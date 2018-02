Nadie sabe Nada: ¡Quién lleva la evolución? (17/02/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 4 00:17 buenas tardes bienvenidos al nadie

Voz 0057 00:19 sabe nada es la SER con Andreu Buenafuente

Voz 4 00:22 hola buenas tardes

Voz 1 00:24 hay programas pero no está

Voz 0057 00:28 quién es este personaje no se no no tiene no

Voz 5 00:31 bueno no llama Ricky pero tiene bragas

Voz 1 00:34 el Recre Ricky Luis Amaro

Voz 0057 00:40 oye que Uruguay esta sintonía la clásica

Voz 5 00:42 la digo

Voz 6 00:47 bueno pues con la clásica sintonía estamos a punto de empezar el programa imperar el programa puesto en ahí en lugar

Voz 0057 00:54 bueno el tipo que vendidos no

Voz 7 00:58 aquí vale

Voz 1 01:00 sí se cualquier cosa que bien pero no tenga personalidad formada no no sé qué aporta tampoco

Voz 6 01:08 no hablar bueno en principio ningún problema problema tiene un aborto

Voz 0057 01:13 pero entonces si es inteligente

Voz 7 01:16 no muy inteligente no no no no

Voz 1 01:20 es lo que hace es coger a mano que sea como el que verlas

Voz 8 01:28 bueno como Urquía como quieras y a mí me cansa cansa Hard Rock Café un acto proyecto pregunta voy a coger

Voz 0057 01:51 mira China RED Twitter dice para cuando un consolador para zurdos

Voz 6 01:58 a inicios de pelo

Voz 7 02:00 todo genitales son han billete depende del eso no depende porque si el artilugio

Voz 3 02:11 tú utilizas para tu sola de cabras

Voz 7 02:16 colas de Cabra del solar de Cabral pues hay ya ya con consentimiento sobre todo si se si lleva ergonomía ergonomía si trabaja la ergonomía provocado tos a un público

Voz 3 02:33 si el artilugio del Solaz trabaja la ergonomía puesto tendrá que estar adaptada a diestro zurdo sabes que sea como si no los hay no pocos has visto tú

Voz 0057 02:45 ya pero normalmente no tiene nada que eso no te come no vale

Voz 3 02:52 yo voy yo con las siguientes nadie Julián Ciudad Real que alguien me explica para qué sirven las uñas de los pies y cuándo y cuánto tiempo necesita la evolución para eliminarla acabar me encanta dice tengo prisa yo que tiene prisa ante la evolución eh cuidado el ansia la como te siempre dices a qué punto ha llegado no

Voz 10 03:14 todo todo el pie a mí me parece un problema si alguna vez hemos hablado todo el pie pies un problema es una rémora Carlos Dios ahí

Voz 3 03:23 la uña es que la uña como una etapa para que no rebote la carne no es como un cierre del dedo

Voz 0057 03:31 no lo había visto esa manera sí porque como cierre del dedo para que no rebote en la carne no se me parece increíble hizo uno explica bien pero seguramente todo fuera si todo fue

Voz 11 03:42 a Carme eh pues sabe

Voz 12 03:44 pero habría un blog a ver no no no no habría nada eso sí perdona esto hace como como como una entré

Voz 3 03:52 oiga You y un y un cogerla

Voz 0057 03:54 no es la uña más un indicativo para que tú sepan dónde está la parte de atrás de la adelante porque si así fuera igual

Voz 13 04:04 pues diría Chávez claro

Voz 0057 04:11 España no sacia fíjate que si ya es un problema para nosotros

Voz 11 04:14 sí a descifrar para qué sirven las del

Voz 0057 04:17 los dedos imagínate en las de los pies oye una pregunta que te

Voz 11 04:20 pero que es un mostró varios si quién lleva la evolución

Voz 0057 04:23 la pregunta es muy Potes

Voz 11 04:25 te nadie la evolución va sola por eso no paso las cosas no van solo

Voz 0057 04:28 hombre va que va de Dios o seguía llamado diseño inteligente es verdad

Voz 11 04:36 no preguntas importantes P

Voz 14 04:43 y como Filemón

Voz 1 04:46 pregunta

Voz 11 04:49 tú no puedes hacer es indicativa

Voz 1 04:54 Fermín si bien hay encontronazo depre no sé no tengo yo que estoy atún ojo eh

Voz 3 05:10 a eso hay un momento estamos a preguntas importantes quién lleva la evolución y quién la lleva si lo planteamos desde un punto de vista agnóstico y ateo si es que no hay cola

Voz 11 05:26 sí bueno no hay un centro de control de la evolución se lleva sólo en el cosmos no

Voz 0057 05:31 cuando el tipo de gente que hay

Voz 11 05:33 ya te das cuenta que eso

Voz 0057 05:36 no hay nadie lo lamenta que es ensayo error porque

Voz 11 05:38 mucho error mucho ensayo yo quiero pensar yo quiero pensar con esta

Voz 0057 05:43 no aquí aquí hay una selección de lo mejor que puede ofrecer

Voz 11 05:46 a ver yo quiero pensar que hay un punto tú quieres pensar mi amiga me qué bonito esto hay un punto en el universo que es

Voz 3 05:55 no es ni agujeros negros otra cosa que todavía no se ha descubierto

Voz 11 05:59 llamaremos nada

Voz 0057 06:03 bueno a ser una cosa me parece un nombre muy arriesgado llamarlo nada

Voz 11 06:06 pero bueno bueno todo por qué no lo haya más X punto en concreto que la materia oscura no me gustó mucho y me me gustaría otro nombre Ricky no como se llamaba el el investigador aquel de la semana pasada que no es la semana pasada una investigación y que hablamos de los ovnis a Lorenzo Fernández lo llamaré Lorenzo Fernández hay un punto no universo que se llama Lorenzo Fernández hombre pero bueno pensando nombre provisional no es el director de la revista Enigma se van mira

Voz 7 06:43 no Lorenzo Fernández

Voz 1 06:47 yo no estoy entendiendo mucho planteamiento no

Voz 11 06:52 pero más enigmas Fernández bueno si hay un punto más Lorenzo enigmas enigmas Lorenzo donde

