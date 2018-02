SER AVENTUREROS: Entrevistamos a Ramón Lobo (17/02/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser

Voz 2 00:04 aventureros José Antonio Ponseti

Voz 4 00:26 eh

Voz 5 00:39 qué tal buenos días aquí estamos un fin de semana más bienvenidos a Ser aventureros muchas historias oye hoy vamos a ver si le hagamos un par de vueltas al mundo estaremos

Voz 1025 00:50 en Australia estaremos en Corea bueno vamos a intentar está también por Kabul vamos a Afganistán vamos a tener a grandes firmas como Ramón Lobo bastar con nosotros estará Diego García en nada que le tenemos en Corea que es el médico de la selección española de deportes de invierno y que nos va a echar una mano para a ver qué cosas tenemos que hacer a estas alturas de vida sobre todo con toda la nieve que tenemos en todos lados pero antes hemos descubierto algo muy especial dejarme que como siempre diga gracia dos que no sintonizáis a través de la Cadena Ser en la península en Canarias y los que lo hacéis a través de la voz

Voz 5 01:25 venta de Radio Caracol en Estados Unidos

Voz 1025 01:28 os saludo por la tarde porque es tarde para vosotros así que feliz tarde a todos los que lo hacéis a través de la de la XII sesenta

Voz 1055 01:36 Luis Angulo buenos días muy buenos días bienvenido bien hallado te te has traído un libro muy mete de un libraban muy muy invernal ya que dábamos aquí este invierno en serio y bueno afortunadamente estamos viendo que hay nieve por todos los sitios hay ya más allá de las estaciones de esquí así un libro de una bueno un largo viaje siguiendo a unos gansos y es un precioso libro que Haditha o rata Natura e ir muy como digo muy muy ambientado en estos fríos invernales que estamos en nuestro país

Voz 5 02:03 eh Ángel Colina qué tal estás buenos días es muy bien muy bien

Voz 0181 02:06 yo no tengo libro porque ya lo tres José Luis entre claro pero sí tengo unas cuantas preguntas muy interesantes para nuestros próximos invitados

Voz 1025 02:13 muy bien ahí esa bola preguntas de pero antes antes antes hemos descubierto que él siempre habla de asesinatos de vinos de viajeros asesinos

Voz 7 02:23 esta Así empieza a sus viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 8 02:40 bueno pues de Celia ha caído el equipo de la caída

Voz 1025 02:43 tiempo porque el equipo sólo unos mocos terribles gritos

Voz 8 02:46 es espantosa que está Le tiene recluido en casa realmente el enlaces

Voz 5 02:51 no es seguro que el equipo está huyendo de tiempo sigue vivo y hijo aquí estoy aquí esto es

Voz 9 02:58 ya estoy estoy pero

Voz 10 03:00 bueno pero de milagro lo que está pasando echando no tiene no tiene

Voz 1025 03:08 lección no tiene nada estás en la cama que que así

Voz 9 03:11 estoy pues no se decidió maldito no sé qué

Voz 11 03:16 ha pero muy cometía está seguro que está de cuerpo te mando un hotel caldito la tópica de pollo que te has prometido agotadoras dos no que hacemos buenos

Voz 9 03:26 sí yo a lo que haga falta vamos estoy aquí al pie del cañón es de que esto se que cobran

Voz 12 03:32 así que me estás diciendo que podría hacer sequía

Voz 5 03:34 no

Voz 9 03:35 bueno a no la sección así como sección difícilmente no mi equipo me equipo está hoy jodido

Voz 1055 03:44 al menos yo no pero yo no le notó la voz así de de de estropear Josete yo no sé yo me da mal

Voz 5 03:53 es decir a veces no ha provocado el miedo pero cuando tratas

Voz 0181 04:01 el tipo de temas que trata de Chema que son temas delicados es el riesgo de que te manda en cualquier cosa

Voz 10 04:06 no sé si es cierto pero se sabe no

Voz 5 04:12 voy a provocar un poquito a ver si se está Zapata está al equipo oyendo de virus que has come dale que te lo digo que sí

Voz 10 04:24 el te grabado con diferentes tipos de sonidos sí sí sí

Voz 5 04:28 va a ser no bueno verdades siempre cara cuelgue una fotografía dentro de un par de horas en Instagram comiendo con tus amigos de la playa de Cádiz es lo bueno de lo tenéis todo está muy bien bueno pues entonces hasta hoy no no bueno Choi mi equipo y yo nos preparamos para la semana que viene vamos a estar aquí estamos ante de cañón es muy bien cuidan de anda

Voz 1025 04:52 la ola de voy fuerte pues ya habéis hoy no hay sección de ponla cerremos las es quién compra cerramos siempre con con su cabecera ahí ya verás

Voz 1055 04:59 fíjate para me gusta sino de lo mejor de lo mejor es escenas de Chema

Voz 5 05:02 me podéis hacer muy bien

Voz 13 05:05 vale

Voz 7 05:06 de viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 05:16 pues nada soporta de pollo como decía la abuela caldito un poquito de leche con miel cualquier cosa así guiada remedio casero ir arreglado y aprovechamos para ir a Corea que está Diego García

Voz 8 05:29 aunque que como digo es el médico de la selección no

Voz 1025 05:33 nombre en eh y además es al que le queremos tirar de la lengua para que nos diga que tenemos que hacer para no meter mucho la pata en estos días que te hemos nieve pero ni me como para aburrir en nuestras estaciones de nuestros pistas en España lo primero feliz madrugada Diego qué tal estás

Voz 14 05:51 hola buenas bueno hay que ver mal mental desolados once

Voz 6 05:54 las cinco días

Voz 1025 05:58 qué tal qué tal por Corea antes que nada doctor como como has encontrado ese país había estado antes en Corea o no delito

Voz 15 06:04 no había no había estado nunca la verdad ahí la ves que me ha me ha gustado mucho me ha gustado mucho lo que hemos tenido es un frío tremendo sobre todo los primeros días temperaturas de menos veinte grados y una humedad bajísima opina muy muy muy seco tiene condiciones un poco un poco duras la verdad ahora mejorar es un poquito más alta en los primeros días ha sido realmente duros

Voz 1025 06:28 yo a Diego García Hager germana al doctor lo conocía en la cadena de hospital HM que es donde ejerce normalmente pero en tu trabajo también está al frente de de la de la seleçao oye cómo cómo cómo funciona unos Juegos Olímpicos por ejemplo para un médico como es tu tu día a día cómo es tu vida

