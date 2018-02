¿Qué es un tosedor de radio?

Voz 1 00:00 por ello

Voz 2 00:04 especialista secundar

Voz 1 00:05 los al ruedo bueno pues en este día tan especial como es el Día Mundial de la Radio que estamos tan acompañado de de buenos amigos para para supervisar vallados tras total también ellos merecen un aplauso no sólo yo bueno que le gustaría que rindió me gustaría rendir homenaje hoy a los currantes de la radio pero no a los que están y a los que estamos en primera línea sino a esos que están detrás que nadie sabe que existen pero que hacen que la radio sea ese maravilloso dolor de de sonidos que dice Iñaki Gabilondo por ejemplo señor Blas vosotros lo conocéis lo que trabajéis aquí pero el público no el señor les trabaja aquí en la Cadena Ser diferente Arce Ximo verdad señor Blas la primera vez que estar Antena veo micro

Voz 3 00:46 qué tal trabajo aquí desde hace mucho

Voz 1 00:49 hace años que trabajo aquí que esto no se llamaba Cadena SER llamaba cadena vamos a ver si eso no es que anoche no había expectativas pero bueno este señor es el carbonero de la radio Baser trabajo en lo que vendrá se la sala máquinas en el sótano y me dedico a echar carbón a paladas en la caldera para que la radio para funcionar esto por lo que te lo sabía pero de radio funcionó todavía Carbón carbón también moderno tenemos muchas tecnología de tal pero aún cenamos con carbón la luz contaminamos a tope

Voz 3 01:20 o la lucecitas el los mails que enviamos a eso va carbón acabó a que pudiera su veto hasta gente hemos gastado en en carbono para el ascensor lo equivalente a tres

Voz 1 01:31 campo de fútbol menos una baloncesto más uno petanca a bajar bajar escaleras y las plazas y las vidas de dos hombres hemos de decir pero vale la pena todo va carbón todas estas lucecitas bueno gracias es con otro ejemplo saludamos ahora a ras Pita sí hola hola Rafita tú eres L tos hedor de la radio si todos hedor esto dos si es tan bueno

Voz 3 01:54 yo estoy lo programa como en un segundo plano siendo las radios tos los radios siempre tiene que haber alguien de fondo otro siendo porque si no el programa aparece

Voz 1 02:02 no

Voz 3 02:02 vacío no pero sin alma escondida como la musiquita cutre las pelis porno cuando empieza armenio es necesario sabios sino por la radio la todos todos en invierno lo que pasa es que no te oye mucho verdad no porque estemos trabajas mucho porque aquí tenía Francino dentro que tiene su apoyo el día tras incorporar su polla entonces en La Ventana de de los pocos casos que hay presentador es poseedor hay pocos alta quedan pocos quedan Barcelona estoy ahí al fondo no cuándo

Voz 1 02:29 bueno pues una maravillosa labor que hacer Rafita ahora vamos a saludar a una mujer la doctora Jimmy Donovan Jeannie es la bióloga la bióloga de la radio

Voz 3 02:37 sí sí no yo lo que hago principalmente es ir en helicóptero por la radio cuando detectamos locutor Le dispararon un dardo con Sony Frost vale y una vez hace efecto pero lo pensamos lo medimos le ponemos una niña en la pata y así yo microchip mi hijo lo volvemos a soltar sí claro podemos hacer un seguimiento de siguen vivos que se han tenido crías si si sus migraciones por la radio Fulham se van sí hombre sí los atropella un coche en fin en la SER podemos presumir además de que todos nuestros locutores han nacido aquí en cautividad

Voz 1 03:11 pues os lo puedo asegurar que Francino llevan Illes la pata hay microchip tiene una espalda plateada a dormir lo tuvimos que meter doble dosis de Sony pero ni pegarle con un bate en la cabeza no había manera bueno doctora Jane hace una labor maravilloso la radio vamos a acabar este recorrido con estas personas anónimas de la radio con el señor Luis que yo creo que ejerce la profesión es más importante de radio que es el que hace que esto sea rentable que consigue dinero para la radio tú eres Stores

Voz 3 03:38 senador extorsionador de público yo lo que hago es cuando viene gente a a ver programa pues es investigar sus vidas personales sus finanzas ERC tenemos sus correos exactamente cerró sus carreras pues para buscar un resquicio por donde extorsionarlos por ejemplo este chico de ahí este chico de ahí verdad ha dicho hoy en el trabajo que estaba enfermo vale pero aquí está tan contento entonces les digo seis mil euros y no quiere es que le envía tu jefe fotos de estar aquí partiendo de esta esta vira esta esta parejita de Ginsberg estos dos nuestros para una oreja no están casados están casados vale están casados han venido aquí sí que lo sepan sus parejas vale pues yo he fotografiado besándose y entrando en el baño junto

Voz 1 04:21 porque doce mil euritos sino quieren que todo esto salga a la luz en la en la radio vivimos de lo que el señor Luis os recauda gracias a las extorsiones así que lo de Turquía

Voz 3 04:33 dice es sólo para para que los locutores tengáis unos minutos pero a fumar porros en la terraza