Voz 3 07:03 de alguna manera todavía no descubierta llega

Voz 11 07:06 la información de todas las evoluciones de todos los planetas o cuerpos que existen en el Universo

Voz 0057 07:11 un centro de control del universo así como te echo de control de tráfico

Voz 11 07:14 no ha hoy no estoy tomando un café que por cierto no es muy bueno

Voz 17 07:18 eh nada hay algo ahí que dice las cebras siguen siguen con nosotros según con lo sabes cosas sí pezón masculino desactivando los tiempos de desactivación tres mil años

Voz 0057 07:38 CIU introduce dos cientas generaciones en doscientas generaciones empezó en está fuera exacto uñas de los pies corta telas dice uno antes de la evolución cortas de las que está rayando el parque

Voz 7 07:51 bueno me manda manda manda habrá dentro

Voz 0057 07:54 no como como órdenes cósmicas no

Voz 3 07:57 en la idea de Dios pero bueno

Voz 0057 07:59 qué testículos masculinos hay que frenar eso hay te frena

Voz 11 08:05 si no prepararme una nueva piel para testículos cuánto tardará quince mil años bueno no van a ir trajes trabaja me da que se está descolgar esa piel no es buena si no se hizo bien eso sí señor como de otro animal es como de murciélago sexo es como es obra de Murcia Eliza los tendones revisar menos que se rompen iba a un no estamos trabajando señor no me digas lo que estás trabajando a Melo

Voz 0057 08:29 creo que desgraciadamente eso no existe pero eh porque eso Emana ya que existir ya pero eso viene de una necesidad humana que es la necesidad de encontrarle una lógica al que no lo tiene el ser humano siempre intenta construir narraciones que tengan sentido sobre el caos

Voz 1 08:47 yo no manos maravilloso intentas pensar en lo que sí

Voz 0057 08:50 durante el día como si tuviera el sentido y tú le das un sentido pero es tu mente la sentina buscas la idea de Dios la idea de de de un creador omnisciente todo

Voz 11 09:02 poderoso no como has hecho primara déjame que me

Voz 0057 09:04 este gustando

Voz 11 09:06 para que están para gustar tener porque si te quedas

Voz 0057 09:09 pero es que quiero que ocurra vale

Voz 11 09:12 hablamos cerca ahora no

Voz 0057 09:14 me estaba gustando hasta que me has llamado aire Dios es un constructor de tu mente

Voz 18 09:22 tú eres Dios

Voz 0057 09:26 pena que haya que completar el programa hasta la hasta ahora en punto porque yo ahora todo Mi cuerpo me está diciendo levántate Ivette

Voz 11 09:36 es en lo más alto de tu carrera levántate y anda no

Voz 7 09:39 pero este ir y anda Estatuto

Voz 11 09:42 diciendo eso es bueno pues nada lo lo bonito será que alguien escucha esto de noche imitar un campo con el podcast mira hacia el cielo

Voz 7 09:49 yo que se va de noche a mitad de campo y me voy a poner a ese tío no está bien del tío guau vivir

Voz 0057 10:01 a vivir ese tío no está bien venga se vemos parecía que el programa se ponía lisérgico vamos a tomarnos un poquito más demandan amigos Juan desde Pontevedra dice como la Tierra gira en vez de gastar combustible mover los aviones no sería mejor dejar el avión inquieto en el aire y esperar que la Tierra gire hasta llegar al punto de queremos llegar esto me encanta esto se llama helicóptero también frente común helicópteros sea es el avión sube si se queda ahí esperar el que a la Tierra gira si tampoco es tanto no en veinticuatro horas dar una vuelta pues cuando ya de eso pues el avión cae

Voz 3 10:51 esto te lo hace Hollywood una película con Jodie Foster obra uno de esto Kevin tirado

Voz 0057 10:56 momento puede si quiere que este gesto que hacía están relación de lo que yo te decía me parece interesante podrían podrías explicármelo con palabras no con este gesto que parecía

Voz 6 11:06 como una tuerca atención una persona humana

Voz 7 11:08 cárnica quiere hablar esto es el nadie es distinto ella no quiere hablar llegaste forzando pero perdona quieres que no te vemos para

Voz 0057 11:18 vale cuando te llamas Amaya Amaya Arzuaga primero gesto que hace acordarnos muy interesante me parece que está como acariciando un balón si te quiero decir con eso

Voz 16 11:28 la rotación de la Tierra actualizaría en el mismo para también lo mismo

Voz 7 11:38 yo no tengo estudios no pudo se recojo recojo no puedo no puedo aportar nada ya me sabe mal

Voz 11 11:47 sí

Voz 0057 11:48 claro lo que propone a mal ya que no le falta razón tú levantas todo avión si te quedas quieto haces una vertical para arriba y que pasa bueno que estás un poco a merced de la tierra que a lo mejor vuelves a caer vuelve a cuando vuelve a caer el avión si tú querías ir a Santiago Compostela estás en Córdoba

Voz 3 12:09 hombre pero si se se introduce unos parámetros

Voz 0057 12:11 los parámetros son de mover era igual que es lo que tenía la la la aviación hasta ahora llegamos a esa conclusión a la que llegamos siempre es si no se ha hecho en algo serás mía persona que parece ya se están empezando animal que son muy de ciencia esta gente los temas de más de humanidades no lo es como la versión ignorante de órbita laca

Voz 1 12:38 hola amigo borrazos hola Rafa tienes algo que aportar

Voz 0057 12:41 a esta tesis ya que soy estudiante de Física que me sirva

Voz 1 12:43 de ahí está muy bien

Voz 7 12:46 sí yo creo que es el primer día que que ante la pregunta ya algún físico en la sala si va adelante adelante

Voz 1 12:52 de hecho no se podía realizar porque aunque parezca cuando tú haciendo sigues en esa capa de aire que engloba a la tierra entonces ese aire te empuja a ti tú te mueves con ella aunque vayas de China Nueva York yo era China bueno todos lados para lo mismo porque tú te mueves dentro de ese aire

Voz 0057 13:09 qué habría que hacer es lanzar una energía para para que no te llevará al aire

