¿Quién canta peor? ¿Will Smith o un pato de goma?

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:02 hoy por hoy Pablo González

Voz 3 00:05 Baptista Cadena SER ya saben ustedes que lo primero que hacemos en este programa cuando vemos el fin de semana asomar por el horizonte es deshacernos de todos los sonidos y vídeos que se han ido golpeando durante los últimos días en nuestros grupos de de Whatsapp para ello hemos ideado un sofisticado sistema de filtrado borrado hemos intentado ponerle un nombre a la altura de su sofisticación y los ha salido Sergio Castro

Voz 5 00:32 Sergio que bonita presentación no me refería a ti te ese sistema yo fui a nuestro equipo el equipo de limpiezas hoy el equipo estamos apañados me he dado cuenta que iba por mí vamos con el primero con el más viral de los sonidos de nuestro Ranking de impurezas que deberíamos borrar con el número uno lo que a mí me llegó el pasado miércoles a mi grupo somos culpables una historia que tiene dos partes como algunas películas y ninguna de ellas tiene este caso desmerece todo empezó cuando hace unos días en su Instagram el actor muy conocido Will Smith se aventuró vaya usted a saber por qué a cantares

Voz 1 01:24 yo no soy

Voz 7 01:25 no le rindieron Bin quiero así dinero

Voz 5 01:28 Serge valorarme yo no soy minero es esta es no no no se sabe muy bien la verdad es que para los que el Estado muy avispados cantaba La Bamba no ha hecho ningún yo lo he sacado por el contexto el contexto no los sacaría ningún examen ni musical ni de castellano pero mirar por dónde y esta es la segunda parte sólo un par de días después buah

Voz 4 01:48 o a mucha gente

Voz 5 01:51 los comentarios se pone la banda

Voz 1 01:53 que no conocía las palabras del

Voz 5 01:56 la Bamba

Voz 9 02:06 se les muy poca gracia poca clase abrí

Voz 10 02:15 es decir William Smith fue criticado por la interpretación de La Bamba qué grado masacrado imaginamos ahora apuntado a clases particulares e Bamba claramente Bamba que no de zumba de Bam Bam Bam pero muy intensiva y en apenas unos días en dos días en dos días ya es de los anuncios del antes y el después creemos en la teletienda mientras canta eso no esto no

Voz 5 02:39 bueno y aún así lo hace con mucha solvencia yo creo que está bastante bien bueno borrar Nicolas si yo lo dé por superada así que vamos a ahorrar esto venga poemas que tenemos en la semana en la que despedimos el Carnaval toma un grupo de Whatsapp que compartimos Pablo aquí de yo que se llama canarios de leyenda nos llegó este simpático vídeo en el que la canción es extracomunitario el Hayek era como el IMI personaje Millás esto a nos llegó este simpático vídeo en el que la canción de todas las canciones cual sino sino despacito era versionada en esta coplillas pero eso sí por una buena causa hombre

Voz 4 03:12 oh

Voz 11 03:15 no no no

Voz 12 03:19 sigue

Voz 13 03:27 todo eso ha no lo que tengo

Voz 10 03:48 el vídeo forma parte de una campaña para reducir los residuos instalados de los carnavales y reciclar los que hay mucho que reciclar en ahí sí que hay mucho que reciclar en whatsapp aquí me has puesto el guión que dice como quiera que los Carnavales ya han terminado lo correcto sería borrarlo lo vamos a dejar porque es que los ganadores no han terminado tú no has estado nunca en piñata no

Voz 5 04:07 no piñata es que han naval también eh seamos hablando de que no es un extra del cero por eso pues no han terminado no han terminado aún no han terminado así que si mantenemos por que mí me dijo tengo que hayan terminado por eso lo los Trek tú que has bueno pues lo que pasa es que la semana ha sido muy propician interpretaciones musicales un día antes de recibir este de del carnaval el martes en concreto Mi prima Lucía me envía este magistral están magistral interpretación de la banda sonora de Frozen pero no al violín ni siquiera las flauta travesera sino con un pollo de plástico un youtuber tocaba estaba la banda sonora de producción tanto en ligeros apretones al mucho de un pollo de plástico ya le gustaría a Will Smith

