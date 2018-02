SER DEPORTIVOS (16/02/2017)

Voz 0699 00:00 bienvenidos al deporte en la SER se está celebrando estos días en Las Palmas de Gran Canaria la joya de la corona del baloncesto español la Copa del Rey el torneo del KO pero el de verdad el que no es el fútbol el que no permite una vuelta si la cosa va mal en la ida ocho equipos se juegan el título a cara o cruz ocho plantillas lo disfrutan o lo padecen y otro aficiones se mezclan en las gradas sin que haya más que el pique deportivo puro espectáculo y a la vez puro deporte en esta época en la que el baloncesto ha vivido un desencuentro entre clubes y jugadores por fortuna ya solucionado en la que vamos a vivir de nuevo lío entre clubes de Euroliga hay selecciones por la coincidencia de fechas Dunn Bielorrusia España con un Barça Madrid no está mal que en medio de este jaleo interminable surja un espacio en el que lo que primen sean las canastas espectaculares y nos olvidemos de una vez por todas de tanto rebote que rebotes son últimamente lo que más se han pillado cada dos por tres el seguidor del jugador de baloncesto en este país las tres seguimiento a comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 00:59 vale

SER Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:07 pues nada aquí estamos los de ser deportivo bienvenidos a una hora de radio en donde os contamos la actualidad de la jornada gracias por habernos del modo que más os mole por la radio de toda la vida la aplicación en el móvil la tele la TDT los enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com que cualquier manera Nos encanta para sentiros un saludo desde aquí desde Las Palmas de Gran Canaria donde hoy hacemos el programa en nombre de toda la redacción de deportes de la Ser tipo del programa que hoy es una alineación Sonia Lus y Daniel Álvarez en la producción de Juan Carlos Ingelmo Yeray Martínez de Alexis Martín como unos cuantos de cracks como os digo Nos hemos venido hoy a Las Palmas de Gran Canaria hacer el programa con motivo de la discuta aquí de la Copa del Rey de baloncesto una competición que hoy vive su segunda jornada de cuartos con los partidos de la anfitriona ante la revelación Herbalife Gran Canaria Montakit Fuenlabrada de dos de los gallos de la competición Baskonia Fuenlabrada así que la segunda parte del programa va a estar dedicada casi en exclusiva a esta competición que es la esencia del baloncesto español y que llena las gradas de afición y ojeadores de la NBA a ver qué pescan y a ver qué nos pueden copiar luego ampliamos pero antes hay tela que cortar en el fútbol está el fútbol mide rollitos de primavera todo pasa por China y el dinero que tienen para pescar aquí en España están a punto de llevarse a la perla de la Unión Deportiva Jonathan Viera hijo que se puede unir también Andrés Iniesta la portada del diario Sport dice que el están tentando el capitán del Barça se lo piensa en lo que él se lo piensa yo os cuento está hablando Ernesto Valverde en Barcelona en la previa del choque ante el Eibar vamos a repasar todos los encuentros de Primera que se juega mañana les vamos a pagar un vistazo a la Europa League que ayer no salió bien solo cayó el Villarreal empató la Real y ganaron Athletic de Bilbao Moscú y Atlético de Madrid en Dinamarca saliéndose Gameiro cada vez más compren compenetrado con Antoine Griezmann

Voz 3 02:45 yo hace mucho aprovecho me vi minutos

Voz 4 02:48 para a nosotros dos nos atendemos vienen en el campo de que desde Campo también ICOM allí así que es que que vamos a mascar mucho los dos

Voz 0699 03:02 luego vimos más del Atlético de Madrid pero hay un par de noticias más de primera que os quiero contar en el Real Madrid se ha lesionado Cros un esguince de rodilla que le va a hacer parar hasta la vuelta del París Saint Germain en plan más institucional se ha fijado fecha para las elecciones de la Federación Española de Fútbol serán el nueve de abril y estamos a la espera de saber con qué candidatos para lo que no tenemos que esperar para tener fútbol al exilio viernes Tebas ha mandado esta semana Girona ya Leganés que juegan hoy fuera del fútbol tengo que regalar noticias en baloncesto además de la Copa hay lista de Scariolo para los partidos de las ventanas para las que no irá al jugadores de Euroliga Beirán San Miguel Pablo Aguilar son las novedades y además de tanto Vásquez puestos tengo buena noticias desde Corea los Juegos Olímpicos de invierno tras la medalla de Regino Hernández en patinaje Javier Fernández también apunta alto esta madrugada programa corto y segunda mejor nota con lo que podemos ser

Voz 5 03:48 vistas es más con Javi Fernández hay que ser optimistas siempre

Voz 6 03:53 Tales fe Javier Fernández

Voz 7 03:56 contento muy alegre sido

Rafa Nadal que hoy podría perder el número uno a manos de Federer pasará si el suizo gana has pero si pasa esperemos que sea momentáneo