Voz 15 06:46 bueno pues mi función principal es cuidar un poco a los a los atletas del de en este caso del equipo español la realidad es que los días que llevamos aquí hemos tenido la suerte de tener pues poco a poco trabajo yo personalmente poco trabajo un ya digo alguna dio faringe ya o algún problema respiratorio pero realmente no hemos tenido lesiones por ahora vas a que entonces estaba bastante controlado y como digo pues dio cuanto menos trabaje aquí pues mejor evidente porque eso quiere decir que no ha habido lesiones y que está yendo todo todo muy bien la verdad

Voz 1025 07:23 te da tiempo para disfrutar o no quiero decirte a tiempo para salir a dar una vuelta incluso a mí me imagino para esquiar porque yo sé que eres un apasionado del esquí

Voz 15 07:31 bueno pues la verdad es que me puse un poco para contar desviado en Corea del no no hemos tenido mucho tiempo ya entre entre cubrir los diferentes grandes pruebas los entrenamientos uniones estar un poco también con los de la pelucas que están aquí tratando a los atletas pues tampoco tenemos mucho tiempo libre la verdad

Voz 1055 07:53 yo quería preguntarle a Diego Diego García

Voz 5 07:55 Germán una una curiosidad es decir

Voz 1025 07:58 es

Voz 1055 08:00 hay una isla en el océano Índico perteneciente a al al Imperio Británico que se llama Diego García y que se siente cuando cuando cuando no tiene un nombre de esa isla

Voz 5 08:11 sí es me dije bueno imagino que sea persona súper conocida allí vamos

Voz 15 08:17 y nunca he estado tengo que decir nunca está a ver si a ver si tengo la oportunidad de vivir en alguna ocasión

Voz 1055 08:22 yo tampoco estaban nunca dónde está exactamente no es una isla bueno complicadísimas territorio de ultramar británico bases militares y bueno de esas y las portaaviones por decir lo que haré toreo o no en el Índico para nadie manejan bueno todo eso es complicado de de Somalia además y es una practicamente es una a una base militar

Voz 1025 08:43 oye alimentación doctor cómo va eso coméis lo que usaba ese llevaba vosotros estás comiendo comida tradicional que realmente no sé muy bien si hay algún unos platos especiales en Corea el Sur verdad estás hablando

Voz 15 08:59 la verdad es que en la en la Villa Olímpica hay un hay un comedor muy grande es generalmente amplísimo con una oferta tremenda de de comida de Comín internacional comida coreana comida asiática también hay una barra de comida halal y kosher y pizzas hamburguesas no sea que realmente una ex mujeres frutas está ahí ensaladas hay una oferta de tremenda bueno pues no deportistas intentan tener una dieta lo más adecuada posible sobre todo la que ellos están acostumbrados que te lentamente puestos tiene mucho entrenamiento y mucha experiencia en esta competición es este tipo no

Voz 5 09:37 a ver a ver qué le voy a poner en un problema José Luis

Voz 16 09:39 porque el doctor tendría que comer que

Voz 1055 09:42 sí sí yo me preguntaba antes si si hay alguna comida típica Illa comida típica creo que poco apetecible para los extranjeros es el Khimki es esa repollo como nosotros el pan y la verdad es bastante más desagradable y que además impregna un sabor a los coreanos es decir esto no es algo peyorativo sino que realmente los coreano comen tantísimo King estaban aquí que que su pero esto

Voz 5 10:08 qué quiere darle dos besos como si me equivoco

Voz 14 10:14 todos los ves diosa que la voz

Voz 15 10:18 a a relativo con con con vuelta hay muchos voluntarios hay voluntarios La en está en estos Juegos Olímpicos ellos no podría decir que buena que chilabas

Voz 10 10:31 a que Page el doctor ese diplomático de de las

Voz 5 10:35 el día al Nevada corren a gorrazos lo van a echar del país

Voz 0181 10:41 está gustando la organización de los Juegos

Voz 10 10:44 en el entorno en el que estáis vosotros y todo esto sí

Voz 15 10:47 para mí son mis primeros Juegos pero pero me parece que es impecable la verdad es que las instalaciones está muy bien labio olímpica está muy bien como digo todo en comer y la oferta de comida pues está estupenda y luego lo que son las las pistas y sobre todo hasta ahora lo de lo que hemos tenido sobre todo es no Word tanto FAPAE como como Kroos y las vi están cuidado más las pistas el Piper perfectamente hecho trazado de el circuito de cross es un espectáculo lo podréis ver en la era la televisión Higinio piñones está yendo todo muy muy bien la gente que tiene más experiencia que ha estado en otras Olimpiadas pues comentan un poco lo mismo que realmente estas unas olimpiadas que están yendo muy le oigo cómo voy sentido

Voz 1055 11:35 Isaí tú por ejemplo ese ficticia hermanamiento entre las dos Coreas sí

Voz 1025 11:40 es que se ha notado algo pues nada

Voz 17 11:42 pero es que tuve la tuve

Voz 15 11:45 la la la suerte de acompañar a los a los atletas en el desfile en el estadio Louis y luego pues nos quedamos y el resto del de la de la ceremonia de inauguración y tengo que decir que fue muy emocionante y que cuando entrenado las dos Coreas pues todo el mundo se puso el audio y la unos los discursos con Rudy unos discursos pues de hermanamiento como habéis dicho impidió de papi puede sonar un poco cursi pero creo documento realmente emocionante y me parece que es un momento histórico realmente idea es verdad que yo creo que la población local pues hay división de opiniones de gente que claramente está en contra o qué le ha parecido mal este acercamiento pero yo creo viéndolo desde fuera que ha sido muy emocionante la verdad y la ceremonia de inauguración fue realmente muy emoción

Voz 0181 12:33 sí porque hubo enfrentamientos incluso partidarias

Voz 1025 12:36 sí sí sí hubo de todo doctor estamos a mitad de temporada esquí para los que estamos aquí

Voz 8 12:42 sí que estamos disfrutando en directo en Corea

Voz 1025 12:46 al sur algún consejito jugando estás a mitad de temporada y sigues esquiando y hay tantísima nieve tantísimo frío como está haciendo ahora en España o no

