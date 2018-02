La multiculturalidad añade un viaje extra al viaje que es el cine

Voz 1 00:00 hoy pudo y Pablo González Batista

Voz 2 00:07 que Atenas eh bueno pues va un catalán JT Miki tranquilo tranquilo no corre no corras que todavía tengo que presentar la entrevista

Voz 3 00:14 bueno va nunca te la Llum vasco y hacen una película dirigida por otro vasco con actores argentinos donde el catalán a sede vasco pero no se cruza en realidad con el vasco de verdad en ningún momento de la peli algo así como chiste la verdad que funcione regular pero como película mira como película es Gloria hoy se estrena en toda España la ópera prima de Igor Lejarreta se titula cuando dejes de quedarme

Voz 4 00:34 su padre ha aparecido muerto del que según parece donde puede

Voz 5 00:43 les presento a Félix Careaga estamos hablando de mil novecientos sesenta y ocho crimen a ni quién está abierto tenemos existen según facinerosos yo que tú desapareció de niño

Voz 3 01:02 Eneko Sagardoy y Mikel son el el vasco y el catalán del que les hablaba así como la pleno se cruzan están aprovechando para hablar aquí

Voz 8 01:11 pero uno a los compartir sabes lo que acabo de preguntar Eneko dime ayer estrenamos la película en los cines Capitol en Madrid y yo dije

Voz 3 01:21 en el local de después entonces le he dicho a qué hora le preguntaba qué hora bueno por lo pronto ha llegado antes que tú

Voz 9 01:27 la pregunta sería que no le preocupa si ha dormido ser sería otra igual ha venido directo he dormido un poco para poder tener voz

Voz 3 01:37 os agradecemos el esfuerzo hoy al no sé si me enterado de mucho pero en esta descripción que sea al principio al principio la cosa más o menos en la película así no me he acercado una próxima Balboa

Voz 8 01:46 sí yo creo que para situar al al oyente como de qué va la peli es es bonito contextualizar lo que pasa antes y es lo que se va a encontrar al principio de la historia sería padre madre e hija mil novecientos sesenta y siete Durango País Vasco el padre

Voz 9 02:02 digamos de la familia abandona a la madre

Voz 8 02:04 mi hija y la madre siendo un pueblecito tan pequeño decide poner tierra de por medio hay escapar en Buenos Aires como podría haber sido otra ciudad ahí arranca una vida nuevas emparejó otra vez con otro hombre se casan ella muere de un cáncer la madre y en ese momento treinta años después y un recibo una llamada a la hija de su tío de Durango y le dice tu padre nos abandonó tu padre la han encontrado muerto a a unos kilómetros del pueblo con un tiro en la nuca ahí a ella decide volver al País Vasco para descubrir qué pasó con su padre biológico

Voz 3 02:39 es la primera película que tiene una sinopsis más larga que la pelea

Voz 9 02:43 sí pero no pero yo te has

Voz 3 02:51 la historia es compleja y de hecho es una peli que creo que es difícil de catalogar porque es un drama de una hija que busca reencontrarse con su familia pero está articulada subes como un thriller y a su vez tienen una trama histórica algunos matices de comedia si siguieran existiendo los videoclubs en qué estantería pondríamos cuando dejes de quererme innoble responder cine español porque tampoco lo es

Voz 8 03:10 las

Voz 10 03:11 eh no lo sé lo pondríamos en una mezcla de thriller y historias de amor románticas comedias no sé muy bien dónde lo pondríamos

Voz 8 03:22 también tiene de histórico no porque el contexto también tiene pinceladas de lo de lo político de aquellos años por lo tanto no tendríamos muchas veces en vida

Voz 9 03:33 en todas las estanterías o no

Voz 8 03:35 yo te digo que si si fuese son un videoclub a día de hoy sería una estantería ese llamaría Eneko Sagardoy porque como está Félix por mes

