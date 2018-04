Javier Limón nos presenta a Juana Luna

Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista que apenas eh

Voz 2 00:09 el sabor musical de Javier haciendo honor a su apellido Limón se transmite a todo lo que toca ustedes ya le conocen Javier Limón es productor y artífice de algunos de los proyectos musicales más interesantes de los últimos años en nuestro país y también fuera de él desde hace tiempo ejerce también como profesor en la escuela musical de Berklee en Boston donde se dedica precisamente a eso a proyectar las carreras de jóvenes músicos ideas hace un tiempo también a mostrarnos a todos el resultado de ese trabajo Javier Limón muy buenos días

Voz 3 00:38 hola buenos días Pablo encantados saludarlos como siempre la verdad es que es un trago de agua ofrezca cada semana escucharos porque me me me conecta con mi tierra y mi raíz y me gusta me lo pasé bien pues el un titular tú sabes Limón que la antigua casa de Paco de Lucía en Toledo se ha convertido en un hotel es es una preciosidad no juega eh me gusta mucho porque yo estuve muy cerca de Paco cuando él estaba en esa casa Illa estaba construyendo que le costó vamos una úlcera el pobre con la casa

Voz 0018 01:10 hay un muro abajo de la casa que es del siglo VIII el pobre Paco cuando terminó de construir la casa que había grabado cositas buenas ahí el disco cositas buenas se tuvo que ir porque en la oficina de turismo de Toledo incluyeron en la ruta de turistas y aquí vive Paco de Lucía y entonces todos los días había tres grupos de turistas que llamaban a puerta oiga Paco salga a saludar y se tuvo que ir de Toledo el hombre con de puede haberse construido una casa maravillosa que me alegra mucho que tenga utilidad que hoy en día pues no

Voz 2 01:40 hola normalmente esperan a que los músicos de la casa para poner una señal una plata que diga que aquí oye vivieron claro de incitar a todo el mundo a a tropezar la siesta hablando de casas tú no estás en la tuya no hoy no hablamos contigo desde tu garaje de Boston por dónde andas

Voz 0018 01:57 hoy estoy en Nueva York para mí es como ir a Valencia sabe del bombos Store y entonces vengo ya en coche es más o menos lo mismo que ir a valer lo mismo

Voz 2 02:07 vuelves con Arantxa en casa no es la misma

Voz 0018 02:09 en ese ese típico viaje asequible que no cansa tanto bueno pues me he venido a aquí a preparar la Casa Limón New York el año que viene ya entrevistarme con artistas con instituciones con amigos oye quedado con Domingo Zapata el pintor que está preparando una exposición ahora pinta a medias con Alejandro Sanz están preparando la exposición estamos preparando los el cien aniversario de Bebo Valdés con Chucho Valdés Si jóvenes pianistas mujeres cubanas el sesenta aniversario también de Michael Jackson en fin un poco de todo pero siempre utilizando el estudio en medio de Manhattan como primer yo creo que el el mayores expositor de talento de del mundo no

Voz 2 02:49 lo importante Javier tú estás comiendo bien te estás abrigado que esta es la pregunta que tu familia quiere que te hagamos pero que nunca te hacen

Voz 0018 02:55 pues mira yo yo me abrigo oí y además no hace tanto frío en Nueva York ahora pero como cuesta en este país no ponerse gordito

Voz 2 03:04 es una lucha sufrimiento bueno pero Salas Madrid como las expone contentas ahora lo que más estuve nuestro

Voz 0018 03:11 en Chicago grabando con conocí en el lugar de Buddy Guy y me acordé mucho de Tom porque lo que más me está gustando de estos de estos años aquí y sobre todo me acuerdo de tonto el rato porque yo siempre pensaba porque le gusta esto música a mi amigo Tom muy idealmente es que hay una raíz un folk americano y un una escuela de son Tin profunda en los jóvenes quiero decir no hablo sólo de Bob Dylan y yo únicas así pero esto no sino en los jóvenes en la en la en los chavales de veinte años unas ganas por escribir buenas canciones una energía tan positiva tan Mónica

Voz 2 03:48 bueno hay tú si te ha sido Nueva York seguramente ha sido allí además de para trabajar para ponerte en contacto con algunos músicos a los que seguramente conociste mientras Heras profesora en Berkeley y que ahora desarrollan su carrera allí uno

Voz 0018 04:01 yo es que en Berkeley en lo importante de esto hay mucha gente que llega con diecinueve años para para para estudiar su carrera en gente que llega mucho más mayor que no es el caso de nuestra invitada pero quiero decir que no son todo estudiantes en el caso de mi amiga de hoy yo la conocí como estudiante pero ya llevo unos cuantos años en Nueva York compartiendo y liderando la escena de son Writers que han venido de de los países de Latinoamérica que están realmente haciendo una pequeña revolución aquí a través de sus canciones ella me amiga Juana Luna escribe unas canciones bellísimas