Voz 1 13:13 es que salir fuera de esa estratosfera pero yo creo que te va a llevar más energía con el avión normal

Voz 7 13:20 va usted a la elevación a esperar que la Tierra gira debería llevarte fuera de la esfera oye pues mola un poco también

Voz 0057 13:25 nosotros tenemos que te viaja al espacio

Voz 7 13:28 Thiago Madrid Santiago pasando por el espacio yo no lo veo mal sale más caro eh bueno sabes más que Ryanair no te de la escafandra o te tendríamos que te

Voz 0057 13:44 leer un físico de Guardiola siempre aquí muchas gracias como sea amaba el físico Rafa el físico

Voz 6 13:54 pues si al final a a lo tonto a lo tonto igual la aprendes algo con el programa eh

Voz 0057 13:59 mira vamos a continuar con el asunto Javier Pesci de Guadarrama dicen el reloj atómico se utiliza como medida oficial para sincronizar la hora pero acaso es atómicos no está todo formado por átomos y Hormiga Atómica no son todas atómicas mira Javier Pezzi que empezaba la consulta que digo mira otro que que nos lleva hacia hacia la física era llevado hacia la gripe yo yo no voy a un físico yo no sé yo no voy yo no tengo narices yo sí tengo a nadie yo no puedo ir a hablar con Rafa plantearles que habla de dormir atómica bueno está estudiando no estás todavía está no ha acabado del para mí es para mí que soy físico es estando Stephen Hawking y a mí me es un referente es físico no hockey sí sí sí Pasquet Rafa sale en las fotos bueno pecar

Voz 7 14:52 eh

Voz 6 14:57 hará Mar Alvarez de Twitter mira ahora que habéis aplaudido dice porque un aplauso cerrado himno abierto vamos a experimentar si os parece por primera vez en la historia de la radio el aplauso abiertos

Voz 3 15:13 si el aplauso cerrado es que acá acá

Voz 17 15:16 no el abierto es el Abierto cojo todo el público escucha pero no suena suena como una lluvia mar pues este aplauso abierto era para

Voz 0057 15:34 como ves no se puede tú no puedes ir a la ópera Hay veinte minutos nos dice Si no se ajustó a melódicamente como japonés no a ver tú que él de Zaragoza al ver tú la duda de cuál es el camino más vergonzoso lo del retrete al vídeo con los pantalones los tobillos haciendo el pingüino o del Mercadona casa con toda la compra los brazos sin bolsa hombre yo yo opto por la reunión de los dos desde del retrete al vídeo con los pantalones por los tobillos y toda la compra los brazos

Voz 3 16:13 un fantástico

Voz 7 16:15 eh mira dice Álvaro Álvaro alcalde de Granada

Voz 0057 16:19 el alcalde de los vecinos que sea

Voz 3 16:23 si la alcaldía ahora me acaban de mandar un vídeo quiero ponérnoslo porque en el programa hemos iniciado eh

Voz 0057 16:32 un etiquetaje que es que programa el programa de televisión no me consta yo trabajo aquí en la radio vas poco no cuando vengo a la radio para mí no existe

Voz 3 16:41 somos muy fan de yo soy muy fan de María no creo que que corazón cuando veo que es el mejor en lo suyo trabaja el error muy fino muy creativo cuando ya crees que se queda en el país que tropieza con Ana

Voz 11 16:58 siempre te sorprende siempre te sorprende

Voz 3 17:00 tal y me acaba de demanda una compañera del programa esto le he pedido que si por favores es de hoy pues lo vamos a incorporar en el programa a ver si lo podéis escuchar bien es una comparecencia en el Congreso a mí no me constaba e igual si a ver

Voz 20 17:15 estoy antes llamar hablan tras perder

Voz 7 17:20 estás es vieja es una maravilla me encanta y además no se da cuenta sabes lo dice con vehemencia entonces doblar o hablan después de pensarlo

Voz 21 17:34 sabes

Voz 0057 17:35 me tenéis frito dice estáis alguien les dice María no significa lo mismo

Voz 7 17:43 lo que no que no que significa lo que significa lo mismo dicen que sí

Voz 11 17:49 claro

Voz 3 17:49 sí el otro día me gustó mucho desde comenté no cuando dijo lo de la ven hace unos días ya que había Castellón llegó a Castellón es un éxito porque se han vendido ciento veinte mil tíquets

Voz 0057 18:01 avión él mismo

Voz 17 18:04 este de tren

Voz 7 18:06 como José Mota no de entonces mantuvo un diálogo interior el es su propia hablase

Voz 3 18:19 sí sí esto se alza bueno Mariano nuestra por corrupción a muchos buenos momentos ya ha anunciado que se va a volver a presentarnos ya que la comedia está asegurada

Voz 19 18:35 eh

Voz 22 18:47 mira mamá baja

Voz 0057 18:49 una mano alzada ancho de escuchar a que dice una mano

Voz 7 18:59 incorporar a la canción echó una mano a la cabeza otra mano

Voz 3 19:07 bien pues nada vamos a ver qué dice esa persona con la que está debajo de la manga estaba no la cabeza siempre grata de las manos y los que están lejos que analizaremos

Voz 0057 19:16 no voy a hablar con él voy a hablar con que con lo que se ha levantado para ceder sitio muchas gracias cuando te ama o bien porque ellos Joaquín de verdad este gesto que has tenido si no han sido mío estará pensando el chico levantada y que el estoy dando la espalda a la capaz de Twitter Capi de Twitter que rico hay mono es el que lleva Twitter si es el campo de Twitter il capo di tutti capi Jaime por la mañana lo hecho fue la corriente era un momento está hablando por qué buenas tardes que por la mañana lo ancho

Voz 3 19:51 para corriente el Twitter está pagado por la noche no hay entonces el va qué aclara te levantas Capi a las seis pues venden y Hall le da a Moscú

Voz 23 20:04 Bush

Voz 0057 20:05 bueno gasolina Papa pueda hablar con él ya no quiere sigue adelante Rozada adelante pides de pago digo lo de campo porque un amigo catalán también me llaman campo pero bueno eso no es lo que venga contacto es que hoy saca el tema de leitmotiv no si tú te acuerdas que hace dos años como es experto en frutos secos