Voz 0689 07:26 qué tal buenas tardes pues es una última hora contundente es un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que quiere que haya juicio ya contra los jugadores del Levante y del Zaragoza que cobraron dinero por el amaño de ese partido que se celebró el veintiuno de mayo de dos mil once correspondiente a la última jornada de Liga como como recordaréis lo recordaran tus oyentes yo no tanto pero sí delante del escrito el fiscal del que tenemos ahora mismo las diecisiete páginas encima de la mesa en ese partido finalmente ganó en Zaragoza y eso le permitió eludir el descenso de categoría dice la Fiscalía que el árbitro de ese encuentro David Fernández Borbalán no tuvo nada que ver pero en ese escrito de diecisiete páginas si aparecen con detalle cuáles son las cantidades que iban cobrando los jugadores dieciocho jugadores del Zaragoza dieciocho jugadores del Levante son los que se sentarán probablemente en el banquillo del Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia cantidades que oscilan entre los treinta y cinco y los cuarenta mil euros por ese amaño ese presunto amaño del partido que la Fiscalía Anticorrupción quiere que se sienten eh ya inmediatamente en el banquillo pero además

Voz 0834 08:30 es interesante porque en la el el

Voz 0689 08:32 la Fiscalía Anticorrupción quiere también que el presidente del Zaragoza Agapito Iglesias varios directivos y el entrenador Javier Aguirre se sienten también en el banquillo de los acusados y les piden nada menos que dos años de prisión y la multa considerablemente elevada entorno a los trescientos mil euros también la Fiscalía Anticorrupción quieren que los jugadores pasen por el banquillo de los acusados no sólo para enfrentarse a una pena de multa sino también a dos años de prisión es decir la Fiscalía quiere pena de cárcel para todos esos delitos que según relata este escrito son de falsedad en documento mercantil y sobre todo de corrupción deportiva hay un último dato por apuntar

Voz 0834 09:12 la última novedad de este escrito que estamos todavía de entrenando y es que en la Fiscalía pide en

Voz 0689 09:19 la última parte del escrito además de los dos años la inhabilitación para jugar al fútbol profesional por esos dos años pide que no puedan pertenecer a un equipo de la selección nacional

Voz 1897 09:30 durante seis años veintiuno de mayo de dos mil once ya va siendo hora de que empecemos a resolver este caso de una manera definitiva

Voz 0699 09:36 gracias Javier un abrazo es la noticia en directo en directo tenemos también la rueda de prensa de Ernesto Valverde en Barcelona en la previa del partido ante el Eibar que se cuenta el míster Santiago Valle muy buenas

Voz 1897 15:36 te cuento pero yo Filippo mucho más con sus reacciones

Voz 3 15:39 ya a más cuando vean a la velocidad que sepas

Voz 0699 15:41 sin contar el resto de la actualidad del día por ejemplo fútbol Atlético de Madrid resaca de la UEFA Europa League que ayer le fue bien en Copenhague tal a muy buenas tardes

Voz 1509 15:49 ayer le fue bien no la Pacojó muy buenas y hoy han vuelto al trabajo en el Wanda Metropolitano preparando el partido contra el Athletic de Bilbao el próximo domingo sino Black todavía recuperándose del proceso gripal que le impidió jugar Agent sin Savic pero con una buena noticia con Diego Costa después de dejar sentenciada la eliminatoria una cuatros impusiera

Voz 29 16:07 los del Cholo en un partido en el que tuviera muchas ocasiones en el que empezaron perdiendo en el que con los goles de Saúl Gameiro Griezmann y Vitolo consiguieron darle la vuelta al partido de dejar la eliminatoria sentenciada frente al Copenhague Thomas protagonista en el partido también en la zona mixta

Voz 30 16:20 hace frío pero bueno hemos intentado correr

Voz 1982 16:23 todo el mundo corriendo así no pasamos mucho frío y gracias Marta vamos corriendo también a la actualidad

Voz 0699 16:28 el del Atlético de Madrid en la Liga que es el Athletic de Bilbao al que también le fue bien

Voz 0497 16:31 a González si Pacojo ha regresado a Athletic del que se fue a Moscú fin a la racha de partidos sin ganar que llevan cinco Aduriz recuperado para la causa esos dos goles que hizo le colocan como el cuarto goleador histórico de la competición a sus treinta y siete años bien en defensa y a un paso de los octavos de final así quemándose le puede pedir a esa actuación de ayer bajo el frío de Moscú que ya de paso revive al equipo para el choque el domingo pero en el que para desgracia de de Ziganda no van a poder estar ni Aduriz ni Raúl García para amarillas dos son baja más que sensible espacio once pero ahora mismo Pacojó te digo que ese partido se ve de otro color porque venían nubarrones