Voz 9 03:43 entonces bueno sería que tampoco trabajo últimamente nada bueno en la película

Voz 3 03:49 decías Eneko es también histórica tiene dos planos temporales que digamos con viven el presente de la investigación donde esta Miki que acompaña a la protagonista en un papel que podríamos llamar de ayudante y lo que surja de los años setenta donde esta Eneko interpretando al padre de la protagonista en su juventud no decía antes que no había conseguido en el rodaje desde luego no hay planos en la película queréis que os presente por favor OMIC y el ex Eneko lo visto anoche una fiesta aunque puede que no lo recuerdo

Voz 8 04:16 tú sabes que es lo curioso no perdona en un poco incómoda no lo curioso era que nos cruzamos a mí todo el mundo habla porque yo todavía no lo había visto trabajar en todo el mundo me decía qué maravilla qué maravilla no estábamos en vestuario cuando yo salía de El Tiempo presente llegaba parece pero sí es verdad es verdad curioso salto en el tiempo es decir que nunca le dijo Le a

Voz 3 04:39 que ningún consejo sobre cómo se comporta alguien de Vizcaya en este cómo no eso lo algo

Voz 8 04:44 de Vizcaya es alguien de Durango que yo soy de Duran

Voz 3 04:47 tengo exactas el consejo es éste para que aparte del menú del día

Voz 9 04:52 esta es la clave le quiero hacer Live de creación

Voz 3 04:55 de actor de hecho en la película Mickey no solamente hace vasco sino que da como una especie de salto mortal el más difícil todavía hay hace de vasco en argentino de vasco que ha nacido en Argentina escuchamos fragmentos

Voz 5 05:05 película mil ochocientos tres euros perdón pues que no termino de acostumbrarme esto es lo sobre cómo te puedo decir aquí por favor yo dijiste perdón si dijiste Kilombo a bueno pues puede ser pues

Voz 8 05:19 es que es herencia materna los tiempos la herencia materna no

Voz 3 05:22 Kilombo preparar este papel Miguel era un quilombo

Voz 8 05:24 pero yo pensaba digo es demasiada como decía es demasiado pirueta oírle no me dejan regresar a Buenos Aires jamás no pues de esto pero

Voz 9 05:32 yo no en realidad lo lo de lo de

Voz 8 05:35 argentino es totalmente acción tal en este caso yo creo que también hay algo de estrategia de seducción se lo hace sólo para tratar de conquistar la ella Cases que un argentino Liga no bueno la película comparte es

Voz 3 05:48 gran parte del metraje con Eduardo Blanco al que conocemos en España por ser el amigo de Ricardo Darín el amigo de Ricardo Darín en peligro como el hijo de la novia el mismo amor la misma lluvia Luna de Avellaneda pero que además es un actor como una larguísima trayectoria en Argentina muy respetado qué tal trabajar con él porque además el pone esa cuando decimos que hay un puntito de comedia le corresponde a totalmente totalmente sí

Voz 8 06:06 a Eduardo es una maravilla así además que ya de por sí trabajar con un actor con tanto con tanto bagaje y tanta tantos recorrido y luego ver que la predisposición que tienen rodaje y sobre todo además siendo una ópera prima que como bien saber es complica a veces por miedo por lo que sea siempre con cierto temor a ver que que va a salir pero no se volcó en el rodaje y además es una maravilla porque se contagia rápido de la energía de la gente joven y la gente tiene al lado es un honor

Voz 3 06:37 bueno está dando mucho Miki que ha llegado el último porque stone preguntar algo

Voz 11 06:40 con una cosa poco hablando de estos viajes de tiempo y los flash Pack mira ya vivir los años setenta con obviamente en los últimos años porque así de mayor no soy pero pero que le ha gustado los años setenta había un momento con la le digo oye esta esta camiseta sabe sesenta Mola lo puede llevar a si a mi me gusta muchísimo el vestuario on

