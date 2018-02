El campeón vaquero de yeeeeha!

Voz 1 00:00 vamos especialista bueno de China vamos a irnos hasta hasta Estados Unidos cruzamos el charco y conectamos espérate bien con la uve doble regateó de Wichita

Voz 2 00:08 a pesar micro que oye bien

Voz 3 00:15 medidos a este punto de hermanamiento entre la W K R T O de Wichita la gran Cadena Ser en España bienvenidos al consultorio vaquero el viejo hay que me Aspen Sieso que oigo no es un tío ya al otro lado del teléfono

Voz 4 00:29 a un hombre al otro uno Apache carmesí es mi nombre Alfredo dos de Arizona

Voz 3 00:40 de zona Nadal que se te ofrece trabajo plateada

Voz 4 00:43 la prisión anunció el recinto ferial todos los ha va a ser Bravo nuestro

Voz 3 00:57 a qué bueno las últimas novedades el Señales de humo verdad

Voz 4 01:00 es creíble el humo y el humo ya no ya no es sólo un blanco lo vemos muchos sumó de muchos colores diferentes

Voz 3 01:10 lo en cada color es su mensaje distrito no

Voz 4 01:13 Rajoy en el último p'alante el humo pude sé que que ataca los indios pitufos mucha variedad como eh se perfecta como novedad este año los emojis humos Gemma aquí nubes de humo con caritas no está nada mal

Voz 3 01:39 parece un negocio próspero verdad amiga

Voz 4 01:41 demasiado diría yo no te cuento una peque allanar la otros noche estaba durmiendo tranquilamente mi típica tienda india también llamada Tippi de repente veo que me despierto y estaba Pollino de grupo alrededor Egidio Amaya fuego no no no era una

Voz 5 02:01 al comercial de señala que está mostrando una oferta a mí a largo de la mañana a ver me Apache el precio que hay que pagar por el éxito no

Voz 4 02:12 a ver yo lo veo yo nada Oye que estas viendo semana en Montana estáis todos invitados al salón de comunicación India oye que habrá whisky que habrá

Voz 3 02:22 a Wiki póquer las dos columnas sobre las que se sostiene esta gloriosa ah gracias Apache carmesí y ahora si me dejáis quiero felicitar por favor aún campeón él es Jim Tucker que quedó primero en el último campeonato de Yihad que sea celebraron ayer se estaría en en Wichita Chain a diez A

Voz 6 02:44 no

Voz 7 02:48 bueno bien

Voz 3 02:49 a más de trescientos participantes hombres mujeres y niños gritando Yihad durante una semana y tú fuiste número uno no cuatro yihadistas Riga

Voz 4 03:01 vayan contando los días de la final que me has me hice más de noventa y cuatro y media de noventa

Voz 3 03:07 el noventa y cinco allí increíble cuál es el secreto James

Voz 8 03:14 hola

Voz 4 03:16 sí y mantener el hable de giga muchas hidratación una mezcla que tengo yo de de agua y de whisky de agua hay diez de whisky fumar fuerte hicieron nuestros señal que siempre está ahí cuando necesitas un buen día

Voz 3 03:32 ah ah oye el premio que se ha llevado Jim es un vale de cien dólares atención para gastarse en tiendas de Wichita y un precioso sombrero gorra de la radio verdad

Voz 4 03:42 bueno es sin ánimo dejarte como mentiroso Virgil esto sombreros barraca dicen tiene más de gorra que de sombrero yo te diré que dé sombra no tiene nada que es simple vea nada hubiera dicho