Voz 0699 17:01 otras noticias del día lesionado Toni Kroos en el Real Madrid Javier Herráez

Voz 0497 17:06 bueno hay que decir Pacojó que se lesionó en el partido frente al París Saint Germaine una entrada dura solo

Voz 31 17:10 de Mbappé es la rodilla izquierda el ligamento lateral externo pastar quince días de baja pero va a llegar a la vuelta el día seis para jugar en París al equipo le ha cambiado la cara son sonrisas las que Dielo jurista del equipo blanco y Zidane decía Sergio Ramos en la

Voz 32 17:26 amistad que quizá desde la décimo tercera quién sabe ISE vaya bueno ahora mismo en la cabeza de Zidane no pasa ni mucho menos el irse del Real Mary quiere hacer las cosas bien quiere conseguir buenos resultados y el siguiente será ante el Betis en el Benito Villamarín el domingo las nueve menos cuarto

Voz 0699 17:41 hay una más de fútbol los siguientes fútbol de Primera División hoy juega en Girona y Leganés última hora hay novedades de ese partido de primera serie Vitoria buenas tardes qué tal Pacojó buenas tardes partido igualado por trayectoria y rendimiento pero desnivelar en bajas llega alega

Voz 33 17:53 tres con siete sin puntales como central Siovas los atacantes Gabrielli manos quiebre el Girona no estará pera Pons ni Timor se prevén novedades como la de Maceo Muniesa Alex García enero once dos puntos separan a la zona media dos equipos que se enfrentan a las nueve como decías con arbitraje del colegiado valenciano Mateu Lahoz

Voz 0699 18:08 gracias Sergi recuerdo que en Segunda tenemos un Valladolid Huesca que también abre jornada el líder contra un clásico y tras tanto fútbol vamos a la página la polideportivo sostiene muy marcado por el baloncesto como decíamos se juegan aquí en Las Palmas de Gran Canaria los dos partidos hoy que van a completar las semifinales de la competición después de que ayer ya hubiera la primera sorpresa

Voz 1982 18:26 lo hizo así es hoy se van a disputar estos ha partido a partir de las siete de la tarde se va a jugar el encuentro entre el Herbalife Gran Canaria que es el anfitrión frente al Fuenlabrada que estará sin Popovic que sea lesionado in recordemos también que a partir de las nueve y media de la noche el Baskonia con mil doscientos seguidores se enfrentará al nuevo Barça de peso

Voz 0699 18:44 por cierto Xavi está aquí Scariolo que también ha dado la lista para los dos partidos de la selección de las ventanas y jugadores de la Euroliga

Voz 1982 18:49 dieciséis jugadores no hay jugadores de la Euroliga segunda ventana lunes se concentran en Guadalajara el viernes recordemos Bielorrusia España lunes XXVI España Montenegro hay que decir que hay cuatro novedades respecto a la primera ventana Pablo Aguilar Javier Beirán que estaba lesionados Rodrigo San Miguel id David bisabuela a España recordemos dos partidos dos victorias

Voz 0699 19:08 fuera del Basque tenemos en marcha los Juegos Olímpicos de invierno y el protagonista es nuestro patinador Javier Fernández Iván Álvarez

Voz 34 19:14 qué tal Badajoz y estaremos muy atentos a Javier Fernández que se ha clasificado segundo para la final de patinaje artístico cuatro puntos separan al Espanyol del oro esta noche a las seis menos diez de la madrugada Javier Fernández realizará el programa libre en busca de su primera medalla olímpica

Voz 0699 19:26 antes de la pausa le ponemos apellido al fútbol le metemos Alai y contamos Toni López el regreso de la competición tras el parón del Europeo no

Voz 35 19:32 sí jornada veintiuno de Liga Un mes antes justo de la Copa de España en Madrid y pensando ya en clasifica a los propios por el título algo que el Movistar Inter puede sentenciar hoy juega a las nueve contra el pan y lo sin el lesionado rica Ariño el partido partidazo de la jornadas mañana a la una y cuarto El Pozo Murcia Barça tercero contra segundo

Voz 0699 19:48 pues dándole cancha al polideportivo llegamos a las tres y veinte de la tarde las dos y veinte aquí en Canarias eso sólo significa que tras la pausa para quiso siguen pasando un montón de compañeros de la SER a contaros Más Deporte hasta el final de SER Deportivos

Voz 2 19:59 seguir deportivo en hacer

Voz 36 20:09 estoy menos en Canarias y Barcelona Málaga Valencia lleves los godos del fútbol si quieres la emoción del deporte fiar de Vicente