Voz 4 04:32 hola qué tal hola nato Juana

Voz 2 04:35 esto que estamos escuchando de fondo estudió escuchas decir qué bonito es bueno

Voz 6 04:42 me encanta Juana que te sorprendan de escucharte la misma es es increíble que después de tanta trajo de pronto a escuchar el ser esa terminado oí sonando es una emoción

Voz 2 04:51 enhorabuena por ese disco Juana Luna es una cantautora es argentina de Buenos Aires que pasó como nos ha contado Javi por Berklee en Boston y ahora está establecida en Nueva York y me pregunto Javi si como tú es contabas es habitual ese movimiento si los músicos que se gradúan en Boston hacen ese viaje al Valencia digamos de de los Estados Unidos respecto a Boston se establecen en Nueva York para buscar allí oportunidades o es más fácil quedarse en Boston o algunos de ellos sacaban por volver a sus países

Voz 6 05:19 lo típico cuando uno termina a Boston es ir o para Los Ángeles a New York es como la la gran pregunta que todo el mundo se hace Los Ángeles es un poco más de todo lo que tiene que ver en música de películas

Voz 7 05:30 sí de video ir los que vienen año que

Voz 6 05:33 esa en general sí somos un poco más

Voz 0018 05:36 o en la Honda son un aire engaño

Voz 6 05:38 o más de la onda de jazz pero mira ayudarles

Voz 0018 05:41 mrs muy curioso que sucede un poco a todo el universitario que viene del extranjero a este país no cuando acaban la universidad todos tienen un digamos un año de oportunidad en el que no hay que pedir visado para demostrar si realmente tiene un hueco aquí en este mercado no y al cabo del año muchos de ellos con mucha pena y tristeza se tienen que volver a sus países sólo algunos los que consiguen el visado se pueden quedar empiezan una carrera aquí no y ese es el caso De Juana que además rompe el paradigma del latino en Estados Unidos porque parece ser siempre que no los han vendido por lo menos les han vendido aquí que que el músico latino tiene

Voz 8 06:20 ser pues un músico muy cercano a la telenovela ya pues a ese estereotipo del latino no y entonces gente como Juana o como Jorge Drexler o como

Voz 0018 06:30 Rubén Blades rompen ese paradigma no oí demuestran que la cultura latinoamericana es tan sofisticada intelectual muy exquisita como cualquier otra no

Voz 2 06:41 Juan además de ejercer como son y ha trabajado en teatro musical ha trabajado junto a compañías de danza y nunca os hemos preguntado de esto pero tiene Berkeley formación específica para para artes escénicas relacionados con la música como pueden ser la danza o el teatro a mí no me dedica eso estudié Merckle pero si ahora lo que se ha fusionado al Boston Conservatori entonces ahora pero esto hace dos años cuando tú ya no está basada es la mayor fan

Voz 0018 07:12 Soria que nutre a Broadway ahora mismo es el Boston Conservatori que ya está unido a Berkeley pertenencia y luego en en Berkeley Valencia Valencia el de verdad ahí también apoyar mucho en la parte de teatro musical no que es súper Business además claro

Voz 2 07:29 además bueno imagino que Nueva York es un sitio fantástico para desarrollar esas esas facetas más relacionadas como digo con las artes escénicas porque desde luego si algo tiene Nueva York son escenarios habitualmente los músicos que no suele presentar Javier Limón llegan a Berkeley con unas raíces musicales bien marcadas cada uno llega digamos importa a Berkeley el talento la música y las raíces de sus propios países de origen en tu caso Juana también te sientes más cómoda en la canción argentina el folclore sudamericano en general o que realmente llega hasta Berkeley digamos más tabla rasa con una carrera en blanco para dejarte pues seducir para para descubrir las las la música que allí se enseña

Voz 6 08:08 definitivamente se con mucha mucha folclore argentino muy muy fanática de la canción argentina Sudamericana buena y fue ahí fue en Berkeley fue quizá la primera es que empecé a abrirme a a todo el mundo al jazz la bossa nova también siempre me gustó mucho pero empecé a correr la música de otros países no solamente el jazz sino que cesó la música de India el flamenco también de la mano de Javi y cosas que de todo el mundo que fue increíble es increíble como una trae algo y después llegué ahí de todo eso sale una cosa nueva que no tiene ni nombre pero sí pero yo yo traje mucha mucha mucha de mi música Argentina y todavía es es lo que más ha gustado sí claro

