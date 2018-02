Estartapeando: El mercado inmobiliario a golpe de click

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 2 00:11 apenas eh

Voz 1762 00:19 tiempo habrá para las startup rajar narró buenas noches una cochera estoy con una empresa del sector inmobiliario un sector que está volviendo por sus fueros en España pero esta vez de forma distinta a como era antes de la crisis entre otras cosas por la inyección de tecnología en sus procesos en sus tropas de operar ir eso va precisamente la empresa de la que hablamos hoy de aprovechar la tecnología para hacer lo que se hacía antes pero más rápido en mejor eso es lo que ellos dicen para hablar de ello tenemos al fundador y CEO de Click piso Francisco Moreno buenas noches muchas gracias por invitarme austro programa decís que agilizar y facilitar la compraventa de viviendas pero

Voz 4 00:50 bueno nuestra nuestro objetivo cuando montamos clic pisó a revolucionar la forma en la que se compraban y se vendían inmuebles nosotros nos basamos en una plataforma tecnológica y lo que buscamos es digitalizar el problema de tal forma que somos capaces de hacer las compras y las ventas de una forma muy rápida nosotros al final utilizamos un sistema tecnológico en el cual invertimos una gran parte de nuestro capital

Voz 5 01:15 a través de la cual los clientes entran en Internet entrar en Clickair

Voz 4 01:20 eso punto com dejan los datos de su inmueble nosotros con un algoritmo y la tecnología que hemos desarrollado somos capaces de valorar muy rápido el inmueble en el plazo veinticuatro horas hacemos una oferta indicativa por el inmueble una vez que esa oferta es aceptada enviamos un asesor este asesor lo que hace es conocer el inmueble validar ese precio una vez que se precio es validado en los encargamos hacer todo el papeleo certificados energéticos y gestionar el tema las notarías en siete días estamos pagando los inmuebles en metálico

Voz 1762 01:55 en quiénes pensáis como clientes de Click piso a qué perfil queréis

Voz 4 01:59 el otro bueno nosotros al final lo que estamos es ir creando una nueva forma de que no existe actualmente a la hora de vender un inmueble no nuestro objetivo último es eliminar la incógnita de cuando tú vender un inmueble no hoy en día tienes dos canales no tienes el canal en el cual tú lo haces todo tú haces las fotos tú lo pulgas de internet tu atiende a los clientes tu negocia el precio de venta y una vez que ya has conseguido al cliente ya has invertido todo tu tiempo y energía tú te tienes que encargar de buscar todos todo el papeleo que conlleva no entonces esas la opción tradicional luego tienes la la opción dos que es contratar una agencia inmobiliaria que te ayuda durante durante el proceso pero nunca te solucionan la incógnita de cuándo entonces lo que nosotros estamos buscando es que todo el mundo tenga una alternativa nueva

Voz 5 02:54 que la nuestro

Voz 4 02:55 otra aporte esa esa esa solución a la incógnita de cuando la vas a vendernos a nosotros tenemos una fecha en esa fecha estas en el notario debe Nino tu casa y cobrando tu casa

Voz 1450 03:07 cómo nace esta idea como si os ocurre el concepto

Voz 4 03:10 bueno nosotros hemos pasado los últimos ocho años trabajando en en banca en Estados Unidos lo que hemos intentado es ver qué modelos de negocio estaban teniendo mucho éxito allí cómo podíamos replicar no

Voz 5 03:22 en en en España vemos que en España que ahí ha habido un

Voz 4 03:29 una situación de Estambul durante muchos años con el tema de la crisis que hay un capital humano tremendo no entonces eso pueblo que nos animó a dejar nuestros trabajos intentar aplicar lo que nosotros hemos visto y aprendido en Estados Unidos con el talento de este país que es tremenda

Voz 1450 03:44 cuál es la clave para ser capaz de evaluar y comprar una vivienda en una semana

Voz 4 03:48 mira el secreto de nuestro negocios la digitalización la todo hoy en día se basan tecnología nosotros para ser capaces de hacerlo tan rápido que necesitamos aliarse con la tecnología no luego aparte el el capital humano tenemos un equipo muy joven dinámico con muchas ganas de de mejorar la experiencia cliente que al final a las personas y los clientes es lo más importante en cualquier negocio entonces nosotros buscamos que la experiencia al cliente sea siempre cinco estrellas

Voz 1762 04:20 háblanos de la marcha de la empresa dan momento Price en Madrid cuando empezasteis cuáles son vuestros objetivos

Voz 4 04:25 bueno nosotros salimos al mercado en septiembre hemos sido los primeros estamos muy contentos si nuestra idea es ser capaces de estar en toda España en los próximos meses

Voz 1762 04:37 pues nos queda pedirte un consejo de emprendimiento en estos meses que lleváis de marcha cuáles serían las lecciones aprendidas que podrías transmitir en caso de que un amigo te pidiese por ejemplo una recomendación a la hora de poner en marcha su propia empresa