Voz 37 20:34 ah

Voz 0699 20:53 las tres y veinte de la tarde y veinte en Canarias ya contaba que hoy el programa especial que lo estamos haciendo desde Las Palmas de Gran Canaria donde desde ayer y hasta el domingo se está celebrando la Copa del Rey de baloncesto así que lo que va a venir de aquí hasta las cuatro hasta las tres en Canarias es mucho basket y muchos protagonistas que se van a pasar por aquí para hablaros de la competición que yo diría que más mola en el baloncesto España no puedo estar mejor acompañado en este Cid En el Centro Insular de los Deportes donde hacemos el programa donde por cierto se juega la Mini Copa donde por cierto

Voz 1897 21:20 lo eh Javier Saisó Nos tienes que aguantar

Voz 0699 21:23 la anécdota que te sucedió aquí en una copa de

Voz 1897 21:26 el Rey sí señor aquí empezó todo aquí

Voz 1982 21:28 bueno para mí para mi hija porque justo en en la Copa del Rey del año mil novecientos noventa ha llovido ha llovido Se jugaba en martes entonces la final sea final fue CAI Zaragoza setenta y seis Monti Galán Joventut sesenta y nueve Joventut con cuarenta y cuatro puntos de Marc Davis pues en martes hacía unas horas que mi hija yo estando aquí nació en en Barcelona por tanto me olvido de Perea viviera de de

Voz 3 21:56 eso es lo que no cuenta Xavi es que le dijeron que estuviera tranquilo que se viniera la Copa y que se conocería a su hija después que que no habría ningún problema nuevo cuando volviera de la Copa el el miércoles después si no había

Voz 1982 22:08 ningún problema pues nacería mi hija pero no nació en martes trece le ha ido muy bien la verdad es que la Copa fue fantástica también sobretodo para el CAI Zaragoza eh no por tanto por mi que estaba más nervioso otra cosa bueno

Voz 1897 22:21 pues nada ya Saisó jamás el olvidará este recinto donde estaban haciendo hoy el programa quién le iba a decir a él que tanto tiempo después iba a tener que contar la anécdota eh en la radio pero bueno eso es lo pasáis hace tiempo lo que va a pasar hoy esta tarde lo que tenemos aquí encima es el partido del anfitrión juega esta tarde el Herbalife Gran Canal

Voz 0699 22:37 había contra el Montakit Fuenlabrada el Fuenla porcino

Voz 1897 22:40 esto sin Marko Popovic y disimula gota Sekulic dos bajas eh que le ponen la cosa bastante en Ximo al equipo madrileño presidente Enrique Moreno muy buenas tardes

Voz 37 22:48 qué tal buenas tardes

Voz 1897 22:49 ilusionado nervioso expectante cómo está el presidente del equipo enfados

Voz 37 22:52 de todo un poco igual Sport es pero sobre todo muy ilusionado hay mucha ilusión en el entorno en los jugadores la directiva yo creo que estamos muy contentos de traer otra vez la Copa del Rey a nuestra casa y bueno vamos a intentar hacer todo lo posible para que se quede en nuestra tasa

Voz 1897 23:07 a la espera de lo que pase les está quedando bonito eh

Voz 37 23:09 sí la verdad es que la verdad es que es un espectáculo muy bonito la Copa del Rey es la es el buque insignia de la Liga ACB ocho aficiones unidas en un solo pabellón ocho equipos disputando a vida o muerte las eliminatoria yo creo que no se puede pedir más eh yo que estoy curioso cuál es el plan

Voz 1897 23:24 momento de un presidente del club ante un partido importante

Voz 0699 23:27 llegada al palco cuando se queda solo el descanso de un partido

Voz 1897 23:30 en lo que se

Voz 37 23:30 la noche antes si se la noche antes porque los nervios empezaron antes de acostarte ya no paran hasta hasta que termine el partido

Voz 1897 23:39 hacía mención y usted que lo ha sido todo en este club cómo era

Voz 3 23:42 a la grada cuando no era presidente por ejemplo de vicepresidente en la grada como era Enrique Moreno

Voz 37 23:47 era otro era mi hermano gemelo no bueno yo estaba en la Copa del Rey el año noventa con Xavi yo estaba aquí también era secreto Mario de la junta directiva en esa época hicimos una Copa Rey aquí maravillosa fue la primera deshizo en Gran Canaria con otros medios otras situaciones Info un espectáculo impresionante en aquella época yo no tenía que animar a nadie y lógicamente pues nos jugamos pero a partir de entonces el baloncesto corre por las venas si yo ha sido un aficionado muy forofo por decirlo finamente se ha estado siempre en la grada nunca me he sentado en el palco en en mi anterior etapa hay más me he sentido extraño la primera la verdad lo hice con la Supercopa y bueno ya tengo un pequeño entrenamiento y me portara bien seguro

Voz 1897 24:30 ahora que no nos oye nadie donde se pasa mejor en el palco en la grada