Voz 14 12:55 bueno yo yo lo de

Voz 15 12:57 a punto de es fundamental eso es evidente yo creo que hay uno tiene ir bien abrigado tiene que llevar un da asco e tiene que tener una buena protección con una crema un un factor solar alto tiene que utilizar gafas adecuadas para no tener problemas asociados a la exposición al sol y eso parece una tontería pero no lo es hinchas ante el Elvira por otra parte es fundamental utilizar materias de en buenas condiciones esos utilizar los es que lo que menos ha dejado que llevan cinco años era Ángel no es buena idea es es adecuado pasan por una tienda especializada por una cantidad especializado donde evidentemente lo regular adecuadamente las exacciones y donde tengamos un materia que está en condiciones de uso esos es fundamental que las hijas estén insisto porque es un factor de riesgo muy importante para tener lesiones fundamentalmente de rodilla que como sabemos es el que más frecuentemente ocurre la práctica del esquí alpino un abrazo importante que yo creo que hay que incidir en que la gente que empieza tiene que empezar dando clases eh porque eso claramente está asociado una disminución desde el riesgo de lesiones fundamentalmente esquiadores tres eran sin de principiantes no yo creo que las medidas que hay que tomar de manera sistemática cuando uno empieza a esquiar

Voz 8 14:20 muy bien he todo eso ahora que estamos así que estamos en este punto a nivel de EE

Voz 1025 14:28 de lesiones que es de lo que más sufrimos en nuestro país me imagino que esos genéricos no me imagino que las piernas rodillas más son parte

Voz 14 14:35 claro realmente la L ahí en el esquí de competición se se se seis más en la en la rodilla está un poco más disperso pero la gran mayoría de eso es el porcentaje más alto de lesiones ocurran en los ligamentos de la rodilla fundamentalmente y luego pues también otras lesiones típicas del esquí pues el pulgar esquiadores una rotura obliga lamento en la va a ser el pulgar en pacientes de más edad pues lo vamos a tener más fractura de meseta tibial por ejemplo también más fracturas de aproximarse en el hombro por el contrario de esquiadores jóvenes en el niños pues tenemos más fractura de tibia por ejemplo que son frecuentes en ya el día que son menos frecuentes en pacientes más mayores pero la rodilla siempre se lleva la peor parte en el en el esquí alpino en el ex no es un poco diferente y también depende un poco de nivel de de es no Borders no

Voz 15 15:36 la gente con menos experiencia pues tienen más lesiones de muñeca fundamentalmente por caídas y a medida que aumenta el nivel fundamentalmente cuando hablamos de es no bordes profesionales pues también tiene una edición

Voz 14 15:49 S alta de de lesiones de rodilla claro

Voz 5 15:54 al final la rodilla veo que en toda esta historia siempre sale como si el verdad

Voz 15 16:00 por parte de sí

Voz 14 16:02 fundamental fundamentalmente el ligamento cruzado anterior que la lesión aislada más frecuentes

Voz 1025 16:09 de esquí alpino muy bien pues estimado doctor Diego García Germán un placer gracias por aguantar de experto un ratito en Corea el Sur un abrazo enorme y seguimos hablando seguimos en contacto

Voz 14 16:21 con muchísima rabia José Antonio con me muchísimas gracias sí espero que vaya todo muy bien a Corea escucharla

Voz 1025 16:29 a Alá que si estaremos muy pendiente vosotros un abrazo enorme seguimos con más historias de lo ha hecho muy el doctor González estuvo Angulo

Voz 5 16:38 el tipo de diplomacia además es que yo estuve en el ochenta y ocho no me haya más viejo en el ochenta y Seúl yo nadie a Ignacio tú conoces todas pero que digo que aviones

Voz 0181 16:51 Musa muy curiosa y es que de un día para otro te hacían un traje de marca vivas hay hay una zona ahí una calle donde se dedican a eso se venden todo tipo de marcas no de esto

Voz 5 17:00 quédate tú quieras te venden maletas bolsos

Voz 0181 17:02 la limitación industria un traje te vas allí te probaban esta tarde mañana por la mañana tenía derecho

Voz 5 17:08 a medida e a medida sí sí sí pero tú querías claro claro claro para dar precio sí sí sí claro pero es una cosa muy habitual

Voz 0181 17:19 yo había unas máquinas que en el año ochenta y ocho que hablaba de de comer y tal tú metías una moneditas te salía un un recipiente allí con quien no con la pasta está fina decidió fino eh

Voz 5 17:31 con lo otro pero sí como una especie de sopa Italia eh

Voz 0181 17:34 eso sí que el de salía agua caliente metía es el mito Bravo caliente y en dos minutos tenía una sopa de fideos eso sí sí bueno y además la gente y no lo utilizaba eso

Voz 5 17:43 Leo felicitado en el año ochenta y ocho estamos a treinta años tanto pues si no te lo quería define las doy para que a lo mejor había nacido si yo no venía tampoco creo que mis padres no sé cómo puede dar una historia aquella limpiada

Voz 0181 17:59 ahí tuvo un romance la la Infanta Cristina e que estaba en vela estaba con la vela ella a una participante y sí que entre en el que bueno pues bueno si era uno de los participa uno de los que competía María

Voz 5 18:09 dos

Voz 0181 18:11 luego se si siempre se contó por debajo en pequeño comité no yo creo incluso llegó a salir algo que un

Voz 1055 18:16 en Un pequeño romance por ahí tal alguna historieta si tenemos en la tele

Voz 5 18:21 madre mía abrimos Salva no hablo de Sálvame ya han prescrito no frente del libro

Voz 1025 18:30 eh es un libro pero bueno en nada hoy os tengo que hacer cosas que me acuerdo ahora mismo no sé si consiguiéramos ahora cuando tenemos a Barrabés en San Francisco que nos lo dijo la semana pasada que estaba saliendo para San Francisco a ver si a para ahí el luego tenemos avispa que creo que tenemos en Australia otra vez le conectamos en un rato insisto y tenemos un ratito también a Ramón Lobo hablando de su nuevo libro Cuadernos de Kabul que ha publicado Península que habla historias de mujeres de hombres y niños atrapados en una guerra cómodo en una guerra en Afganistán se seguimos esto es aventureros

Voz 18 19:12 SER Consumidor puede ser muy batido había que diversificar hervidero pues pasó un tiempo me cogió la intervención sin haberlo hecho israelí quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 19 19:28 es impresionante entonces realmente para para consumir un modelito cada fin de semana cada mes han estamos destrozar el planeta y la vida de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil lo divertido que es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra Ikea

Voz 20 19:45 son rumores

Voz 5 19:47 Bilbao pero tanto tanto

Voz 21 19:49 el consumo forma parte de nuestra vida depende de ti comprar con la cabeza o empujado por el mero deseo Ser Consumidor con Jesús Soria domingo a las seis de la mañana en la Cadena Ser toda la semana en Cadena Ser punto com Además puedes seguirnos cola