Voz 10 20:24 no no no que va experto

Voz 0057 20:29 soy más que expertos eminencia Eminem hoy el Eminem de los frutos se te pregunte mandar una pregunta a tu sección sobre a quién le gusta lo garbanzos de los frutos secos

Voz 7 20:45 sí hombre sí todavía todavía a día de hoy

Voz 0057 20:48 sí me hizo el Twitter cada día hay alguien en poniendo una foto de de bolsa de garbanzos

Voz 17 20:54 diciéndome

Voz 0057 20:56 bueno esto me va a acompañar toda la vida no es que los vendan es que tú tú dijiste que no conocía a nadie ni a nadie conocía a nadie que les gustase vale pues tengo un compañero el trabajo que le gusta lo garbanzos nombre se nos creemos los hombres es que algo que que me parece como absurdo explicar es que yo cuando voy a la tele a

Voz 7 21:17 a hacer risa digo cosas que no pivots pero lo hago para que la

Voz 0057 21:23 la gente se ría entonces de repente en Twitter como puede es decir es el llamado a mí me la pela a mi me da igual Si yo fuera tú también Apple haría la verdad pero es verdad que yo creo que comer garbanzos de frutos secos de un de una una mezcla

Voz 24 21:43 o barrio hecha como le llamamos

Voz 0057 21:45 en Cataluña es es de ser basura pero esto es algo íntimo que piensa yo así también este convenio trabajo pero yo que su compañero de trabajo es basura acaba de aquí en ese aspecto no por ejemplo lo dije en un programa que en el programa que hicimos en la tele si era como nadie sabe nada siempre que improvisación no lo que hicimos leitmotiv sin red no me consta vale pues dije que echaba de menos los panteras rosas sin rellenos lo desarrolló durante a lo mejor quince minutos que yo lo que no qué día era que pusieran relleno ya yo los quería sin relleno Gardian Twitter me ponen como cinco seis fotos de Don pantera rosa con Reyes

Voz 7 22:28 no si diciéndome mira tú quieres

Voz 0057 22:33 es decir lo que explica nazis iban a verla que quieras que no escucha a gente bueno qué más quiere descontar me Capi

Voz 7 22:40 nada de eso que está el otro día hablando con él me lo dijo y eso es lo mismo de antes me lo me lo dijo me me acordé decía al día siguiente me llegó la notificación

Voz 0057 22:49 dije voy a tener que ya es genial pues estaría horas más hablando contigo pero me voy a volver gracias Capi gracias Capi estamos bien

Voz 7 23:02 en un momento seguimos ahora buena música hacer venga

Voz 6 23:19 claro esta canción propuesto no me gusta eh eh varias películas usted

Voz 0057 23:58 sí un poco más flexible

Voz 25 24:05 el desarrollo

Voz 6 24:08 el mundo pero es que yo creo que era cantar no está cómodo

Voz 25 24:12 eh

Voz 7 24:14 oye que ayer que hay que respetarle

Voz 0057 24:17 pero queda encantada junto a una banda haya hecho una ganancia Pestana ICO tener un parque de buena hacemos esto va de otra cosa mira yo cuando pones una canción y no me gusta yo la escucho igual a poco hablar encima

Voz 6 24:31 bueno

Voz 0057 24:32 la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho

Voz 17 24:35 mira aquí es que la quitamos

Voz 3 24:37 que es que pongamos una mía no te gusta me lo dice eh pero con total libertad venga de que la busco canción Mi K K está hace se haga cago como el que claro stage

Voz 0057 24:54 hombre claro

Voz 5 24:55 el Water me lo mande Herbie Hancock claro entonces ir esto es incontrovertible

Voz 0057 24:59 sí sí que tiene claro si por supuesto tiene ganas proyecto yo intento estructura te si tiene ganas de tocar

Voz 5 25:17 por qué no

Voz 0057 25:34 también te digo que es una canción que va de casi como sintonía en la Cadena Ser nadie sabe nada pues ya que vale como sintonía seguimos no paraba pero además pues tu una canción que es que es un poco sintonía

Voz 6 25:59 enganchados en algún programa de venga venga venga

Voz 0057 26:03 Héctor Díaz de Collado Villalba qué diferencia hay entre la recta final la del comienzo si es una recta la misma todo Rato acaso se dice la curva final

Voz 3 26:15 pues sí las la la segunda parte un acuerdo de un arco no interesa dice Álvaro alcalde estoy lo leído no es que no ha llegado ni a leer la pregunta que fuerte nos hemos quedado sólo con el nombre pues mira no lo voy a leer

Voz 0057 26:33 lo dejaré para el final bueno al final

Voz 3 26:35 he dicho que Tarrasa por qué en las películas y te dan un golpe por la espalda te queda inconsciente siempre tú sabes lo difícil que es eso

Voz 0057 26:43 no al final no sabes sería cosa es a las películas que yo no lo sé Chipre es cierto que sí

Voz 3 26:49 esa mucho como para solucionar rápidamente la acción no de aquí atrás que esto te haces tiene

Voz 0057 26:56 bueno

Voz 3 26:56 en que Lula te desploma muy rápido ahí Balda ya no pero hay un punto no hay un punto así lo das ahí

Voz 0057 27:05 el taza que te dan con la pistola en la espalda a mí seguro que me dejen que bueno tira muy fuerte ya me deja inconsciente muy fáciles

Voz 3 27:13 perdona ya que hablamos de eso el coletazo de rifle encara

Voz 18 27:16 que es seco

Voz 7 27:19 la pantalla y luego se despierta Maicon como un montón pitado

Voz 0057 27:26 y tan y tan vacía un ojo tan a Narita asalto tres dientes no puede seguir haciendo la película Un puedes

Voz 3 27:33 hay cambios sale Bastia que tarde más tonta no levanta que esa

Voz 0057 27:39 Valencia por suerte este fin no es verdad que creo que es especialista en muletazos coletazos tortazos vamos a hablar con él no sé dónde ponerme hablar contigo debe ser un ex me dejas un huequito en una nota que a lo mejor es un stand de cine a lo mejor se están Celestin no no vale y que que eres persona soy Andrés además hola André Andrés bienvenido Andre Owens no poder subir un poquito el tono Andrés bienvenido programa como esta sí