Voz 1982 24:33 nada nada por Dios no hay color imaginaba

Voz 1897 24:38 presidente que mueve al equipo

Voz 38 24:39 bueno lo veo muy bien lo veo muy concentrado muy tranquilo sobre todo planteando la situación como un partido más como un partido normal

Voz 37 24:47 con mucha ilusión sobre todo se les ve las caras y que los chicos están con muchas ganas de hacer algo importante da traer a Gran Canaria mucha felicidad Hay esos lo importante al final tomarte esto como como lo que es un partido baloncesto más en el que bueno tienes que salir con mucha tensión mucha intensidad pero se debe concentrados en los miras a los ojos y te das cuenta que que puede pasar algo bonito

Voz 1897 25:08 aquí le brillaban los ojos hoy en la plantilla

Voz 37 25:10 ah yo creo que a su capitán a Eulis Báez en inglés va a veces la alegría de la huerta sin duda

Voz 1897 25:16 el presidente de firme para el que que lo entienda uno de fuera como yo que es el colegio Claret

Voz 3 25:22 bueno él es todo fue bien

Voz 37 25:24 colegio yo estuve allí es el donde se fundó este club este club en sus inicios se llama Club Baloncesto pagaré ese fondo allá por el año sesenta y tres estamos hablando yo no había nacido todavía con lo cual hace mucho tiempo y la verdad es que a partir de un club de colegio pues esto fue creciendo y para nosotros seguimos llamando

Voz 3 25:43 Nos club asestó una mentalidad aclare en honor precisamente

Voz 37 25:46 a ese colegio Claret tenemos nuestra muestra a base de cantera está en el colegio Claret y la verdad es que para nosotros es un honor y un orgullo ser Claret Tiana

Voz 1897 25:55 aquí de lo que era lo que es cuánto evolucionó la cosa

Voz 38 25:58 bueno pues se ha multiplicado por muchos miles de euros de presupuesto hemos crecido mucho se ha profesionalizado mucho ya dio partíamos de un club de colegio en donde cuatro locos maravillosos es decidieron

Voz 37 26:11 que esto creciera y a partir de ahí pues hemos cogido hemos cogido el testigo y seguimos creciendo este club ahora mismo está en una fase de crecimiento ilimitado queremos seguir queremos seguir adelante y la verdad es que estamos contentos intentamos sobretodo estabilizar bien las estructuras del club para para poder llegar a donde queremos

Voz 1897 26:29 le vas a peloteo pero lo juro que no peloteo con los presupuestos que manejan los clubes de fútbol a mí me parece un milagro que un club que no tenga el fútbol detrás pueda competir

Voz 37 26:38 bueno evidentemente no hay comparación como tú lo has dicho a los presupuestos de club de fútbol y los presupuestos de los clubes de baloncesto guion fútbol

Voz 3 26:45 es algo que que

Voz 37 26:47 alcanzables para nosotros pero bueno nosotros hemos sido un club muy apañado desde el principio ya te digo leche el hecho de ser colegiales pues siempre nos permite bueno pues las chuches las comprábamos hay gente seguimos haciendo esas esas diabluras no hay que hacer equilibrios citaré imaginación mucha imaginación sobre pero bueno tenemos dos hemos su soporte muy importante que es el Insular de Gran Canaria que que es nuestro Padre Nuestro Padre real allí y que bueno que que que tenemos eso nos permite pues soñar y nos permite crecer y nos permita hacer muchas cosas director de Deportes

Voz 1897 27:19 el Cabildo Ángel Víctor Torres muy buenas tardes hola qué es y qué dice el padre de la criatura

Voz 40 27:24 porque está muy contento de su hijo no que da tremenda alegría que hoy toda la isla va a estar al lado de su equipo que no va a arropar a apoyar para que consiga hoy pasar esta eliminatoria y superar al Fuenla que no va a ser fácil a pesar de los lesionado que tenemos una presión añadida porque porque queremos llegar a la final ganársela al alcanzaría

Voz 3 27:45 aquí por tanto

Voz 40 27:46 estamos en un en una cita magnífica que rompe todas las expectativas yo creo que la magnífica organización de de la Copa del Rey de la sesión de baloncesto el modelo que traslada que es que a través del baloncesto podamos nosotros inculcar valores a los niños a la niña llegara a los colegios este es un deporte que respira hay expone deportividad que me ha asombrado viendo en alguna competición en la que he estado como consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria que el Gran Canaria para perder era capaz de serenar en el mismo hotel con quién había ganado

Voz 1897 28:18 en eso no se ve en el fútbol desde luego que no

Voz 3 28:21 para el presidente de el Cabildo que significa para la isla que un evento así se discute aquí