Voz 18 20:07 dicción de la SER y están al día de nuestras publicaciones

Voz 22 20:11 será mejor que te diga la verdad medio verdad ahí todo menos la

Voz 10 20:14 no

Voz 1 20:29 era aventureros está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 5 20:47 seguimos esta mañana tarde si nos escuchas estaba sonidos de ser aventurero sabemos

Voz 1025 20:53 algún lugar del mundo no no sé si están Australia hola buenos días

Voz 6 20:59 bueno estoy aquí en roja va

Voz 5 21:01 estás en ropa de contara lo que me dijo el otro día verdad no estoy viendo no le gusta no sé si no te gusta Bojan que ha pasado no me entero de mucho pero que si te gustan pero ya era para él

Voz 12 21:18 como siempre acaba jugando ahora en la pista

Voz 5 21:22 sí estoy ahora mismo en directo a qué bien pues es eso hay mejores directo en aventurero entonces Cuéntame te está gustando Don o no

Voz 12 21:33 pregunta pregunta pregunta pregunta

Voz 5 21:37 también que por que vale por quinta vez te está buscando dos quinta vez te está gustando por sexta vez ya te está gustando

Voz 12 21:49 sí bueno no me gusta me gusta no me gusta dos a vale blandos por la otra oreja me está hablando el director

Voz 5 21:58 Iker Iturbe usaba tienes dos directores en la en la privilegio Chema

Voz 12 22:04 ahora mismo ahora mismo estoy con números pone la izquierda director que que me está dirigiendo la derecha te tengo a ti hablándome que se inglés

Voz 5 22:17 yo varía sé quién está hablo de inglés también otros oyendo doce te digo dime una

Voz 12 22:25 cosas sí pero quiero decirle a Ángel Colina que espero que como cómo se las da de gran fotógrafo de rugby

Voz 10 22:34 sí que como número las fotos del partido

Voz 12 22:36 España en el central mañana en Facebook que juegan a la una menos que

Voz 10 22:41 estoy aquí he visto

Voz 12 22:44 sí fija para el Mundial de Japón cuidado cuidado mucha como no vaya a estar al central hacerle fotos por posea es que te te te te

Voz 25 22:53 es que te hago colina oye que ya esté

Voz 10 22:56 escúchame que ya estoy acreditado ya está acreditado ya eso

Voz 5 22:59 para que lo vayan no vaya a otra casa porque

Voz 10 23:02 además es que si si si gana se clasifica para el Mundial sí sí sí

Voz 12 23:07 bueno sí sí lo tienen muy muy cerca pero tienen que ganar porque ganaron el otro día Rusia y yo tengo que decir a las audiencias que la selección española de fútbol quiero que pierda siempre quieres que la eliminen del Mundial cien pero la cosas no quiero que ganen nunca

Voz 10 23:24 sí sí sí

Voz 12 23:27 yo soy yo soy muy de la selección de rugby de España

Voz 5 23:30 muy bien quiero que ganen lo que has creído

Voz 12 23:33 porque es un equipo que exime representa sin embargo la selección española de fútbol a mí no me representa

Voz 5 23:38 ya quiero que pierdan siempre bien bien en la primera fase muy bien un abrazo muy fuerte que no d'Or yo quiero recordar simplemente no déjame que recuerda es de recordar a los oyentes

Voz 1025 23:53 que las opiniones vertidas por John Bisbe endosó

Voz 5 23:55 con mi apoyadas ni compartida tiene una cosa muy bien

Voz 10 24:00 hay mucha gente en Facebook que a veces si me pregunta si me dices oye queréis pero se ha metido esta semana con la selección española de fútbol

Voz 5 24:06 mira ya ya está ya está

Voz 12 24:10 sí pero sí de rugby quiero que gane

Voz 5 24:13 ya quiero que ganen

Voz 12 24:14 de hecho estuve con ellos en el Seven de chisme

Voz 5 24:17 sí sí estuve con ellos

Voz 12 24:19 muy bien y fui a verles estuve con la gente con para los hijos el capitán que de Donosti yo estuve con quien está la de fútbol no sea la claro cuál es su equipo lamentaba halal no eliminen pero la sí

Voz 5 24:33 abrazo muy fuerte

Voz 12 24:35 quién me encantó vale voy que estoy aquí en Doha

Voz 5 24:38 ya entiendo yo no

Voz 12 24:41 se traído aquí de verdad eso está a medio hacer estás todo a medio hacer de

Voz 1055 24:47 el sabido

Voz 12 24:49 comenta voy de arena

Voz 6 24:52 claro claro claro

Voz 26 24:53 o hecho de desde lluvia

Voz 5 24:58 veo que yo vendedor Hao

Voz 1055 25:02 poco

Voz 12 25:03 la vida ha habido tormenta de arena ahora estoy en el calentamiento pudo hablar con vosotros a vale pensar que jugar va a ser va a ser complicado pero bueno colina que me gustaría ir al central no ya me ayuda cerveza sí sí yo un bocata de chorizo en el descanso pero sería sería flipante sea yo sería feliz así

Voz 10 25:23 ya me gustaría que me gustaría

Voz 12 25:26 joder ya te digo echó de menos no te imaginas lo que echo de menos aquellos a partir de allí me tomaré San saldría saltaría al campo al césped como se vivía antes el rugby te saltas al campo tocas a los jugadores se que ganan los SAS estás con ellos ellos encantados que lo haces si no hay no hay no hay no hay no hay seguridad por saltar al campo sea es deporte puro de los de de de de lo del año setenta del año ochenta clara eche Villepin te irás a apoyar a nuestra selección

Voz 5 26:02 claro que sí representa cien por cien oye claro una inquietud que tengo tu tu hijo ya ha vuelto al rugby o el fútbol

Voz 12 26:14 no van donde es justo de la leche como padre estoy fracasando

Voz 5 26:18 basado pasado del rugby al fútbol a Osaka ante Juan Carlos Milla totalmente

Voz 12 26:23 al no han dejado el Rocky pero les puntos pero le he dicho la pretemporada con el rock o que cuando empezó la temporada te pases a pueblos pero la pretemporada la estamos haciendo con el rugby ahora que tenemos la puerta abierta con el rugby bueno pues ayer se aprovechando que has hablado de

