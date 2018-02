Yo fui modelo de las fotos del “antes” en las campañas de “antes y después”

Voz 1 00:00 Especialistas templario

Voz 2 00:05 vamos vamos a hablar vamos a hacer un pequeño aperitivo sobre el mundo de la moda hablaremos de la moda y lo vamos a hacer con el modelo

Voz 3 00:11 hoy empresario de moda Lluís Flaquer

Voz 1 00:14 de pese que te referías a mí me lo me ha hecho mucha gracia

Voz 2 00:19 pero lo de Folger también supondrá

Voz 3 00:22 bueno Lluís tiene una amplísima experiencia en el mundo de la moda hagan pegado a Corneille de mundo París Milán Nueva York Torrelavega Sanremo para algunos de los mejores diseñadores de del mundo que bueno es que todo se ya lo sé cuéntame algo que no se va a ser no está agobiado es decir por los oyentes para que tuviera un poquito más a mano pues te callas habla estupor impertinente al un poquito pues un poquito lo que decía no que trabajaba de modelo durante treinta años yo empecé desfilando con bata de colegio ya afilando con riñones cincuentón

Voz 2 00:52 pues de billetes es una preciosidad dejó porque viéndote ahora cuesta imaginar te como modelo

Voz 3 00:56 porque me he tropezado nuestro Gobierno bastante porqué muy difícil mantener un buen físico en este trabajo no al final es la propia profesión la que te dice que ya no está para desfilar no es algo tácito que flota en el aire

Voz 2 01:09 algo que flota en el aire que ya no estás no cuando te das cuenta de que ya no te quieren

Voz 3 01:12 afilando ya que eso no esto mientras yo desfilaba

Voz 4 01:17 no eres muy fea

Voz 2 01:23 se ve tácito se ha no se andan con chiquitas hay en el mundo de la moda

Voz 3 01:29 hasta diré sí pero bueno si vais a dejar las pasarelas llenó sigue pero seguía ejerciendo de modelaje no vamos ahora en la campaña ésa de antes y después sabes si la de antes

Voz 5 01:39 cuando estaba gordo antes cuando optaba Calvo cuando

Voz 3 01:42 tenías grano cuando te faltaba uno todas las fotos delante las transacciones cuando estabas gordo cabrón sólo hice la foto después pero era para una campaña contra el tabaco esta amplísima experiencia en el mundo de la moda te lleva a la siguiente aventura que es la industria textil Bercy a diseño producción de camiseta así Senén pero te costó un poquito situar del principio verdad Manolo comienzo siempre son difíciles no sí al principio hacíamos camiseta de manga larga pero no no cuadraban las cuentas así que se me ocurrió a Miami con cabeza hacer en la camiseta de manga larga pero cortándole la mangas para que fueran camiseta de manga corta y con la tela de la manga hacíamos más camiseta de manga corta vale pero aún así las cuentas no cuadraban así que cortamos las mangas de la camiseta de manga corta para hacer camiseta de tirantes con la tutela de la manga hacíamos más camiseta de tirantes no de manga larga vuelta empezar por proceso cortar la manga hacer camiseta de manga corta volver a cortarle la camiseta de tirantes me da a mí Lluís que la culto nunca encuadrado el todo verdad en efecto no al final ya no sabía qué cojones está acortando como hastiada eran la manga de la camiseta y me metí en un bucle infernal

Voz 2 02:51 como yo también podía ser el argumento de tu vida de pensar que hacía

Voz 3 02:54 pero lo pararme para mí pensar no va conmigo yo soy un hombre de Dios

Voz 2 03:00 tiburón los hombres duros no bueno esto es interesante la historia de Lluís Flaquer ha plasmado estas experiencias en el mundo de la moda un libro en un libro titulado Modelo

Voz 3 03:08 trescientos tres si el impreso para la liquidación trimestral del IVA lo único que he aprendido en treinta años en la gestionar el papeleo de autónomo