Voz 2 28:26 si pudiéramos hacerlo todos los que habían estaría no sería ideal

Voz 40 28:30 esto genera economía de manera

Voz 41 28:32 la objetiva estamos hablando

Voz 40 28:35 de siete mil ocho mil personas que vienen de fuera para convivir con los que aquí vivimos y que mueve parámetro de por encima de los de los treinta millones de euros pero no solamente es es queda también cuatro días de alegría a toda una isla de vivirlo con su equipo de hacer que ese expanda al exterior lo que son las bondades de Gran Canaria fundamentalmente como digo con un deporte modélico bien organizado como tal

Voz 1897 29:02 sinceramente cuando a principios de semana hoy a lo de la huelga que piensa usted

Voz 40 29:08 bueno sabíamos que estábamos en buenas manos para esa noche

Voz 3 29:11 sí pero vamos

Voz 40 29:13 a ver recibo una llamada justo cuando se produce el que los representantes de los jugadores se levanten de la Reunión me llaman antes de que salgan los medios de comunicación llegar Freixa y me dice tranquilidad tenemos este problema hay cinco puntos hemos abordado cuatro queda uno pero estoy convencido que vamos a tener Copa del Rey incluso Enrique Moreno actúa interviene y ella una mano que quiero también hoy Aguirre con hacérsela porque fue también fundamental a la vez que también lo fue el Consejo Superior de Deportes lo importante es que sí consiguió el acuerdo estamos haciendo que esta Copa Rey camine con normalidad

Voz 1897 29:47 presidente ahora que ha pasado todo hubo algún momento en donde usted temiera lo peor

Voz 37 29:53 bueno no estaba situaciones tienes que tener el plan ahí el plan B siempre preparar

Voz 3 29:56 pero el J sea hace falta ver

Voz 37 29:59 los si realmente intentamos poner cordura en las negociaciones poner elementos de acuerdo di de unión más que desunión porque en una negociación todas las partes siempre tienen que ceder algún punto y al final loca como ocurriendo desde aquí pues lógicamente a quién hay que agradecerle su intervención y su mediación fue secretario de Estado para el Deporte

Voz 39 30:15 lo que creo que que fue fundamental en que las

Voz 37 30:17 dos partes bajaran el ritmo de de

Voz 20 30:20 de de lucha de

Voz 37 30:22 en fin de enconamiento y al final bueno se impusiera a la cordura que haga lo necesario porque es que no podemos prescindir de este gran evento

Voz 3 30:28 el ocho los que el evento se está jugando la pena es que en el evento esta tarde no voy a estar que está aquí a mi tierra Orion Pablo y muy buenas tardes lo primero de todo que qué pena que estés aquí

Voz 42 30:39 qué pena pero bueno por suerte puede estar aquí en la isla puede estar con

Voz 3 30:43 con mis compañeros y poder disfrutarla

Voz 42 30:46 de otra manera pero con ellos

Voz 3 30:48 que es un placer que es en SER Deportivos pero que es lo que me apenas que no estés en la cancha esta tarde saque que que la cosa es que quede bien claro como está lo primero de todo

Voz 43 30:55 viene muy contento sobre todo porque el médico dice que que todo va muy bien que todo va bien encaminado oí que ya sólo falta un un mes y ahora viene pues la parte bonita no volverá a empezar a tocar balón volver a empezar a acoger la musculación de antes para poder estar en en la pista y cuando éste pues cien por cien seguro y preparado pues volverá a jugar con el equipo pero que

Voz 3 31:20 lo digo que que faena perderte esto no perdonan que faena otra palabra pero estamos en horario infantil sí

Voz 43 31:28 sí evidentemente pues me fastidia muchísimo no estar con el equipo todos sabéis de de la importancia y lo bonito que es poder jugar un evento así más cuando pues lo juegas en en tu isla ahí en tu casa fastidiado pero ya te digo contento también de de poder estar de vuelta aquí con el equipo de poder estar con con los compañeros Si poder disfrutar de otra manera pero dentro del equipo y sintiéndome uno más

Voz 1897 31:55 que no juega por qué no juega Sekulic bueno que eso se está poniendo esto un poquito mejor pasa

Voz 3 32:00 tarde

Voz 43 32:01 bueno nunca nunca

Voz 3 32:03 ya ya ya lo sé pero no

Voz 43 32:06 creo que al final sí están aquí más como cabeza de serie creo que que están haciendo en un temporada y que si no están ellos dos pues van a salir otros dos jugadores que que aporten lo que aportan ellos si iba a ser un un partido pues difícil bonito oí creo que que el equipo pues no tiene más motivaciones para para esta tarde que que poder hacer un buen partido y llevarnos la victoria

Voz 1897 32:31 esta pieza hizo que me puede corregir corrija su también

Voz 0699 32:35 tú que eres el canterano más canterano que ha tenido jamás la cantera del Barça

