la dictadura evidentemente Clara Campoamor no era una mujer olvida algo olvidada porque sus ideales y logros está muy lejos de los ideales de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera no la falta de familiares que se hicieran cargo esos recto hicieron realmente peligrar su paradero todavía a día de hoy está de prestado en el panteón familiar de esta familia catalana