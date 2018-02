Partido de Champions vs. reunión de escalera: ¿Qué hacer?

Voz 1 00:00 venga vamos al tema yo no creo que aporte muchísimo más ninguna novedad a nivel informativo si digo que esta tarde esta noche se juega el Real Madrid París como novedad informativa no Lage en general la gente lo sabe esta es una cosa que está en el aire Se sabe pero aún así hay gente que no ante lo el todo y no ha tenido previsión para este partido yo pues se da de bruces con la realidad una estas personas esta teléfono es José Ignacio

Voz 2 00:22 hola hola

Voz 1 00:25 pasa cuenta no

Voz 3 00:27 la tarde justo a las ocho cuarenta y cinco por tenemos aquí una reunión de escalera de vecino

Voz 1 00:33 a Dios justo la hora de del partido y tú eres el muchísimo es hincha del Madrid y eres de los que no servir de jamás un partido no

Voz 3 00:41 para no pasaba que me muera

Voz 1 00:45 ya pues te te voy a hacer una cosa no te enfrentas eh pero me da me da pena vale pero yo pienso que que que que el fútbol no lo es todo sabéis hay cosas más importantes ahí además un montón de partidos durante el resto de la temporada sabes yo lo sé porque a veces escucho el carrusel lo he oído y sí que hay muchos partidos

Voz 3 01:02 ya hay muchas partes a lo largo de la temporada

Voz 2 01:06 en total piensa que es el fútbol

Voz 1 01:12 eso sí sí pero eso sí que el concepto osea que no podemos darle tanta importancia al hecho de perder su partido por un partido hay mil kilos por temporada

Voz 3 01:21 es que mira perdemos escuda perdía futbolistas que deben en sus mansiones dorada bien en sus coches llena de lujos y nos olvidamos de lo que de verdad importa es va a estar todo el día a día adiós problema de verdad

Voz 2 01:33 así muy bien así se habla José Ignacio conmigo al fútbol vena los futbolistas futbolistas animado no te vengas tal vez toda la realidad

Voz 1 01:50 la serie está para eso dio un abrazo venga hasta luego bueno viendo porque hemos hecho lo hemos hecho entender esta persona que hay cosas bastante más importantes que el fútbol que no

Voz 2 01:58 todo es de fútbol Real Madrid mira

Voz 3 02:02 si hola buenas si es que vuelva a ser José Ignacio que es que me haga pensar si un dato que que que es importante que yo soy José Ignacio Fernández Iglesias sí Nacho Nacho jugador del Real Madrid CSS

Voz 2 02:22 tú tú tú ibas a ser titular lateral derecho porque jugar tú no puedes perder Meyer partiendo que yo

Voz 3 02:35 la jugada profesional cobra para ella no es claro

Voz 1 02:38 es su trabajo su trabajo no no no había podido compaginar el tema de las escalera con tu trabajo no rara

Voz 2 02:44 entiendo que dices Nacho pero yo no cambia nada lo que hemos hablado tuyo antes sabes lo importante sigue siendo un importante saben lo que es verdad que eso es lo importante

Voz 1 03:02 eso no representa a la sociedad

Voz 3 03:05 pero nadie futbolista hay pagar nuestros impuestos hemos hecho nada bibliotecas arriba la lectura del libro

Voz 1 03:16 esto es hablando tíos

Voz 3 03:17 se merece arriba

Voz 1 03:20 juegas por lo menos un resultado neto para Parra que estamos haciendo aquí