Voz 7 28:12 tengo un amigo que enhorabuena ya está enhorabuena quién tiene un amigo tiene un tesoro un compañero de clase que tiene la atención demasiado baja por ejemplo equipo tensos por ejemplo cuando yo también yo soy más bien es dejar el chaval que explique lo escuchó hablar de mí pero si tuviéramos toda cinco años hablando de nosotros sabe típico de que pones el coche

Voz 3 28:34 entre medias de dos mesas te da un galán brazo pues en al meterlo

Voz 26 28:39 ya

Voz 3 28:40 así en una vez el calambre suele desmaya si me contó que estaba en una cafetería clases

Voz 26 28:46 se lo metió en en una ventana algo así es es mayor en la cafetería

Voz 0057 28:53 meter el codo en huecos no es algo que ocurra de casualidades aunque tú busca no a veces paso

Voz 26 28:59 hombre si vas apoyar a la cafetería hoy te da y te hace esas maya

Voz 0057 29:05 a mí me rompe un poco la cabeza tres ventana de cafetería no sé muy bien qué bueno hay cafeterías con ventanas si ya ya ya ya pero si yo llevo cuarenta y tres años la tierra meter el codo en un sitio

Voz 7 29:17 pero en cada brazo me puede haber pasado una o ninguna

Voz 0057 29:23 no es lo típico de

Voz 7 29:25 lo que te ocurre durante el día bueno varias cosas el Cola Cao una o dos no tengo como pero perdonad si a lo mejor yo

Voz 3 29:35 por lo que lo que me interesa es eso no Unipol tenso y no sé si les pasa a todos que los brazos esos de generen desmayo tiene la tensión baja imagino que si no usa nuevamente a mí por lo menos

Voz 26 29:48 no me me ocurre a mí me siento super débil en plan

Voz 7 29:53 sí como el golpe de la muerte sea algo así como por ciento oye ya que hablamos de debilidad de eso pueden desmaya ya que hablamos de debilidad

Voz 3 30:00 pues cuando algo muy fuerte con un tarro así nos pasa eso que la muñeca se vuelve vuelve tonta y a veces eso sí se sabe es que esas esas es hh es aquí

Voz 7 30:10 no he dicho lo los dedos mucho con los dedos no los dedos eso

Voz 17 30:15 hola ver quién eres Laura

Voz 0057 30:19 la hora de cuando apretar

Voz 17 30:21 o como dice Andreu que abren un tarro a mí por ejemplo pierdo como una fuerza los no la muñeca sino de apretar

Voz 0057 30:29 hay algún médico eh

Voz 3 30:32 hay un físico las pero tras físico

Voz 0057 30:34 sí es médico también

Voz 1 30:38 que es porque cuando tú aprietas la mano va se esfuerza al a los músculos extenderse eso hace que se corte de la circulación de la sangre y es cuando siente que no puedo hacer lo que lo del codo pues no sé supongo que habrá un nervio ahí que anda un poco desprotegido y cuando te das pues de toca sistema un poco ya ahí

Voz 0057 30:57 dicen que si tú eres es muy buen estudiante me dice fíjate me si eres fan a veces estoy ante medicina estudiantes pero cuando he dicho que algún médico haber dicho ahora yo me callo porque todavía no es que no soy médico experto no lo son no lo sé no lo escuchamos a ver un momentito saber

Voz 17 31:16 lo cierto el físico que es muy listo que el nervio que pasa por aquí está expuesto y cuando te das pues notas una debilidad este parece excesiva hormigueo cuando no notas a mano pues el hormigueo culo

Voz 7 31:34 o sea que muchas gracias

Voz 0057 31:39 qué bonito que hermanamiento sea la medicina diciendo a la física e si la medicina dice la física tiene razón

Voz 3 31:45 pero a mi me gustaría matiz algo físico estudiantes

Voz 0057 31:48 sí y Rafa siempre introduce el supongo

Voz 3 31:51 que me me gusto como como género casi la apología no oiga tengo esto esto que será no lo sé pero supongo no te tranquiliza Lyon médico así porque bueno

Voz 0057 32:02 yo hay un familiar que tuvo una grave enfermedad entonces pasó mucho tiempo en un hospital sí y entonces cuando salió él alardeaba de saber mucho de enfermedades porque había pasado mucho tiempo en el hospital claro claro entonces el te lo llamábamos el doctor sí pero para nada entonces tú le decías por ejemplo mira me duele esto esta esta parte el el antebrazo me duele todo con dolor y entonces él siempre indefectiblemente la respuesta era pues eso puede ser aún muscular Un gesto que está sobrecargado tal o cáncer en cualquier caso hombre no me pica un poco el pie pues eso es pues nada que el riego sanguíneo ha quedado tan o cáncer

Voz 7 32:46 previamente cubría todo el abanico

Voz 3 32:49 pasó demasiado tiempo pasó demasiado tiempo hacemos una pausa me comentan en el programa ahí volvemos en el nadie

Voz 27 32:57 no te pierdas los podcast de nadie

Voz 3 32:59 que nada

Voz 27 33:00 ideal para despistados baskonista

Voz 28 33:10 seguimos adelante hasta en esta sería la parte la recta final lo digo por el que antes comentó que no le gustaba conceptos pero no sé si quieres que no siempre tenemos otro término

Voz 3 33:22 mira no está bien recta final Beltrán final segundo llevamos unos segundos la II antes hemos dicho lo primero y ahora ya los segundos vale perfecto

Voz 0057 33:33 índigo desde Guecho dice cómo miden el tiempo en el mundo de Star Wars cien cada planeta los días y los años tienen una duración distinta mira habéis visto la última lleno eh no no gases pues alguien les les no se puede hacer tampoco caliente no votos a favor manos alzadas después claros venga que les ha gustado pero es que aquí unos cabrones todos los votos en contra Peña que no le ha gustado vale a mí a mí me ama a mí no me hubiera encantado poder