Voz 10 26:43 España Rumanía vamos a decir que mañana a las dos osea mañana a las doce cuarenta y cinco el domingo en la central puede la gente que va a ver a a España a España contra Rumanía

Voz 5 26:55 sí claro pues de eso estoy hablando claro claro claro está dotado si no está todo bien oye que que fotos que que estás comiendo en dos a que se come bien ahí o qué

Voz 12 27:06 de nada ya ex cuando trabajo yo no puedo comer porque si como me duermo entonces yo como muy poquito como frutas como un no como una manzana me hago un bocadillo por la mañana pequeños de de un poco un poco de queso pero

Voz 5 27:22 qué te has convertido en nota ardilla

Voz 10 27:25 daño que estaba haciendo

Voz 5 27:27 quiero aquí

Voz 12 27:29 es que las horas aquí los partidos son larguísimos sacarme es estar concentrado con dos coma duerme duerme espera ahora

Voz 10 27:42 es es el típico pelota que no no señor director no se preocupe que yo no como yo que no como que como que yo no como no se preocupe

Voz 12 27:49 bueno la verdad es que yo no puedo y no puedo comer no no puedo comer cuando trabajo tengo que estar esperado por mí

Voz 5 27:58 sí pero pero e Bay cuántos que está sin comer un mes aguanto digo todo estoy una semana a vale vale

Voz 12 28:09 después vuelvo a Sismi vuelvo AGEDI si luego si te voy a Indian Wells y luego a Miami

Voz 5 28:17 no moverte en Miami Miami nos vemos oye por el camino te te te ha contestado del Coffee de la opinado no

Voz 12 28:25 que no esperar pues se te quiero quiero que me quiero quiero dejar una clase buenas cosas muy clara la yo yo he hecho lo que tenía que hacer es decir dando el su teléfono y Phone cortesía manda un mensaje a Miguel Maestre fiel pero yo no voy a perder el pulso para estar fue un soy tan yo no sirvo para ser amigo de famosos es claro yo no quiero ser amigo de famoso claro claro claro que sí tenerme hecho amigos normales y corrientes de a pie por recortar pero gente famosa pues yo no puede crear esa porque este creen que me ves que me acerco a ellos porque porque son famosos

Voz 5 29:12 pues yo no tengo ningún interés

Voz 12 29:14 pero ahora quiere queda

Voz 5 29:17 pues yo por cortesía pero montamos una cerveza pone a dar la verdad voy bien oye para PC o que me está llamando que me contesta tal no dado de vida claro oye para rematar

Voz 11 29:30 por dónde está Durme hoy ya con esos lo dejamos fíjate dejó en la pista donde está durmiendo donde tan puestos

Voz 5 29:35 en Jávea T2 a todos

Voz 6 29:38 te dice que no come pero me dijo

Voz 10 29:40 eso yo no sé qué Gori claro

Voz 6 29:43 la orilla eh tío de categoría de mi nivel no puede no puede estar más bajo que haya dinero

Voz 10 29:54 está ahí te metiera un buen desayuno eh

Voz 0181 29:57 desayuno en el ahí

Voz 6 29:59 tortilla bocadillos de queso

Voz 26 30:02 sí

Voz 10 30:05 te has unos

Voz 6 30:08 seis Tucker si tú me ves claro yo a Alonso con el desayuno se ha raso

Voz 5 30:15 luego pero no pero podéis posibilidades no

Voz 1025 30:20 no porque ante te llena

Voz 5 30:22 aquí nos tienes tres el rollo que todos hacemos lo mismo no es que el desayuno en la la parte primordial de la CIA no

Voz 6 30:32 el desayuno es vital y tal pero y luego tenemos el porque trabajando se te va Lampre si el hambre yo estaba lo yo estoy sola sol que se aquí estamos hoy de que va a empezar

Voz 5 30:46 sí yo también tengo ya te has cónyuge aquí que te va sustituir ahora mismo Alfonso E

Voz 27 30:52 un abrazo

Voz 6 30:53 vale bueno oye que gane España en rugby por favor si en el Mundial de Fútbol los eliminada pero madre

Voz 3 31:03 no

Voz 5 31:07 Alfonso Ojea que tal dar bueno no oye tienes una llamada de inmigración Agustín Conde dijo parece ser que que no hay demanda para Jaume porque está allí no voy porque no a Villamanín lugar más lejano pero tome

Voz 0089 31:20 sabéis yo creo que ahí lo mencionó en estos mismos micrófonos otra vez que dispuesta en Australia hay esto que voy a decir es cierto ahora en dos jabón cuando hay que de animalitos que te pueden matar a sí sí sí de todos los tamaños y tipos desde las arañas más mortífera son las que están allí ser yo creo las bestias más bestias también los tiburones que cualquiera que conoce por ejemplo sin daños

Voz 5 31:41 a dedo gordo y le llevaron allí pero no lo han conseguido me da más han huido varios incluidos varios tiburones blancos pero bueno Lloyd a ver real de nieve a a casco Porro como bueno un amigo mío

Voz 0089 31:55 solamente nos decía Miguel Ángel Garrosa hace unas horas el jefe de contenidos de la SER en Radio Bilbao que que está con nosotros siempre que se de la nieve en la Cordillera Cantábrica en lo que va de invierno ha tenido ochenta días de precipitaciones que bueno por fin bueno el paquete tono allí es tan impresionante como que si se midiera en hectómetros a sí ya sabéis que ejemplo las cuencas que atraviesan el País Vasco con toda la nieve que ha recibido el País Vasco sonar de la cordillera que alimentan de agua al País Vasco ya está por encima de la media de los últimos diez años al cien por cien cuando la media de osea que eso son buenas noticias muy buenas cuál va a ser cuando se produzca el deshielo dentro cuánto van a subir es claro hoy es su bien sabes que hay lo que se lleva por delante en lo que se lleve por delante al final lo que son los en el envase por ejemplo de Mequinenza de cabecera del Ebro como esta ya que está desembalsando todavía lo que queda por fundí

Voz 5 32:47 pero bueno pero vamos a ver si hace cuatro días estábamos hablando perilla apuntaba

Voz 0089 32:52 cosa hemos tenido unos procesos meteorológicos que vale que han durado ochenta días pero realmente la nieve de sus ochenta días ha descargado en solamente seis siete pero contar con fuerza con tal cantidad que que que como digo si se mide ya os hay zonas de Mieres por ejemplo que que tienen hasta cuatro metros de nieve han entrado quitanieves en determinados pueblos y las paredes que se han creado en los laterales de las carreteras al pasar el quitanieves y después la máquina que van fresado era hasta siete metros de altura cantó ha sido evidente eso te iba a dar en abre llevarla así llevarlo otro lado en Cantabria