Voz 3 32:39 creo que sí así es si has jugado desde

Voz 1897 32:41 desde que categoría juega más con el Barça bueno es de

Voz 43 32:44 de los once años ya empecé ahí hacer pruebas con con el Barcelona Estuve todo un año haciendo pruebas luego me ficharon y desde los doce hasta los hasta los veinte años que ya luego vine para aquí para Gran Canaria estuve allí y más estuve pues en la residencia pase por todas las residencias que que ha habido en la historia del club bueno creo que que que es un orgullo poder decir esto porque nadie creo que lo ha hecho oí todo lo que me han enseñado el imán ha ayudado a poder llegar hasta aquí y poder disfrutar de de mi sueño pues les voy a estar eternamente agradecido

Voz 1897 33:19 es gracias a pregunta para llegar a la siguiente que te ha dado

Voz 3 33:22 Gran Canaria que no te haya dado el Barça

Voz 43 33:24 quizá de de poder jugar con con los mejores y ellos me dieron la confianza y la la oportunidad de dar el salto evidentemente como todos sabéis estar en un club como el Barça no es fácil y más estar en un en un primer equipo donde hay tanta exigencia pues no es fácil llegar hasta allí evidentemente pues después de tantos años sigo teniendo todavía ese sueño pero lo que a mí me ha dado el Gran Canaria hay la posibilidad de de estar aquí también estar agradecido toda mi vida Hay para mí es un orgullo poder estar en este club así poder devolver toda esa confianza que que en un día me dieron ellos

Voz 1897 34:04 tú no te acordarás eh pero siendo júnior del Barça y me trata este muy bien haciendo una entrevista llamé esas cosas no se me olvidan cómo va tu renovación con Herbalife Gran Canaria

Voz 43 34:14 bien de momento no lo digo por si podemos negociarla

Voz 1897 34:17 a ver qué tal presente aquí dijo bueno pues si le puedo echar un favor ya que Oriol se portó muy bien digo bueno pues mira se me ha ocurrido digo mira pensando pensando a mí que representa a mi derecha lo vivo pactamos la renovación ya

Voz 43 34:28 no creo que que las que las dos partes pues tenemos ganas

Voz 1897 34:32 vamos a seguir aquí yo creo que

Voz 43 34:34 tanto ellos

Voz 37 34:37 sin ninguna duda

Voz 43 34:40 entonces si si hace falta pues firmar ahora mismo que es aquí en los papeles

Voz 37 34:43 pues aprovechando Oriol he traído el contrato sin decir lo dejamos

Voz 1897 34:50 la buena lo hacemos así que no no tenemos ningún problema y me alegro mucho de que sean tan buenas ponemos final hizo Oriol para lo de esta tarde que como como pensado quiero decir eres de los que te pones muy nervioso fuera de los partidos hombre

Voz 3 35:06 si no lo juego todavía ella te veo ahora pues lo vivo como un aficionado más y me estoy dando cuenta de lo que es sufren con nosotros en voy a dar lo mejor de mí igual queda

Voz 43 35:18 siempre la afición que viene ahí al pabellón queda siempre lo mejor y ojalá pues todos juntos nos podamos llevar esta victoria que hace cuatro años ya jugué esa copa también aquí en casa el nos quedamos con con un mal sabor de boca que que todavía arrastramos a día de hoy queremos sacarnos esa espina Hay poder dar a la afición no que lo que se merece

Voz 1897 35:38 la última una común para para los tres que estará acompañado en la mesa como centrarías Oriol tú la victoria la consecución de tu equipo la Copa del Rey ten cuidado que está lesionado eh

Voz 3 35:49 bueno de momento si ganáramos dices la Copa o ganar el partido de Copa vamos a poner el rumbo claro que ponen las cosas difíciles ya ya lo sé pero bueno

Voz 43 35:59 pues es que es difícil describir eso lo que me saliera en ese momento pues disfrutar con con el equipo disfrutar con la familia que también la tengo aquí

Voz 3 36:09 hay volverme loco con lo que dice el presidente

Voz 37 36:16 ah lo siento no apto para menores tiene el Cabildo como esta película harías

Voz 40 36:21 hola estoy convencido que sería la recesión más importante en la historia de Gran Canaria y un millón de personas estarían ahí en las calles con el equipo

Voz 1897 36:29 yo estoy fatal de la voz pero haría un esfuerzo por pues quedarme si si se da el presidente y director de deporte consejero del Cabildo vicepresidente Oriol Pauline a los tres muchísimas gracias por acogernos aquí a hacer sentirnos a nosotros ya el baloncesto como si estuviéramos verdaderamente en casa

Voz 44 36:48 llegan a escuchar a las dos y treinta y seis minutos las seis de la península seguimos llames