Voz 11 34:07 es decir no me va a gustar se va no me va a gustar

Voz 0057 34:10 a mí me ha encantado pues porque yo era fan de las tres primeras peli las tres siguientes me dejan de interesar me fue dejando interesa hasta el punto que ya me interesa tres pepinos Star Wars ya esta es la primera que me vuelve a interesar porque creo que él quiera dirigido les sudan tres pepinos también está a venía divertirse Illa ha perdido el respeto a la peli abarca a la marca diez divertida entretenida compro todo lo que pasa en esa pelea anda todo mira hito la mente lo que los fans no les gusta es lo que más me gusta mi en serio me flipa la peli bueno bueno bueno pues hay una una tontería no es un spoiler si hay un malo malísimo que va como en batín está como en batín va cómodo no te la Peña puede ir en batín parece Hefner compró no sólo compró digo es el mejor posible la mayor demostración de poder posible la galaxia

Voz 7 35:14 sí por supuesto que son Manolo huevos colgando

Voz 0057 35:16 pero por qué porque son malos el más malo sin salir

Voz 3 35:19 de casa o cómo es esa

Voz 0057 35:21 está en el trono en batín claro como eso todo en la peli bueno bueno eso está empezando a interesar estaba como desconectado de Sevilla entonces sí si de verdad sí yo como para para hacer mucho más no esto no se va a acabar nunca esto no se acaba nunca sea va bueno se acabará cuando no vaya nadie a verlas pero eso lo va a pasar eso no va a pasar va haber aquí Star Wars hasta que hasta que te sangre los oídos ya está que no queden Planeta ya no fácil yo

Voz 7 35:56 volvemos a Twitter para recoger una pregunta

Voz 3 35:59 comentario de alguien que firma como infinito de Córdoba y me hace un poco de ilusión

Voz 7 36:05 porque es un personaje muy querido de programa es un cantaor que nunca acaba citas en Córdoba

Voz 3 36:14 no

Voz 7 36:14 y que ahí sigue si estamos con Córdoba eh pues ese cantaor infinito ha inspirado al propio no sé quién a ponerse

Voz 0057 36:25 vivíamos muy completo todo propia

Voz 7 36:28 no sé quién dice porque se me tapón a sólo uno

Voz 3 36:30 en una fosa nasal cuando estoy constipado y la otra no sé de qué quiere que las las dos quiere no respira por la nariz al morir

Voz 0057 36:40 sí pero te entiendo tienen bueno pues yo creo que es porque el cuerpo busca la supervivencia

Voz 3 36:46 sí porque es asimétrico el cuerpo me está tapando la nariz venga

Voz 0057 36:48 toda la mierda lado yo me dirás que siempre buscó brega contiene sí claro pero

Voz 3 36:54 yo nariz fosas tú ahí tienes dos túneles Trailer podría es ampliar esto o participar un poco en este tema porque yo lo que creo que al ser eso

Voz 17 37:06 métrico el tabique recto como el de pladur

Voz 0057 37:10 bueno yo en mi casa es más bien una maestra en mi caso no es una pareja Ésta es una sección de salud

Voz 3 37:19 hola amigos bienvenidos a salud saluda sal salud Nozal hoy nos importan que el desconocido o no

Voz 11 37:27 David que siempre amenazado no

Voz 3 37:29 y ahí está cumpliendo una misión estamos el especialista en tabiques nasales Berto Romero

Voz 0057 37:35 a esto no lo son

Voz 3 37:38 ostras eso sí creía que por una vez Romero se le iría mejor una voz de Obama

Voz 29 37:44 a mano por si en realidad era amigo si al ser es preguntas díscola fingiendo a veces lo hago

Voz 0057 37:50 el papel palmeo

Voz 17 37:53 qué ocurre que estoy como dándole mucha importancia a la pregunta de si se

Voz 29 38:04 no son exactamente bueno es algo que usted también tiene no es algo que está ahí que que podría puede deshacerse con mucha cocaína pero que preocupa pero que en principio sino no recuerdo que somos

Voz 12 38:19 el horario abierto para toda la familia no

Voz 29 38:23 por lo demás para decir a los chiquillos eh eso no no no meterse la reina Blanca porque porque has joder actor

Voz 3 38:33 encofrado volvamos vamos al tabique este que este país

Voz 18 38:37 es caro

Voz 0057 38:42 soy amigo qué diferencia hueso pues no sería un rinoceronte

Voz 11 38:51 por cierto el el el cuerno reconocen sueña eh es eso sí sí esos que era Tina eso sueña pero nunca muy fuerte no

Voz 30 39:00 pero como un casco de caballo claro como hay gente más

Voz 0057 39:04 por qué hace ahí sí sí es verdad que tienen que cortar con una radial yo tenía aún

Voz 3 39:10 gente mayor que en lugar de zapatos lleva herrajes no

Voz 0057 39:13 Medio el el el bedel que tenía yo en en el colegio e cuando era pequeño se llamaba Roque pero que una vez que se llama Juan ya te lo contado no era un mote de de motes Roque porque

Voz 30 39:25 no sé pero cuando se murió la gente no se enteró

Voz 0057 39:28 en las que las ha muerto Juan no sé que hay gente quién será hasta que alguien dijo quizás muerto no tienda Juan y Roque un día me contó me dijo niños

Voz 30 39:37 no todo que ponen remojo porque el acto como los cascos de los caballos me dijo

Voz 7 39:42 el momento un bedel Don colegiado no quiere que eso es una conversación con un alumno

Voz 0057 39:47 pues no lo sé me coge confianza intimidad dijo que antes de Cortázar soñar por claro esto ocurre tenía que ponerlas un rato en remojo y luego pues pues con una sierra de marquetería ahí

Voz 3 39:58 sí quizá en una solución algo más porque hemos vi claro estábamos en el secreción nasal no faltó nadie

Voz 11 40:08 entonces a qué qué medidas debemos tomar para para cuidar de nuestra tabique mano aparte de la del consumo de estupefacientes si no no me hagan por eso sensible verdad es una mierda

Voz 0057 40:23 saben cantar no no me he enterado por un monedero efecto la monedas