Voz 10 33:25 con ocho y nueve de nueve metros Tura porque son junto Varios nevadas claro y entonces claro

Voz 0089 33:30 bueno cambio climático si cambio climático no lo que podemos decir es que hay cambio climático es evidente lo es y fíjate que aquí lo sabemos y no vamos a No somos dos pactado de la sequía hay del calor somos Badal pero no somos detrás no somos de pero el cambio climático lo que dicen los expertos no es tanto o qué no hay dos que no lo vamos al menos extremo claro no vamos al extremo a esta no estamos viendo dejando pues unas características de nieve en todas las estaciones en en España que te puedes imaginar que es impresionante cómo está el Pirineo el catalán el oscense el andorrano el francés cómo estás Sierra Nevada también te ni con temperatura

Voz 5 34:06 nosotros por cierto ahora que dice dedo confirmado ya el uno de Marlene estaremos en marzo vamos a hacer el programa de Benasque como cada año

Voz 0089 34:12 estaremos estaremos en Benasque estarán

Voz 1025 34:15 en marzo haciendo el programa por la tarde

Voz 0089 34:17 la primera estación en España Cerler que introdujo una figura que tú conoces muy poco están las rocosas que llaman allí a dos que son de jubilados olvidados que habla claro que se dedican a enseñarla estación aquellos esquiadores que precisan de ese servicio no la estación les les otorga el el todo el equipamiento anual el forfait también anual para qué sólo has de trabajo a la semana bueno la verdad que magnífica la la la situación que tenemos nos cuento al otro lado del charco también en que la rocosa en la que hay también Montada de cómo lo Estados Unidos ante los dos me da lo ves así impresionante es en la zona de Los Lagos que nos no son de excesiva altitud pero el clima es tremendamente continental habló de Boston del norte de Boston bueno las nevadas han sido también absolutamente fastuosas y terrible si por cierto nos quejamos muchas veces y aquí lo hemos traído de que cuando nieva en este país que es España se paraliza mucho las cosas bueno pues mire hemos lo que pasa y eso Ponseti lo sabe muy bien en Estados Unidos cada vez que viene un temporal pro desde Alaska o desde Canadá no como los servicios públicos también quedan paralizados estamos hablando de él hermano mayor dicen de Occidente no es así Elvis no podemos dominar el grano como en Estados Unidos que con toda la pasta que tienen con toda la el potencial las veces que las nevados apretó en esta zona que comentaba del norte de Boston les dejando la la las las ciudades

Voz 10 35:35 yo madre en el otro extremo esta noticia

Voz 28 35:37 de esta semana de Durban no que se puede quedar sin agua y verdad de aquí a un mes de primavera exhiba hasta abril

Voz 5 35:43 pero es lo que estábamos hablando y aquí lo ha ido dejando pasaban los extremos de la ola

Voz 0089 35:48 pues bueno estudiar mucho estaremos en terneros está con vosotros lo contaremos desde Benasque lo contará pistas Blancas si la gente a disfrutar que desde luego vienen unos días magníficos de tiempo

Voz 1025 35:59 bueno pues en nada vamos a hacer una mínima pausa pero antes de la pausa recordaros que en nada vamos a tener a Ramón Lobo que ya lo tengo al otro lado de la Liga telefónico con Cuadernos de Kabul historia de mujeres hombres y niños atrapados en una guerra me canta en uno de los los inicios dice viajar es una aventura compleja representa la modificación de las costumbres que en su repetición ofrecen cierta seguridad en un mundo inseguro viajar es acudir al encuentro del otro de sus anhelos de sus miedos viajar abandonar el nido el vientre materno la cueva a asumir un riesgo partida hacia lo desconocido lo impredecible incontrolable en fin ahí sigue este libro espectacular del que vamos a hablar ahora que es Cuadernos de Kabul con Ramón Lobo pausa y seguimos ser aventurero

Voz 3 36:50 habrá M

Voz 29 37:05 eh

Voz 32 37:44 tengo bien grabado en mi memoria en el recuerdo de los hechos vividos en el golfo de Lepanto aquel mes de octubre de mil quinientos setenta

Voz 33 37:53 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la

Voz 5 37:58 la tuvo el domingo

Voz 33 38:00 en la ACB

Voz 22 38:02 es usted abogados verdad me han dicho que es un gran abogado tiempo fue Mis clientes no los últimos los caro en este mes

Voz 34 38:26 en esa respirar fe

Voz 13 38:30 bien we can mechas

Voz 1025 38:33 Nos ha estábamos hablando precisamente del libro de

Voz 5 38:36 Mon Lobo de Cuadernos de Kabul

Voz 8 38:38 otro de los párrafos del libro dice

Voz 1025 38:41 el viaje del enviado especial a un conflicto el principal enemigo es la soledad por eso apenas existe la rivalidades entre los periodistas más allá de la competencia de la asisto en las historias

Voz 5 38:51 ya Ramón le tengo al otro lado del del hilo telefónico vi que es un gusto y un placer siempre tenemos la oportunidad de hablar con él aquí en ser aventurero

Voz 1025 38:58 los hola Ramón qué tal estás buenos días

Voz 27 39:00 buenos días que todos vosotros se encantados disfrutando

Voz 1025 39:03 estos cuadernos de Kabul de de dónde te surge la idea de estas pequeñas historias de estas pequeñas ideas una detrás de otra

Voz 27 39:10 bueno esto es una reedición de un libro que se publicó en el dos mil diez a mí que yo había ido coleccionando estas historias para el país en dos mil nueve si una selecciones hacía crónicas con todo el mundo Perón Blume a la calle hacer historias de la gente de la calle el niño que vender zumos la chicas que juegan al fútbol el corte en la OTAN y al final estas historias me permitió entender mucho mejor que era Afganistán lo curioso es que han pasado no se ocho años casi es como si lo hubiera escrito todo ayer porque Afganistán no ha cambiado

Voz 1025 39:45 eso es alucinante Ramón tú tú tú que conoces bien conflicto si lugares lo de Afganistán es poco explicable en el sentido que parece que que estén permanentemente en un momento de en el tiempo y en donde todo

Voz 5 40:02 es como el día de la marmota

Voz 27 40:05 sí ahora que se cumple veinticinco años allí nos iban así pues no se siglos porque es un país que siendo muy optimistas podríamos decir que está en la Edad Media con armamento actual pero es que hay imágenes que yo recuerdo de de familias en burro madre hija hay que es hombre esto parece esto parece la biblia no en eh hay historias por ejemplar que es el Cementerio de los Ingleses