Voz 10 07:02 fantástico también fue difícil porque evidentemente no sólo dos épocas creo que hay tres no años sesenta años setenta y hoy en día había un polo me acuerdo yo color reconversión como con Piqué que bonito por qué no se mercantilista de Sóller

Voz 8 07:18 no nos podéis llevar ropa del del rodaje se puede robar de robar ya pero somos buena gente

Voz 2 07:25 claro si el día siete tienes que rodar la continuación de CCM apareces con otro que bueno está en casa pocos al perro

Voz 3 07:32 sí igual con La Script tiene el escritor en algún problema no decíamos que que Eneko

Voz 2 07:37 de hecho me quitaba todas hemos escuchar una cosa que todavía no has escuchado

Voz 12 07:41 y el Goya al mejor actor revelación

Voz 8 07:44 es para

Voz 12 07:47 Eneko Sagardoy Eneko

Voz 8 07:50 mira está haciendo gestos de euforia yo pero ya te has acostumbrado a escuchar escuchar esto bien

Voz 10 07:55 sí sí no el el el próximo día lo lo bien Youtube que es impresionado de ver verte en Youtube no para mí

Voz 3 08:03 pero has estás acostumbrada a verte en una pantalla de nueve metros y te impresiona verte

Voz 10 08:07 estos hombres que Youtube youtube casi nacido con Youtube parte de mi infancia no es impresionante no y cuando lo lo escucho estoy muy contento porque conseguí decir casi casi todo lo que quería y se me entendió aunque por dentro estuviera como o con estos nervios no se me tiene que entender nada pero bien bien muy bien un recuerdo para toda la vida

Voz 3 08:29 tú sabes pero ya es uno de los autores españoles que ha llegado más alto

Voz 2 08:33 cuando median los zancos de del gigante defendía

Voz 3 08:36 los tanques medían sesenta centímetros a veces los hubiéramos a setenta según él

Voz 10 08:41 la Neue el efecto que queríamos con bueno hablando de asumir retos

Voz 3 08:44 aquí ha rodado con un parche no es el mismo riesgo pero pierde es percepción de profundidad oyente de CO concede en El rey tuerto

Voz 8 08:53 de hecho yo propongo una peli sabes entre el gigante al día

Voz 9 08:59 pero por favor sabes sacapuntas

Voz 3 09:03 bueno a su nombre muy interesante atractivo atractivo pero te te limita un poco siempre digo lo saco cargado te ya igual fallas es que pierda la percepción de profundidad pierde vamos a poner un momento un poco más serios porque es una es una película vasca es una película eh yo creo que es una muy buena representación de lo que es el cine vasco actual y a su vez Miki tu sueldo mucho en Cataluña una cinematografía que también está en este momento pues muy en boga por verano de mil novecientos veintitrés entre entre otras peleas no creéis que de alguna manera por fin empieza a reflejarse abiertamente en nuestro cine esa multiculturalidad que tiene este país de forma además totalmente natural simplemente ya no cuestionamos sí yo creo

Voz 10 09:45 es verdad yo llevo seis años no ha vivido en los últimos seis años de de este oficio instinto que ahora estoy entrando además de la industria cinematográfica por lo tanto no tengo tampoco una imagen tan general no lo que sí es lo que veo no sé cuando voy como espectador lo que veo y este año en los Goya no solamente ya el idioma no que habido pelis en catalán en euskera en inglés o una peli como Julia no en en Alemania catalán creo y es un signo de riqueza maravillosa no es simplemente tú si levantas un poco la mirada alrededor es lo que hay por lo tanto es normal que haya un reflejo de de ello en en el cine no creo que es maravilloso porque cada idioma te trae parte de una cultura no que yo como espectador quiero ver pelis en en kurdo en en árabe porque seguro que algo de la cultura me llegará también y eso es