Voz 3 40:30 cuartucho de eso de los taxistas

Voz 0057 40:31 dice te pueden poner las monedas por abajo no moneda Bolinches que irse dispensadores de caramelos Pez todo eso tiene que fuera muy larga y mantener a veinte al y a nasal además no quieres que un poco ese foro filológica agua de mar no me también ademán y Coca Cola Aquarius de eres lógico como él no sólo trabaja no se entiende mucho fisiología venís Robert madre meteorológico

Voz 11 41:03 te tiene suelo filosófico Hay sabes bueno pues

Voz 0057 41:06 es lo cuenta exactamente no lo sé filosófico daños de Balcells eso es verdad Inditex

Voz 29 41:12 eso es lo lo hacen mirándola

Voz 31 41:17 incluso se tiende mucho eh

Voz 0057 41:20 ya ya pero tendría una última pregunta

Voz 3 41:24 última pregunta en sólo unas al que aspira usted

Voz 29 41:29 bueno yo he intentado superar un problema que tengo y que es que yo cuando tengo una compensación empieza hubiese mantenido y agua

Voz 11 41:40 pero que no puede ser

Voz 3 41:44 yo no soy médico pero al presentar un programa de salud bastante no podría ser oiga señor señor no podía se que tuviera usted recuerda es también una extensión de la nariz y que lo hubiera así como un arco como el Arco de un violonchelo para abajo

Voz 13 42:00 ya

Voz 0057 42:02 me deja muy de la verdad es que este señor ya no se entiende

Voz 7 42:05 toda la cuerda no no ya a mí como como presentador me dejó de y al espacio sólo bueno venga anda por ahí nariz

Voz 0057 42:14 Marco desde luego dice es cierto que la verdad absoluta no existe es absolutamente cierto era justo de Sevilla que hacéis cuando tenéis esa sensación de vacío al terminar una serie que te gusta

Voz 3 42:30 claro otra una serie buena quita quita otra mala no no

Voz 0057 42:36 no sé pero sería buena sustituye una bueno pues intentar buscar otra pero hay veces que yo yo tengo que confesar que la tercera temporada de Twin Peaks me violó la mente de tal forma que que me ha costado volver a Twin Peaks cualquier otra si no me gustaba nada ya ya ya me me me estropeó el cerebro ya me rompió hago no bueno Kinder y me quedé ahí déjate te en barbecho un tiempo sí sí ella lo intenté a alguien está levantando la mano vale

Voz 3 43:05 efecto antes déjame que cometiera cosa que dice Emilio de Almería que me parece que no es verdad dice Emilio porque las tabletas de chocolate blanco son más pequeñas que las de chocolate normal qué clase de conspiraciones esta

Voz 0057 43:17 que te has inventado todo Emilio o a lo mejor es que en Almería trabajais eso pero vamos coge More la parte que nos convertimos en todo lo que te quiero que hace se quiere te dan miedo hombre que a lo mejor es que sean contra una tableta que es más pequeña ya he dicho que siempre así vamos te más querido amigo Miguel muy bien Miguel

Voz 32 43:35 bueno me gustaría que me ayudase a buscar una frase para contestarle a todos aquellos madrileños que cada vez que les digo que soy gallego me dicen has vaquillas salvo aquí estoy hasta las narices estoy no sé cómo contestarle

Voz 7 43:47 oye perdona no se ha quedado

Voz 3 43:51 sí sí lo dice la también te digo que un observador

Voz 0057 43:54 es que eso lo dirán los asturianos

Voz 3 43:57 no te llamas perdona Miguel Miguel sois muchos gallegos fuera de Galicia si con esto no descubro nada pero es una cosa votación sea yo conozco muchísimo el gallego en Madrid

Voz 0057 44:07 bueno en todas partes hasta tal punto que en Argentina actores españoles llaman Gallego Gallego también de el todo de la parte sí sí sí sí es verdad dicen eso de vaquillas si macho pero siempre ya es la primera vez que escucho que aún gallegos te lo diga vaquillas varias aquí preguntas

Voz 21 44:25 eres reserva aquellas alegre compañero

Voz 3 44:28 será el Vaquilla el Vaquilla

Voz 0057 44:31 dinero para quieres que te caen tener éxito cuanto gallegos que en el estudio de la Cadena SER

Voz 3 44:37 madre mía es cuatro cinco seis siete gallegos porque no se entiende cuál

Voz 0057 44:44 esta gente cuanta gente tenemos aquí

Voz 3 44:47 no se hacía meses sesenta y siete veces etc

Voz 0057 44:52 no pues más de un diez por ciento

Voz 3 44:55 mucho gallego fuera de Galicia es más si todos los gallegos que están fuera un día decidieran hacer un grupo de Whatsapp

Voz 17 45:02 fíjate el grupo cómo sería no dicen volvemos a Galicia uno diría que no cabrían

Voz 3 45:12 no el territorio no aceptaría no toleraría tanta más

Voz 0057 45:15 yo yo yo oy hoy hoy que es pues que estás hablando de si estoy mirando mis preguntas que la tengo aquí extendidas Under de Santiago de Compostela La AUS desde Orense sí sí sí sí sí es es increíble

Voz 3 45:28 a acoger una al azar de las vías como ciudad de Galicia

Voz 0057 45:31 me tiro al suelo va de Vicente del Valencia que lástima que lástima porque es muy grave eso sí seguirá muy bien

Voz 3 45:41 si me tengo un buen tiran vamos a dinamizar al programa mira sentencia

Voz 0057 45:54 desde Orense por qué el universo nos lleva a dejar nuestra huella dactilar en las gafas justo después de haberla limpiado a casa es una conspiración de las empresas de Gamuza pero Gamuza grandes cambia la vida un hagan muchas que son como un pañuelo pero grande de lo de lo de limpiarse los mocos que llevó a la gente antes de que se pañuelos de papel como una toalla no como una toalla no pero una Gamuza grande empieza a limpiar o eso eso es la la

Voz 3 46:19 maravillas la verdad si te limpias incluso la cara aunque no lo necesite es es llamativa muy bien pues de siempre no han dejado muy claro de grandes Vicente de Palencia os habéis fijado que se puede sustituir la última frase de casi todos los refranes por patada en los huevos sigue teniendo lógica no no lo sabíamos