Voz 15 40:32 que ahí fui

Voz 27 40:34 eh lector de una esa carga casas con los lectores que me dijo vete al cementerio de los Ingleses me fui inmediatamente es interesante porque hay lápidas con los soldados británicos que perdieron es británicas ardieron esta guerra en siglo XIX dos veces ha ido rusos aparecieron la ayuda que Estados Unidos suministró a los muyahidin nosotros estamos la estamos perdiendo es la misma guerra otra vez

Voz 1055 40:59 es alucinante precisamente por ahí por ahí la pregunta Ramón es decir que que tienen los afganos pues para eso y no ser capaces al Imperio británico en un momento de de ganar aquella guerra no ser capaces los para los americanos nadie que intente hacerlo a un país entre comillas con todos mis respetos de desarrapados hablar a nivel militar Ignatiev capaz de de bueno de hacerse con aquel país

Voz 27 41:25 no cuando buenas estas aterrizando en Kabul ves las montañas o por ejemplo en el dos mil uno que estuve viajando en coche desde Tayikistán hasta las afueras de Kabul con las campañas de ser Caliendo Kus de montaña cinco mil metros de altura te das cuenta que es imposible dominar ese país que solo ante la gente que Saber vivir es ese país tan duro tan difícil son imbatible el el único que ha conseguido dominar Afganistán que consiguió la historia fue alejado

Voz 1055 41:54 cuando manos si yo ahora mismo

Voz 27 41:56 es una lectura Un poco uno de estos digamos que lo que cometió su genocidio

Voz 0181 42:02 oye pero no lo quería preguntar Ramón tú que conoce bien esa zonas tú no crees que es un es un error en el que nosotros queramos bueno nosotros no no los los locos eran los dentales que que el querer implantar una democracia el sistema de vida como el nuestro en un sistema que a mí me da la impresión que siempre ha fracasado y que es imposible llevar a cabo allí

Voz 10 42:22 país como Cabo como Afganistán o como Pakistán

Voz 27 42:25 allí el problema es que claro el ochenta y tantos pues las mujeres son más altas el cincuenta hay muchos por ciento de los hombres en la democracia nosotros vendemos el problema es que todo esto a la política internacional que igual que la política de todos un gran espectáculo en el fondo no es un una venta teatral de de una realidad ni aquí lo que se hace es poner una serie gente a votar dices bueno no hay democracia no pues en vocación la democracia es que funcionen las ejecuciones democracias que las leyes tengan más importancia que la eh para lograr eso nosotros tendríamos que tener una inversión educativa y cultural de Afganistán de cincuenta años no un periodo entre presidente presidente después a todos los problemas que hay es que todo presidente EEUU incluso a Obama que bien o que no haya bien lo que acaba es situándose en los mismos zapatos que el presidente anterior no hay nadie que tenga capacidad de pensar fuera el marco y sobre todo no hacemos algo esencial mira a Afganistán o ir a Siria o a Iberia o a donde sea presentada a la gente que

Voz 12 43:33 sí sí sí

Voz 27 43:34 decidimos que necesitan desde en nuestros despachos

Voz 1025 43:37 sencillamente estaba viendo una de las recomendaciones que nos has hecho precisamente el capítulo de del Cementerio de los Ingleses como todo el mundo se para frente a a la lápida de Marc Stein nacido en Budapest mil ochocientos sesenta y dos y muerto en Kabul en el cuarenta y tres mil noventa

Voz 1055 43:53 los cuarenta y tres diciendo sé quiénes pero los esta

Voz 1025 43:56 es que vienen por el cementerio se tienen aquí parece que rezan resulta que que algo no que se atribuye tuvo un gran éxito el descubrimiento de los budas de Moha o China

Voz 27 44:07 sí sí sí sí ahí ahí es un país muy interesante además un país que en los años sesenta setenta estuvo de modo entre los hippies eso las cunas del opio no es lo que ocurre es que co cómo cómo se va todo por el desagüe el país vive una especie de guerra civil permanente desde que se van los rusos bueno la guerra ciudad montamos nosotros contaba rusas rusos invaden el país intentan aplicar un sistema se a colgar en Burela así imanes no ir nosotros hemos llegó y sin saber muy bien qué hacer ahí la historia que cuento entre el Kabul Kabul viejo hay una montaña que sea una multa de la televisión y un acuerdo estaba en ese barrio que era muy bueno muy pobre y le preguntaba los brillos pregunta típica de periodista Balco idiota no qué papel interpreto con mucho mucho placer

Voz 5 45:00 es que queda

Voz 27 45:02 de mayo a todos los niños decía México reunión sorprendía que en ese ese barrio tan pobre y dormidos quisieron ser médico es claro es que hay una serie india eh supongo que parecía Thor House ese tipo de series donde los niños ven a los médicos como alguien que tiene éxito de tiene un cierto estatus y encima ayudar a la sociedad no se lo conté al único político que salen del Lido le dije a lo que me ha pasado en esta en este bar de mi hijo claro es que vosotros no habéis mandado todos los que nos obras armas ni soldados sin consumir mandado series de televisión esto igual señaló

Voz 5 45:40 qué bueno estaba eh hubiéramos hablando de barrios

Voz 1055 45:43 no sé si hace poquito que haya estado en Afganistán ha sido la la vez pero el otro le leía en el periódico también bueno las teóricas zonas seguras de Kabul hoy en día son las más inseguras y los barrios a las afueras de Kabul son los que de alguna forma se están cometiendo en barrios residenciales donde los afganos se sienten más seguros si donde hay una relativa incipiente clase media

Voz 27 46:06 sí ya hace bastante que no estoy en fin el dos mil once en el mito ritmo de perdón pero por ejemplo hay otra historia de Serena que es el hotel junto con intercontinental que atacaron hace poco por segunda vez son los hoteles de más lujo pasa segurísimo claro está ahí toda creen de occidentales una invitación al ataque eh yo no esperaba que el pequeñito House eh que es muy pequeño con una escasa bueno placaje Vicente vendaje estaba estaba muerto llamaría aseguró ya como escapar por los tejados pero eh ser invisible es una forma muy muy interesante de ver las cosas esto después conocían Pippo que que tenga tiendas el tipo que fabricaba los pañuelos acuerdo que le compré uno con la bandera afgana que además es muy bonito que tardó un día y medio en hacer es España pero el incansable Pombo ese partido me acuerdo de trabajo de este hombre y en la necesidad de respetar ese traba que que me conecta mucho por ejemplo con todas las mujeres de banda es que fabrican esta ropa barata que se vende en en grandes almacenes hubo en almacenes de estos de de jóvenes Si yo me acuerdo de una amiga de ésta de estarlo para que que estás comprando por diez euros

