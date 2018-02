Díselo con iPhones

Voz 1 00:00 a va viendo otro

Voz 2 00:06 a vamos acumulada pidiendo vamos acumulando

Voz 3 00:10 lo que nos toca especialista saber el espacio el espacio comercial

Voz 4 00:14 sí me acompaña Noelia Viñales que es fundadora de El Arca de la noche

Voz 5 00:20 sí sí no no más allá

Voz 3 00:22 a las arcas de la no es una empresa que presume de vender cualquier cosa no sea tenéis de todo absolutamente de todo o sea pinzas para los pelos de la nariz aviones privados camisetas elegantes drogas armas petróleo entradas para así la blanco anual no es muy decir qué cosas ilegales no van como decía mi padre que se fue de casa dijo dijo que me pillen

Voz 6 00:50 recuerdo cerrando la puerta a la dijo adiós guapa bueno vamos al grano San Valentín Día de los Enamorados sin el Arca Delanoë habéis preparado algo

Voz 3 00:58 así es bueno a lo largo de hoy miles de SMS se han lanzado a regalar cosas a la persona amada con la esperanza de una Coppola al final del día sin embargo es eso lo que sin embargo hay que decir que a esta hora aún hay gente que no ha hecho nada aún hay gente que lo importante cuando son los diecisiete cuarenta y cinco de la tarde hay tiempo esta galardonadas sí ahora tiempo si no cunda el pánico desde el Arca Delanoë te damos tres ideas empezamos con la número

Voz 6 01:22 le es aquí plagiado

Voz 5 01:28 has contar a alguien antes

Voz 3 01:31 Flores muy muy socorrido pero son bonitas no sé si no es también es una persona rácana no el deshielo con flores es unas cazo al lado de nuestro deshielo con Iphone o no

Voz 6 01:43 un ramo de smartphones y usando de lleva le

Voz 3 01:46 es un ramo de smartphone y Flip para tenemos de cuatro de ocho y diez doce smartphones también puede llevarles en caja de bombones con si si ves el el resto una persona al abrir la caja pensando que va a haber unos miserables bombones IB media docena de Aifos ha demando sexo Lizarazu esta noche sí sí bueno dice con Marcos me gusta venga vamos con el número

Voz 5 02:09 la escapadita a par

Voz 3 02:13 está muy buen ido piénsalo tú y tu pareja os metemos en el maletero de un coche cruzamos la frontera bien día todas las estás en la ciudad de la cópula Yeah luz cooperativa vale vale en un maletero metidos los dos agujeros con agujeros para respirar ya pero yo porque no en la uno o entrena París un avión romántico que no me entiendes el concepto escapada agua

Voz 7 02:37 a la verlo a otro es un viaje normal y lo puedes hacer con tu

Voz 3 02:40 abuela no es lo mismo claro imagina pasar horas en un maletero con tu persona amada una botella de champán sexualidad en el viaje seguro otras obsesionada con eso es lo vamos con la última hoy también es Miércoles de Ceniza me hay algo más profundo que demostrar tu amor por alguien que es que obsequiarles preciosa urna con forma de corazón para que deposite sus cenizas cuando se muera y otra para a dos una urna para cenizas no es un poco macabro no no él no porque dos urnas ya sin de ambos hay mayor compromiso que ese no es un regalo tan intenso que acabáis sexualidad dando fíjate yo no lo digo yo lo dicen los sacerdotes polvo todo ceniza la ceniza polvo y cenizas que hablen de eso no hay que estar donde eso bueno pues éstas son algunas de las ideas delitos que propone el Arca de la no es si estoy su interesados interesaba si queréis conocer más opciones llamadas a este número de teléfono

Voz 8 03:30 eso ha hecho treinta y dos

Voz 4 03:33 pero hay cada hay alguna

Voz 3 03:37 un regalito porque hombre con valentía y claro para celebrar San Valentín a todas las personas que nos llamen de regalo un corazón de vaca para que es lo que máis esta noche decenas crudo cocinado vale os damos llegue recetas del comidita como novelista eso es vuestro el nuestros que comidita