Voz 7 46:38 es fijar patada en los huevos no a Vicente no se arrima pasados los juegos yo resabiado no que más ven otra nuestra aquí en madruga para él eso sí que es está justificado ves

Voz 3 46:54 Yánez Villanueva de San Cristóbal

Voz 0057 46:57 madrugar patadas

Voz 3 47:01 no una chica que se llama de San Cristóbal Venezuela porque es más fácil beber ocho cervezas en un momento que ocho vasos con agua está la gente muy rara oye está contento

Voz 31 47:11 es muy personales

Voz 3 47:14 a la mayoría de veces no me parece

Voz 0057 47:16 te fácil beber ocho cerveza no no es es más fácil

Voz 3 47:20 ocho eh

Voz 0057 47:21 sí no pero bueno si tu objetivo es reventar te los riñones y el hígado adelante si también te digo que ocho cervezas

Voz 3 47:28 el el Upton posterior puede darte la vuelta a ti mismo sabes hay gente que se ha quedado con la piel por dentro

Voz 7 47:39 mira Dani desde Madrid en Madrid el agua es muy muy buena

Voz 0057 47:42 las personas jubiladas esperan a la hora punta para ir a comprar inventaron ellas la hora punta no tuvieron tiempo el resto del día Dani a ver si tú encuentras un problema en que las personas jubiladas vayan a comprar a la hora punta es por una sencilla razón es que tú también vas a comprar a la hora punta y ellas están jubilados tú qué excusa tienes la explica uno explico perdona estará escuchando pues ya está ya es él tampoco seguro que nos está escuchando estaba hablando con el tema Nico al que le pedía misterio para la siguiente ronda habla por aquí sin levantar la mano que está pasa Carla un correctivo a esta parte ya hay estamos en la SER Berto Laura tú te has venido arriba lo he visto ya desde desde el principio era grabación

Voz 17 48:30 yo ahora ya estás hablando te hablo de la hora punta

Voz 24 48:33 sí

Voz 0057 48:34 vale pero estás hablando es y levantar la mano y entonces se oye me importa

Voz 7 48:39 y hay que ordenarlo un poquito Laura

Voz 17 48:43 bueno que en mi pueblo un ejemplo y es que somos muy de cerca vete

Voz 0057 48:47 pues lo es por ejemplo se llama tu pueblo por ejemplo

Voz 17 48:50 que ha pillado muy de cerca José ama tu pueblo

Voz 0057 48:55 a Quesada de Jaén que bonito Sierra de Cazorla ahí toda la toda la parte de conoces a bronca

Voz 7 49:01 ah bueno

Voz 17 49:03 no no lo conozco pero su pueblo sí que luego luego

Voz 3 49:06 cera no si hortera bien bien bien venga vamos vamos con todo

Voz 17 49:12 lo que sea pues que yo tengo un negocio familia ahí sí que es verdad que con Braga la hora punta exacta

Voz 0057 49:20 torsión y la droga el negocio

Voz 17 49:23 si tú considerada droga comestible

Voz 0057 49:26 yo sí sí sobre todo en la que se puede masticar

Voz 17 49:30 pues sí allí compra en la hora exacta de cerrada es porque salen todas todas las mujeres de misa o marido o lo que sea y toda a la misma hora compra a la hora de cerrar

Voz 0057 49:40 estás fregando barriendo da igual también te digo Berto que si eres una persona mayor que parece clara la necesidad tienes de madrugada ese también es verdad que si una persona mayor Kenneth trece ya tienes de madrugar también te digo una cosa como negocio familia que sois si os habéis dado cuenta que ocurre esto porque no cambiar la hora de cerrar

Voz 17 50:01 no sigas ya igual ya no es hora de cerrar ya cada uno viene cuando cuando no hay gente entonces se cierra

Voz 0057 50:07 lo digo porque es cabezonería esto vuestros sea todo abre la tienda a las ocho de la mañana hasta las doce no te vienen nadie de doce a dos viene todo el mundo qué necesidad hay de abrirla de ocho a doce

Voz 17 50:17 pues no sé será costumbre y la tradición quizá

Voz 0057 50:20 pero si la tradición consiste en ponernos electrodos en los genitales no habría que cambiar esa tradición

Voz 17 50:26 no pero también se respeta un poquillo a los que mandaban

Voz 7 50:29 Berto yo desde la barrera creo que el tema está agotado ya te gracias claro

Voz 3 50:34 hemos ahí si te parece con un misterio por qué

Voz 0057 50:37 ya no estamos en los minutos del programa

Voz 3 50:40 eh aquí es interesante hacerlo así si te parece desconectado al agricultor no sé qué dice Berto se ha cargado el auricular torpe pero a las tres la pega un viaje al cable y ahora la euroconector atención es un tema que entrañan cierto misterio quizá lo dejamos ahí

Voz 11 50:58 sí y que la gente haga lo que quiera con esto Celia Valladolid soy muy miope y cuando me quito las gafas que perderán comentario no hace falta que te la quiten a ser miope pero bueno curiosamente aparte de ver mal también hoy hubo peor no debería contrarrestar ese tener superó ido dije soy la única que le pasa con este enigma lo dejamos hoy si hay miopes que estén escuchando por favor que lo prueben se quiten las gafas en un sitio seguro no emita un paso cebra por ejemplo ir comprueben si su oído ha disminuido o por lo tanto pueden oir un alfiler a un kilómetro yo sólo quiero decir una cosa Che mujer no oye muy bien tuvo que quede

Voz 7 51:56 no no ve muy bien tampoco si no veas cómo huele bien tiene un olfato a pares

Voz 11 52:04 vale que que decías cómo huele tu mujer no cómo huele ella huele a ella al exterior ya huele bien mano porque la naturaleza al menos le ha dejado un sentido no el tacto

Voz 7 52:16 es igual estoy esperar que caiga no sé por qué pregunto cosas que ya se

Voz 33 52:34 el hotel

Voz 34 52:42 a eh

Voz 35 52:59 ah sí

Voz 6 53:04 no

Voz 35 53:06 ya

Voz 34 53:20 bueno ah va a ir bien B eh eh eh