Voz 3 10:37 añade un viaje más al village que ya es en sí una peli no Eneko hace menos de un mes el tu nombre apareció en los titulares de todos los medios de comunicación de este país cuando dijiste que estabas nominado al Goya mientras estabas cobrando el paro a mí me llama la atención que esta noticia sea os hago que esto sea noticia en un país donde según las estadísticas los actores que pueden vivir de su trabajo están muy poquito por encima del ocho por ciento es decir hay casi noventa y dos por ciento de compañeros de profesión que no pueden llegar a que no llegan a fin de mes gracias a su trabajo creéis que tenemos una imagen de la noticia en este caso de crecer actor español encuentra trabajo que que tenemos una imagen un poco distorsionada de de lo que es el trabajo de actor yo creo que de alguna manera sí porque

Voz 10 11:17 lo más mediáticos son las alfombras rojas los los photocall son los grandes estrenos no es la imagen con la que se queda el público normal y hay que hacer ese trabajo evidentemente no para que luego la gente venga a las salas de cine ya los teatros es indispensable pero eso no quita que haya una realidad la gran mayoría eh que está en paro o que que cuesta vivir que vivir dignamente de este oficio no a lo mejor no es tan atractivo para la gente de no queda tan bonito pero es la realidad entonces yo creo que es importante nosotros que que tenemos la suerte de estar trabajando yo Pronto empezaré con nuevos proyectos ser también conscientes de lo que nos rodea no porque nos ayuda también luego para que cuando estemos en estos momentos digamos hoy es que desgraciadamente esto es lo que está así

Voz 8 12:03 la normalidad yo creo que hay que tener en cuenta también toca tocar de pies en el suelo Torcuato totalmente porque sí porque está de trabajo y este oficio es en ese sentido pues no no tiene una continuidad como uno desea Hay se tiene que ser muy consciente porque tanto él como yo estoy convencido puedo hablar por boca de Eneko también tenemos infinidad de colegas súper talentosos que que no no han tenido esa oportunidad o que por cuestiones de suerte de azar de lo que sea no pueden vivir de esto y eso es realmente es una tragedia porque porque es que es que no es perder

Voz 2 12:37 los muchas cosas estupendas afortunadamente en este momento ambos tenéis trabajo de hecho ambos estáis envueltos en

Voz 3 12:44 proyectos que próximamente conoceremos a reventar y la película de Paul Urkijo Itu Miki sigues en teatro acabas además de volver de China de habéis rodado la segunda parte de perdiendo el norte que es previendo el Éste es una pena porque la serie funciona pero no puede tener muchas temporadas más sanas que os queda el oeste y el sur perdía pero las lentillas no va a tener tanto tanto Pons y y bueno ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este ratito a y estás en smoking room en el teatro también girando verdad

Voz 8 13:12 vamos girando de hecho si este fin de semana tenemos gira por ahí tengo pendiente también estrenó la película las distancias que es la segunda en atrape esperemos que se estrene pronto a ver qué tal crees que no podremos volver a ver aquí cuando esto ocurra

Voz 3 13:25 perfecto yo cuando vino os voy a pedir por favor que el escoge es la canción que puesto en el guión encontrarla está está en el chat porque cuando vino Javier Gutiérrez nosotros le presentamos aquí con una canción porque yo pensaba que la merecía pero en realidad estoy pensando que el premio ex aequo y que lo Davis compartir los tres venga esta canción

Voz 13 13:46 bueno excepto en viviendas canción estelar del PP sirve las copas sentirte nivel

Voz 14 13:59 pero aún no eran tres son Javier Gutiérrez y Eneko Sagardoy perdona dime dime

Voz 9 14:04 guardar la canción guardarla compañeros por favor tenerle ahí nunca he escrito para cuando vengan Andoni la Torre

Voz 14 14:09 pero es verdad es verdad soltar sí de hecho lo vamos a grabar una copia llega a casa ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este este rato bueno placer Kraft de verdad es mucha suerte con el próximos proyectos y nos vemos aquí seguro seguro