Voz 5 04:48 mira yo creo que para emprender tienes que tener muy claro que te apetece aprende a emprender no hay una parte que que tienes que estar muy mentalizado no ahí eso requiere el tener muchas veces el apoyo

Voz 4 05:06 yo de los que están alrededor alrededor tuyo nosotros antes de lanzarnos

Voz 5 05:12 eh

Voz 4 05:13 hemos hemos palpado ese ese empuje no sea que muchas veces el emprender no es tú solo sino que la gente que este contigo te rodea y luego en Estados una situación en España en la que yo animo a todo el mundo a emprender los a tenemos un país maravilloso tenemos un capital humano tremendo

Voz 5 05:31 hay y con hambre

Voz 1450 05:33 tal en todo llegar al sacar las cosas Adela

Voz 4 05:36 antes se puede hacer mucho Francisco Moreno

Voz 1450 05:39 por Dekic piso gracias por estar ahí con nosotros muchas gracias a vosotros fuerte nerviosas que aún no sabía es que trabajar en la nube te ahorrará hasta un veinte por ciento de tiempo en reuniones con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante y además te dan almacenamiento ilimitado para que lleves tu empresa Pallàs descubre no en Vodafone punto es barra autónomos supone y catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital hablamos ahora Rafa de creatividad e innovación

Voz 1762 06:19 lo hacemos con uno de los emprendedores que más sabe de este tema porque trabaja con esos conceptos todos los días es Miguel Ángel tal Jade despertarle a la empresa pionera en España en la realización de juegos de rol en vivo una actividad que puede ser lúdica para para representarlo en especial el papel en teatro de improvisación o puede ser también un ejercicio de team building por ejemplo de desarrollo de capacidades para

Voz 6 06:38 tipos en empresas e instituciones bueno en todo caso la creatividad es la clave Miguel Ángel buenas noches buenas noches podrías tú que es la relación entre creatividad e innovación creatividad e innovación son son dos partes de una misma cosa yo creo que la innovación es el siempre es el fruto de la creatividad la innovación es una solución pero la solución viene como consecuencia de un proceso creativo

Voz 7 06:59 no hay no hay ningún avance en la historia de la humanidad que no haya participado de la creatividad en en algún momento la la creatividad es esa

Voz 6 07:09 la chispa que ilumina pues una cabeza que en un momento dado que es capaz de concebir algo nuevo innovaciones como este pequeño mamífero que es capaz de robarle el alimento un gran dinosaurio una idea pequeña que tiene un lapso de vida muy corto pero que durante ese tiempo es capaz de vencer a cualquiera adversaria

Voz 1450 07:25 qué elementos qué factores son claves para crear un entorno propicio para la creatividad la innovación

Voz 6 07:30 disfrutar y divertirse con lo que haces concebir cada día como una aventura nueva no dar nada por supuesto reducir las distracciones al mínimos hay que eso es muy difícil hoy en día pero apagar el móvil es posible ir quedará aislado de todas esas cosas que le convierte en aún en una esclavo de de los caprichos momentáneas de otro y por último el conocimiento creo que la la única manera de gestionar verdadera inspiración eh a mí siempre me pilla trabajando la inspiración parece un cliché pero es así cuando cuando quieres buscar una idea en realidad la única forma de encontrar esa idea es aislarla rodeando la de conocimiento por todos sitios hasta que te das cuenta de que es como el hombre invisible nadando en una piscina ahí lo ves no por lo que es sino por lo que lo rodea todo lo que has construido de conocimiento en torno a esa idea que quieres atrapar

Voz 1762 08:14 Ikea qué actitudes que formas de pensar de tomarse la vida hay que adoptar para tratar de propiciar regenerar creatividad

Voz 6 08:19 ser un inconformista no dar jamás nada por supuesto en la propia realidad que nos rodea un ejemplo muy bonito de pensamiento creativo surgió de porqué no es el igual lo que sucede con elementos de de las fotos polares que estaba haciendo una foto a su hija en la playa y su hija muy pequeñita ella dijo pueda ver la foto papá dijo no no puedes ver la foto porque papá porque tenemos que revelar la tienes que esperar porque tengo que esperar Papa has dado la polares sencillamente creando una pregunta ante un problema algo que se daba por supuesto de repente por qué diablos tiene que ser extra si buscar la creatividad en cualquier momento y en cualquier lugar siempre una manera distinta de hacer las cosas

Voz 1450 08:59 Miguel Ángel Tarja director creativo despertaría gracias por estar ahí con nosotros muchísimo

Voz 6 09:03 no gracias a vosotros puede esta oportunidad y a todo el equipo de la SER

Voz 1762 09:08 Rafa termina esta paseando por ahí pero el seguimos escuchando a cualquier hora en nuestro correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com en Twitter en Facebook y además les animamos a darnos su opinión ayudarnos a medir el impacto del programa participando en nuestra encuesta que está en la web de Cadena Ser y también en la página de Hora Veinticinco en Ashkelon hasta el lunes hasta el lunes

Voz 8 09:26 si le preguntas el dueño de un negocio que es para la palabra a su socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma Un par