Voz 17 47:28 es una mujer ha fabricado hija ropa durante antibiótico

Voz 27 47:30 me han pagado cuarenta céntimos no hace falta que tenga mala conciencia simplemente respeta su trabajo

Voz 1025 47:37 oye Ramón siempre tiene Honda me puede matar ahora mismo si quieres eh que con esto si terminamos siempre ha sido la curiosidad cómo llevas la actividad de loco que lleva bastantes porque claro Ramón Lobo es un tipo que ha estado eh en viajes increíbles en lugares increíbles yen lugar es tremendamente difíciles y estoy siendo educado Godall apalabrado a utilizar difíciles porque no es la que me pide el cuerpo pero como es el Ramón Lobo de hoy como como asimiladas toda la cantidad de cosas que has visto

Voz 27 48:10 bueno escribo como esa

Voz 1025 48:13 lo sigue sacando escribe un libro sobre

Voz 27 48:15 el familia por ejemplo que salió en Picos a todos náufragos que era un poco tratar de entender porque mi padre era un facha usar menos el unos fachas que fueron a la División Azul bien ya voluminosa volverán republicanos yo es un poco la historia de este país no dirige cuando se rompe la familia pues cuando se rompe este país en la guerra civil y en la dictadura ahora tengo un proyecto con Rovira que es autor un periodista de La Vanguardia que Guardia o La Vanguardia dejó al eh eh que tenemos ideas el pueblo hundirnos sino nos hace cosas de los mulás donde no letra entre aunque no hubiera aquí no sé todavía quién va a publicar estoy pendiente de saben las fechas para organizar un buen viaje temprano tiene un buen viaje por Estados Unidos nueve de varios meses

Voz 1025 49:00 que no realmente no hay un pos

Voz 27 49:02 que era Ramón Lobo dijo que entonces diecisiete

Voz 5 49:05 igual con la misma intensidad oye amigo la última venga va la última Ramón

Voz 1055 49:09 la vía todavía existe la tribu periodística esa que no hablaba Manu Leguineche

Voz 27 49:14 no con amigo son Freeland gente como Antonio Pampliega que quemaba los sitios Si bueno ahora Antonio Pampliega también ha cambiado volcado estuvo secuestrado eso eso cambia bastante el chip pero Antonio antes iba hacía igual he pagado cincuenta euros por una crónica ahora mismo todo igual negación ese han descansado en toda la toda la información internacional que está en manos de de de gente freelance son gente sin contrató seguro ahora siempre bien ellos bueno para ellos no hay información de altísima calidad con esta gente ahora mismo el que te ponen un viaje como me pasaba a mí que iba iba es bueno seis semanas a Congo si eso eso ha desaparecido por decenas

Voz 12 49:58 sí sí

Voz 1025 49:59 querido amigo querido Ramón Lobo sigue disfrutando del planeta nosotros seguimos disfrutando de tus historias un abrazo enorme un abrazo muchas gracias Cuadernos de Kabul está reedición de la que no sabrá Ramón Lobo que hoy os traemos

Voz 1055 50:10 aquí que ha llegado a nuestras manos gracias

Voz 1025 50:13 de península odisea que son historias de mujeres de hombre sí de niños atrapados en una guerra pero que realmente es esa historia Afghani de Afganistán que como decía Ramón pues es la historia de los últimos veinticinco o treinta años que es que la estamos viviendo Illes

Voz 10 50:27 además siempre siempre siempre siempre

Voz 1055 50:33 dime José lo que decíamos de muchos años atrás es decir estamos ante los singles de un agujero negro y no es hasta qué punto hasta qué punto hay tantos intereses que eso no se va a solucionar al final nada cambia la seguridad privada que tienen los expresidentes presentes afganos son empresas Norteamérica

Voz 22 50:50 ambos iban a cada un guardaespaldas lo que no nos imaginamos bueno pues

Voz 5 50:56 nos vamos al espacio exterior casi cerrado

Voz 22 50:58 el programa el espacio la última frontera

Voz 35 51:09 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 5 51:15 ah bueno veas muy bien echándole está programado nos lleva a vosotros

Voz 0882 51:20 llevo cerca de la Tierra pero directamente desde Estados Unidos porque este sábado se va lanzar el primer satélite espía español ahí es nada ha costado ciento sesenta millones de euros lo paga defensa el míster

Voz 5 51:34 sí sí es ella iría bonito Jean quien vamos al piano y lo bonito es que eran dos

Voz 0882 51:43 de para despistar al satélite la han puesto el nombre de paz

Voz 5 51:46 adiós poniendo como decía Gila hola

Voz 0882 51:49 hace unos años os acordáis que unos soldados marroquís invadieron la isla de Perejil

Voz 1025 51:54 sí hombre tanto las cero

Voz 5 51:56 no te todavía pegando brincos se dio cuenta de que

Voz 10 51:59 no tenía ningún satélite voy a poder que qué estaban haciendo allí los marroquíes esas operaciones y entonces a partir de ahí pues tenemos una base entre comillas

Voz 0882 52:09 has de tener nuestro propio satélite para poder dedicarlo a nuestras cosas porque había un compartíamos un satélite con los franceses pero que estaban otras en otras misiones no y no nos mi no pudo ofrecer imágenes y entonces ahí nace Paz no aunque ellos lo venden como un satélite de observación de la Tierra también vale para temas ambientales para temas de catástrofes además puede hacer imágenes incluso con nubes incluso lloviendo o incluso de noche tiene errada es súper sofisticado pero bueno es un satélite militar hay satélites espía que se van a utilizar fundamentalmente puede para vigilar la frontera española

Voz 5 52:47 otro lo sepa que lo sepáis que estoy alucinado eso

Voz 0882 52:51 ante Anacleto agente secreta mita mita mita mita civil mitad militar en nuestro primer satélite espía Se llama paz y se lanza hoy desde Estados Unidos en un cohete del en un Falcon nueve

Voz 1055 53:02 el no hice eso puede que dando órbita de funciona

Voz 5 53:05 ya cuando funcionando arriba porque aquí y ahora