Voz 0699 39:15 el CIP del Centro Insular de los Deportes en Las Palmas de Gran Canaria donde hacemos hoy el programa donde vamos a pasar el próximo reto hace hablando del equipo que dio la primera sorpresa en la jornada de ayer en la Copa del Rey el Iberostar Tenerife que se cargó a Valencia Basket Ike se ha metido en las semifinales de la competición donde jugará ante el Real Madrid

Voz 1897 39:33 me apena nuevamente tener sentado al protagonista que tengo sentado a mi izquierda aquí bueno vamos a explicar porque claro la gente viera este estar alucinando también Nico Richotti jugador Iberostar Tenerife muy buenas tardes hola buenas tardes a mí me encanta de jugar muchas gracias y a ti te encanta jugar ya te digo como estas único bien bien bien bueno bien

Voz 0834 39:52 de ánimo bien muy contento por el presente del equipo bueno poder estar acá disfrutando conexos de este gran evento hoy el hecho histórico que que ocurrió en el Gran Canaria Arena

Voz 1897 40:04 cómo te conozco sé que lo disfrutas pero sé que lo has tenido que sufrir también

Voz 0834 40:07 sí sí sí la verdad es que lo he sufrido muchísimo eh impotencia muy grande mezclado con una alegría inmensa pero pero bueno al final dedicado bueno el hecho de estar ahí aportar mi pequeño granito de arena con aplauso con lo que sea te has de sentir partícipe

Voz 1897 40:26 la verdad que orgulloso del trabajo que hicieron oye primero tú cómo vas de la lesión como como fue caer otra vez porque jobar que qué mala suerte Nico eh sí sí fue fue duro fue duro sinceramente fue duro

Voz 0834 40:37 que es el momento de del impacto en el suelo sabía que era algo que que me iba a llevar un tiempo fuera de la cancha hay y sobre todo la de una racha de lesiones sí pero bueno sinceramente lo estoy llevando muy bien y fuerte y dura que eso es lo importante en estos casos así que bueno con paciencia

Voz 1897 41:00 lo bueno que se te ve positivo que se debe eso con con la cabeza muy centralita Nico

Voz 0834 41:04 sí sí sí no decir eso es la es la clave con todo el mundo que hablo que que ha tenido lesiones de larga duración y muy bueno por experiencia mía también la par más importante ser duro de de la cabeza y eso va a ayudar muchísimo a que la recuperación sea de una mejor manera por decirlo

Voz 3 41:24 cómo lo vas hasta ayer viendo todo muy bien

Voz 1897 41:26 la que bueno como te decía es vivirlo

Voz 0834 41:29 eso es desde el banquillo se sufre muchísimo y una impotencia muy grande el último tres minutos se me hicieron eternos mágicos sí sobre todo cuando se pusieron a tres puntos bueno decía que quería que terminó el partido porque no no no aguantaba más pero una vez que qué bueno que sonó la bocina final bueno si te llena una alegría hay un orgullo muy muy grande poder ver bueno tanto a nuestra afición y a otro compañero a todo el mundo es celebrar un hecho un hecho histórico como éste es una satisfacción muy grande

Voz 1897 42:00 es posible Nico saliera el mejor partido en el mejor momento eh

Voz 0834 42:04 sí bueno como como digo siempre bueno el Valencia era un

Voz 1897 42:06 uno de nuestros rivales que peor se notaba

Voz 0834 42:09 sí sí nosotros éramos conscientes de eso sabemos que que bueno que siempre todas las rachas se terminan terminan acabando la redundancia pero pero bueno el partido fue muy sólido fue muy sólido a nivel defensivo en ataque tratando de cometerlos la cantidad de errores posibles y sabiendo que a priori teníamos menos presión que que Valencia así que en momentos de máxima tensión cuando el partido se estaba disputando fuimos capaces de mantener la cabeza sobre los sobre los hombros jugar con tranquilidad y dejar que sean los que pongan nerviosos

Voz 1897 42:46 Nico es que es un poco como elegir a quién quieres más

Voz 3 42:48 copaba mamá pero aquí embiste especialmente bien ayer de tus compañeros

Voz 0834 42:52 bueno así se llame Vito haga muchos bien pero dice es verdad que lleva una racha de de de partido muy muy muy sólido con pocos errores con mucha confiesa en el tiro sobre todo ayudando en otros aspectos que por ahí no se ven en las estadísticas así que bueno me quedo él

Voz 1897 43:09 ahora llega el Madrid sí sea el Madrid

Voz 3 43:13 bueno va a ser va a ser duro pero nadie dijo que fuera fácil de ganar una Copa

Voz 0834 43:17 está claro está claro que que cualquier rival a un partido es durísimo pero bueno también para ellos puede ser un partido trampa y así que bueno nosotros somos conscientes de que un partido se le puede ganar a cualquiera íbamos a aprovechar la oportunidad