Voz 2 08:53 como es un clases de son y en qué forma pueden transmitir enseña

Voz 3 08:58 algo tan personal como componer escribir

Voz 2 09:01 canción pues Cole pequeñas herramientas

Voz 0018 09:03 mira es como si tú la diferencia entre tener en tu caja de herramientas sólo un destornillador imagínate pues sólo puede sacar y meter tornillos o tener un montón de de de instrumentos con los que puedes construir más cosas esos instrumentos pues son acordes manera que hacérmelo días manera de escribir letras por supuesto nadie te enseña emocionar Teià a vivir la las historias pero es si hay maneras de no soy respetuoso por ejemplo a la hora de la la métrica no simplemente la no pequeños trucos que que a lo mejor parecen tonterías pero que luego a la a Laura utilizarlos son muy interesantes y luego hay una cosa que yo creo que está muy bien que es aprender a escribir y a leer música eso yo creo que le ahorra bastante a mucha gente mal bastante tiempo no que no tengas siempre que mandar una canción grabada sino que puede decirle a tu a tu banda oye está la canción toma el papel íbamos a tocar no eso yo

Voz 6 10:00 es clave

Voz 2 10:02 el el efecto que provoca esa enseñanza no como el resultado de ese pasó por supuesto con las raíces que un otra de puestas desde casa y con las influencias que adquiere una vez llegue allí así que podemos escucharte tocar Juana

Voz 9 10:17 sí

Voz 10 10:23 quién quién y quién no preguntas esos iba para otro como siempre

Voz 11 10:43 fue nunca pienso en lo que

Voz 10 10:50 pero bueno te puedo pensar quién vuela para siempre

Voz 12 10:57 no

Voz 10 11:01 quién sabe si la muerte

Voz 11 11:06 los busca

Voz 10 11:12 bueno

Voz 11 11:16 busco sabiendo que que te pienso mucho y aunque esté que

Voz 2 11:28 eh tú impresionante es verdaderamente bonito y además se aprecia esa carencia el folclore latinoamericana de la que Juana nos hablaba cuando la canción es tuya verdad

Voz 6 11:40 es que yo me me he acordado de dirección oyéndote Kanter sí pues ahí la Academia totalmente bueno es que no no

Voz 0018 11:47 lo podemos quitarle una cosa impresionante

Voz 6 11:49 cómo se ha metido en nuestra cabeza nuestra canciones de esa buena casa hablando de folklore latinoamericano

Voz 2 11:57 no y de voces argentinas porque hay voces que son absolutamente ineludibles Voces de mujer que no solamente representan argentinas sino que son voces ya prácticamente de todo el continente latinoamericano como esta supongo que a Mercedes Sosa también es muy difícil quitársela de encima no el mejor de los sentidos Sosa La Negra Sosa además atrás

Voz 6 12:24 sacó a la luz a la los muchas canciones de son raíces argentinas que de pronto le ofrecían sus canciones Si entonces gracias a esas hicieron conocidas canciones muy lindas que piensan como de gente desconocida bueno pero además de todas las hits de siempre

Voz 2 12:39 por supuesto hay otras mujeres que quizá generalmente son más cercanas a ti y que además siguen plenamente activas y muchas de ellas además son como tú quiere decir que también han probado suerte también han sido actrices además de cantantes como Soledad Pastor útil

Voz 14 12:52 es como

Voz 2 13:01 es conocida en todo el mundo por sus papeles de evite hay Édith Piaf en musicales en Londres suena tu ciudad en Nueva York

Voz 16 13:11 seis

Voz 17 13:15 o son Pereira que también ha sido actriz de teatro

Voz 2 13:18 Brown miembro del grupo los cocineros y que ahora tiene una exitosa carrera en solitario

Voz 4 13:30 o Daniel la espalda que sea incorporado

Voz 2 13:32 pacientemente a a esta lista de grandes voces femeninas de tu país

Voz 18 13:37 no pero ya estamos

Voz 2 13:48 una lista a la que también podríamos sumar por ejemplo a Mariana Paraguay yo creo que a partir de Juana te podemos sumar a ti también a esta lista te sientes cómoda en esta en este grupo

Voz 7 14:04 sí sí sí bastante Doha

Voz 0018 14:08 me ha gustado mucho en la selección que habéis preparado porque es cierto que en además en este momento tan convulso que vivimos la mujer latinoamericana la cantante la son Writers latinoamericana está liderando claramente no un movimiento creativo ya no sólo con Natalia las Urcade en Méjico afecto todos estos Javier a Francisca Valenzuela todas estas que ha dispuesto no pero qué buena generación no de de

Voz 6 14:32 de compositora es impresionante incluso en Buenos Aires yo fui hace poco es como acá está todo el mundo escribiendo canciones y cada vez es más alta de de la cabeza de las canciones es increíble

Voz 2 14:45 sin duda cuando quieras tú puedes también hacer el salto a España nosotros estaremos encantados de recibir aquí estamos de poner una sumar un granito de arena más a este enorme enorme montaña de talento que llega desde Argentina en tu caso bueno después de un periplo por por los Estados Unidos hemos podido conocer nosotros gracias a Javier Limón Juana Luna muchísimas gracias buenas gracias a usted habla conocerle

Voz 20 15:12 no

Voz 22 15:57 no

