Cómo nos perciben los oyentes

Voz 2 00:03 yo soy como el viaje

Voz 3 00:07 bueno era una pequeña reflexión Roberto a veces vivimos aquí en la radio cerrados en nuestra jaula de oro en en esta nube de de de de de lujo Si de sexo en la que estamos todos is todos todos así sí somos poco conscientes de la percepción que tiene el oyente de de del programa no nosotros estamos aquí hija pero a lo mejor el oyente está pensando de qué se ríen estos eso sí todos se que voy a medias oyentes que no cuenten por favor aunque nos duela que no que nos cuenten lo que opinan del programa mía sí ya no tendrían memoria uno a alguien le demos una una persona del teléfono

Voz 4 00:39 hola buenas tardes hola buenas tardes memoria todos de modo que en memoria una tengo El Larguero

Voz 3 00:45 el Larguero al larguero y luego a la venta en su nombre por favor

Voz 4 00:48 por Mari Cruz de navajas pero una mujer todo junto a me perdón Mariel nombre nombre Cruz de navajas por una es mi primer apellido mujer la regidora Cruz de navaja Pruna sin apellido neozelandés que significa gastroenteritis

Voz 2 01:06 de acuerdo muerte Mari Cruces llamaré a y Mary Mary es verdad sí si los oyentes de La Ventana

Voz 4 01:15 hay veces que se puede quitar porque yo trabajo de peluqueros de perros hidraten cuando le pide que ponga la Cope Cadena Dial pero en general no ponen pega ahí casi siempre Kuchar de el final

Voz 3 01:27 lo que quiero es pero no bueno qué te parece el programa llamado por eso nos sinceramente Mari sinceramente

Voz 4 01:32 a ver no a mí me encanta me encanta de malo jueves hay tanto talento tanto talento hay en esto la radio desborda que alguna vez Miguel hasta marear al síndrome de Stendhal síndrome de la madre que os parió habla de uno en uno

Voz 2 01:47 ya te entiendo a veces a veces hablamos muy mucha gente no

Voz 4 01:51 a saber qué colaboradores el que está hablando yo por qué os escucho siempre os pillo enseguida pero habrá otros oyentes que escuché menos que va vale a mí lo que más me gusta por ejemplo a mí en mi opinión es Susana Ruiz

Voz 2 02:08 no no no no no no

Voz 3 02:11 la que un sita exacto Internet te toca Lucía Taboada diga

Voz 2 02:15 Lucía Taboada que una de las del Mundo Today no habernos claro El Mundo Today son Xavi que ojalá Xabi Quique Sánchez Flores Xavi a veces está bien

Voz 4 02:32 al

Voz 3 02:32 el primero no ese Toni Martínez del milenio

Voz 2 02:36 Ylenia no Ylenia otra persona no millennials Empire este señor rarito el micrófono Francino sí sí exacto flequillo vengo que te claras

Voz 4 02:58 Solaris loco los guiñoles que es un muñeco

Voz 2 03:01 no sé lo que era Tony pero no es un muñeco es un ser humano que piensa que sufre perdón perdón es muy juntas

Voz 3 03:13 oye no has ayudado mucho María entender cómo los oyentes no perciben gracias por llamar vale

Voz 4 03:18 nada Oye esperar es que haya visto quiere saludar

Voz 5 03:24 sí

Voz 2 03:26 estás cortando el pelo un perro no veo

Voz 4 03:28 estuve perros mi madre que tiene bronquitis

Voz 2 03:32 gracias por llamar