Voz 4 04:48 oh

Voz 15 04:56 ahí

Voz 10 05:08 venimos por el pasillo decía sin guasa muy voy a montar el pollo te referías a esta no no exactamente mira yo creo que ahora estoy yo creo que puede pero claro realmente

Voz 3 05:16 eso es un youtuber que ha sido Vidal es vida pero sabes que este youtuber tiene versiones de muchas sí sí somos seguidores y todo

Voz 5 05:21 la semana por lo que quieras que sea ha sido Vidales tengo concreto vale vale la verdad es que tiene pero es realmente difícil eso está y además trabaja muchísimo los vídeos bueno no no estoy muy seguro de que es difícil entonces la radio Sergio Castro está sacando una bolsa de basura intuye bueno una oca no es una de apoyo pues yo yo lo que voy a hacer más difícil todavía más difíciles sobre todo menos menos sencillo que una vez más grande un ornitólogo diría que es una gaviota sabiendo aquí montón de cosas esto con Toni porque no lo hace porque el valor amigos del ser humano siempre limitados esto es un puente Pato yo lo que voy a tratar de tocar es Noche de Paz ella cuando Eva para convertir eso también mira Un dos tres

Voz 17 06:10 a papa Papa baja

Voz 5 06:15 ya estaría pues no pues una cosa es bastante complicado fijar o no yo creo que lo que hemos pues en realidad es el valor lo que puede ser una estrella en esa final mejor sí conoce me llevo no tampoco es eso lo que hombre es una he tenido ni los dos días que estuvo Will Smith para mira aquí te doy cinco siete días y la semana que viene bueno Quick y lo haces bien abrir la liga de

Voz 10 06:47 por lo que sea bueno hay más esto por supuesto que lo vamos a borrar pero vamos a borrar no va a aparecer nunca nunca pero esto no ha pasado

Voz 5 06:52 señores aunque sí ayer se celebró el fin de año en China lo ha hablado Tom Se acabó el reinado del Gallo llega ahora a las vidas del lejano Oriente del perro no sé mucho más de esto de hecho yo no sabía nada de este asunto sino fuera porque en mi grupo de primos locos me llegó un el lunes Un vídeo de una abuela muy maja que bajo el rótulo de feliz año nuevo chino añadía este mensaje de profundo calado cultural

Voz 4 07:14 oh

Voz 7 07:21 luego luego

Voz 10 07:22 las darse por cierto vamos a hablar de cómo despidieron ayer por todo lo alto el año en China pero esto desde luego no hace falta además los chinos no lo van a entender así que queda por completo borrado también me queda un auténtico venga un último vamos ahora en el apartado bueno

Voz 5 07:36 el apartado de adivinanzas por ejemplo está que me llegó ayer a mi grupo familiar Se trata de un vídeo en el que dos hijos le plantean una adivinanza su madre parece fácil pero no no es tan sencillo

Voz 4 07:46 o cuando yo tenía seis años y hermana venida a Ourense tengo setenta años cuántos años tiene mi hermana sí tenía de la villa de mi edad

Voz 18 08:05 tal cuántos años tienen desgrana tan bestia

Voz 5 08:17 así me perdí con el enunciado bueno una buena lógica no precisa años tienes la mitad que tu hermana la mitad que tienes tres pues cuenta con setenta pues desde el yo creo que no está dispuesto ese camino bueno vamos a borrarlo o sea que hasta ahora se placeres el placer ha sido nuestra

Voz 10 08:38 pero te vas con el Whatsapp completamente limpio e impoluto la otra aquí en siete días para llenar llenarlo otra vez de basura un abrazo fuerte en un abrazo

Voz 11 08:49 hoy fueron con Pablo González